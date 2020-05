Leaks: Drehbücher zu „Star Trek – Strange New Worlds“ entdeckt!

Endlich! Die ersten Leaks zur neuen Pike-Serie sind da! Und was für welche! – So ist es diesmal erstmals gelungen, durch die erstmalige Zusammenarbeit von Kurtzman-Fans und Kurtzman-Hassern (auf YouTube) besonders viele Geheimnisse zu enthüllen. Somit können wir euch heute bereits eine Zusammenfassung der allerersten Folgen der Serie „Strange New Worlds“ präsentieren. Und ja: Kurtzman und Goldsman arbeiten nun deutlich episodischer.

Und hier gleich die volle Packung… Da uns sogar die unveränderte Langfassung der Drehbücher vorliegt, konnten wir sogar so weit gehen, bereits unsere voraussichtliche Meinung unter die Episoden zu schreiben.

„Wohlstand für den Stand“

(von Alex Klapman)

Captain Pike und Spock beamen auf einen seit zwei Jahren bekannten Planeten, der sich der Föderation anschließen will. Zunächst sieht auch alles gut aus: Die Einwohner sind freundlich und deren Ansichten scheinen vernünftig. Doch als Spock in einer Gasse auf eine gesprächige Frau trifft, stellt sich heraus, dass der Wohlstand des Volkes auf einer Täuschung basiert. – Alle zehn Jahre müssen die 50% der Bevölkerungs-„Dümmsten“ den jeweils 20% der Produktivsten und Klügsten ihren ganzen Besitz übergeben. Und nur die Elite darf Wählen und Kinder bekommen.

Ist dies gerecht, weil es der Gesellschaft als Ganzes weiterhilft?

Nach einer rührenden Rede von Pike, die von den idealen der Föderation handelt, erschießt ein Enterprise-Landungstrupp mehrere Mitglieder der Regierung. Als alle tot sind, kommt der Wissenschaftsminister in den blutgetränkten Ratssaal und bittet darum, die Lebensweise seines Volkes zu respektieren.

Spontan hat man die Idee, mehrere hundert Spocks zu klonen (da er bekanntlich der Klügste ist!) und sie als Alleinherrscher auf allen Kontinenten zu verteilen. Man verfährt genau so und zieht von dannen.

Erwartetes Fazit: Sieht man vom billigen Klon-Effekt ab (100 Spocks, die einfach auf einem Hinterhof erscheinen), eine durchaus solide Episode, die zum Nachdenken anregt.

„Schwerkraft Minus 2 = ?“

(von Alex Klapman)

Die Enterprise trifft auf eine seltsame Anomalie im Weltraum: Sie führt beim Näherkommen dazu, dass sich die Gesetze der Physik ändern – und die Schwerkraft sich in eine abstoßende Kraft umwandelt. Dies sehen wir zu Beginn daran, dass sich erst alle deutlich leichter fühlen und später sogar an der Decke des Schiffes landen, was nur durch ein Rekalibrieren der Schwerkraftgeneratoren ausgeglichen werden kann.

Da sich die Anomalie auf bewohnte Planeten zubewegt, deren Heimatwelt sich durch die eigene Abstoßung quasi „umzustülpen“ droht, muss die Crew einen Weg finden, das wabernde Ding vom Kurs abzubringen. Ist möglicherweise eine Art umgekehrte Fliehkraft der Schlüssel?

Nach einigen Sitzungen im Maschinenraum befinden alle Anwesenden, dass sie „Genies“ seien und die „Macht der Mathematik“ gemeistert haben. Somit ist es möglich, innerhalb von 5 Minuten nach Vulkan zu fliegen und experimentelle „Anti-Antischwerkraft“-Kristalle abzuholen. Auf dem Rückweg wird man von Space-Piraten angefallen, die aber alle im Nahkampf erschossen werden müssen.

Erwartetes Fazit: Eine Folge, die leider hinter ihren Ideen zurückbleibt – auch, weil man zu cool sein will. So tragen die Space-Piraten z.B. gleich ZWEI Augenklappen, damit die Autoren den Visor an deren Hinterkopf begründen können.

„Das Schicksal ist für alle da“

(von Alex Klapman)

Bei einem kurzen Landeurlaub auf Risa wird Pike in einer Bar von einer Art Wahrsagerin angesprochen. Ihr Volk könne die Zukunft erspüren und die von Pike mache ihr Angst. Da Pike bereits von seinen „Rollstuhl-Adventures“ weiß (siehe Discovery), triggert die Frau neue Zukunftsfurcht in ihm.

Doch sie bietet ihm an, seine Zukunft in neue Wege leiten zu können. Nur durch wenige Butterfly-Effekt-Veränderungen, die nur sie vornehmen könne (sie beweist dies ein paar Minuten später an einem Straßenhändler). Er müsse nur eine Kleinigkeit für sie tun… Pike möge zu festgelegten Zeiten ein paar harmlose Dinge auf der erledigen (einen Strauß Blumen kaufen, ein Stück Holz in einen Bach werfen), die aber dazu führen, dass der Erzfeind dieser Frau schon bald zu Tode kommen wird.

Ist dies Mord? Oder nur eine Aneinanderreihung von legalen Nichtigkeiten?

Endlich: Wir sehen nach ENTERPRISE noch einmal Risa als Ferienplanet!

Nach einer kurzen moralischen Beratung mit Spock erschießt der Captain den Gegenspieler der Zeit-Wahrsagerin auf der Straße („Geht doch viel schneller!“). Die ist jedoch empört über die mangelnde Raum/Zeit-Subtilität und regt sich so sehr auf, dass sie in einen geöffneten Gullideckel stürzt – und sofort tot ist.

Und das, bevor sie Pikes Zukunft abwenden konnte…

Erwartetes Fazit: Eine tiefgründige Episode, die fast nur aus abwägenden Dialogen besteht. Etwas anstrengend ist jedoch der 5-sekündige Loop mittels Greenscreen, mit dem das pulsierende Straßenleben auf Risa simuliert werden soll. Die Budgetkürzungen an der Serie sind hier deutlich zu spüren…

„Von der Pike auf gelernt“

(von Akiva Sparksman und etwas Alex Klapman)

Die Crew der Enterprise untersucht einen Lavaplaneten, als plötzlich der Gott Hephaistos auf der Brücke erscheint. Dieser brüstet sich zuerst mit seiner legendären Schmiedekunst, wogegen Captain Pike mit den Errungenschaften der Menschheit in den letzten Jahrhunderten kontert.

In einem Wutanfall löscht Hephaistos bei jedem Crewmitglied jegliche Erinnerung an die auf einem Raumschiff benötigten Fähigkeiten. Als Folge treibt die Enterprise nun bewegungslos im Weltraum.

Und Pike und Co. haben nur wenige Stunden Zeit, ihr altes Wissen wieder zu gewinnen. Denn um der Menschheit seine eigene Überlegenheit zu beweisen, hat Hephaistos zudem die Kontrolle über ein klingonisches Schiff an sich gerissen.

Inspiriert: Für die Lava-Form von Hephaistos gaben die Macher mehrere Design-Studien bei der Videospiel-Schmiede „From Software“ in Auftrag.

Die Crew kann erst dann siegen, als Spock eine Gemeinsamkeit mit dem Gott Hephaistos entdeckt: Sie beide konnten als Kind nicht lesen und rechnen – weswegen sie von den weiblichen Göttern bzw. Kindergärtnerinnen gemaßregelt wurden. „Zu Recht“, wie beide übereinstimmend feststellen.

Erwartetes Fazit: Mehr als nur einen Hauch der klassischen Serie versprüht diese Episode. Ein Eindruck, welcher durch den großzügigen Einsatz von Styropor-Säulen und alten Discovery-Sets (als griechischer Tempel?!) sogar noch verstärkt wird.

„Wo Milch und Honig fließen“

(von Akiva Sparksman und etwas Alex Klapman)

Ein Notruf führt die Enterprise zum Planeten Kanaan III. Ein Scan zeigt, dass dort absolut paradisische Zustände herrschen, welche wissenschaftlich nicht zu erklären sind. In Flüssen fließt tatsächliche Milch und Tiere zeigen keine Scheu vor einem Außenteam. Dieses findet jedoch die Leichen hunderter Menschen, welche sich laut dem Schiffsarzt gegenseitig getötet haben.

Man stößt auch auf einen goldenen Thron, welcher bei jedem Mitglied des Teams für Anzeichen von Gier und Verlockung sorgt. Dieses Gefühl wird so stark, dass es zu einem Kampf kommt. Doch Pike wird klar, dass der Thron für diesen negativen Wandel sorgt und lässt alle zurück auf das Schiff beamen. In einem Logbucheintrag warnt er die Sternenflotte vor dem Planeten.

Dort sieht man den Rücken eines Mannes in rot-schwarzen Gewändern stehen. Zu sich selbst sagt er „Interessante kleine Kreaturen, einer fairen Anklage würdig“, schnippt mit den Fingern und verschwindet… Ein Abspann deutet sich an.

Doch dann taucht Michael Burnham in Minute 45 – aus der Zukunft – auf. Sie erklärt haarklein, was ein Q ist, was die können, dass die sehr mysteriös sind außerdem „sehr kultig“. Alle sind sehr beeindruckt und hören noch lange den Ausführungen zu.

Erwartetes Fazit: Eine etwas plumpe Moralkeule wird hier geschwungen, wodurch diese Folge aber auch einen gewissen Charme erlangt. Auch hier ist das TOS-Feeling stark. Das Ende lässt allerdings etwas das Tempo und Drive vermissen. Dafür sorgt allein die minutenlange Text-Einblendung, die exakt so aussieht: „Ist das nicht toll, dass wir eure Lieblings-Aliens wiederbringen?“

„Die eigene Medizin I + II“

(von Akiva Sparksman und etwas Alex Klapman)

Eine furchtbare Seuche dezimiert die Bevölkerung der Föderationskolonie Atra Prime. Die Enterprise wird von der Föderation damit beauftragt, Kontakt zur geheimnisvollen Rasse der Satianer aufzunehmen, welche Gerüchten zufolge im Besitz eines Gegenmittels sein sollen.

Doch jeder Versuch eines Dialogs trifft auf Stille. Erst ein Übertreten der Grenze in satianisches Gebiet sorgt dafür, dass die Enterprise jegliche Energie verliert. Eine Stimme ist überall im Schiff zu hören, welche verrät, dass die Satianer sich nicht in den Belange unterentwickelter Kulturen wie die Föderation einmischen können.

Pike versucht für die potentiellen Opfer zu sprechen, doch die anderen wollen für die möglichen Folgen einer veränderten gesellschaftlichen Entwicklung keine Verantwortung übernehmen.

Als letztes Mittel aktiviert Pike die Selbstzerstörung des Schiffes, welche zu primitiv ist, um von den den Satianern deaktiviert werden zu können. In der letzten Minute lenken diese ein, versprechen aber, dass diese Erpressung Folgen haben wird.

In der zweiten Episode dieser Doppelfolgenstory taucht Q auf, schnippt den Satianern ihre technologische Übermacht weg und fordert beide Parteien auf, ihre Stärke im Kampf zu beweisen. Nachdem Pike mehrere Schiffe ausradiert hat, beschwört er abschließend den „Geist der gerechten Föderation“. Die Unterlegenen stimmen ihm einhellig und mit ängstlicher Mehrstimmigkeit per Funk zu. („Uuunbedingt!“ – „Sooo ist das!“ – „Hatta recht, hatta recht!“)

Erwartetes Fazit: Spannend bis zur letzten Minute und mein bisheriger Favorit ist diese Folge von „Strange New Worlds“. Zwar war es klar, dass Pike und seine Crew überleben werden, aber die moralische Umkehr hatte etwas Befriedigendes an sich. Weiter so!

Interessante Leaks, so finden wir! Vor allem beweisen sie, dass das Trek-Universum noch längst nicht auserzählt ist und episodische Geschichten in einem endlosen Uiversum natürlich endlose Möglichkeiten ergeben.

(Danke an Kollege Sparkiller fürs Mit-Leaken)

