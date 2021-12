Da werden selbst Coronaleugner zu Menschen, die Wissenschaftlern Pralinen vorbeibringen: Nach wie vor forscht man sich an der Anomalie die Sensoren blutig. Diesmal springt das Schiff in eine Subraumspalte, um zu gucken, was drin ist. Da das Teil aber unmöbliert daherkommt, will man wieder umdrehen („Die Flenn-Stunde im Hauptquartier fängt gleich an!“). Doch oh Schreck! Man kommt nicht mehr heraus! – Kann die Crew genug Tränen vergießen, um den Weg zum Ausgang zu benetzen?

Es gibt diesmal viele Dinge, die mir aufgefallen sind. Nicht alle sind wichtig oder schlimm, aber sie alle haben eines gemeinsam: Dieses nachhallende Brüllen seines Hautarztes, wenn man seine fünf Finger mit der Stirn vermählt… („Nicht mit den Fingernägeln zuerst, oh Gott!!“)

– Gray und Adira werden erneut so geschrieben, wie sich Discovery-Autoren den Beginn eines Arbeitstages vorstellen:

„Geh schon los, mein Schatz! Hurtig, hurtig! (*Wegwink, Flügelschlagbewegung nachmach, Flugzeuggeräusch mit Mund imitiert*) Heute ist doch dein großer Tag! Wo du diese tolle Exceltabelle weiter bearbeiten wirst.“

„Aber mein Schatz! Was machst DU denn in der Zeit? Hast du genug zu lesen? Genug zu tun? Hast du eine frische Windel um?!“

„Du kennst mich doch, mein Schaftbölzchen! Ich spiele hier schön Schach – und ramme mir wegen der lästigen Toilettengänge einen Katheter rein. Und nun flieeeeg wie ein steuerzahlender Kolibri!“ (*aufmunternd auf Boden stampf, spielerisch mit Revolver auf Partner schieß*)

– Als man in der Anomalie ist, betont man, dass da NICHTS ist. Keine Strahlen, kein Licht, keine Frequenzen, keine Transmissionen (hihi, ich habe „Trans“ gesagt). Trotzdem finden es alle ganz wichtig, den nicht(!) vorhandenen Datenstrom auf die Lautsprecher umzulegen. Und dann andächtig in die natürlich eintretende Stille zu lauschen. Für den dummen Zuschauer mag das zwar wirksam sein, aber auf einem Raumschiff…? („Captain Picard, wir sehen draußen nichts!“ – „Kann nicht sein. Filmen sie bitte ein Bullauge ab und legen sie Videokassette dann im Hauptbildschirm ein.“)

„Ich glaube, ich habe draußen doch was gehört!“ – „Ja, so ein Pfeifen im Ohr!“ – „Nee, das ist der nervöse Tinnitus vom Zuschauer.“ – Mitternacht im Trek-Franchise: Dieses Bild verdeutlicht gut, in welchem kreativen Umfeld sich die STD-Autoren befinden. Leider hierbei nicht zu sehen: Der rumschwebende Laptop mit dem Zugang zu abgegrabbelten „Memory Alpha“-Artikeln.

– Der ausgeschickte Roboter wird von einer unsichtbaren Kraft zersetzt. Das ist eine hilfreiche Info. Blöd nur, wenn die Crew dabei den kleinen Robbi mit schreckensgeweiteten Augen anstarrt, als würde gerade ein REALES Crewmitglied in Säure aufgelöst. Doppelt blöd kommt der Kommentar „Es hört sich an, als würde er schreien!“ daher. Ja, das habe ich GEHÖRT. Danke, dass ich noch mal auf die unlogische Emotionalisierung von Ausrüstungsgegenständen hingewiesen werde. („Picard? Warum weinen Sie?“ – „Das zerstörte Shuttle. Es hat sich so angehört, als wenn der Bordcomputer mich um die letzte Ölung anfleht, schnüff.“)

– Ein bisschen mehr Technobubble – oder zur Not auch reale Physik – hätte hier gut getan. Der Roboter wurde laut Brückencrew „gefressen“. Und der Subraum ist anscheinend „toxisch“ geworden. Äh, also quasi mit Schniedelwutz dran? MICH als Kind der Wissenschaft hätte eher interessiert, in welcher Entfernung es geschah, was die letzten Sensordaten waren – oder ob der Roboter eher wie ein verletztes Kleinkind oder wie ein verwundeter Hundewelpe geschrien hat.

– Bei aller Kritik muss ich zugeben, dass ich die ersten 10 Minuten trotzdem GUT fand! Die Idee der „total leeren Blase“ mag nicht neu sein (meine Freundin kennt nicht mal dieses grundlegende Prinzip, hihi), ist aber ein Weltraum-Element, das ich mir gerne gefallen lasse. Vor allem ist es die Antithese zum Actiongewitter. Eben Bedrohung durch Stille. Beklemmung durch Weite. Bedrängung durch Einfachheit. – Das ist für STD-Verhältnisse schon fast einen Emmy wert. (*Transsexuellen Charakter namens Emmy auf die Brücke führ*)

– Nebenhandlungs-Zeit: Der Computer des Schiffes ist verwirrt. So viele Gefühle in ihm, so viele verwirrende Sensordaten, so viele Statusmeldungen der Quartiers-Kühlschränke („Butter nachbestellen? Was bedeutet das?“). Kollege Gray erkennt das, obwohl er gerade damit beschäftigt ist, zu einem nonbinären Roboter-Vampir zu reifen. Er spricht mit dem Computer und hat dafür Verständnis, dass viele Aufgaben natürlich viele… Aufgaben bedeuten…?

Um den PC zu entlasten, spielt Gray ein wenig mit ihm.

„Ich verstehe dich. Als ich mir im Gebirge ein passendes Geschlechtsteil suchte, war ich auch oft einsam.“ – „Danke, Gray. Ich wusste, dass jeder beliebige Satz von dir mir helfen würde, wieder Trost zu schöpfen.“ – Ironiefrei: Ich finde, dass dieser Lederluder-Look dem Gray sehr gut steht! Bin fast verliebt. Wenn er jetzt noch Schauspielern könnte, würde ich mir auch wieder Akne wachsen lassen und mit ihm um die Häuser ziehen. (Aber unbewohnte, damit mich keiner sieht!)

– Schlimm: Später muss Gray allerdings den Computer „überreden“, einen Bruch der Hülle dem Captain zu melden. Warum die Führungsebene auch belasten, wenn man den Grund der Beschädigung noch nicht weiß? So was kann schnell zu emotionalen Traumata bei allen Beteiligten führen. Von der Trauerarbeit der Schiffshülle ganz zu schweigen, buhuuu.

– Book soll das Schiff per Pilzsprung aus der „Nebelsuppe“ führen. Dass das risikoreich ist, wird uns erklärt. Schöner wäre es aber, wenn man das verständliche Problem des „fehlenden Referenzpunktes“ wissenschaftlicher aufgedröselt hätte. (die letzten Kursdaten einfach noch mal rückwärts ausführen? Das Schiff anhand der Flugaufzeichnungen etwas zurücksetzen?) Ist aber eh egal, da der misslungene Sprung nur dazu führt, dass Book seinen Vater(!) in der Sporenkammer sieht („Hey, Lust auf ein Gespräch zu Gefühlen, Verlust und der neuesten Kuttenmode im Reich der Toten?“)

– Quatsch mit Pilzsoße: Der Stromschlag von Book erschafft ein Abbild(?) der umgebenden Leere(?) und/oder des Mycel-Netzwerks(?) in seinem Gehirn? Wenn ich in die Steckdose fasse, findet man dann auch das Deutsche Stromnetz als Jpeg in meinem Schädel?

– Rein dramaturgisch ist’s dämlich, dass die Halluzination Book vorwirft, dass er nicht genug(!) gegen die Anomalie unternimmt. Wenn er das selber glaubt, was sagt das über sein Selbstbild aus? Mitten drin sein und sich den Schädel grillen lassen ist nicht genug Einsatz?! Wo ist der Psychopathen-Book, der in Episode 3.01 noch ungefragt Burnham verdroschen hat? („Ein Absturzopfer, HA! Das mache ich kalt!!“)

