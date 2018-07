„Star Trek Discovery“ – Staffel 2 – Die gesamte Handlung!

Wie bitte? Wir wissen noch nicht, was die neue Discovery-Staffel bringen wird? Na, da habt ihr aber die Nostradamos-Rubrik von Zukunftia noch nicht kennengelernt! Denn seit dem Zusammenbrechen der Twin Towers hatten wir ein gaaar nicht so schlechtes Händchen darin, Plot-Lines hervorzusagen – unter anderem bei Archers Enterprise. Ob das nach über 10 Jahren Star-Trek-Abstinenz noch funktioniert (oder zählt IHR die Filme echt dazu?), wollen wir heute noch mal feststellen. Beziehungsweise in einem halben Jahr. – Huhu, ihr Webseitenbenutzer vom Januar 2019!

Aus einigen Fakten kann man sich womöglich schon gut zusammenreimen, wie die nächste Staffel der Serie aussehen wird. Und wer dann noch ein paar Seiten des Buches „Drehbuchschreiben für Anfänger“ drauf hat (die Version für Fortgeschrittene kann Kurtzman unmöglich kennen), könnte sich sogar tiefer gehende Storyelemente zusammenreimen.

Wir haben da z.B. folgende Zusammenspinn-Hilfen:

1.) Ason Mount (Captain Pike) hat bestätigt, dass er für 13 Episoden unterschrieben hat.

2.) Die Besetzung des neuen Spocks wurde erst jetzt, nach dem Abdrehen von ca. 5 Episoden bestätigt.

3.) Im Trailer sehen wir etliche Hinweise, warum Spock sich auf den Weg gemacht hat.

Hier also jetzt die zu 72,3% korrekte Handlung:

(mit der „Zukunftia-Geld-zurück“-Garantie)

Um die TOS-Fans bei Laune zu behalten – bzw. diese überhaupt irgendwo auszugraben, präsentiert man uns ein neues Rätsel, das Pike so lange beschäftigen soll, dass er mindestens 13 Episoden mit der Discovery-Crew zusammenarbeiten muss. Natürlich mit den üblichen Ausnahmen der Marke „Oh, die Klingonen greifen an und die von der Enterprise stecken gerade ALLE im Turbolift fest“, falls ein zweites Schiff bei einer Nebenhandlung hinderlich sein sollte.

Irgendwie wirkt der Handschlag von Pike in Bewegung total steif. Und wieso steht er da wie der Glöckner von Notre Dame? – Löst der neueste Versuch, sich mal für eine halbe Stunden an den Kanon zu halten, etwa schwere Gicht bei den Darstellern aus? Oder hat der Schauspieler hier irgendeine Geste des 60er-Jahre-Originals schlecht imitiert? Scheint ja gerade eine Mode zu sein…

Dass Spock erst in Folge 6 oder 7 auftaucht, weist auf einen eventuellen Break in der Mitte der Staffel hin. Womöglich wird man sich nicht zu schade sein, uns mit großem Posaunen-Orchester Spocks erstes Auftreten zu zeigen, bevor das Franchise dann in seine berühmte Winterfrühjahrsommer-Pause geht. Sollte dies eintreffen, so rechne ich fest mit einem kessen Spruch von Spock, bevor wir der „Handlung“ Wochen später weiter folgen dürfen („An diesem Ort auf meine Halbschwester zu warten, erschien mir äußerst … logisch!“ – *Abspann*).

Doch zurück an den Anfang…

Beim Beginn des Trailer sehen wir noch Michael Burnham, die ein seltsames Wesen beobachtet, das durch ein brennendes Gebäude(?) auf sie zugeht. Kurz erkennt man Flügel oder dünne Streben, die von seinem Rücken ausgehen, während uns erklärt wird, dass es Dinge in Raum und Zeit gibt, die nur von denen gesehen werden, „die offen genug sind“. Wir können also davon ausgehen, dass jene Wesen die Zerstörung angerichtet haben und Michael Burnham wohl … offen genug war. Und das nicht nur, wie üblich, ihre durch Schreck geweiteten Gesichtslöcher. Sie ist halt eben ein Genie, seitdem sie Spektralwissenschaften studiert hat. Deal with it.

Die Figur in der Mitte ist das, was Burnham bei ihrer Saunasitzung im eigenen Raumanzug sieht (Vielleicht bei 50-Grad-Celsius-Umgebungen das Visier mal OBEN lassen?)… Rechts sehen wir dann unsere Vermutung, um wem es sich bei der Person handeln könnte.

Wir haben es also mit Aliens zu tun, die in Raum und Zeit aktiv sind. Was neben dem Pilzantrieb die perfektesten Voraussetzungen sind, um noch mehr Paralleluniversums-Gedöns einzuführen, Abweichungen vom Kanon zu erklären oooder diese wieder aufzulösen. Hilfreich wäre hierfür wohl, wenn man uns erklären würde, dass der Pilzantrieb diese Wesen quasi „hergerufen“ hat. Was auch ein prima Grund dafür wäre, die Sporen-Flatulenzen nicht mehr ständig zu benutzen (“Sie spüren uns sonst auf!“).

Oder aber: Pike geht NUR wegen des Sporenantriebs auf die Discovery. Schließlich müssen die 7 roten Pünktchen auf der Galaxienkarte ja irgendwie erreicht werden. Was natürlich das Problem mit sich bringt, dass die Enterprise zurückbleiben müsste. – Aber dafür gäbe es ja die patentierte „Ausweitung des Sporenfelds“ (= Einfach mal auf einen kugelförmigen Pilz im Wald treten), um das Problem zu beheben.

Übrigens interessieren sich die Klingonen und 2-3 andere Rassen (man will sich ja weiterentwicklen) ebenfalls für die roten Funkelsteinchen in der Galaxie. Was einerseits spannende neue Abenteuer mit Tyler bedeutet (inzwischen mit eigenem Schiff – ein Geschenk von der Klingonen-Königin) und natürlich ein Auftreten der Gorn. Denn am Ende des Tages sind es IMMER die Gorn. Ich habe es überprüft: Wenn man so tut, als wäre man Discovery-Autor und somit bei Youtube planlos „TOS Aliens“ eingibt, so kommt an vierter Stelle gleich eine dieser halbcoolen Zeitlupenechsen.

Das ist jetzt mal eine steile These, aber der Mittelpunkt der sieben Lichter sieht verdächtig nach der Position der Erde in der Milchstraße aus. Oder Vulkan? – Dass Burnham hier in der Nahaufnahme erneut die Tränen kommen, kann ich aber in jedem Fall verstehen! Die dachte bestimmt, aus dem Publikumsraum der Psychiatrie würde wieder einer mit rotem Laserpointer auf sie zeigen („Sehen Sie nun meine bekannteste Patientin, werte Kollegen der Ärzteschaft…“).

Die roten Birnchen im All sehen wir gleich zweimal im Trailer. Beim zweiten Mal heult Burnham sogar rum (äh… also wie immer?), als die Lichter sich über die Sternkarte bewegen und dann ihre bekannte Position annehmen. Den Startpunkt sehen wir zwar nicht, aber vermutlich sind sie von einem bestimmten Ort aus losgedüst. Kombiniere: Irgendwas wurde vor langer Zeit am Nullpunkt gezündet – oder getan. Einen Hinweis darauf, WER das getan haben könnte, liefert Burnhams Geplauder: „They are linked to Spock“ – Praktischerweise sehen wir auch, wie sie in seinem Logbuch einen von 6 Einträgen antippt (leider unleserlich). Etwa die Positionsdaten von Spock in den letzten Jahren? – Wenn ja, vermute ich fast, dass er das mit Absicht getan hat, weil er damals ebenfalls sensibel genug war, um die geflügelten Überwesen zu sehen. Und gleich auch ahnte, wie man sie aufhalten kann.

Generell passt es zu den Autoren Harbert und Gretchen Berg, dass sie den Burnham und Spock besondere Fähigkeiten andichten, die sie grundlos zu Auserwählten machen. Ich traue ihnen nämlich nicht den Grips zu, Figuren als ikonisch zu begreifen, wenn sie nicht mindestens Krebs heilen und/oder mit Geistern sprechen können. Dass Spock vermutlich alleine losgezogen ist, obwohl das Schicksal mehrerer Universen von seinem Tun abhängt, wird vermutlich wieder mit einem doofen „Ich wusste ja nicht, ob diese grimmigen Admiräle mir glauben“ abgetan. Das kennen wir schon aus den 2 Abrams-Filmen, an denen Kurtzman maßgeblich mitarbeitete. Da ging es ja auch nur um Einzelkämpfer.

Auch glaube ich nicht, dass die fremden Wesen etwas Tiefgründiges vorhaben. Okay, möglicherweise geben sie vor, das Universum zu „reinigen“, oder irgendeinen Defekt an der Zeitlinie zu „flicken“, aber am Ende werden es wieder Marvel-verdächtige Sprechblasen sein, die darauf abzielen, alles in Schutt und Asche zu schießen.

Aus irgendeinem Grund sehen wir – wie in den letzten Trek-Filmen – wieder mal bemannte Raumkapseln, die sich wie wild drehen. Das macht für die Insassen natürlich keinen Sinn („Na toll, künstliche Schwerkraft und trotzdem muss ich immer kotzen!“), aber vielleicht hat das ja mit dem Pulsar zu tun, auf den das Schiff hier angeblich zusteuert? Wobei die sieben roten „Lichter“ auf der Sternkarte generell Pulsare sein könnten? Würde den Autoren doch bestimmt Spaß machen, normales rotes Licht ohne Begründung mit milliardenfacher Lichtgeschwindigkeit reisen zu lassen?

Ach ja, wundert euch nicht, falls Spock vorgibt, ebenfalls für die Biester zu arbeiten. Oder es anfangs wirklich tut . So ein paar pseudo-tiefsinnige Dialoge durften ja schon in der ersten Staffel nicht fehlen. („Ich sah, in welch großer LOGIK und ORDNUNG sich alles befinden könnte, wenn wir dem Pfad der Zwue‘asjs folgen würden!“ – „Aber du bist doch mein Bruder! Heul! Flenn!“ – „Stimmt, Michael. Aber können wir auf einen dramatischen Moment warten, an dem ich mich dann spontan umentscheiden und dich retten kann?“)

Die Actionsequenzen in der zweiten Trailerhälfte haben übrigens wenig zu bedeuten. Das sind die üblichen Trümmer- und Meteor-Bruchstücke, in denen sich noch ein paar Drohnen des Gegners versteckt halten. Auch hier haben wir es wieder mit supermächtigen Überwesen zu tun. Aber wenn Burnham in ihrer 1-Quadratmeter-Kapsel rumjapst, haben die nix mehr zu lachen. Alternativ sind‘s vielleicht auch nur 7 Gastdarsteller-Rassen, welche die 7-fache Recherche an 7 Punkten der Galaxis eher ungern sehen („Grunz! Unser Territorium! Darum ihr nun sterben! Wir sein hochentwickelte Dingsbums-Kriegerrasse“)…

Wichtig ist übrigens die Ansage, dass man sich mit dem Konflikt „Glaube / Wissenschaft“ auseinandersetzen will. Etwas, was schon lange vor dem Produktionsstart durchgegeben wurde. Da passen geflügelte(?) neue Aliens natürlich gut ins Bild. Noch besser sogar dann, wenn nicht alle an sie glauben. Sonst hätten wir ja keine religiöse Thematik.

In dieser Szene bestaunt die Crew einen schwebenden Asteroiden. Ich vermute ja, dass darin ein mysteriöses Artefakt versteckt ist. Was jetzt erzählerisch eigentlich voll mein Ding wäre! – Allerdings von anderen Autoren, anderen Regisseuren, anderen Showrunnern und anderen (= keinen?) Actionszenen kurz vor dieser unheimlichen Enthüllung.

Eigentlich sind mythologische Dinge seeehr interessant. Ich selbst baute dutzende Querverweise in meine drei Buchromane ein, um mir mindestens eine Plagiatsklage von Jesus und Zeus einzuhandeln… Aber bei Star Trek war bei allem Irrsinn immer klar, dass es sich lediglich um wissenschaftlich erklärbare Phänomene handelte. Selbst im größten Wurmlochwesen-Gebabbel bei DS9 hieß es immer, dass das Wesen sind, die außerhalb der Zeit ihre Zweitwohnung aufgeschlagen haben. Lediglich ein paar Runzelnasen mit langen Kutten (und Kira) beteten die Weißblendenliebhaber etwas zu inbrünstig an.

Sollte also kein neues, leicht beeindruckbares Gaga-Volk erfunden werden, sehe ich Probleme darin, einen glaubhaften Konflikt zwischen Wissenschaft und Glauben zu konstruieren. Was soll denn die Crew eines Raumschiffes bitteschön sagen, wenn sie auf seltsame Phänomene treffen? Etwa: „Oh, das konnten wir jetzt noch nicht so richtig scannen. Müssen dann wohl doch Götter sein. (*schulterzuck*)“, oder etwa das hier: „Ich war zwar immer ein bisexueller Hindu, der gerne im homosexuellen Körper einer Ratte geboren worden wäre, aber diiiese neuen Wesen, die uns 40 Minuten lang mit Zaubertricks verblüfften, denen widme ich jetzt den nun folgenden Mönchsgesang: Uuumm…“

Wird dieses Reptil der ruhmreichen Anrotz-Rasse eine größere Rolle im Handlungsstrang spielen? Oder anders gefragt: Sind Crewmitglieder, die man auch mit Universaltranslator nicht versteht(?), sich nicht an die einfachsten gesellschaftlichen Regeln halten und von allen über-trieb-en beee-grüüüßt werdeeen zu irgendwas zu gebrauchen? Eventuell als Dorf- bzw. Kolonie-Trotttel?

Nachdem die Autoren bisher nicht das Thema Folter sinnvoll abhandeln konnten, gefolgt vom Versagen beim Thema Krieg, für immer Abschied nehmen, nachvollziehbaren Liebesgeschichten und politischen Intrigen, traue ich den Flitzpiepen beim Thema Religion leider GAR NICHTS zu. Hier gibt es so viele Nesseln, in die man sich als gefühlskalter Nachwuchs-Psychopath setzen könnte, dass sie die gesamten Brennessel-Vorräte der Erde schon die Showrunner-Popos näherkommen sehen dürften.

Ah. Moment… Muss ich über die Wiederkehr von Doctor Schwuli eigentlich noch was sagen? Die wurde ja quasi schon bestätigt. Äh, also in jedem Monat exakt einmal, wenn ich richtig gezählt habe. – Wobei ich den beiden Turteltransusen ihr Glück ja von Herzen gönne. Aber wenn der dann nur aus einem weißen Nebel tritt, damit die Alien-Engel (oder auch die Pilz-Stängel) ihre Deus-Ex-Machina-Macht beweisen können, verbreite ich Magensäure auf meinen Knien. Das wäre einfach zu einfach.

Dies soll es erst mal gewesen sein. Mehr gibt es dann mit dem nächsten Trailer. Vielleicht kann ich euch dann auch schon verraten, wer der Oberbösewicht in Staffel 3 sein wird…?

von Klapowski am 26.07.18