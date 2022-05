„Star Trek – Strange New Worlds“, Kritik zu 1.02, „Children Of The Comet“

Langsam wird es wirklich „strange“! In der letzten Woche ging ich noch davon aus, dass die Positivpunkte bereits in der zweiten Folge abflachen würden – weswegen ich 100 Bitcoins darauf gewettet habe, dass Spock neuerdings am Tourette-Syndrom leidet. Und dass Pike sein verbranntes Future-Gesicht als festen Handyhintergrund einrichtet… Doch nichts dergleichen passiert hier. Ich nehme an, mein neuer Fernseher besitzt eine versteckte Kamera? Und Kurtzman verkauft mein verwirrtes Gesicht an „Pleiten, Pech und Pannen“?

Inhalt:

Während Uhura beim Wettkochen in 10-(Quadratkilometer)-Vorne aufgeregt ist, ob die Crew sie mag, macht man sich auf den Weg, um einen Kometen davon abzuhalten, unsanft auf einer Prä-Warp-Zivilisation zu parken. Doch als man diesen zerstören/ablenken will, beschützt eine fremde Rasse den Brocken. Der ist nämlich heilig und soll angeblich nur Glück und Wohlstand bringen.

Besprechung:

Gebt es zu! Ihr habt unten bereits auf die Endnote geschielt!

Ich merke das daran, dass seit einigen Sekunden die Drogenfahndung an meine Tür pocht. Um mein Blut nach bewusstseins-verengenden Substanzen zu durchsuchen…

Doch es sei euch verziehen, denn ich bin gut drauf! Denn diese Trek-Folge ist – und das sage ich ohne Ironie – wohl eine der besten seit Jahren, wenn nicht sogar seit über anderthalb Jahrzehnten. Nicht gaaanz auf dem Niveau der besten Orville-Episoden, aber spürbar nah dran. Die Kratzspuren sind sogar so nah, dass Orvilles Schwachpunkte (= manchmal unpassende Gags, die fragwürdige Fähigkeit von Captain Mercer, kompetent zu wirken) dezeeent die Füße einziehen müssen, um nicht doch erwischt zu werden.

„Eine Folge New-Trek, Mami?! Was sollen wir nur tun?!“ – „Halt die Klappe und guck weiterhin normal geschockt, nicht speziell-geschockt. Vielleicht geht sie wieder, wenn wir sie ignorieren.“ – Manchmal kommt es anders, als man denkt. Oder, wie unser Leser G.G.Hoffmann sagen würde: „Was habt ihr denn? Es hat doch schon immer miese mittelgute supertolle Folgen gegeben?“

Das liegt vor allem daran, dass man eine Episode vorlegt, die gar nicht so viel sein will. Und dabei doch recht VIEL ist. So sehen wir z.B. die ewige Abwägung zwischen Wissenschaft und Glauben (ist der fremde Komet doch ein Heilsbringer, auch wenn die Fakten dagegen sprechen?), die Abwägung zwischen Schicksal und Selbstmitleid (Pikes Zukunft) und… und… äh… – seht ihr, ein DRITTER Punkt fällt mir gar nicht mehr ein. Und das ist das Tolle daran.

Denn Uhuras Brücken-Einstand ist zwar ein wichtiger Plotpoint dieser Episode, kann aber aufgrund der obigen Punkte ignoriert werden, wenn man dank STD bereits genug davon gesehen hat.

Und diese Wahrscheinlichkeit ist noch höher als die Chance, dass ein heranrasender Komet einfach nur Regen bringt.

Klar könnte man den Plot zerpflücken und sich fragen, WER denn bitteschön damals diese mysteriösen Kometen gestartet hat, um ganze Planeten zu bewässern – und WIE oder WIE LANGE die jetzt überhaupt eingenässt werden sollen? Aber solche Fragen sind ähnlich „wichtig“ wie Nerdaspekte zu den DS9-Propheten („Wenn die ohne Zeit leben, wieso unterliegen ihre Pläne einer Chronologie?“).

„Was, ihre Koteletten sind nur angeklebt?!“ – „Ja, ich bin es selbst. Jim Kirk. Sie haben mich erwischt. Darf ich jetzt mein Shirt ausziehen?“ – Schnurbart für’s Fan-Schnurren: Warum die Macher einen „Kirk“ eingebaut haben, weiß nur der Drehbuchgott. Oder ein Mensch mit mittelmäßigem Humor. (*Hand heb*)

Doch beginnen wir mit den Stichpunkten zum Anfang der Folge, wo lustigerweise die meisten Kritikpunkte auftauchen:

– In der Simulation sah der Kometeneinschlag komisch aus. Viel zu wuchtig, zu groß und dabei trotzdem zu flott. So als hätte man ein rohes Ei gegen eine Melone geworfen. Das macht dieser Special-Effects-Heini namens (*blätter*) Harald Lesch aber immer viiiel besser!