„Mein Sohn, diese Nachlässigkeit beim Canceln kosmischer Anomalien kann ich nicht tolerieren!“ – „Sorry. Das Amazon-Paket mit Q-Kontinuums-Kräften kommt erst morgen.“ – Voll vorwurfsvoll: Die Gespräche mit Hallu-Daddy sind lächerlich. Vor allem, als der fast beginnt, seinen Sohn mit verstellter Stimme nachzuäffen. („Buhuuu, ich bin Book und habe im Zoo sooo viele Transworms gefüttert, buhuuu!“)

– Als ein Teil des Schiffs aufgelöst wird, erkennt Gray anhand seines Gesprächs mit dem Computer, dass der DOCH irgendwas von draußen aufzeichnet. Woraufhin es dann plötzlich nicht mehr genügt, dass der Computer dies der Brücke meldet (von mir aus nach der üblichen „Musst es ihnen sagen“-Überredung), sondern Gray rennt selber los. Solch eine bekloppte Art des Story-Tellings hätte man früher selten gesehen… („Data, fahren Sie zur Brücke und sagen Sie dem Captain, dass der Replikator Ihnen gesagt hat, dass draußen irgendwas gemessen wurde. Sogenannte ‚Daten‘ oder so.“)

– Der Grund für die Konfusion: Computer Zora ist „emotional überwältigt“ von all diesen Sensordaten. Tja, das muss man als Snowflake-PC erst mal verdauen, wenn Subraumwellen einen ständig an den Haaren ziehen und „Blödian“ rufen? Zum Glück hilft aber eine direkte Ansprache (= „Nun sach schon!“) oder eine Runde Schach (= „Guck mal, zur Entspannung!“), damit der Rechner sich nicht digital in Embryonalstellung zusammenrollt. – Typischer für STD kann ein Plot echt nicht sein.

– Burnham „therapiert“ den PC mit Storys ihrer Kindheit („Brauchst keinen Angst haben, ich weine bis heute jeden Tag – und es ist die Hölle!“). Neben Books Gesprächen mit „Toxic Dad“ ist das der absolute Triefpunkt dieser Episode.

– Den Plan, wie man aus der Leere entkommen will, habe ich immerhin halb(seitig gelähmt) verstanden: Partikel aus der Galaktischen Barriere wurden gemessen – und die haben eine Frequenz. Und diese senden wir aus und folgen dem zurückgeworfenem Signal. Vorteil: Das Trek-Wort „Galaktische Barriere“ wurde erwähnt! Das gibt Bonuspunkte bei allen Trekkies mit Kultsensoren auf Maximum.

– Die kleinen Szenen zwischendurch haken wir hier mal ab: Saru (WELCHEN Rang hat der jetzt?!) weist Fähnrich Dingsbums zurecht, weil sie irgendwo irgendworan rumschrauben will (Zu gefährlich. Na, endlich setzt er sich mal durch, dieser herzlose Lebensretter). Derweil beamen alle auf dem Schiff wild durch die Gegend – oder LAUFEN wie aufgescheuchte Suppenhühner herum. Zufallsprinzip?

(Wenn Gray zehn Zentimeter neben mir auftauchen würde, würde ich mich zehnmal bekreuzigen).

„Zora, du musst an dich glauben! Du bist ein Computer, der logisch, vernünftig und leistungsstark ist!“ – „Ja, hier spricht Gray! Zuerst war ich auch unsicher in Bezug auf meinen neuen Androiden-Körper. Aber dann habe ich ihn einfach ignoriert und nie wieder erwähnt. Verdrängung hilft!“ – Psychotherapie jetzt auch ohne Psyche: Wie immer liegt die Lösung auf der Hand. Man muss den Überbringer des Plans nur dazu animieren, ihn mit heißen Tränen auf ein Blatt Papier zu träufeln.

– Für das finale Manöver müssen alle im Transporterpuffer bleiben. Nachvollziehbar, aber storytechnisch schwierig? Dass es so einfach ist, eine ganze Crew händchenhaltend(!) in den physikalischen Winterschlaf zu beamen, lehne ich aus dramaturgischen Gründen ab. Wobei… Ob sich faule Crewmitglieder manchmal im Transporterpuffer „verstecken“, bis ihre Schicht herum ist?

