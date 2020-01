Trek-News: Mehr Serien, mehr Showrunner, mehr von MEHR!

Stopp! Bevor ihr „Star Trek – Picard“ guckt, solltet ihr euch erst informieren, welche Trek-News es in den letzten Tagen so gab. Seid ihr hierfür schon b(e)reit genug? Na, dann klickt hier!

Alle Shows macht der Runner

Tja, das neue „Star Trek“ ist so toll, da will einfach jeder mal kurz Showrunner sein!

Umso netter ist es, dass Michael Chabon nach nur einer Staffel „Star Trek – Picard“ (zu Beginn der Dreharbeiten war‘s noch Alex Kurtzman) bereits den nächsten Showrunner über den beliebten Kadav… Kadetten namens Star Trek rutschen lässt.

Nun darf sich also Terry Matelas darüber freuen, in der bereits angekündigten zweiten Staffel der weltberühmten und beliebten Erfolgsserie (ja, wir meinen „Picard“!) seine Hörner abstoßen zu können.

Bekannt und beliebt ist der junge TNG-Fan aus tollen Erfolgsformaten wie „MacGyver“ (die unbeliebte Edition aus 2019), dem Dinosaurier-Drama „Terra Nova“ (Ein Jahr lang pures Baldrian-Dynamit) oder auch der dritten Staffel von ENTERPRISE, über die man immerhin positiv sagen kann, dass es danach noch für eine vierte gereicht hat.

Wir sagen: Herzlich Willkommen im Team, lieber Terry! Und wir geben schon mal unsere Wünsche für das Abschieds-Frühstück in wenigen Monaten bekannt: Lachs wäre toll, dazu Brötchen und Milchkaffee. Aber keine Umstände bitte; der nächste Showrunner gibt bestimmt auch wieder ein Einstands-Frühstück aus…

Make Trek, Not Love

Eben stolperte ich auf dem YouTube-Kanal „Trek Central“ über diverse Aussagen von Alex Kurtzman, die er gerade erst getätigt hat.

So sollen sich neben dem (natürlich nur ausnahmsweise) düsteren Agentendrama „Section 31“ und den beiden Zeichentrickserien laut Kurtzman NOCH MAL zwei weitere Live-Action-Serien in Entwicklung befinden, die noch NICHT angekündigt wurden. Man wartet vermutlich noch, bis der Spülkasten wieder voll ist, bevor man beides gleichzeitig durch die Rohre jagt?

Nahe liegen könnte jedenfalls eine Pike- oder auch eine Starfleet-Academy-Serie. Alex Kurtzman soll auf der Promo-Tour zu „Picard“ außerdem gesagt haben:

„You have to listen carefully and understand that sometimes when people are complaining about things, they‘re actually complaining about something else. There‘s a different problem below the surface und you have to get to the root of that problem.“

Bereits jetzt wird diese jüngste Aussage in Fankreisen hitzig diskutiert. Spricht der Mann von Drehbüchern oder Bettwanzen? Von seinen Angestellten oder den Fans? Von seiner Ernährungsumstellung oder seinem Kfz-Mechaniker? Es bleibt also spannend!

„Filmen Sie‘s so!“

Nun soll er also doch kommen! Nein, nicht unser Gehirnschlag aufgrund der nunmehr 7(!) angekündigten bzw. laufenden Trek-Shows, sondern der 4. Film. Nach einigem Hin und Her scheint nun Noah Hawley den Posten zu bekommen – und ihn sogar zu behalten? Komisch, dabei ist der doch gar keine Frau?

Von seinen Serien habe ich bisher zu wenig gesehen, doch ein paar seiner Zitate klingen fast zu gut, um halbgar zu sein:

– Star Trek handele für ihn „vom Besten“, was die Menschheit bieten könne, außerdem von „Vielfalt und kreativer Problemlösung“.

– Außerdem möge er ikonische Momente wie die von „Der Zorn des Khan“ oder solche Kleinigkeiten wie Kirks Lesebrille. Er finde Action nicht „zwingend interessant“, da sie vernünftig in die Story eingebunden gehört.

– Er kenne Alex Kurtzman. Es gäbe aber bisher keine Vorgaben, die Kinoversion mit den Serien zu verknüpfen. Darüber hinaus sei sein Drehbuch auch noch nicht fertig…

– Er möchte mit seiner „eigenen Geschichte“ respektvoll mit dem Ursprungsmaterial umgehen, so wie schon in seinen Serien „Fargo“ oder „Legion“.

Mit Chris Pine und seinen Kult-Kollegen aus der viel zu tollen Reboot-Reihe sollte man meiner Meinung nach aber nicht mehr rechnen… Denn die sind alle zu teuer (geworden) und wissen nach eigener Aussage auch nichts über das Projekt. Vielleicht ja dann beim nächsten wieder? Und was macht eigentlich Quentin Tarantino gerade?

All das klingt gut, wenn nicht sogar noch güter. Für arbeitslose Drehbuchautoren steht zumindest ein interessantes, unterhaltsames und arbeitsreiches Jahr bevor. Und solange deren Einkommen wieder in den Wirtschaftskreislauf einfließt, ist ja auch eigentlich alles in Butter, oder?

