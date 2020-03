Star Trek Picard – Kritik zu Folge 1.08 – „Broken Pieces“

Während Picard sich auf die Suche nach ACHT Sonnen macht („Verdammt, schon wieder verzählt, humm-humm.“), entschuldigt sich Dr. Jurati für solche Kleinigkeiten wie Lügen, Ausspionieren und Leute unter qualvollen Schmerzen verrecken lassen. Währenddessen wird Seven of Nine zur Borgqueen (aber nur für den Lebenslauf) und Soji entdeckt, dass sie Datas schwule Gefühle für Picard in sich trägt. Aber gut, letzteres ist natürlich von mir übertrieben. – Data war ja bekanntlich nur an ungeraden Tagen bisexuell.

Kann ich euch mal kurz fragen, ob ich die Kerngeschichte der Folge richtig verstanden habe? Ich habe da nämlich immer Probleme bei Serien, in denen bei Leuten immer irgendwelche Lichter in den Augen aufblitzen, wenn sie böse werden…

Also: Rios‘ vorgesetzter Captain sollte vor Jahren (auf Geheiß der Sternenflotte) einen Mann namens „Schöne Blume“ umbringen, der mit seinem jungen Schützling (Sojis menschliche Vorlage? Oder dritter Android? Vierter käme dann noch, da immer Zwillinge?) unterwegs war. Da der Captain das aber nicht gut fand, schoss er sich danach den Kopf weg. Und Rios dachte sich: „Hm, also raus mit den Leichen und alles vertuscht“.

Danach lässt man Rios jedenfalls monatelang mit diesem Wissen frei rumlaufen(!) und versetzt ihn nur deswegen(?) in den Ruhestand, weil er posttraumatischen Stress zeigt… Ist das soweit richtig wiedergegeben? Oder bin ich mein eigenes Dadaisten-Hologramm und der echte Klapo sitzt gerade auf dem Klo?

Alleine hier ergeben sich so viele logi(sti)sche Fragen, dass man sich die Haut vom Schädel zerren möchte: Wollten man damals noch nicht die Ziel-/Abflugsplaneten der beiden wissen, so wie jetzt neuerdings? Hätte man „Schöne Blume“ (ich sag‘ schon nix dazu!) nicht einfach heimlich folgen können? Und was wäre gewesen, wenn man an Commodore Oh vorbei einen anderen Politiker oder einen anderen Militärverantwortlichen informiert hätte?

Wieso tut man seit J.J.Abrams immer so, dass EINE ausgewürfelte Person alle Macht auf sich vereint und niemand mal freundlich sagen kann: „Lieber Herr Verteidigungsminister? Wenn Sie ihre U-Boot-Besatzungen damit beauftragen, in anderen Ländern Zivilisten zu töten, fällt das schon irgendwie auf!“

„Cersei? Du hast eben gesehen, was die Zukunft bringt, aber du bist nicht verrückter als vorher geworden. Warum?“ – „Muss… dritte… Staffel… Discovery gucken… Muss… Discovery…“ – Nicht mehr steigerungsfähig: Weiterhin geht es stets um Gefühle, Erinnerungen und Ahnungen. Aber das heißt nicht, dass der Science-Aspekt völlig rausfällt! Denn zu dem haben die Autoren sehr konkrete … Gefühle, Erinnerungen und Ahnungen.

Aber schon klar, hier wird man den Kreis der Mitwisser – und deren Loyalität – in jeder Episode hübsch weiter justieren. Wie ja auch schon die Macht und Größe des nach der Supernova verbleibenden Romulanerreichs…

Und wenn Commodore Oh irgendwann weg ist, ist vermutlich alles wieder eitel Sonnen(brillen)schein und die Föderation „befreit“? – Wobei: Dieser Chef von der Föderations-Poststelle, der schleicht sich aaauch manchmal zum Subraum-Funkgerät und raunzt mörderische Befehle in den Äther… – Hui, Handlung von Staffel 2?

