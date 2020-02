„Star Trek – New Horizons“ – Der Gastbeitrag zur alternativen Serie

Versprochen ist versprochen: Hiermit veröffentliche ich gerne den Pitch für eine alternative Picard-Serie von unserem treuen Leser JP1957. Dieser hat sich eine GANZ andere Richtung ausgedacht, die ich ihm bereits als „gut“ und „besser als das Original“ bezeichnete, bevor ich überhaupt eine einzige Zeile gelesen habe. Aber so was ist heutzutage eigentlich selbstverständlich. Dank den aktuellen Serienentwicklungen darf sich heute jeder mal als echter Autor fühlen. Oder als logisch denkendes Wesen, das die Menschheit voran bringt. – Sehr trekkig, dieser Gedanke?

Im Ernst: Ich würde diesen Text sofort nehmen. Patrick Stewart vermutlich nicht, aber man kann ja auch nicht jeden verzichtbaren Altstar in die neue Serie integrieren. Und „Star Trek – Garak“ hat eh einen schöneren Klang. Hier also nun der Pitch von unserem „Jäy-Pih“, äh: „JP“:

Statt Star Trek: Picard …

Star Trek: New Horizons

Pilot:

Wir sehen in der Eröffnungsszene ein futuristisch aussehendes Schiff (nur noch entfernt als cardassianisch erkennbar), dass sich mit Warpgeschwindigkeit bewegt.

… Schnitt

In der Astronomie beobachten wir zwei cardassianische Wissenschaftler bei der Arbeit. Einer tritt an eine Holoprojektion des Quadranten, auf der die cardassianische Union farbig herausgehoben ist und gibt das Kommando: „Kursprojektion anzeigen.“

In der Projektion erscheint das Schiff und sein Kurs … in Richtung Rand der Galaxie.

… Intro

Picard auf dem Weingut seines Bruders. Er sattelt gerade ein Pferd, um einen Ausritt zu machen. Da erscheint sein Neffe (in Uniform), der inzwischen auch bei der Sternenflotte ist, per Transporter im Pferdestall und spricht ihn an: “Onkel“.

Picard blickt auf das besorgte Gesicht seines Neffen: „Schlechte Nachrichten?“.

Der Neffe nickend: „Sehr schlechte Nachrichten. Das Sternenflottenkommando braucht Dich. Sofort.“

… Schnitt

Kommandobrücke des cardassianischen Fernerkundungsschiffes. Ein Offizier betritt die Brücke und übergibt dem Kommandanten (Garak) ein Pad o.ä..

Während des Lesens versteinert das Gesicht Garaks. Er steht auf, lässt seinen Blick über die konzentriert arbeitende Brückencrew wandern und kommandiert leise: „Bitten Sie meinen Stellvertreter und die Chefwissenschaftler in meinen Raum. Sofort.“

… Kurz darauf an einem runden Konferenztisch in seinem Raum.

Mit einem zynischen Lächeln im Gesicht hebt Garak das Pad. „Dies ist eine Priorität 1 Botschaft unserer Regierung,“ … leiser werdend … „der wir alle gehofft hatten, für ein paar Jahre entkommen zu sein.“ Leises Lachen am Tisch.

Garaks Gesicht versteinert erneut. „Uns wird befohlen, unsere Mission sofort abzubrechen und uns nach Andraxia zu begeben. Uns allen war klar, welches außerordentliche Glück wir hatten, in der aktuellen Situation an dieser Mission mit dem letzten Fernerkundungsschiff Cardassias teilnehmen zu dürfen. Offenbar spitzt sich die Situation in der Union wieder zu, die Regierung hat keine Ressourcen mehr für teure Forschungsvorhaben.“

Aus dem Gemurmel am Tisch die Stimme der Chefwissenschaftlerin: „Aber was sollen wir dann auf Andraxia?“

Garak spürt die fragenden Blicke aller Beteiligten auf sich, holt tief Luft und wirft das Pad auf den Tisch.

„Sie verkaufen uns. Sie haben das Schiff an die andraxianische Allianz verkauft.“

… Schnitt

Picard (in Admiralsuniform) und sein Neffe materialisieren auf dem Gelände des Kommandos der Sternenflotte. Kamerafahrt über den Gebäudekomplex. Entgegenkommende Personen (mit besorgtem Gesicht) grüßen Picard mit einem Nicken.

Der Neffe begleitet Picard bis zum Büro des Stabschefs der Sternenflotte und verabschiedet sich dann.

… Im Büro des Stabschefs. Knappe Begrüßung.

„Earl Grey, Jean-Luc?“

Picard mit einem angedeuteten Lächeln: „Gerne, Bernard.“

Stabschef Bernard ? tritt zum Replikator und stellt die Tasse vor Picard auf den Tisch.

„Jean-Luc, Du bist einer der ersten, die es erfahren. Der Präsident der Föderation hat das Sternenflottenkommando heute Morgen darüber informiert, dass Andoria, Ktaris und Trill in einem abgestimmten Vorgehen auf der nächsten Sitzung des Föderationsrats in drei Wochen ihren Austritt aus der Föderation ankündigen werden, sofern …“, der Stabschef sammelt sich einen Moment, „… sofern nicht sofort die Beitrittsverhandlungen mit der cardassianischen Union gestoppt werden.“

Bernard ? zuckt mit den Schultern „Sie wollen sich einfach kein zerfallendes Reich und all die Probleme einhandeln, die Cardassia seit dem Ende des Dominion Krieges nicht bewältigt bekommt.“

Picard hört konzentriert zu und nickt bei den letzten Worten des Stabschefs.

„Jean-Luc, der Präsident stellt eine Diplomatengruppe zusammen, die den Austritt verhindern soll. Er hat die Sternenflotte gebeten, einen erfahrenen Vermittler abzustellen.“

Picard: „Und das soll ich sein?“

Bernard ? nickt: „Du hast drei Tage, um eine Crew zusammen zu stellen … volle Handlungsfreiheit. Dann brecht ihr auf.“

Picard erhebt sich, reicht dem Stabschef die Hand und verlässt den Raum.

Szenario für Staffel 1:

Das cardassianische Schiff empfängt auf dem Rückflug aus den Außenbereichen der Galaxis eine verstümmelte Subraum (?) Botschaft. Nach intensiver Arbeit gelingt dem Forscherteam die Entschlüsselung … es sind die Koordinaten eines Systems in der Nähe (na klar). Auch die Herkunft der Botschaft wird bestimmt.

Die Botschaft erreicht das Schiff aus … Andromeda.

Während die Cardassianer sich auf den Weg zum angegebenen System machen, entfaltet sich das politische Szenario. Auf der ersten Station Ktaris (bisher in den Serien unbesuchtes System … gute Gestaltungsmöglichkeiten) trifft Picard auf eine von der Regierung heimlich geförderte Massenbewegung, die den Austritt aus der Föderation fordert. Auch auf den anderen Planeten bilden sich Mehrheiten in der Bevölkerung, die … nach dem Dominionkrieg … nicht auch noch die durch die angestrebte Aufnahme Cardassias entstehenden wirtschaftlichen Belastungen tragen will.

Picard und sein Team (junge, unverbrauchte Gesichter … bis auf Ezri Dax, die als Trill-Spezialistin und ausgebildeter Counselor Teil der Crew wird) stoßen in den Gesprächen an ihre Grenzen und diskutieren ernsthaft eine Absage an die cardassianische Union.

Da … elektrisiert eine Meldung Cardassia und die gesamte Föderation.

