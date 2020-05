„Star Trek: Strange New Worlds“ – Deutschland-Rechte gehen an die ZDFmediathek

Ein heißer Bieter-Krieg hat sein Ende gefunden und der deutsche Trek ist wieder zu Hause. Mit dem Höchstgebot von 12.550 Euro hat das Streaming-Angebot der ZDFmediathek („Karl May Klassiker“, “Vulva und Vagina“, „Letzte Rettung Pfandleihhaus“) den Zuschlag bekommen, nachdem Amazon und Netflix („Wir… äh… wollen unserer Konkurrenz auch noch etwas lassen. Genau!“) im letzten Moment bereits zu Beginn abgesprungen sind. Eine ausgleichende Erhöhung der Rundfunkgebühren ist rückwirkend von 2014 geplant.

Intendant Dr. Thomas B. zeigt sich bereits euphorisch: „Unsere Zuschauer waren zur Premiere von Star Trek im Jahre 1966 im Durchschnitt erst 72 Jahre jung und freuen sich nun natürlich auf eine Fortsetzung der Abenteuer der… der Raumpatrouille Enterprise. Unser Übersetzungsteam arbeitet bereits fieberhaft an wundervollen neuen Episodentiteln wie ‘Es knackt im Warpkern’ & ‘Liebessklaven vom Orion tragen keine Schlipse’. Achtung, Spoiler! Ha-ha-ha!“

Bei der wöchentlichen Ausstrahlung will man sich am klassischen ZDF-Konzept orientieren. So wird diese zwar kostenlos sein, bei wichtigen Sportereignissen wie Skispringen (täglich von 6 bis 23 Uhr) kann es jedoch zu Verschiebungen bis hin zu willkürlichen Änderungen der Episoden-Reihenfolge kommen. Dafür sind lediglich vier Werbeunterbrechungen geplant, welche mit Spots für Haftcremes, Hüftprothesen und Produkte zum Thema Inkontinenz perfekt der öffentlich-rechtlichen Zielgruppe gerecht werden. Die Produktionsfirma der Mainzelmännchen wurde natürlich schon mit entsprechenden Einspielern beauftragt.

Sogar an Einfluss bei der Produktion von Strange New Worlds konnte man während den Verhandlungen gewinnen und dadurch den Star Trek Showrunner Alex Kurtzman zu einem Zeitreise-Crossover mit der beliebten ZDF-Serie „Ella Schön“ überreden.

Herr Kurtzman dazu: „Das ging alles ganz schnell. Gerade stritten wir uns noch im Autorenraum darüber, ob man jetzt einen schwulen Niederländer mit Holzbein oder eine transsexuelle Horta im Furry-Kostüm in die Crew einbauen solle, als wir plötzlich einen Anruf von Dr. Thomas B. erhielten. Mit der Bitte, ob wir nicht an dem Charakter der Ella Schön interessiert wären. Eine Asberger-Autistin! Wir fielen uns alle in die Arme. Natürlich ohne Berührung, wegen #MeToo. Aber DAS konnten wir einfach nicht ablehnen.“

„Ich stehe auf der Brücke. Es sind noch andere hier. Dies ist meine Beobachtung. Wusstet ihr eigentlich, dass wir Autisten uns wie Vulkanier mit Zuckungen im Augenbereich verhalten? Ich auch nicht, wie unlogisch.“ – Hier ist noch ein Text für den Bilduntertitel. Er ist sehr lustig. Herzhaftes Lachen aktivieren in 3… 2… 1…

Strange New Worlds wird in Deutschland für 2021 erwartet. Oder vorher? Später? Keine Ahnung, sowas passiert halt, wenn man zwei Twitter-Sätze vom CBS PR-Account verzweifelt in einen längeren Text für die Google-Platzierung umschreiben muss.

Watt? Journalismus? Kann kein Französisch…

Weitersagen!

Artikel

Stichworte

Ähnliche Artikel

von Sparkiller am 16.05.20 in Star Trek