Und wieso hat Commodore Oh exakt in dem Moment den Androidenaufstand losgetreten, als die Sternenflotte gerade losfliegen wollte, um Romulus zu retten?! Sie hatte Jahrzehnte davor(!) und womöglich auch Jahrzehnte danach(!) Zeit, um die Prophezeiung aufzuhalten, aber nein, es musste exakt an diesem Tag sein. Liegt es nur an mir, oder kommt mir die Vernichtung der Romulusbevölkerung, um irgendwelche Romulaner in der Zukunft zu retten, leicht seltsam vor? Bin ich hirngewaschen oder stattdessen alle anderen, die das für meisterhaft ausgetüftelt halten?

Und was sagte der Romulanische Senat eigentlich zu so was? Aber gut, die Romulaner scheinen ja eh nicht alle Gummiohren am Hirn zu haben, wenn sie seit Jahrtausenden einem Geheimorden folgen (Schlapp Wasch? Schnapp Lasch? – Irgendwie so was…), der sklavisch irgendwelchen Visionen folgt. Von denen man bei TNG und DS9 ja nie was gespürt hat – trotz Data im Hintergrund!

Apropos „Gehirngewaschen“: Entweder konnte Jurati frei entscheiden, Maddox zu töten oder aber sie war unter fremder Kontrolle? Sollte Ersteres der Fall sein, so ist das gütige Nicken von Picard und Rios der Marke „Ist schon gut, kann jedem mal passieren“ absolut hirnverbrannt. Und wenn sie extrem gehirngewaschen war, wage ich zu bezweifeln, dass dieser Einfluss nach einem 2-minütigen Gespräch mit einem Androiden (von dem sie ja schon WUSSTE!) aufgehoben wurde. – Was will man uns hier erzählen? Und warum haben alle Masken auf? Und wieso liegt da Stroh rum?

„Leute, wir haben ein Problem! Unsere Dr. Jurati hier hat keine Tränen mehr. Wir müssen einen Salzwasser-Planeten anfliegen!“ – Eine Stütze der Geweinschaft: Bevor Soji gleich Eiscreme mampft, darf Jurati noch mal erwähnen, dass sie noch nie Freunde hatte. Hm… Ich will ja nicht für Mobbing plädieren, aber manchmal ist der Grund für Kaka im Turnbeutel auch nicht völlig aus der Luft gegriffen?

Immerhin, wir bekommen tiefgründige Dialoge wie: „Ich werde keine Leute mehr umbringen. Und das ist doch was Gutes?“ – Ja, das ist gaaanz toll. Dein Verdienstorden liegt da, wo auch Michael Chabons Hirn ist. Mal gucken, ob du so tief bohren kannst?

Sehr unsubtil war auch das Gespräch zwischen Jurati und Dahj: Minutenlang flennt das Mondgesicht hier rum, als hätte ihr die Heilige Mutter Maria persönlich auf den Kuchen geschissen. Wir reden hier immerhin von einer Wissenschaftlerin, die vielleicht daran interessiert wäre, aus welchem Molekülverbund dieser Android besteht. Aber nein, es geht wieder mal nur um Gefüüühle. „Was? Wenn sie hungrig sind, dann ESSEN Sie? Das ist so wunderschön, buhuu!“ (*Mit Doktorarbeit die Tränen abwisch*)

Und was ist jetzt mit den Hologrammen? Die laufen rum wie echte Menschen und sind nicht minder schlau, aber ständig faselt man nur davon, anderes „künstliches Leben“ vernichten zu müssen. Was soll der Unterschied sein? Der Bierpegel bei den Autoren-Besprechungen, auf denen solche Dinge festgelegt wurden? – Würde es Soji und andere Plastikmenschen (oder WORAUS ist sie jetzt?) retten, wenn man alle fix in einen mobilen Emitter übertragen würde?

Wie viele Klauseln und Infos hat so eine Horror-Vision am uralten LED-Portal denn normalerweise? Und war die Plattform nicht doch etwas arg unauffällig, nachdem man vorher mit acht(!) Sonnen drauf hingewiesen hat? Da hätte man auch vor zwei übereinander balancierenden Pyramiden nicht halt machen müssen?

