Endlich Weihnachtsstimmung: Der neue Discovery-Trailer ist da!

Endlich ist der neue Trailer da! – Also der von vor einigen Wochen, nur halt jetzt mit orchestraler Musik, noch besseren Schnitten, mehr Hinweisen auf den Staffel-Inhalt (= Feuer in der Feuerwerksfabrik?) und ein paar Spock-Ansichten.

Wurde ja auch Zeit, dass die Marketingkampagne anspringt. Denn schließlich geht es in wenigen Wochen ja schon weiter mit den unglaublich fesselnden Abenteuern von der … der Dings. Also dieser Tante, die auf diesem dezent umgestalteten Marvel-Filmplakat ganz oben links erscheint:

„Ein ganz tolles, kultiges Schiff! Äh, machen Sie es bitte so klein wie möglich!“ – Schrumpfkur: Die Discovery ist auf diesem Promobildchen nur noch ein Sechstel so groß wie die Enterprise. Fun Fact: Ich hielt die Lens-Flare-Effekte erst für Schüsse. Ich hatte mir sogar schon eine lustige Deutung dazu überlegt („Neuer Kanon gegen den alten“).

Was das Standardmarketing angeht, da hat man noch mal deutlich nachgelegt. Viele Orange- und Blautöne gelten ja klassischerweise als Erfolgsgarant bei allem, wo es raucht und knallt. Nur hat mir hier eben ein noch ein bisschen die offiziellen(?) Trend-Farben des Jahres 2019 reingemischt. Nämlich Orange und Lila. Kein Wunder, dass sich da sogar Spock noch mal nackenknirschend in die Kamera dreht, nachdem er eigentlich komplett in die andere Richtung gehen wollte.

Aber kommen wir nun zu dem Filetstück. Dem Trailer.

Explosionen für Millionen: Das Anbringen von 4 Airbags pro Quadratmeter Schiff wurde leider erst 2 Jahre später durchgesetzt.

Inhaltlich ist hier gar nicht so viel anders als zuvor: Eine nackte(?) Frau kommt aus der Sauna und wird „Red Angel“ genannt, Spock grinst sich (mal wieder) ins Fäustchen und alle bemühen sich mit kurzen Sätzen, die Dringlichkeit dieser Ereignisse festzustellen. Ja, hipper und Fresher wird das jetzt nur noch, wenn Eko Fresh vor der Kamera einen Smoothie trinkt. – Wobei ich noch immer den Captain Pike etwas seltsam finde. Der sieht nämlich so kernig, männlich und grauhaarig aus, dass ich ihn irgendwie immer für die Parodie eines amerikanischen Nachrichtensprechers halte, der seinerseits George Clooney parodiert.

Neu an dem Trailer sind aber die diversen Actionszenen. Und die sehen tatsächlich etwas besser aus als früher, wo ich auch bei Standbildern nur grässlichen Matschepeter erspähte (Sorry, Peter!).

Irgendwas von Substanz gibt es hier jedoch noch nicht zu sehen. Im Gegenteil! Warum Nazi-Georgiou schon in den ersten Episoden umgeschult wurde (ging das nicht etwas arg fix?) und hier schon wieder auf den Plan tritt, das muss mir erst mal Alex Kurtzmans Hirnchirurg erklären. Auch war mir nicht bekannt, dass die Section 31 noch vor Bashirs Abenteuern offen mit ihrem Abzeichen rumwedelte, damit irgendwelche Leute im Fahrstuhl was von wegen „fancy“ murmeln konnten.

Und Ash Tyler musste natürlich auch wieder auftauchen. Sind denen gerade die anderen 5 Millionen Starfleet-Angehörigen ausgegangen, oder gibt es neuerdings einen Randgruppenbonus für umgebaute Klingonen?

Dafür guckt Burnham wieder wie gewohnt, während Tilly in einen schwarzen Blob umgewandelt wird. Aber irgendwas „Tiefgründiges“ muss die Spore auf ihrer Schulter ja schließlich noch anstellen. Und da ist ein grauenvolles Wabbelmonster (statt Zeitreisefähigkeiten oder dezentere optische Veränderungen) auch wieder Discovery-typisch.

Warten wir es einfach ab. Und bis dahin holen wir uns die Trailermusik mal schön auf CD.

von Klapowski am 14.12.18 in Neuigkeiten