– Generell finde ich es nett, wenn die Crew sich zum gemeinsamen Kochen verabredet. Das gab es ja auch schon bei Benjamin Sisko, wenn der wieder sein Jamba-Boomboom-Abo gekocht hat (oder wie das Gericht hieß). Ja, ich mochte sogar den hellen, großen Raum! Nur: Musste dafür ein ganzer Shuttle-Hangar vom Grundriss gestrichen werden…?

– Ich fand es ebenfalls sympathisch, wie nahbar und menschlich der Pike da irgendwelche Kneipengeschichten erzählt. Finde ihn jetzt bereits schon greifbarer als bei STD, wo er von den Zuschauer unnötig hochgejubelt wurde („Uiii, ein Mann! Und er steht aufrecht und redet normal! Sogar noch, während er von Michael Burnham auf dem Kehrblech rausgeschoben wird.“)

„Nennen Sie mir einen Grund, warum eine Mannschaft mit ihrem Captain keinen Wein trinken sollte!“ – „Das Gesetz, Sir. Niemand von uns ist 16 Jahre alt!“ – Künstliche Schwerkraft im Schunkelmodus: Der gemütliche Moment hat mir gefallen. Bitte mehr davon, aber organisch eingeflochten. Auf dass in Zukunft mal der ZUSCHAUER vor Rührung weint, nicht die Crew.

– Uhuras „Substory“ fällt da schon etwas flacher aus. Zumal ich es kontraproduktiv fand, dass sie NACH der lockeren Runde noch drüber nachdachte (ausgerechnet gegenüber Spock?!), ob sie zuhör-, nick- und Chefwitze-ablach-technisch gut abgeliefert hat. Das machte es wieder kaputt.

– Was den Typ namens Kirk angeht, bin ich noch unsicher. Einerseits finde ich es sympathisch, den Charakter aus Galaxy Quest noch mal einzubauen, andererseits fällt er nicht gerade durch Kompetenz und Zurückhaltung auf. Zumal da nur noch ein gegröhlter Spruch à la „Yipiiiyayeeey, Alien-Eiersack-Backe!!“ fehlte, als er direkt VOR dem unbekannten(!) Artefakt rumtanzte und Butterbrote auspackte.

– Eigentlich bin ich mit dem (Schiffs-)Look der Serie einverstanden. – Zugegeben, die Enterprise (äh, oder ist’s ein namensgleiches Luxus-Loft?) hat mit dem klassischen Trek-Design so viel zu tun wie eine elitäre Küchenmöbelmesse mit meiner 70er-Jahre-Küche. Aber die Entscheidung, das Schiff gut auszuleuchten und meinetwegen auch in der Industriefarbe „Konzeptlos-Bunt“ anzustreichen, begrüße ich.

– Irre ich mich, oder sieht das Set mit der Sphere-Kugel tatsächlich sehr gut aus? Kritisieren kann man natürlich, warum man sich SOFORT auf dieses Objekt versteift und alle anderen (Trikorder-)Daten uninteressant werden, nur weil das Strickmuster auf dem Dottersack ein wichtiges Muster sein KÖNNTE. Vielleicht mal 3 Meter weiter gehen? („Hey, schöööne Cheops-Pyramide!“ – „Wollen Sie nicht bis zur Grabkammer weitergehen, Herr Entdecker?“ – „Bloß nicht! Hier sind zwei raue Stellen am Felsen!“)

„Ich glaube, es hat beim klingonischen Alphabet reagiert.“ – „Dauert es lange, das richtige Geräusch herauszufinden?“ – „Leider ja. Es muss einer der ehrenvollen Knurrlaute sein.“ – Melodien für Melonen: Der leuchtende Blumenkohl hat leider seinen keinen-eigenen-Kopf.

– Der Grund für diese Fokussierung war natürlich, dass die Story unbedingt Uhura was zu tun geben wollte. Das finde ich auch gut bzw. BESSER als kürzlich („Wir müssen irgendwas im Weltraum machen!“ – „Holt Burnham, die ist für Weltraum zuständig!“), aber weniger plump hätte ich toll gefunden. Man hat ja auch nicht Data zwinkernd nach vorne geschoben, damit der mal den Wissenschaftler mimen kann?