Völlig dämlich und endlos lang gezogen waren dann auch die Sequenzen, in denen Raffi sich mit zig Hologrammen rumschlagen musste, um Rios‘ Geheimnis zu lüften. Nur echt mit zig „lustigen“ Dialekten und Verhaltensweisen – bis der Fremdscham selber losläuft und aufgrund seiner MASSE ein eigenes Bewusstsein entwickelt?

„Hey, als wir zuletzt an unsere Schädel geklopft haben, kamen 10 Drehbücher raus. Wo bleiben die heute?“ – Nur 6,5 Holo Gramm an Gehirn: Leute, die einen null interessieren, werden naturgemäß viel spannender, wenn man gleich FÜNF Hologramme von ihnen erfindet, die alle ähnlich gekleidet sind. Aus diesem Grund trägt Alex Kurtzman auch immer fünf dunkle Hemden. – Übereinander!

Viele haben möglicherweise nie drauf geachtet, jedoch war Star Trek immer evidenz- und lösungsorientiert: WAS müssen wir klären, welche INFORMATIONEN brauchen wir dafür, WIE können wir diese beschaffen? WELCHE Technologie müssen wir in 5 Minuten neu ERFINDEN? – Und ja, das war auch bei den kriegerischen Serien ENT und DS9 der Fall. Manchmal sogar noch stärker, weil die Probleme so groß waren… (*mit Zeigefingern einen Quadranten in der Luft aufmal*)

Doch diese Zeiten sind vorbei. Nichts gegen eine gesunde Panikreaktion, aber langsam hat man das Gefühl, dass Dysfunktionalität erstrebenswerter als Vernunft ist. Und eben das geht mir nicht in den Kopf: Es wird „angeprangert“, dass die Föderation ängstlich, engstirnig und faktenablehnend geworden ist, was dann aber durch eine Crew „repariert“ wird, die noch irrationaler und sprunghafter agiert. Fast so sehr, dass man sagen muss: „Eine geordnete Dystopie-Sternenflotte, in der nicht gesoffen und Blödsinn gesallert wird? Ich nehme zwei davon, bitte!“

Und das hat auch nichts mit „Klapo findet eh alles doof“ zu tun, sondern damit, dass ich die Krätze kriege, wenn alle paar Sekunden irgendein Stehauf-Männchen/Weibchen/Diverschen aus seinem geistigen Dämmerschlaf erwacht, um auf EINEM Gedanken zu beharren. Während alle anderen Erwägungen wie fortgewischt sind.

„Haben Sie Data denn geliebt, Picard?“ – „Pff… Zwei oder drei Male vielleicht. Aber immer nur von hinten. Und ich habe mir dabei immer vorgestellt, dass er ein anderer männlicher Android ist!“ – Da geht Picard ein Fleshlight auf: Die homoerotischen Andeutungen mögen hier zwar etwas zu drastisch sein, aber wartet erst mal ab, bis rauskommt, dass Sisko mal mit Lore in der Kiste war!

– Raffi ist sofort davon überzeugt, dass die Person, die man seit Urzeiten retten(!) will, ein Spion ist – also: Wumme raus und an Picards Schulter vorbei gezielt! Warum? Geht man wirklich davon aus, dass Soji in 2 Sekunden zum Amoklauf ansetzt? Wäre es nicht schöner, wenn man lediglich an dezenter Mimik und Gestik erkennen könnte, dass sie der „Neuen“ nicht traut? Oder wäre das wieder zu langweilig für alle Krawall-Freunde, die meinen, wegen ihrer Liebe zur Riker-Episode bereits tiefgründig genug zu sein?

– Picard hingegen ist erst mal fest davon überzeugt, dass Dr. Jurati möglicherweise nur versehentlich(!) ihren Freund Maddox getötet hat. Klar, J.-L. hat gesundheitlich nicht mehr alle Fleischkappen auf der Palme, aber wenn DAS jetzt die Ausrede für doofes Writing ist (und davon gehe ich aus), können alle demnächst auch sagen: „Ich finde Merkel jetzt wieder toll. Ihre Politik basierte lediglich auf schwerer Demenz.“

– Raffi will unbedingt Alkohol trinken – doch sie hat sich selbst den Zugang zum Replikator verwehrt. Warum sahen wir das damals nicht (die Szene hätte man klasse schreiben können!), sondern bekommen das zwei Folgen später ERZÄHLT? Und ist das wirklich cool, dass das Hologramm(!) der Raffi sagen muss, dass sie den Captain trösten soll? Wäre es nicht toller, wenn sie das selbst mitbekäme, statt eine andere Figur mit der Stimme des anstubsenden Autoren reden zu lassen? („Hey, mach mal was, ich muss die nächste Drehbuchseite vollkriegen!“)

– Picard sitzt im Weingut-Holoprogramm (was an sich schon unseriös wirkt) mit dem Hologramm (was an sich schon unseriös wirkt) der bereits bekannten Admiralin. Dort muss sich Picard aufs Übelste beschimpfen lassen, was ich selbst dann für furchtbar geschrieben halte, wenn die zähneknirschend versprochenen Schiffe demnächst auf die [*Hier Namen von Rios‘ Kahn eintragen*] schießen sollten…

Und ja, wir reden hier längst auf einem Moral-Niveau, bei dem wir uns das „Kleinste Übel“ mit Schminke und Perücke aufhübschen müssen, um noch irgendwas Positives zu (er)finden.

„Picard, ihr letzter Bericht war wirklich sehr beeindruckend!“ – „Ja, oder? Ich habe mir extra die Zeit genommen, bei den Affen-Emojis die Zeilenabstände zu variieren!“ – Ein starker Mann geht seinen ihren Weg: Ich nehme an, dass in der englischen Übersetzung abermals das F-Wort benutzt wurde? Ihr wisst schon… „You damn Old Fart“ und so weiter…?

Diese Szene ist wirklich nicht gut – schon aus handwerklicher Sicht. Ungefähr so würde ich mich fühlen, wenn ich zu meiner Kfz-Werkstatt gehe und der Meister mir sagen würde, dass er nur seinen halben Blaseninhalt in den Tank entleert hat. Und drumherum stehen dann diverse Urologen und schütteln über mich den Kopf. („Was hat Klapo nur gegen Entgiftungsvorgänge?“, „Immer nur am Meckern!“, „Ist doch ein ganz natürliches Bedürfnis! Daher: 4 von 5 Punkten!“)

Böse Leute und Organisationen hin oder her; aber wenn es um Quadranten-erschütternde Dinge geht, wäre es schön, wenn man diese Gravitas in den Dialogen spüren könnte. Doch stattdessen bekommen wir: „Halt die Klappe, die alter Blödmann. Und die Füße still! Hast du echt nichts Besseres vor, als dringend notwendige Dinge zu tun? Pfui, chronische Lebensretter widern mich so was von an!“

Das sind Sätze, die förmlich dazu gemacht sind, vom früheren Picard nach allen Regeln der Kunst zerpflückt zu werden. Doch „dank“ eines krankhaften Syndroms (= Star Trek hat sich ein böses Kurtzman-Virus zugezogen) stammelt Picard nun ganztags vor sich hin. Wobei er immerhin die ewig gleichen Phrasen wiederholen darf, damit keiner motzen kann… – „Aber, aber…?! Die Föderation ist doch porentief rein! Echt jetzt, genau das haben sie Michael Chabon damals auf den Schmierzettel geschrieben, bevor ich – Patrick Stewart – es wieder durchgestrichen habe!“

„Hey, ich liebe diese transparenten Bildschirme! Da spiegelt sich meine widerliche Hybris nicht immer so drin, hihi.“ – Tatt… Tastergreis: Kurz spielte die alte TNG-Fanfare auf, bevor Picard allen Ernstes sagt, dass er die Technik null versteht – und dann folgsam aus dem Bild dackelt. Ich habe dabei sehr gelacht! Und ich bin sicher, die Autoren noch mehr über UNS?