– Dass Burnham als Retterin übrig bleibt, ist aus religiösen Gründen nachvollziehbar – aber klischeehaft. Auf eine sehr ankotzende Weise. Auch die Slow-Motion-Aufnahme, wie sie um eine Ecke schreitet, hätte man weglassen dürfen. Aber anderseits „schön“, dass man auch hier nicht die Feuerwerksfunken vergessen hat, die aus der Decke fallen – und sich britzelnd auf den Boden (zu ihren Füßen) werfen.

– Ich muss gestehen, hier die Vorspultaste betätigt zu haben. Das Schiff rast hier durch ein Subraum-Lagerfeuer, während Michael dem Computer erklärt, wie es ist, wenn man die Eltern verliert („Nirgendwo waren sie. Einfach weg. Schmeeeerz!“). Daher weiß ich nicht genau, wie spannend diese Szenen genau waren. Da hier aber der Soundtrack-Dirigent die kaputtgetrommelten Pauken wegtragen ließ, vermute ich aber: SEHR spannend…?

– Zora singt Michael einen schmalzigen Song vor, damit die eindringende Flammenwand nicht zu viel „emotionalen Stress“ verursacht. Ha! Und dabei behaupten böse Zungen, dass diese typischen Trek-Momente heute nicht mehr möglich seien! Alle zusammen: There’s no sun up in the skyyy…

„Argll… Muss… Arschbacken… stärker… zusammenkneifen! Pomuskeln… müssen… stärker… quietschen… als laute… Orchestermusik.“ – Episch wie’n Drehtisch: Die olympische Disziplin des ‚Konzentrierten Glotz-Sitzens‘ wurde erst vor 50 Jahren als Sportart anerkannt. Dafür hat Michael aber schon vor 950 Jahren eine Goldmedaille im ‚Crewretten im Tiefschlaf‘ errungen. Und mit „Tiefschlaf“ war ausnahmsweise nicht nur der Zuschauerzustand gemeint.

– Sarus finale Ansprache an Book kann man getrost ignorieren. Die ist zwar nett gemeint, hat aber lustigerweise NIX mit Books Problem zu tun: „Meine Eltern wurden auch umgebracht. Von anderen Lebensformen statt von einer Anomalie, aber ich verstehe Sie gut!“ – Klar, es geht darum, die innere Wut zu verarbeiten, aber irgendwie wirkt’s wahllos zusammentherapiert… („Book, ich verstehe deinen Schmerz um den zerstörten Planeten. Auch ich war immer wütend auf den Krebs, als meine Oma tot war.“)

Apropos „Gefühle verarbeiten“… Dies geht neuerdings nur noch, wenn man sich schluchzend vor ein blaustichiges Fotoalbum mit Augenschwund-Garantie stellt?

[Bild anklicken zum Vergrößern]

Michael baut sich ebenfalls einen Stammbaum ihrer „Familie“. Was ich bei der Betrachtung der Einzelbilder irgendwie … komisch finde. Ich baue mir ja auch keinen Tannenbaum mit Sparkiller, Olaf Scholz und BergH in das Wohnzimmer?

Fazit:

Positiv ist zu vermelden, dass keine schießwütigen Therapie-Verweigerer das Schiff attackieren. Denn die „Leere“ ist ein fast typisches Trek-Element, das an sich beruhigend passiv daherkommt.

Blöd nur, dass diese emotionale Unterforderung den Schiffscomputer und Booker ganz kirre macht. Statt also direkt eine Lösung zu erarbeiten, müssen alle erst mal eine Teilchenphysik-Therapie durchmachen: Was kann man messen? Was darf man messen? Und was werden die Nachbarn sagen?

Oder will ich – laut Freud – erst mal mit meinem Vater schlafen und meine Mutter umbringen, bevor ich meine Sensordaten auf ein Blatt Papier schreibe? (Aber Vorsicht, von dieser dreistelligen Frequenz ganz laaangsam eine Zahl nach der anderen. Man will ja nicht in der Burnout-Klinik landen!)

Für die tolle Weltraum-Gefahr wollte ich erst 2 Sterne geben. Aber da ich die letzten Minuten nur noch auf singende Computer, weinende Burnhams und händchenhaltende Transporterbuffer-Besetzer geschielt habe, schaffe ich’s nicht.

Ich bin schließlich auch nur ein Mensch.

Äh… Nicht, dass Computer neuerdings anders wären…?

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM