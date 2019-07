Zeit für einen (B)orgasmus? Der (echte) Picard-Trailer ist da!

Schluß mit Traubentreten, Zeit für ein flottes Abhaken der Trek-„Hey, das kenn ich doch!“-Liste:

So bietet uns die neueste Vorschau nicht nur die Borg, sondern gleich noch Romulaner, Seven of Nine (!), die Sternenflotte, Schwabbelgesicht-Data und und und! Ach, ja, und so so ein paar andere komische Köppe, welche sich einen Platz in unserem verkrusteten Trekkie-Herzen erst einmal verdienen müssen.



https://streamable.com/mdoxn

Aber mal so unter uns: Einige Details wirken, trotz aller vorheriger Kritik, auf mich schon interessant. Rechtlich scheint man sich doch bei der originalen Zeitlinie bedienen zu dürfen und das Ausschlachten von Borg-Technologie durch die Romulaner ist ein nettes Story-Detail, wodurch sogar der Einbau von Seven of Nine nicht soooo krampfig werden könnte.

Eine ausführlichere Analyse erhoffe… nein, erwarte… ich dann später noch vom Kollegen Klap. In seinem Alter macht er jetzt nur bestimmt schon Heia-Bubu, weswegen ich schonmal flott die News rausgehauen habe.

Klapo-Text ab hier…

Danke Sparki, und ein Dank an die Endlos-Diskutanten, die weiter unten einfach schon mal angefangen haben.

Da ist er also, der erste ECHTE Trailer ohne vergorenem Traubensaft und rumgeschobener Photoshop-Tapete. Überraschend ist hieran vor allem, dass sowohl Data als auch Seven of Nine zu sehen sind. Sollte das beherrschende Thema etwa „Künstliche Intelligenz“ lauten? Wir gingen ja bisher immer von „Realer Dummheit“ aus…

Der erste Eindruck ist … GUT. – Mal so rein aus dem Bauch geschossen, wo sich noch immer der Nahrungsbrei kringelt, der mal Erbrochenes bei „Discovery“ werden will. Das liegt vor allem an der flotten „Episch statt Ecktisch“-Musik, die uns verkündet, dass hier etwas ganz Gigantisches auf uns wartet. Und ja: Ob das am Ende nur ein quersitzender Furz ist, kann man noch nicht sagen. Trailertechnisch hat mir hier jedenfalls schon mal mehr Qualität abgeliefert als jemals bei STD, wo alles eher nach Disneyland im Darkroom aussah – mit doofen Sprüchen.

Auch liegt der gute Eindruck darin begründet, dass wir die ganze Zeit Menschen sehen, die Picard quasi anbetteln, ihn kommentieren, rumschieben und neu ausrichten. Und er sich SELBST ebenfalls. Man fragt sich sofort: „Oh Gott?! Was kann nach all den Jahren nur geschehen sein, dass unser liebster Großvater-Captain so viele bekannte und unbekannte Gesichter hinter sich vereinen muss?!“ – Klar, das lässt immer noch Raum für späteres Wehklagen (= „Das erwähnte Mädchen ist eine Auserwählte, die den als EINZIGE brandneue Borg per Geschlechtsverkehr zeugen kann? Und jetzt wollen alle Borg mit ihr pimpern? Okaaaay…“), jedoch hatte ich eine plumpe und visuell offensichtlichere Gefahr angenommen. Von daher: Könnte gut werden.

Besonders positiv aufgefallen ist mir vor allem eine Kleinigkeit: Das Brotkasten-Design von Datas Schlummerkiste. Das sieht so sehr aus, als wäre es ein Klappbett auf der Enterprise D, dass ich innerlich kurz jubeln musste:

Hier stellt sich aber bereits die erste Frage: Ist das B4 aus „Star Trek – Nemesis“? Mit Datas Daten im Kopf? Und danach ist B4 noch mal die Treppe runtergefallen und direkt über die Adventskerze gepurzelt? Wegen des leicht angebrannten Oberkörpers? Oder schreibt man hier aus Vereinfachungsgründen mal wieder den Kanon um? Irgendwas sagt mir, dass wir vielleicht nur einen doofen, blumigen Satz präsentiert bekommen: „Damals, als diese große GEFAHR auf uns wartete, wurde Data demontiert.“

Außerdem muss ja auch erklärt werden, warum man ein fühlendes Lebewesen in eine Kiste packt, es aber genau DANN wieder zusammensetzt, als es benötigt wird. Oder wollte der Android es gar SELBST und sein Wecker wäre eh gleich angesprungen? Hier sehe ich die erste Hürde für die meist nicht vorhandenen Writing-Skills.