Achtung, Ab hier beginnt aber mein Lob-Gewitter mit extra Gehudel-Hagel:

– Das Drama ist so sonnenklar strukturiert, dass ich eine getönte Brille aufsetzen musste. Wo man sonst bei Kurtz-Trek fünf Plot-Elemente erlebt, die dann mit einem SECHSTEN aufgelöst werden (dafür frisch duftend aus dem Arsch gezogen), so bewegt sich diese Story klassisch und gradlinig. Dinge tauchen auf, weil sie es sollten oder gar MÜSSEN. Und nicht, weil der Autor beim Schreiben auf dem Fensterbrett eine fleischfressende Pflanze gesehen hat (= „Hey! Das wird mein Ende für Picard, Staffel 1!“).

– Die Musik fiel mir diesmal sehr positiv auf. Zugegeben, bei den beiden Vorgängerserien war die bereits laut und episch… Halt wie ein Posaunenspieler im nächtlichen Treppenhaus. Aber gerade dadurch ging ja die Wirkung verloren. – Hier aber mischen sich positive Töne dazwischen, ohne uns das ganze Schmalzfass in die Glieder massieren zu wollen.

„Verzeihen Sie, dieser Komet ist uns heilig. Er darf nicht verändert werden, selbst wenn er abstürzt!“ – „Äh. Und wenn ir versprechen, nur seine Ostflanke zu verstärken?“ – K(r)aterfrühstück voraus: Endlich haben wir eine Religion gefunden, die mehr Schaden als der Katholizismus anzurichten vermag. Und dabei sogar die logischeren Argumente hat? („Wenn nicht Bumm, dann Plemm. Logo?“)

– Das Trefferfeedback wurde ebenfalls überarbeitet. Vorbei die Zeiten, wo bei einem klitzekleinen Raumkampf die ganze Brücke in Brand geriet – oder die halbe Besatzung aufgrund der Explosions-Erdbeben mit dem Hintern im Papiermülleimer landet. Da die Schilde ja für dämpfende Effekte GEDACHT sind, fand ich es erholsam, dies mal wieder zu erleben.

– Spock ist endlich wieder wie Spock! Er redet wie Spock, guckt wie Spock (nämlich die meiste Zeit stur drein) und stellt für den Zuschauer Dinge fest, die 50% der klügeren Zuschauer schon vor 10 Sekunden wussten. Und das mag ich! Klar, die Gespräch zur Notwendigkeit von „Pep-Talks“ auf der Brücke (Auf Deutsch so was wie „Motivationsreden“) waren vielleicht nicht notwendig, wären aber auch bei TOS denkbar gewesen.

– Die Kamera wirkt in den Weltraumszenen ruhiger als noch bei Picard oder STD. Mal abgesehen von der durchwachsenen CGI (die aber langsam besser wird) fand ich z.B. den Rundflug um den Kometen sehr erholsam für die Augen. Was auch meinen Magen dazu bringt, einen Dankes-Blumenstrauß an CBS liefern zu lassen.

– Ja, neuerdings machen die Schiffsbewegungen und zeitlichen Abläufe sogar wieder SINN. Hat man hier etwa eine Art SFX-Regisseur eingestellt, der die Arbeit der 50 indischen Render-Sklaven am Ende überprüft?! Hier tun sich ganz neue Möglichkeiten der Produktqualität auf! Oder halt ganz alte…?

„Spock, ich singe dem Ei etwas vor, damit es sich regt!“ – „Hey, woher wissen sie soviel über vulkanische Physiologie?!“ – Liedschatten aufgetragen: Kein Wunder, dass Spock und Uhura in einem Paralleluniversum in der Knatterkiste von JJ.Abrams gelandet … worden … sein … werden (äh, ist das „Futur 2“?).

– Die Gesangsszenen mit Uhura und Spock könnten etwas kitschig wirken. Was mir dann auch ein Stirnrunzeln bescherte. Aber hey, es hat immerhin niemand geweint! Und diese kurzen Szenen fand ich bei weitem „Sense of Wonder“-mäßiger als die gewollt vermittelnden Übersetzungsszenen am Ende der 4. Discovery-Staffel. Merke: Lieber einmal kurz geträllert als zwei Episoden lang Parfüm zusammengerührt, das gar nichts bringt.

– Wie hat die alte Crew den Kometen denn gesteuert? Sind das hier etwa Aufnahmen davon, wie die Aliens versuchen, den Trümmer-Trumm rückwärts einzuparken?

