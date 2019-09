Avengers: Endgame – Die Kritik

Jaaa! Die Marvel-Filme sind auserzählt! Die Bedrohung für das Universum ist daher für alle Zeiten… Hey, Moment mal! Hat da gerade ein Bösewicht ein Anti-Universums-Spray erfunden?! – Aber im Ernst: Nachdem ich wechselnder Begeisterung und Skip-Lust gut 50% aller Marvel-Filme verfolgt habe (und 90% sofort wieder vergessen), erschien mir „Endgame“ ein willkommener Schlusspunkt zu sein. Hm… Blöd nur, dass die Autoren jenen Schlusspunkt bereits hinter „Infinity War“ gesetzt hatten?

Was bisher geschah… – Äh… Und bereits früher passierte. Rein dezibeltechnisch:

Schade… Die erste Stunde war für mich so interessant wie die Verfolgung von Salzkörnern im Mittelmeer.

Okay, klar: Man muss schon zeigen, wie sich die Freak… Helden wieder sammeln. Und wie sie mit ihrem total ernstzunehmenden „An Technik bastel“- und „An Kindern streichel“-Leben so klarkommen, ist sicherlich wichtig.

Aber 60 Minuten, um gefühlt 20 Leute darüber jammern zu hören, dass noch ein letzter Film fehlt? – Das erscheint mir arg übertrieben. Wenn ich den Zirkus Roncalli gehe, erklärt mir der Clown dort ja auch nicht per Powerpoint-Präsentation, wie sein Beruf über die Jahrzehnte entstanden ist… Und dass es seiner Oma gerade schlecht geht.

Früher, zu meiner Zeit, hat man den ersten Akt doch auch in 20-30 Minuten untergebracht. Tja, und ein etwas konkreterer „Weckruf“ für die Helden (= eine neue Bedrohung am Horizont?) als das hier vorliegende „Hey, Zeitmaschinen sind eine tolle Idee!“ wäre ebenfalls nett gewesen. Gerne hätte man all die verplemperte Blabla-Zeit auch in eine ERNSTHAFTE Entwicklung der Zeitreisemaschine stecken können. Denn das hier hingerotzte „Hey, du bist doch der Experte für Gammastrahlung, mach doch mal ganz alleine was mit Time Travel!“ fand ich schon sehr… star-trek-discovery-esk.

Gab es nicht z.B. noch ein Nebenlabor aus dem Ant-Man-Filmen, wo der Krempel schon halbfertig rumsteht?

„Okay, aber bei der DRITTEN Endschlacht darf ich wieder die Farbe des Himmels aussuchen, okay?“ – Der Tiefgrund ist leergefischt: Im letzten Film durfte Thanos irgendwie noch ein paar Ansprachen mehr halten. HIER entscheidet er sich recht kurzfristig für die „Vernichtung des Universums“, da ein Motiv wie „Einfach mal 75% alle Leute verdampfen und dann weitergucken“ wohl nicht cineastisch genug gewirkt hätte.

Zumal ich die Dringlichkeit der ganzen Geschichte gar nicht mehr so (*sich aufs Herz greif*) FÜHLTE. Im Ernst: Vor 5 Jahren sind zig Menschen verpufft und wir leben nun in einer Welt, in der viele Leute sich bereits mit der neuen Lage arrangiert haben. Und ja, ich behaupte das, obwohl wir 3 umgekippte Mülltüten(!) und einen großen Friedhof(!) gezeigt bekommen.

5 Jahre seit dem „Ereignis“ sind schon eher lang. 5 Monate wären dramaturgisch vielleicht besser gewesen. – Man möchte hier eher ein Beratungsbuch („Trauer verarbeiten für Kostümgnome“) verteilen, als eine wilde und riskante Odyssee durch zig Zeitebenen und Orte empfehlen. Zumal der Film das persönliche LEID nicht halb so deutlich zeigt wie die Tatsache, dass bei Thor und Ant-Man durch Thanos‘ Fingerschnipsen wohl das HIRN verdampft sein muss. – Im Ernst, da hätten die Gags noch besser sein müssen, um diese Figurendemontage zu rechtfertigen.

Anders ausgedrückt: Vieles ist hier lediglich der Abgesang auf die seit 93 Filmen währende „Handlung“ rund um die Infinity-Drehbü… -Stones.

Wir bekommen lahme Gags um Ant-Man, der sich bei den Zeitreiseversuchen in den Anzug pillert, sehen einen zufriedenen Doktor Banner, dessen Probleme mit Hulk sich einfach von selbst (bzw. Off-Screen) gelöst haben, erleben eine eher unwichtige Mrs. Marvel, sehen sogar einen wehrlosen Thanos sterben… – und müssen uns DANN mit der Tatsache anfreunden, dass man jetzt weitere 65 Minuten zig Zeitreisen vollführen muss, um DANN endlich eine Wiederholung des Kampfes gegen Thanos zu sehen. Was dramaturgisch schon lahm ist, denn der Endkampf ist dem aus „Infinity War“ extrem ähnlich. Nur dass der olle Unterkiefer-Urukhai diesmal sogar SCHWÄCHER ist, man keine Sekunde am Sieg der zigtausendfach(!) zusammengetrommelten Helden zweifelt, die „Landschaft“ diesmal grauschwarz (statt schickgrün) daherkommt uuund man fliegende und rumstapfende Finsterling-Horden schon zu oft hat abkratzen sehen.

Neue Effekte, Orte, Strategien oder musikalische Inszenierung darf man ebenfalls nicht erwarten. Selbst der Vorgängerfilm war da spannender, dramatischer, schöner und innovativer. Und ja, beim LETZTEN Film einer Reihe ist die Erwartung eh noch mal größer.

„Wir müssen meinen Vater besiegen, meine Schwester überreden und mich aus dem Borg-Korrektiv befreien! Haben wir was Wichtiges vergessen?“ – „Ja. Dir einen eigenen Film auf den Leib zu schreiben, Nebula.“ – Blaukraut bleibt Haukraut: Tatsächlich ist Nebula eine der interessantesten Figuren im Film. Bei dem, was sie alles durchmachen muss, empfindet man sogar für ihren Psychotherapeuten tiefstes Mitgefühl.

Wobei ich den Mittelteil des Films durchaus unterhaltsam finde. Was auch daran liegt, dass wir hier eher Kurzgeschichten in verschiedenen Szenarien sehen (Thor verabschiedet sich von seiner Mudder, Hawkeye von einem möglichen Black-Widow-Film…). Mit so was kann man nicht viel falsch machen, zumal die Macher hier noch mal so tun können, als würden diese Filme total krass zusammenhängen. Und das nur, weil man einfach die alten Filme und Orte wieder abklappert, über die man früher großzügig die Infinity-Stones rübergebröselt hat.

„Ach, sooo hängt das alles zusammen!!“ kann man da als Fan verzückt rufen und mit zuckendem Finger auf das zerstörte New York und Thors (bald sterbende) Mutter zeigen. – Der Kritiker in mir sagt allerdings auch: Dass die Zeitreisen KEINE Veränderungen hervorrufen und man in den alten Filmen auch keine im Hintergrund rumstehenden Zukunftsversionen unserer Figuren finden wird, macht aus dem tollen Konzept des Zeitsprungs eher ein „Retro-Guck-mal,-wisst-ihr noch,-das-Jahr-2012?“-Festival.

Nein, „Endgame“ ist kein schlechter Film, jedoch darf man den fehlenden Mut durchaus beklagen:

– Zwei Figuren sterben, wofür dann ALLE ANDEREN leben? – Umgekehrt war’s bei „Infinity War“ irgendwie spannender…

– Die Dialoge zwischen den Helden beschränken sich auf „Wir schaffen das schon“ und „Ich opfere mich für dich“? – Da hatte das Franchise auch schon mal mehr Gammastrahlen in den Knochen.

– Star-Lord ist vollkommen bekloppt, Thor ein dickbäuchiger Biertrinker und Doctor Strange und Captain Marvel die (erwartbaren) Joker-Karten am Ende? – Kann man machen, ist dann aber halt nicht KULT.

„Guten Tag. Ich bin die freundliche Spinne aus der Nachbarsch… – Oh, ich muss weg. Den Rest meines One-Liners gibt es dann in der Langfassung auf Blu Ray, okay?“ – Thanos hat recht: Überbevölkerung ist der Feind von allem Möglichen. Hier unterdrückt die schiere Heldenmasse z.B. eine brauchbare Szene mit diesem roten Herrn hier (und nein, das ist NICHT Hellboy!)…

Fazit: Die netten Vergangenheitsausflüge in der Mitte beißen sich mit dem üblichen Endkampf-Mampf und der transusigen Einführung – die Marvelfreunde uns sicher als tiefgründige Charakterstudie (da ohne Explosionen) verkaufen werden.

Was bleibt, ist ein etwas fußlahmes Anhängsel nach dem soliden „Infinity War“. Persönliche Geschichten und Entwicklungen werden nur angerissen oder einfach mal im Handstreich beendet (Hulk!), während interessante Figuren wie Spiderman oder Black Widow zu verzichtbaren Stichwortgebern verkommen. Oder… äh… es einfach bleiben.

Das alberne und zugleich kitschige Ende schaffte es trotz Düdelmusik dann nicht mehr, irgendwelche Emotionen zu wecken. Da muss der „Infinity-Stein der Emotionsdurchschnittlichkeit“ wohl wieder zugeschlagen haben? – Harrr, den machen wir ferrrtig! (*nächsten 20-Teiler ankündig*)

