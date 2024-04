Star Trek – TOS: „Notlandung auf Galileo 7“ – 1.16 – Review

Es ist schwer, alte Episoden so zu bewerten, wie sie es verdienen. Ein Shuttleabsturz, der bei Voyager noch für große Heiterkeit sorgte, konnte Jahrzehnte vorher z.B. große Langeweile bedeuten… Äh, oder war es umgekehrt? – Der Kern dieses Abenteuers ist aber eh die Herangehensweise von Spock: Der entscheidet nämlich hier, ob ein Warnschuss im 30- oder 50-Grad-Winkel erfolgt. Oder ob man 30 oder 50 Meter läuft, bevor die Crew laut „Sind wir bald daaa?“ ruft. Denn auf diesem Planeten wird jeder Fehler sofort bestraft. Und wenn man KEINE macht, bestraft einen die Gruppendynamik.

Inhalt:

Bei der Erforschung eines Nebels stürzen Spock, Pille, Scotty und ein Haufen Redshirts auf einem Planeten ab, auf dem brüllende Neandertaler mit Speeren werfen.

Doch wird die Crew auf ihn hören, bis Scotty den Antrieb repariert hat? Und wird Spock für seine grünblütige (Vorname „Gottverdammte“) Vorgehensweise in den totalen Wahnsinn gerügt?

Zeitgleich muss Kirk sich auf dem Schiff vor einem Mann rechtfertigen, der die Rettungsmission nicht lange mittragen möchte. Schließlich müssen neue Coronaimpfstoffe an den Planeten „Bill-Gates VI“ geliefert werden.

Besprechung:

Die Bewertung der gesamten Geschichte lässt sich beinahe an einer einzigen Tatsache festmachen – die schnell auch zur dramaturgischen Todsache werden kann: Spock wird hier nämlich ständig für seine Logik angriffen. Was anstrengend ist.

Und nebenbei unnötig? Logik ist ja am Ende nur ein vernünftiges Vorgehen, das ein vernünftiges Ergebnis bei vernünftig wenig Todesopfern bringen soll? Wer dagegen etwas vorbringt, verlangt vermutlich auch, dass man bei einem schweren Verkehrsunfall erst mal die Schaulustigen behandelt?

Zugegeben, damals waren diese Alien-Gesinnungstests vermutlich noch nötig, um die Andersartigkeit des jeweils Anderen (Ach?) zu thematisieren. Und diese am Ende irgendwie zu überleben – auch als alter weißer Mann/Frau.

Aber seit TNG sind wir ja eigentlich anders druff…

(„Was? Du trägst deine Geschlechtsorgane auf den Handflächen und sagst alle 2 Sätze ‚Hurz‘? Na dann… Willkommen im Team!“)

„Hm, dieser Mann atmet nicht mehr. Und er liegt auf einem Felsen. Kombiniere… Ein Killermaulwurf hat ihm den Aushub genau in den Rücken geschleudert!“ – Weltfremd auf Fremdwelt: Einerseits wirkt das hier drollig und studiohaft, andererseits ist DAS ja diese kultige Geschmacksrichtung, die heute schon fast wieder als cool und frisch durchgeht? (*Von vorbeigezogener Studiolampe gegrillt werd*)

Mal ist der Spitzohrige zu gefühllos („Schnell, wir müssen unseren gestorbenen Kameraden beerdigen! Den Stinker bringen wir doch nicht nach Hause!“), mal irrt er sich zu häufig („Hey, die greifen uns ja immer noch an! Das hätten sie doch vorher WISSEN können?!“).

Hier wollte man einen Konflikt zwischen Gefühl und Gehirn aufmachen, was aber nur teilweise gelingt. Auch wenn Spock sich natürlich vertut (= Dramaturgie braucht halt Dramaturgiesachen), so wirkt er doch stets wie der moralische Gewinner. Ein richtiger Konflikt, bei dem man mitfiebert, bleibt daher oft in der Röhre stecken, in die man als Zuschauer minutenlang guckt.

Die ganze Handlung macht deutlich, dass ohne Spock alle Außenteammitglieder kopfüber in der Pappfelsen-Mulde ersticken würden! Egal, ob es um’s sinnfreie Rumschießen, strukturlose Rumwandern oder hasenartige Zurückrennen geht.

Zumindest hat die Frau an Bord gar keinen Grund, sich zu beschweren. Von ihr wird nämlich gar nichts erwartet… („Wie, wir sollen die Phaser im Shuttle abgeben? Aber ICH doch nicht. Ich gehe eh nicht vor die Tür!?“)

Ein paar Ideen retten dann aber den Gesamteindruck. Die (neuen) Effekte zeigen z.B. mit einfachsten Mitteln, dass man hier in der Pampa verloren gegangen ist.

Lila Licht. Bleicher Nebel. Mit Ansage vom Berg fallen. Grummeln und Gröhlen aus der Ferne. Verstörende Studiobeleuchtung. Riesenspeere mit dem Gewicht eines Ohrenstäbchens. Komisches Wabern im Weltraum. Besorgte Labern von Kirk im Schiff. Surrealistische Riesen mit Flokati-Fummel am Körper.

Ja, das alles ist derart schräg und aus der Zeit gefallen, dass es schon wieder unheimlich wirkt! So wenig die Geschichte um irrsinnige Mörder-Mumpitzhorden auch bietet, so verstörend kann sie streckenweise sein. Denn hier ist man ganz mutterseelenalleine auf dem Packpapier-Planeten. Kameraspielereien, wohlig rumspielende Cutter oder 2-3 Nebenstorys, die einen geistig bewahren (oder ablenken) könnten, die gibt es nicht!

„Okay… Ich stelle Ihnen das zusammengerollte Paket auf das Garagendach, jaaa? Und bitte bewerten Sie mich positiv!“ – „Tz… Diese Amazon-Lieferanten haben echt ’nen eigenen Stil.“ – Ist ein Klopfer, aber definitiv kein Hase: Die Gegner sind schemenhafte Naturburschen mit der Lizenz zur Charakterlosigkeit. Hier WILL man allerdings auch nichts anderes zeigen – während bei Discovery jedes Arschloch mit Schulabschluss rehabilitiert wird, wenn es vor Jahren mal einen Bettler getätschelt hat.

Am Ende gelingt es sogar, die ewigen Diskussionen (= Logik versus hühnerartige Kopflosigkeit) etwas interessanter zu gestalten.

Wenn Spock sich SELBER Vorwürfe macht und verzweifelt sagt, dass er doch alles richtig machen wollte („Buhuuu!“), DANN wird es spannender als in den vorherigen Trotteldiskussionen darüber, ob man z.B. die Tür auflassen und/oder die Füße stillhalten soll.

Zumal am Ende die Rettungsversuche, Misserfolge und Verzweiflungstaten so eng aneinander liegen, dass man auch schneller weiß, was man von alldem halten soll.

Ein bisschen zu doll wird aber darauf herumgeritten, dass das Ablassen des Kraftstoff total menschlich und unlogisch gewesen sei (= Nö? Die Crew wurden immerhin SOFORT gefunden?) – was dann als krasses Eingeständnis von Spock herhalten soll, dass Spontan-Ideen ganz schön knorke sind.

(„Haha! Sie haben was gemacht, was nur sehr unwahrscheinlich zum Erfolg führte. Statt einfach im Orbit zu verglühen. Sie sind mir aber ein Draufgänger, Spock! Harrharr! Sehen Sie? Menschheit viel klug im Kopf, wenn allerletzten Knopf drücken tun!“)

Dieses Aufrechnen und Ankreiden wirkt aus heutiger Sicht ziemlich seltsam. Aber andererseits… ist es nicht erfrischend, wenn man Taten und Gedanken mal auf EINE Sache runterbrechen kann?

Warum um den heißen Brei herumreden, wenn jemand zu 63,5% wagemutig war (= wird dann halt auf 110% aufgerundet) oder jemand zu 27,1% unvorsichtig daherkam (= wird zu einer 0%-igen Herzfrequenz abgerundet)… ?

„Werden wir diesmal rechtzeitig starten?“ – „Kommt drauf an, wann die Kulissenarbeiter die Berggipfel nach unten einklappen!“ – Eine (Flug-)Scheinwelt: Dass überhaupt so viele Charaktere mit ihren Lebenszeichen aus der Sache rauskommen, darf positiv erwähnt werden. Wäre z.B. Archers Hund an Bord gewesen, hätte das mindestens 2-3 zusätzliche Menschenopfer als Ausgleich gefordert.

Gerade am Schluss wird schönes Ressourcenmanagement gezeigt: Shuttle unter Strom setzen, auch wenn es den Gorilla draußen wütend macht? Phaser in den Antrieb entleeren, obwohl man dann wehrlos wird? Warnschuss abgeben oder noch eine Weile unbemerkt weiterschleichen? Charaktere nicht zuuu sehr vergrätzen und dafür am Ende 10 Sekunden Zeit sparen?

Entscheiden SIE! Schließlich haben SIE sich dieses Videospiel gekauft!

Fazit:

Schräge Rumpel-Mission, die allerlei Klischees abfeuert: Von der Enterprise, die wegen einer Todesseuche eigentlich sooofort weiterfliegen müsste, gefolgt vom nur unsichtbar beschädigten Shuttle, gefolgt von Einheimischen mit Aggressionsproblemen.

Äh… Weil sie nicht GENUG Aggression zeigen, um die Eindringlinge einfach mal mit Baumstämmen wegzu-snipern.

Trotzdem habe ich die Folge fast gerne gesehen! Hier wollte man halt etablieren, dass der grünblütige Satanist ungefähr 10 Prozent vernünftiger als die Restcrew daherkommt. Deren Vernunftsfaktor ungefähr 50 Prozent unterhalb einer normalen Wandergruppe in der Eifel liegt.

Ein paar (neue) Effekteinstellungen sorgen zudem für eine fremdartige „Weltraum ist groß“-Atmosphäre, die man heute nur noch bei „The Expanse“ oder Harald Lesch vorfindet.

Diese Rettungsgeschichte mag lächerlich unspektakulär wirken, aber wenn man sich drauf einlässt, wird sie im eigenen Kopf fast lächerlich … intim?

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

Bei neuen Artikeln sofort informiert werden? Jetzt deine E-Mail-Adresse rausrücken und ab geht's!

Artikel

Stichworte

Ähnliche Artikel

von Klapowski am 27.04.24 in Star Trek - Das Original