Auch sehen wir junge Menschen, die von Romulanern bewacht werden:

Und spätestens hier bekam ich dann doch Zweifel. Irgendwas Generisches blubberte da vor mir hoch. Es kann natürlich sein, dass wir hier die Kinder des Föderationspräsidenten sehen, aufstrebende Jung-Diplomaten oder anderes Story-Gesocks, das auf eine tiefgründige Geschichte hinweist, ABER: Irgendwas wirkt da schief. Denn wenn es eine diplomatische Krise ist, muss sich die Sternenflotte offiziell drum kümmern, kein zurückgeholter Picard mit Konsolen-Schnellkurs (oder hat sich in all den Jahren nichts verändert?) und einer seltsam zusammengewürfelten Trottelbande.

Und bitte sagt mir nicht, dass halt nur diese jungen Kämpfertypen Martial Arts können. Wofür braucht man diese Fähigkeit denn auf einem Raumschiff?! – Oh, ich vergaß…





(Draufklicken, um Bild zu vergrößern)

Ich habe zudem eine schlimme Krankheit: Ich mag es nicht, wenn der Raum hinter der Raumschiffbrücke allzu offen ist. Schon bei „Orville“ musste ich mich lange daran gewöhnen, dass alles im Hintergrund dezent nach den Gängen im Hotel aus „The Shining“ aussah. Sollte das hier wirklich Picards Schiff sein, so wittere ich Kultpotenzial nur bei eingefleischten Freunden von Lagerhallen – oder der Deutschen Bahn.

Das sieht selbst für eine Raumschiff-B-Klasse sooo wackelig-spackelig und unpersönlich aus, dass es schade ist. Will man uns z.B. wirklich die ganze Zeit mit dem großen Strahler(!) im Hintergrund in die Augen leuchten? Und das Paletten-artige Zeugs am Rand, wozu ist das da? Und man hat hinter dem Captain (direkt rechts) eine kleine Treppe, die vermutlich in einen weiteren Hohlraum führt? – Ich verstehe, was ihr stilistisch vorhabt, aber wenn man bedenkt, dass Tom Paris vor Jahrzehnten in Handarbeit den Delta Flyer gebaut hat, wirkt so ein rustikales Schrottschiff etwas seltsam.

An anderer Seite gibt es ja wieder enorm viel Fanservice, weswegen ich mich gegen ein SCHICKES Schiff auch nicht mehr gewehrt hätte. Der Fanservice-Alarm wurde übrigens ausgelöst beim Pokerspielen, bei den Romulanern und den Borg(!):

Wer ist das? Irgendwas sagt mir, dass es das Borg-Crewmitglied ist, das ja bereits vor einigen Tagen in Gerüchten auftauchte. Zusammen mit Jeri Ryan ist also klar, wohin die Reise geht. Hier werden wieder die Erzfeinde aus der Mottenkiste gekramt und Data sogar ganz REAL aus einer Kiste. Ein „Großer Wurf“ fühlt sich irgendwie anders an. Zumal ich skeptisch bin, wie man hilfesuchende Mädchen, inhaftierende Romulaner, die Borg, finstere Crewmitglieder, Data und Jeri Ryan sinnvoll verknüpfen soll. Oder machen die Romulaner einfach gemeinsame Sache mit den Implantats-Lieberhabern, damit wir mehr Fanservice für weniger Autoren-Denk bekommen?

Trotzdem bin ich dezent zufrieden mit der Optik. Habe ich mir schlimmer vorgestellt. Was wir hier sehen, ist eine Art SF-Standard, auf den sich sogar uralte Trekkis mit Lensflare-Allergie einigen können. Es gibt die Sonne, gerade stehende Kameras, bisher wenig auffällige Kamerabewegungen und kaum Blaustichiges. Meine Augen sagen „DANKE“!

Okay, Data sieht aus, als käme er vom Zahnarzt („Ich will die Zähne des Menschen einfach besser verstehen!“) und hätte Unmengen Mullbinden in den Backen, aber anders ging es wohl nicht…

Trotz aller Trailer-Kunst muss man wachsam bleiben. Die Macher dürften nach STD langsam ihren Skill perfektioniert haben, sich mit hastig reingebröselten (Spock + Pike) Fanlieblingen die Liebe von anspruchsbefreiten „KULT!“-Brüllern zu erschleichen. Doch am Ende muss es die Story reißen, von der wir bisher nur wissen, dass viele junge Menschen mitspielen. Die vermutlich voll mit Problemen und zukünftigen Blutergüssen sind. Nur ZEIGT man uns die noch nicht oft, weil Patrick Stewart die bessere Reklametafel darstellt.

Bei mehreren Millionen Dollar Aufstellgebühr sollte man das auch erwarten…

von Sparkiller am 20.07.19 in Star Trek