Dass ich ein Achtfach-Sonnensystem für etwas übertrieben halte (vier hätten auch gereicht, vor allem mit einem Planeten in der Mitte – aber okaaay), mag ich kaum erwähnen.

Mich störte jedoch noch mehr, dass man sich generell keine Mühe gibt, irgendwas glaubwürdig zu unterfüttern. Hätte man nicht ein paar Meter weiter ein paar Offiziere aufstellen können, die den Gang zum Fantasy-Orakel überwachen? Ein Shuttle? Ein Notfall-Zelt für Schwerverletzte? Einen Psychologen, der letzte Anweisungen gibt? Einen wissenden Geheimdienstmitarbeiter, der im Hintergrund murmelt: „Ich werde nie meinen ersten Besuch hierher vergessen. Die tun mir alle leid…“

Klar, es ist immer schwer, fehlende Details aufzuzählen. Doch trotzdem wirkt stets alles so flott hingeklatscht, dass man sich direkt vorstellen kann, dass Kurtzman und Chabon einen Pappaufsteller von sich in den Autorenraum gestellt haben könnten. Mit einer Sprechblase drüber, die stets verkündet: „Machen Sie’s so!“

Und was sollte der Käse auf dem Borg-Kubus? Dass Seven of Nine den reaktiviert, kann ich noch irgendwie verstehen, da sie ja eh mental völlig durch ist (= bequeme Charaktermotive für schlechte Autoren). Aber wieso musste Cersei jetzt alle Ex-Borg ebenfalls umbringen, die da nur mit ihrem Puzzlespiel rumstanden? Hätte das „In-den-Weltraum-Rausblasen“ der noch vernetzten Borg nicht gereicht, um Seven die Drohnen wegzunehmen?

Wieso haben die Romulaner die jetzt alle gesammelt, befreit und gepflegt, nur um jetzt völlig gleichgültig mit diesen Ressourcen umzugehen?

„Seven?! Wieso wollen sie sich denn zu so was umwandeln lassen? Ich habe das auch jedes Wochenende versucht, aber mir hat‘s nie gefallen…“ – „Borg-Queen habe ich gesagt, nicht Drag-Queen. Hör besser zu, Junge!“ – Ich hab den Kabelkanal gestrichen voll: Elnors Szenen waren wieder mal die schlechtesten. Warum heißt DER eigentlich nicht wie eine Blume? Mooskopf oder so was?

Und wieso hat Soji in dieser Folge kurz das Schiff von Rios übernommen? Klar, sie war unzufrieden über die Reihenfolge der Reiseziele (Erst „Deep Space 12“, dann alle/keine der mysteriösen Restplaneten?), aber muss man für so eine Klärung immer gleich Kraftfelder AUFbauen und gleichzeitig die Glaubwürdigkeit aller Beteiligten AB?

Und wisst ihr auch, wie man ein klärendes Gespräch NACH einer einer großen Machtdemonstration nennt? Erpressung, genau! – Schon toll, dieser Geist von Star Trek, der hier immerhin noch den alten Stinkekäse der Filmcrew umwehen darf…?

Bei all den Kämpfen, Erpressungen und Morden – bei denen man den gesamten Opferentschädigungs-Fond glatt von den Bajoranern auf die Borg umswitchen möchte -, bleibt Erforschung und Menschlichkeit auf der Strecke. Da kann Picard auch noch so inbrünstig in den letzten zwei Minuten die Neugier und die Offenheit der Menschheit beschwören. Das sind nur Worte, die man billig reinpopelte, damit der Tatortreiniger im Hintergrund das ganze Blut wegschrubben kann.

Fazit: Erneut erleben wir alberne Quatschrunden in einer sehr schrägen „Star Trek“-Fan(?)produktion. Im Ernst: An unfreiwilligem Humor gibt es hier einiges abzugreifen.