Garak stößt an den angegebenen Koordinaten auf ein in der Atmosphäre eines Gasriesen verborgenes inaktives „Tor“. Dem Wissenschaftler Team an Bord gelingt es eine zweite Botschaft zu entdecken und zu entschlüsseln. Darin wird die Funktionsweise des Tores – eine neuartige Transmittertechnologie, die Sprünge über 100 000nde von Lichtjahren ermöglicht – beschrieben. Und eine Aufforderung entdeckt:

„K o m m t z u u n s“ incl. einer Sternenkarte mit einem „Sprungkurs“ bis in die Außenbereiche Andromedas.

Garak und sein Team entschließen sich nach einer intensiven Diskussion, diese Entdeckung nicht nur Cardassia Prime mitzuteilen, sondern gleichzeitig die Föderation, die Klingonen, die Breen, die Romulaner, die Ferengi, … , zu informieren.

Die politischen Folgen dieser Entdeckung sind umwälzend. Ein vom Dominion Krieg gezeichneter Quadrant findet zueinander, beschließt den Bau einer „multikulturellen“ Raumstation am Standort des Transmittertores und den Start einer Expedition nach Andromeda.

Ob Picard dann einer der Kommandanten der Raumstation wird? Auf jeden Fall braucht man Chief o´Brien, um das technologische Crossover beim Bau der Station zu meistern.

In weiteren Staffeln könnte man dann den Flug nach/ die Ankunft in Andromeda behandeln (mit der wunderbaren Möglichkeit, glaubhaft und kanonfrei völlig neue Völker einzuführen). Andromeda ist 2,5 Mio. Lichtjahre entfernt, es wären also auf jeden Fall eine ganze Reihe von „Sprüngen“ zu absolvieren mit den entsprechenden Möglichkeiten für Einzelfolgen.

Parallel das Leben auf einer für alle Völker offenen Raumstation behandeln. Und vielleicht erscheinen ja auch Andromedaner … schließlich funktionieren die Transmitter bestimmt in beide Richtungen.

Die Serie sollte als Utopie angelegt sein. Angesichts neuauftauchender gigantischer Möglichkeiten (und Gefahren?) kooperieren viele Völker miteinander … und engagieren sich bei dem Versuch all die Schwierigkeiten zu überwinden, die dabei auftauchen.

Für die Altfans gäbe es mannigfaltige Möglichkeiten über Picard, Garak und Ezri hinaus liebgewonnene Figuren wiederauftauchen zu lassen.

Gleichzeitig bietet der Handlungsstrang „Andromeda“ problemlos die Möglichkeit für Neueinsteiger.

Hier noch mal Klapo. Na, war das was? Wird natürlich jetzt auf Zukunftia nicht die Regel, aber so am Rande finde ich so was mal gut! Natürlich ist das Grundkonzept eines neuen Quadranten völlig inkompatibel mit den heutigen Serien (= „10 zusammenhängende Folgen, wenn es mittelgut läuft, kommt vielleicht noch eine ZWEITE Staffel“), aber vielleicht kann Seth MacFarlane mal einen neuen Befehl an alle rausgeben?

Schön fand ich auch, dass JP1957 daran gedacht hat, die Geschichte um 25% umzuschreiben, wie es angeblich aus Rechtegründen beim realen Star Trek verlangt wird. So ist Picards Neffe bekanntlich bei einem Brand gestorben (siehe Anfang von ST 7). – Äh… Und ist das Fragezeichen bei „Bernard ?“ eigentlich stumm oder spricht man das immer mit aus?

Natürlich ist dieser Pitch zu 80% ein „Deep Space Nine II“ (nur mit „Tor“ statt „Wurmloch“ & Cardassianern statt Bajoranern), aaaber dafür haben wir keine doofen Romulaner – die waren mir bei „Nemesis“ schon nicht mehr geheuer.

Von daher: Vielen Dank. Und ich pitche hiermit auch noch was: „The Next Generation II“.

Nur halt mit guten Effekten, zeitgemäßem Tempo/Konflikten und einer neuen Crew!

Danke sehr.

