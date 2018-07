„Gene, rotier schon mal weiter!“ – Der Discovery-Trailer für Staffel 2 ist da + Bonus

Riecht ihr das? Dieses würzige Aroma frisch genässter Fan-Hosen? Dies kann nur eines bedeuten: Der Trailer für die nächste Staffel der her-vor-ragenden Serie „Star Trek Discovery“ ist eingeschlagen. Und einexplodiert sowie eingerockt, einer musikalischen Untermalung durch „Fly Away“ sei Dank. Da reibt sich selbst Reboot-Kirk auf seinem Weltraum-Motorrad vor Freude die Hände:

Aber sie macht schon was her, diese Vorschau. Flotte Sprüche, flotte Action, flotte TOS-Charakere sowie eine flotte Bedrohung durch ohne Genehmigung an der Galaxis angebrachte Christbaumbeleuchtungen. Alles flott in der Fott. Könnte eigentlich auch eine Vorschau für den nächsten Kinofilm sein. Egal, ob Trek oder Wars. Sehen mittlerweile eh alle gleich aus.

Trotzdem, mal ganz ernst, ein biiiischen neugierig macht das ja doch. Der Pike sieht sehr pike’ig aus. Man scheint sogar Zeit für Spässeken zu haben. Und die Suche nach Mr. Spock ist ja für uns eh nichts Neues. Nett war zudem die versteckte Vorschau auf „The Orville“ ganz am Schluss. Ha-ha! Der hat dem voll ins Gesicht geniest! Schön, dass man beim Humor auch mal an die Klapo-Zielgruppe denkt.

Bonus-News: Darauf haben wir alle gewartet. Mit „Short Treks“ sollen Anfang 2019 vier Kurzfolgen aus dem Discovery-Universum zu je 10-15 Minuten erscheinen. Eine soll tief in den Hintergrund von Saru eintauchen (endlich erfahren wir, wie viel Schiss er genau hat), während es bei den anderen um Harry Mudd, Tilly und einen Unbekannten namens Craft geht, den einzigen Menschen auf einem leeren Schiff. Lief dort etwa Discovery in der Endlosschleife?