Die vielen Figuren mit ihren Ho(h)lo-Problemen sind tatsächlich sehr gefällig zum Weggucken. Was vor allem daran liegt, dass man SELBER immer wieder mal wegguckt… („Die Rios-Hologramme reden immer noch?“)

Bewertet man das jedoch als Trek-Serie und legt gewisse Standards an die Figuren – und die Logik der Welt – an, so gibt es nichts, was eine Durchschnittswertung rechtfertigt.

Außer die üblichen Mord- und Verstümmelungsdrohungen von New-Trek, die ich als Zuschauer fast schon körperlich spüre. Brrr.

Bewertung als Star Trek:

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

Bewertung als generische SF-Quatschkost:

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

SPARKS MICKRIGER MEINUNGSKASTEN Her mit den Drohnen! Und weg mit den Drohnen!

Im Ernst, was soll der Besuch denn denken, wenn sich dort nur doofe Scheibenwelt-Romane und Dagobert Duck Comics von Don Rosa befinden?

Denn sogar die Zukunft zeigt, dass man erst mit „Moby Dick“ und „Die Kunst des Krieges“ im Schrank zu den großen respektierten Denkern gehört.

Für ein bisschen Banalität hat man 2399 vor lauter Schlausein wohl einfach keine Zeit mehr. Ich muss echt mal Platz in meinem Regal machen.Im Ernst, was soll der Besuch denn denken, wenn sich dort nur doofe Scheibenwelt-Romane und Dagobert Duck Comics von Don Rosa befinden?Denn sogar die Zukunft zeigt, dass man erst mit „Moby Dick“ und „Die Kunst des Krieges“ im Schrank zu den großen respektierten Denkern gehört.Für ein bisschen Banalität hat man 2399 vor lauter Schlausein wohl einfach keine Zeit mehr. Apropos banal, schon die neue Picard-Folge gesehen? Dieses Mal erhielt man wieder ein paar Fetzen vom roten Story-Faden, welcher mittlerweile doch etwas ausgefranst wirkt. Kunstück, wenn dieser nur 2 cm lang ist, aber krampfhaft auf 10 cm langgezogen wird. So war der Auslöser der ganzen Probleme eine uralte Warnung auf einem Planeten mit acht Sonnen, welche (zufällig?) vom Zhat Vash Hexenorden (inkl. heidnischen Chorgesängen im Hintergrund) gefunden wurde. Eine sehr unpraktische Warnung, da sich der Großteil der Empfänger nach dem Ansehen direkt selbst zu Klump haut. Habe mir diese furchtbare Vision übrigens mal genauer angesehen und diese besteht eigentlich nur aus einer ständig wiederverwendeten „Erde macht Bumm“-Terminator-Sequenz und ansonsten eher sinnlosen Smartphone-Wallpapern, dem Spaghetti-Monster und einem toten… Fuchs? Otter? Und wie genau kam Data in die „Tausende von Jahrhunderten“ alte Vision rein? Erst später per Update? Seltsam auch, dass man bereits beim Babyfötus panisch die Augen zusammenkneift (sehr nützlicher Schutzmechanismus, gerade bei Visionen), da man bislang nicht wirklich etwas apokalyptisches gesehen hat. (ICH wohne z.B. in Gelsenkirchen und sehe sowas daher immer mit OFFENEN Augen!) Aber insgesamt ist diese Warnung auch eher nichts, wo man gleich einen Felsbrocken auf der eigenen Birne zerkrümmelt. Wenn das jetzt sowas wie die Höllenvisionen aus „Event Horizon“ gewesen wären, aber sooo wird das wohl nichts. Gerade im Vergleich zu UNSEREN Picard-Aftershow-Parties in der Redaktion. Immerhin haben die Fans jetzt tolle Motive für noch tollere Theorien.

Bin jetzt schon ganz gespannt, was man sich in den Reviews und Kommentaren von Serienrobots.de ausdenken wird. Mensch, was wäre das aber peinlich für diese, wenn die Macher am Ende nur keinen Bock hatten und fertige Konservenfotos von Shutterstock benutzten. Klar, äußerst unwahrscheinlich, aber DAS wäre schon was! Eine der Anwesenden im Hexenring ist übrigens „Tantchen“ (…), welche auch die Adoptivmutter von Romu-Cercei ist und zuuufällig auch noch von den Borg assimiliert wurde. War dies für die Story nötig? Keine Ahnung, aber das wird in den letzten beiden Folgen bestimmt noch grandios aufgelöst. Vermuuuute ja eine rührende Rede von Tantchen für Cercei darüber, dass Synths doch nicht so übel sind, weil Aushilfs-Borgqueen 7of9 ihr das Licht gezeigt hat. Schließlich muss ja ALLES irgenwie mit der großen Handlung zusammenhängen. Selbst für Captain „Kenn dich nicht, aber… knattern?“ Rios hat man noch schnell etwas aus dem Kurtzhintern gezaubert. Weisst noch? Damals? Der erste Kontakt? Mit den Androiden, wo einer wie Soji aussieht? Welche von SEINEM Sternenflotten-Captain mal so einfach erschossen wurden, weil böse Befehle? Wusste Raffi davon? Wie hoch wäre sonst die Wahrscheinlichkeit, dass ausgerechnet Rios in der Picard-Crew landet?? Irgendwie muss dann auch noch Legolas ins Geflecht komischer Zufälle reinpassen, welcher außer dem Schneiden von Fleischsalat und dumm aus der Wäsche schauen ja noch nicht viel gemacht hat. Wäre doch sehr überrascht, wenn die Kampfnonnen nicht noch einmal aus dem Dickicht kommen für eine ordentliche Prügelei mit den Schmasch Schamasch… *mund abwisch*… pardon, den Zhat Vash. Kleine Lichtblicke: Die Holo-Riosse hatten einen netten, wenn auch etwas dick aufgetragenen, Auftritt. Finde solche Doppelgänger-Szenen ja schon technisch immer unterhaltsam und hier gab es gleich eine ganze Menge inklusive kleiner Interaktionen. Wie schon auf dem Riker-Planeten gefällt mir diese Serie am Besten, wenn man das ganze überdrehte Bombastik-Getue mal runterdreht und tatsächlich so etwas wie einen Dialog zeigt. Einer, der länger als zwanzig Sekunden dauert. Wo man einfach nur mal ruhig sitzt mit ‘ner Holzofen-Pizza oder einer Tüte Pommes in der Hand. Aber so etwas hält leider nicht lange an. Wie schon bei Michael im Engelskostüm muss es um alberne Fantasy-Prophezeiungen („Sepp, der Zerstörer!“) und charakterbefreite Bösewichtige („Aber, Spark, die kümmert sich doch um ihre Tante?!“) gehen. Alles wurde bis jetzt so vage erzählt, dass man die Geschichte in den letzten beiden Folgen mit einfach allem auflösen kann. Soong ist noch am Leben. Die Androiden leben in einer Hippie-Kommune (der andere erschossene Droide hieß ‘Betrunkener Wellensittich’ oder so). Rikers toter Sohn wurde dort nachgebaut. Raffi schnitzt sich dort einfach einen neuen Sohn, der nix gegen saufende Muttis hat. Egal, all dies könnte problemlos passieren und würde mich auch gar nicht mehr überraschen. Fazit: Mittlerweile setzt wohl ein gewisser Abstumpfungseffekt ein, denn großartig geärgert habe ich mich hier nicht mehr. Der Balla-Balla-Faktor bleibt konstant und auf eine gewisse selbstgeißelnde Art und Weise ist dieser sogar unterhaltsam. Wie zuvor schon gesagt, auf dem Papier hört sich das alles gar nicht schlecht an. Dieses Mal kommt sogar eine uralte Prophezeiung über regelmässig wiederkehrende Synth-Wesen hinzu, welche alles Leben massenhaft auslöschen wollen. Quasi so eine Art Mass Effect… ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