– Erstmals hatte ich auch das Gefühl, dass man die Aliens (= schön genutztes CGI!) wirklich überredet hat. Weil es um die SACHE ging und nicht darum, ob deren Mutter mal mit dem Gesicht in einem Wackelpudding erstickt ist. Und man spürte, dass die Fremden kaum sauer waren, als die Enterprise-Crew einsah, dass der Komet doch einen kliiitzekleinen Heiligkeits-Ausschlag auf den Sensoren zeigte.

– Okay, die Sache mit dem Eisblock, dessen Form bereits „vorhergesagt“ wurde, war etwas seltsam. Aber ich verstehe, was die Autoren damit versucht und (teilweise) auch erreicht haben. Und warum Pike danach erneut darüber nachdenkt, was (sein) Schicksal bedeutet. Schon komisch, dass man diese spielerische Verknüpfung von A-, B- und C-Handlungssträngen wieder neu lernen musste, nachdem das alles mal Standard war.

– Mal abgesehen von manchen flapsigen Dialogen fand ich die Kommunikation untereinander gaaar nicht verkehrt. Wenn man die Augen zukneift und sich die Ohrmuscheln anritzt, wären manche Sätze auch in den alten Serien möglich gewesen. Das betrifft die Technik und auch die Professionalität, diese ohne Weinkrampf anzuwenden.

„Menschen! Ich hoffe, Sie haben diese Woche etwas Wichtiges gelernt.“ – „Äh… Der Sisko… ist von Bajor?“ – „Hey, woher wisst ihr das?“ – Lieber Glaubensersatz inhalieren als Glaubersalz trinken: Am Ende brachte jahrhundertlanges Abwarten und ein wenig religiöse Überzeugung bringen den Sieg. Also so wie bei der Altersvorsorge.

– Die Geschichte trägt sich nicht durch Zufälle oder Glück. Jede Person und jede Fraktion handelt nach dem, was sie will/kann/denkt/glaubt. Und nicht, weil plötzlich eine rote Gummi-Ente durch das Dach gekracht ist – und zufällig der Experte für rote Ausblasfiguren auf der Brücke steht.

– Ich erwähne gerne noch mal, dass Pike einen starken Job macht. Weiter in den Hintergrund sollte er aber nicht gerückt werden, da die freshen Frauen zwar okay sind, aber eben KEIN Ersatz für den Captain. Wäre ja auch Michael komisch, wenn es anders wäre?

Kleinere Kritikpunkte ließen sich natürlich immer noch finden, wie z.B. das etwas zuuu lange Ende. Oder die Tatsache, dass der Boden der Brücke so sehr spiegelt, dass ich teilweise kein Raumgefühl entwickeln kann („Huch, ein Kellergeschoss unter einer Glasscheibe?“). Auch weiß ich nicht, wie genau der blinde Andorianer funktionieren soll (fühlt der jede Luftbewegung oder bekommt sie von Spock telepathisch übermittelt – quasi als spitzohriger Blindenhund?)…

Aber all das tritt für mich diesmal zurück. Ja, ich würde diese Episode sogar in 1-2 Tagen sogar noch mal gucken können!

Was ein starkes Statement ist. Denn die letzten 3 Minuten von „Picard“ (Staffel 2) kenne ich bis heute nicht.

„Hey, Gott hat uns Regen gebracht.“ – „Ja, und ein heiliges Schild ist vom Himmel gefallen! Da steht: ‚Vorsicht, radioaktives Reaktorwasser‘?“ – Dune, der Krustenplanet: Während die Föderation sich bei armen Völkern nicht einmischt, lassen Kometen einfach das fallen, was diese dringend brauchen. Daher steht Olaf Scholz also immer auf einem Hügel und brüllt verzweifelt was von „Erdgas“ in Richtung Mond?

Bleibt nur eine ernstgemeinte Frage: WARUM musste Spock noch mal genau so am Kometen vorbeidüsen, wie er es tat…?

Fazit:

4 Sterne mag manchem zu hoch erscheinen – aber wisst ihr was? Mir egal!

Wäre das hier eine Orville-Folge mit anderen Darstellern gewesen (aber identischen Dialogen), so hätten alle die „positiven Aspekte gepriesen“, welche natürlich die „kleinen Logikfehler wettmachen“. Man hätte die „am Ende einlenkenden Aliens“ gelobt und erwähnt, dass diese trotz CGI-Botox-Gesicht „immer noch besser als bei Discovery aussehen“.

Selbst die Effekte, die Musik und die lockeren Spaß-Gespräche hätten allgemeinen Anklang und Masturbationsmotivation gefunden.

Von daher muss man so fair sein und sagen: Viel besser wird es nicht – und geht es vielleicht auch nicht.

(*verzweifelt nach Fan-Merchandise zur Serie such*)

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM