„Star Trek – Strange New Worlds“, Kritik zu Episode 1, „Strange New Worlds“

Als ich vor anderthalb Tagen die ersten Minuten von „Strange New World“ sah, musste ich erst mal für 24 Stunden pausieren. Denn zu groß war mein Schock über das Dargebotene („Waaa…? Die Schauspieler schauspielern und die Welt hat Worldbuilding?“). Nach einigen Sitzungen bei meiner lokalen Domina („Es ist nicht alles gut, du schmutziges Stück von einem Jubelperser!“) war ich jedoch bereit für den Rest der Folge. UND für eine Bluttransfusion, weil mich diese Pilotepisode in zwei Teile riss.

Zu Beginn kam ich mir vor, als hätte das dicke Kind, das seit Jahren in der Nachbarschaft Unfug macht, mich eines Morgens überrascht: „Ich habe Ihr Auto gewaschen, während Sie geschlafen haben, Sir! Und mögen Sie eigentlich Schokoriegel?“

Klar! Und wie ich Schokoriegel mag. Und Star Trek noch viel mehr!

Irgendwie hat sich letzteres bis hin zu Alex Kurtzman (oder seinen Betreuern) weiterverbreitet, denn der Start dieser Episode ist so gigantisch „gut“ für den New-Trek-Standard, dass man sich testweise die Augen mit einem scharfen Messer reiben möchte:

– Die Geschwindigkeit, mit der Pike und Spock auf Vulcan und im bayrischen Tiefschnee vorgestellt werden: Angemessen entschleunigt!

– Die Ernsthaftigkeit, mit der diese zumindest teilweise ausgebremsten und entwurzelten Figuren wieder zurück in den Dienst geholt werden, obwohl sie gerade (zurückhaltend präsentierte!) Frauengeschichten verfolgen: Weit jenseits der üblichen Discovery-Clownschule!

– Die Schauspielerei, die gerade bei Pike eine Mischung aus Weltschmerz, innerer Distanzierung und Barbier-Verachtung widerspiegelt: Grandios eingeführt im Kurtzman-Universum!

„Pike-Schatz, willst du wirklich auf diese harte Mission gehen?“ – „Natürlich. Was sind schon 34 Kilometer Fußweg durch Tiefschnee, um Speck und Eier im Laden zu kaufen?“ – Auferstanden aus Ruinen: Klar erinnert diese Szene an Kirks späte Liebe zu Blockhütten und dauergeilen Sternenflotten-Captains (in ST7 war’s noch Picard), aber trotzdem wirkt dieser Ansatz so frisch wie Schnee im Kragen.

Frisch und modern wirkt Pikes weibliche Liebschaft, die aus irgendwelchen Gründen zurückgenommen und normal agiert, ohne aufgedreht darauf hinzuweisen, wie viel besser sie für den Job eines Captain Lebewesens geeignet ist.

Keine Zurechtweisung des Mannes, kein koffeinhaltiges Aufspielen, keine plötzliche Enthüllung, dass Pike an irgendwas schuld sein soll…

Kurz gesagt: Die letzten Franchise-Jahre wirkten plötzlich wie ein ferner (Hieronymus Bosch-)Traum!

Ja, man hat das Gefühl, gerade den Start eines J.J.Abrams-Trekfilms zu sehen, aber diesmal ohne die grenzdebile Actionsequenz, die manischen Powersprüche oder die krampfhafte Logik-Missachtung! Eben modernes Star Trek, bei dem man mit dem übertriebenen Abkotzen sofort aufhören möchte, um mal zu dem normalen Fan-Abkotzen vor 2009 zurückzukehren… (= „Hey, Internetforum! Auf Vulcan ist diese Lichtstimmung aus physikalischer Sicht gar nicht möglich!“)

Und auch der Grund des Dienstantritts kann sich sehen lassen: Eine fremde Rasse hat den Warpantrieb entdeckt – was eigentlich ein Grund für einen ersten Kontakt wäre. Doch blöderweise haben sie die Technologie ohne Umwege in eine furchtbare Waffe umgewandelt. – Äh, die irgendwas macht, was wir nicht SEHEN…?

„Sie haben eine Warp-Bombe entwickelt.“ – „Äh… Quasi ein Beförderungsmittel, aber für einzelne Körperteile?“ – „Ja. Sie nennen es den ‚Russischen Transrapid‘.“ – Gerne hätte ich mehr über diese Technologie erfahren. Aber vielleicht ist es auch ganz gut, dass man nicht weiß, wie der Warpeffekt explodieren kann. Bei Kurtzman käme sonst als nächstes der „holografische Laser“ oder das „Atombomben-Hypospray“?

Das ist so eine tolle SF-Idee, dass ich nach 10 Minuten bereits hektisch nach den Autoren dieser Episode zu suchen begann. Okay, auf den ersten Blick ist es die übliche Mischung:

Akiva Goldsman (Teleplay)

Akiva Goldsman & Alex Kurtzman & Jenny Lumet (Story)

Doch halt, wer zum Henker ist Jenny Lumet, die immerhin so etwas Vernachlässigbares wie eine „Story“ beigetragen hat? Hat sie das Zeug, der Traum meiner schlaflosen Trekträume zu werden?

Auf dem ersten Blick eher nicht, denn in letzter Zeit hat sie nur Kurtzman-Schmutz auf dem Popkultur-Teppich verteilt („The Mummy“, „Clarice“). Umso bemerkenswerter ist es, dass ihre Grundidee sofort an eine solide Mittelklasse-Episode aus TNG oder VOY erinnert. Von mir aus auch aus ENT, aber ich will die gute Frau ja nicht beleidigen…

Doch weiter in der Episode.

Positiv gestimmt war ich besonders, als Pike am Schiff eintraf – was für einige Sekunden stark an „Star Trek – The Motion Picture“ erinnert. Doch so positiv ich den gequälten Blick von Pike fand (auch so Sätze, die man nicht jedem sagen kann?), so öde wirkte das CGI.

War das Shuttle im Schnee zuvor noch grandios eingefügt, so muss man hier leider feststellen, dass die Macher sich nicht trauen, Schiffe länger – oder gar von Nahem – zu zeigen. Was wohl erneut daran liegt, dass sogar „The Orville“ mit diesen texturkranken, schwammigen Low Poly/Low Art-Schiffchen den Weltraumboden aufwischt.

„Die Mannschaft der ‚Archer‘ ist nicht auf dem Schiff.“ – „Alle beiden Personen sind weg? Ist das nicht unlogisch, schon von der Mannschaftsgröße her?“ – „Nö. Die dreizehn Beagle halten den Maschinenraum am Laufen!“ – Mit dem Archer aufs Fanherz gezielt: Die Stimmung ist Top, die Logik noch okay, der Fanservice so mittel. Bitte davon 3 Pfund einpacken, Frau Franchise-Fachverkäuferin!

Das fällt auch schon im Vorspann auf, der zwar gut wirkt, solange man Nebel oder abstraktes Zeugs zeigt, beim Schiff selbst aber nicht mal als PS5-Grafikdemo taugen würde. Irgendwas passt da nie mit den Oberflächen, bei denen man oftmals aufrufen möchte: „Hey, die Raumstation Babylon 5 ist endlich wieder da?!“ (Immerhin die letzte Hoffnung auf Frieden!)

In dieser Folge geht es aber vor allem um Pike, der trotz der Standard-Mission ständig an seine Zukunft als Ganzkörperklumpen im Rollstuhl denken muss. Seine Blicke und sein Dialog über den Tod waren hierbei ebenfalls gut und erinnerten an den Beginn von „The Cage“ – wobei der beratende Spock enorm logisch und feinfühlig rüberkommt. Keine Spur war mehr zu sehen vom crazy Visions-Assi, der Burnham damals noch was über Raumanzug-Engel vorgeweint hat!

Hier hatte ich allerdings inhaltlich erstmals Dinge zu bemängeln: Pike sieht etwas zuuu oft seine zukünftige Horrorfresse im Whiskeyglas aufblitzen. Und spätestens, wenn man NACH dem angeteaserten Reaktorunfall ein drittes Mal das stöhnende Schmelzgesicht mit dem „Töööteee miiich“-Look erträgt, muss man genervt raunen:

„Langsam aaahne ich was. Kann es sein, dass Pike seine Zukunft als morseblinkendes Hackbällchen nicht prickelnd findet?“

„Da isser wieder! Seit Tagen starrt er mich an! Was kann ich nur tun?!“ – „Aufhören, auf jeden Alltagsgegenstand faltbare Handys draufzukleben UND billige Horrorfilme in Dauerschleife laufen zu lassen?“ – Traumata sind der Traum meiner Träume: Hoffentlich übertreiben es die Macher nicht. Ich will nicht, dass Pike in jedem Klospülungs-Wasserwirbel sein zukünftiges Gesicht erkennt.

Positiv fand ich die zurückhaltende Vorstellungsrunde zu Frau Singh (eine sehr professionelle, unterkühlte Frau), zu Uhura (kurz zum Captain umgedreht, dann wieder wech), dem neuen Schiffsarzt (die erste ECHT wirkende Umarmung unter Kurtzmans Oberkörper-Quetsch-Ägide) und die Vorstellung der jungen Schwester Chapel. – Wobei ausnahmsweise auch lose erklärt wird, warum eine „einfache“ Schwester hier etwas besonderes ist. Nämlich durch die etwas speziellere Ausbildung.

Da verzeihe ich sogar den Blödsinn, dass man vor TOS/TNG per Spritze(!) das genetisch(!) bedingte Aussehen(!) einer Person ändern kann, um unerkannt eine fremde Kultur zu besuchen. Die gute alte Gummimaske hätte es da auch mal getan! Von mir aus am futuristischen 3D-Drucker direkt auf die Haut gesprüht – oder so was.

Hier hatte die Episode aber schon derart viele Pluspunkte gesammelt, dass die mittelgute Endbewertung unausweichlich wurde.

Alleine die knackige Erörterung zu der „Warp Bombe“, die Analyse beim Eintreffen am Planeten und die trekkige Abwehr eines Raketenangriffs (Schilde hoch, minimaler Schaden, weiter geht’s) wirkten wie ein Sommerurlaub in bessere Zeiten des Franchises. Zeiten, in denen nicht alle paar Minuten eine neue Technologie erfunden werden muss, damit der rechte Fuß vom Drehbuchautoren mit dem Langeweile-Wippen aufhört.

„Ich bin die neue Krankenschwester des Schiffsarztes. Aber da ich bereits seit zwei Tagen an Bord bin, nennt mich der Schiffsarzt auch scherzhaft ‚Schiffsarzt‘!“ – Das blonde Powerpaket kann bei der Post abgeholt werden: Chapel wirkt sexy und sympathisch. Ich hoffe nur, dass sie gerne ihre Blumen mit Leitungswasser gießt? Nicht wie alle Figuren bei STD mit dem Zeug aus den Augenwinkeln?

Spätestens hier wollte ich nachschauen, wer das alles so besonnen inszeniert hat. Tatsächlich war der Regisseur Akiva Goldsman, der bisher eher mit mittelmäßigen Arbeiten aufgefallen ist (und Krawalldrehbüchern zu pseudophilosophischen Blockbustern). Aber okay, anscheinend hat der Mann ein Händchen für klassisches Trek, wenn man ihn lässt!

Bitte lasst ihn, jaaa?

Zu große Hoffnung darf man aber trotzdem nicht haben, denn das übliche Kurtzman-Muster zeichnete sich bereits ab, als Pike, Singh und Spock auf dem Planeten den Bürgerkrieg beobachten:

Frau Singh hilft beim Überwältigen von zwei Lullis, bevor Pike den Befehl dazu gibt – Wobei sie immerhin die „Permission to act fast“ erfragt. Nach dieser Nummer überredet sie die beiden Männer wortreich, die Überwältigten aufs Schiff zu beamen.

Was okay wäre, WENN die beiden Chefs dabei nicht wie begossene Informatiklehrer dastehen würden, denen von 15-jährigen Computer-Kids die Welt des Programmierens erklärt wird. In den alten Serien hätte es dafür einen späteren Einlauf im „Captain’s Room“ gegeben („Ich befürworte Ihr Engagement, aber bitte halten Sie sich etwas zurück!“), aber bei Kurtz-Trek ist es bereits so eingesickert, dass es mir selber beinahe nicht aufgefallen wäre.

„Wieso mussten wir gerade DIESE fremden Zivilisten überwältigen? Von einer Sekunde auf die andere?“ – „Wir wussten doch nicht, ob in der Fußgängerzone jemals ein weiterer Fußgänger auftaucht.“ – Logik für Nicht-Vulkanier: Zu lange nachdenken darf man über diese Szenen nicht. Was mir aber erst beim längeren Nachdenken/Schreiben auffiel. Am besten guckt IHR die Serie, während ihr KEINE Satirewebseite betreibt?

Und ein „bisschen“ doof wird es danach auch noch, als BEIDE sedierte Aliens plötzlich aufwachen und einer wie bekloppt durchs Schiff rennt. Was anscheinend nur Chapel im Laufschritt beheben kann. („Sicherheitsdienst! Bereitmachen, sich beim Zusehen vor Lachen den Bauch zu halten!“)

Noch seltsamer ist, dass der panische Mann im Fahrstuhl sofort beruhigt ist, als Uhura (immerhin ein Alien für ihn!) von „Ragball“ spricht – und der Mann zu einem Fachgespräch zu Ballspielen ausholt. Sollte ich jemals auf einem außerirdischen Raumschiff aufwachen, werde ich hoffentlich ebenfalls nach einer Minute über meine liebsten Episoden „Better Call Saul“ sprechen wollen. („Ach so, Sie kennen auf Foringe Prime gar keine Anwälte?!“)

Leider fällt hiernach die zweite Hälfte der Folge qualitativ ab.

Denn der „First Contact“ und die „Warp-Bombe“ werden nicht für spannende Gespräche benutzt. Stattdessen geistert man in fremden Bunkeranlagen rum, wo auch mal eine Gruppe Angestellter verkloppt werden muss. Die auch gleich (Ellenbogen-)passgenau vor den Helden stehen bleibt.

Einfach mal unerkannt bleiben und die weggleitende Gesichtsmaske clever erklären, das war zu viel verlangt?

Auch fand ich die lockeren Sprüche der befreiten „Number One“ („Alles in Butter, oh Knorke-Captain. Roger-Roger-Papoger!“) etwas doof. Es fing doch alles so ernst und unironisch an?

„Hey, was machen Sie hier?!“ – „Wir sind auf einer diplomatischen Mission, Sir. Alles weitere besprechen wir mit Ihrem Nasenbeinbruch.“ – Clever, diese Drehbücher aus dem Profiwrestling: Da die Mannschaft unerkannt bleiben muss, muss man nicht diplomatisch mit den Aliens diskutieren. Vielleicht sollte Kurtzman jede Folge auf einem First-Contact-Planeten spielen lassen?

Da fragt man sich langsam, wie „Strange New Worlds“ solche TNG-Folgen wie „Das Standgericht“ inszenieren würde…? („Ich haue Ihnen die Zähne raus, dann wird ihre minutenlange Aussage nicht gewertet!“) Oder was wäre mit „Das zweite Leben“? („Ich muss mich täglich prügeln, damit die falschen Erinnerungen mit etwas Negativem verknüpft werden!“) Oder was wäre mit „Wem gehört Data?“ („Wir könnten in seine gewalttätigen Gedanken eintauchen, um festzustellen, dass er wie ein Mensch denkt!“)

Meine Hoffnung, dass das Konzept eines „Volks der Woche“ zu weniger Gewalt und Stumpfsinn führt, relativiert sich leider jetzt schon…

Auch ist der GRUND für die Warp-Bombe so dämlich, dass es diese Episode für mich enorm abwertet: Das Volk hat in einem Lichtjahr Entfernung diverse Warpsignaturen aus einem „Discovery“-Staffelfinale empfangen (keine Ahnung mehr, was da los war). Und somit konnten sie innerhalb von Monaten nicht nur die Warptechnologie entschlüsseln, sondern per Reverse-Engineering auch gleich eine Bombe entwickeln.

Dass dadurch zumindest Teile der Alien-Elite WISSEN muss, dass es Außerirdische gibt, lasse ich mal großzügig außen vor.

Man hätte doch mit denen direkt REDEN können, nicht erst am Ende?

Die Herleitung ist so beknackt, als wenn die USA ein UFO auf dem Mond beobachten würde. Und durch die Teleskopdaten innerhalb von Monaten eine Bombe entwickelt, die auf Schwerelosigkeit basiert.

„Verdammt, die Fremden haben gesehen, wie sein Fake-Ohr wieder vulkanisch geworden ist!“ – „Naaa toll, jetzt entwickeln sie eine Waffe, die auf Knorpeln und Ohrenschmalz basiert!“ – Zum Brüllen: Vergisst man mal die merkwürdige Urschrei-Sequenz mit Spock („Picard“-Rewatch oder watt?), wirkt manches überhastet. JEDE Idee hätte man mit einem anderen Kniff logischer machen können.

Ich betone es aber trotzdem noch mal gerne:

Die erste Hälfte der Folge war für Kurtzman-Verhältnisse … grandios . Grandios im Aufbau, grandios im Timing, grandios für alle, die mindestens noch mal ENT- oder VOY-„Qualität“ sehen wollten.

Leider schleicht sich aber bereits in der zweiten Hälfte der alte Schlendrian ein – wobei der in Form des Mega-Feminismus durchaus gewollt ist. So stehen alle männlichen Hauptfiguren gerne weise (und beratend) in der Gegend rum, während die vier jugendlichen Powergirls gerne rennen, schnelle Entscheidungen treffen oder sich direkt mit „Sister“ (kein Witz) begrüßen!

Nichts gegen tolle Frauen, aber es kann auch gerne mal eine ÄLTERE von denen an Bord sein? Oder eine, die nicht aus dem Klonlabor stammt? – Und das sogar im doppelten Sinne… Denn erstens wollte ich den Namen „Singh“ (oder Soong) eigentlich erst wieder bei meiner eigenen Beerdigung hören, und zweitens: Abgesehen von der Frisur kann ich La’an Noonien-Singh und Erica Ortegas kaum auseinander halten.

Oder besitzt eine von beiden nur eine „9 von 10“ auf der Power-Skala? Dann hätte ich immerhin ein erstes Unterscheidungsmerkmal.

Und irre ich mich, oder hat Christine Chapel mit La’an geflirtet?

Mal wertfrei und total tolerant nachgefragt: Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass KEINE der drei Frauen lesbisch ist? Deutlich kleiner als die Wahrscheinlichkeit, dass alle drei bisexuell sind, oder? Ja, eigentlich sollte einen das gar nicht interessieren, aber da es die Produzenten ständig so interessiert, kann ich einfach nicht aus meiner deren Haut…

„Captain, ich messe eine unglaublich geniale Ausstrahlung, eine überragende Intelligenz und unfassbare Selbstsicherheit.“ – „Haben Sie die Schiffssensoren wieder auf sich selbst gerichtet?“ – „Oh. Sorry. Mein Fehler.“ – Fehlerfrei und Spaß dabei: Eigentlich mag ich die neuen Figuren. Das Problem könnte aber werden, dass sie selbst ebenfalls ganz begeistert von ihnen sind.

Das Ende lässt mich zwiegespalten zurück.

Ruckzuck diskutiert Pike eine Runde mit der Präsidentin, die aber nicht von ihrer Waffe lassen will. („Abführen! Nicht, dass das hier eine Dialog-getriebene Episode wird!“) Eine Minute später lässt der Captain die Enterprise über der Stadt schweben, was im Turbomodus für Frieden auf dem Planeten sorgt, da alle nun wissen, dass es größere Dinge gibt.

Klar, das könnte gut funktionieren, war aber so schnell aus dem Hut gezaubert, dass ich es nicht clever fand. Warum zeigt sich die Sternenflotte dann nicht auf JEDEM Planeten vor der Warp-Ära, weil auf JEDEM garantiert Konflikte schwelen werden? Und ist es dramaturgisch gut, im Handstreich die Erste Direktive (auch wenn die erst bei TNG so wichtig wurde) zu opfern, nachdem man 40 Minuten lang groß rumgeschlichen, rumversteckt und rumverkleidet hat?

Ist das nicht ein wenig lahm, einfach die Regeln zu ändern, was dann zufällig(?) faulen Drehbuchautoren zugute kommt? Und ist das nicht das Revisions-Dauermuster, das eigentlich immer so NERVT? („Picard ist kein Androide, sondern ein Klon.“ / „Pilzsprünge schädigen das Myzelnetzwerk jetzt doch nicht mehr!“)

Klar, schlau gebrochene Regeln können spannend sein. Aber wenn das ohne Konsequenzen oder komplett aus dem NICHTS passiert, ist das so aufregend wie ein 100-Meter-Lauf, bei dem ein Kandidat das Motorrad auspackt. („Naaa gut, aber nur dieses eine Mal, okay?“)

„Lieber Zuschauer, dieses Raumschiff wird eine neue Ära unter unseren beiden verstrittenen Fraktionen begründen. Sie wird blühend und episch sein!“ – „Aber eher episch.“ – „Nein, mehr blühend!“ – „EPISCH!“ – „Nein, BLÜHEND.“ (*Knuff, Zack, Klopp*)

Dass die Folge danach noch über 13 Minuten weitergeht, war eine „interessante“ Wahl.

Klar, wir konnten dadurch bereits das Trauma von Frau Singh antesten, das irgendwie unmotiviert bei der Nachbesprechung runtergeleiert wurde („Da wir gerade von Feiern reden… FEIERN durften wir im Gorn-Konzentrationslager eher selten.“), aber so was macht mich dann immer misstrauisch. Zumal die eigentliche Planetenhandlung echt mager ausfiel, wenn man die Spaß-Szenen, Kennenlern-Sequenzen, Rollstuhl-Visionen, Frauengeschichten und Frauen-erzählen-Geschichten-Geschichten mal außen vor lässt.

Zugegeben, die Pike-Ansprache am Ende war GUT. Etwas zu GUT (mit einer fertigen Videopräsentation auf globalen Großbildschirmen?!), aber GUT.

Die einzelnen Szenen auf dem Planeten wirkten zudem vielfältig, fast teuer. Alleine die Übergänge und die Masken waren wohl das aufwändigste, was man bisher von Kurtz-Trek sah. Auch wenn man wieder extrem nah an unserer Zeit klebte (World War 3! Amerika!), was der Serie aber erlaubt sei. Man muss ja auch nicht krampfhaft Aufstände vor dem Kreml zeigen, wenn die Macher da kulturell nicht gaaanz verwurzelt sind.

„Ich will mich ja nicht in Ihre Kultur einmischen oder reinreden. Daher haben wir kurzhand 5 Millionen Wahlscheine mit Stimmen für die RICHTIGEN Kandidaten in die aufgestellten Urnen gebeamt.“ – Besser reinreden als blöd aus dem Fenster gucken: Es mag sein, dass Pike etwas zu weit geht. Aber dafür muss er der Sternenflotte später einen langen Rechtfertigungsbericht einreichen. (Und zwar 500 x per Copy&Paste den Satz „Ich wollte es halt so.“)

Somit bleibt eine Episode mit viel Pathos, hohem Budget und einem Drehbuch, das sich mit aller Gewalt (haha, „Gewalt“) gegen die bekannten Negativpunkte der derzeitigen Macher auflehnt.

Möge die Serie damit erfolgreich sein. So wie unser Kampf für mehr Menschlichkeit.

Oder für mehr Unmenschlichkeit.

Je nachdem, was die Mehrheit demokratisch entscheiden wird..?

Fazit:

Wäre dies hier eine Folge aus der Mitte der Staffel, so wäre ich beruhigt und zufrieden.

Doch da es wie immer der aufwändige „Köder“ ist, fällt auf, dass die Macher für normale Durchschnittsfolgen enorme Anstrengungen werden leisten müssen.

Man spürt fast die gigantischen Zahnräder, die hier EINMAL eine positive, vielfältige Botschaft rausquetschen müssen – ohne es schmalzig zu übertreiben. Oder gar zu konterkarieren.

Und ja, mit vereinten Kräften hat man es am Ende geschafft, eine halbwegs brauchbare Episode rauszudrücken.

Aber da dies nicht den normalen Stuhlgang-Gewohnheiten der Macher entspricht, dürfen wir uns schon auf die Traumata der starken Frauen (und von Pike) „freuen“.

Ebenso wie auf niedrigere Budgets, offensivere Frauenpower und seltsamere Spock-Verhaltensweisen?

Und auf „rustikalere“ Außenmissionen ohne Politiker, Schleichbonus und Videopräsentationen?

(*vorsichtig auf Phasergewehr zeig*)

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM