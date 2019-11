Short Treks – Kritik zu „Ask Not“

Lange… – Kurz haben wir gewartet, bis endlich wieder Schro… Short-Trek-Zeit war. Und es ist unglaublich, was CBS in dieser mittellang gekürzten Lang(eweile)zeit wieder für uns gezaubert hat: ZEHN Minuten (*nur sieben Finger hochhalt, wegen Abspann und Vorschau*) an purer Franchise-Magie, die uns das Herz und den Mittelfinger aus dem Leib zaubern werden! Seht auch ihr gleich, wie Pike sich wieder aus einer ausweglosen Situation befreien wird!

Inhalt: Kadettin Schnullepeter legt neben einer explodierenden Konsole ein Schläfchen ein. Als sie aufwacht, wird ihr von einem Muskelmann der Captain Pike aufgedrückt, der während eines Raumkampfes gefangen genommen wurde. Nun muss sie sich entscheiden: Ihn brav bewachen oder sich bequatschen lassen? Am Ende ist beides wohl okay, denn es war nur ein Rollenspiel, von dem sie nichts wusste.

Kleiner Tipp: Am besten schaut man sich diese minimalste Kurzepisode unter einem ganz bestimmten Motto an. Nämlich unter: „Don‘t ask!“ – denn asken sollte man hier so manches nicht. Zum Beispiel, warum man neue Kadetten irgendwelchen Tests aussetzt, die eine Gefahr für Leib und Leben darstellen. Denn wir reden hier ja nicht von einer Holodeck-Simulation oder von Wesley, der in der Episode „Coming Of Age“ mal kurz am Nebelwerfer vorbeistakst, um einen scheinbar verletzten Mann zu verarzten.

Nein, neuerdings wird für verwirrende Psychospielchen, die eher für Sternenflotten-Juristen konzipiert sind, der Zuschauer mit realen Kadettenkörpern zugesch(m)issen. Seht her:

Wenn das Testsubjekt weniger als drei Meter fliegt oooder nach 2 Minuten schon wieder wach wird (die Dame ist ja wirklich kurz ohnmächtig!), hat der Bühnenmeister im Hintergrund schlechte Arbeit geleistet. Zur Strafe muss er nach dem nächsten „Kobayashi Ja-Schmu“-Test die lebenslangen Rollstuhlkosten des zerschmetterten Opfers zahlen. – Haha, voll LOL, Alter!

Auch der angebliche Grund, weswegen Pike inhaftiert wurde, ist eine dünne Räuberpistole, die in wenigen Sekunden runtergerasselt wird. Irgendwas von einem Schiff, das Pike retten wollte. Aber der Admiral wollte das nicht, da vielleicht Falle. Dann hat Pike doch gerettet, doch die Tholianer hatten wirklich Falle. Dann Tholianer hinterher, alles kaputt schießen, aber Pike schon inhaftiert. Ende. – Das alles wird so lieblos runtergerasselt, dass man sich fragt, ob man in einem 7-minütigen Short-Trek wirklich keinen Bock hatte, noch zusätzliches „Budget“ (= 3,50 Dollar plus Spesen) in weitere 60 Sekunden zu investieren.

Nicht, dass ich die dann gefeiert hätte. Denn generell fällt hier alles unter den beschämenden Begriff „Talk, don‘t tell“ statt unter die sonst übliche Binsenweisheit „Show, don‘t tell“. Denn eigentlich wird hier zwar geredet, aber dabei noch nicht mal etwas erzählt. Was definitiv noch schlimmer ist…

So feuert man z.B. nur Vorschriften aufeinander ab, um dann am Ende doch wieder nur mit erhobenem Phaser da zu stehen. Sparkiller und ich haben das mal gerade nachgestellt:

Ich: „Hast du den Paketboten reingelassen?“

Sparki: „Nein. Denn § 2 der Gebäudeordnung sieht vor, dass dafür vorher die Sprechanlage benutzt werden muss.“

Ich: „Aber ich habe sie doch benutzt!“

Sparki: „Aber du bist nicht der derzeitig gültige Sprechanlagen-Benutzer!“

Ich: „Na und? Nach § 3 des Sprechanlagen-Gesetzes kann ich dieses Recht jederzeit einfordern, wenn ich in einem Notfall gaaaanz nah am Sprechanlagen-Knopf stehe!“

Sparki: „Laut Absatz 2 muss das aber vorher mündlich angekündigt werden!“

Ich: „Nicht bei störenden Umgebungsgeräuschen von über 65 Dezibel!“

Na, ihr versteht schon, wo hier der Pfeffer im Hase begraben liegt…

„Wir mussten Captain Pike diese Fetischmaske aufsetzen, da sein Verbrechen sooo groß ist, dass zum Ausgleich außergewöhnliche Coolness und Bildsprache notwendig ist. Und jetzt entschuldigen Sie mich. Ich muss noch diesen roten Plastikball holen, für seinen Mund…“

Besonders Banane erscheint mir der „lustige“ Hinweis am Ende, dass die junge Dame einen geladenen Phaser in der Hand gehabt haben könnte . Hier sollten wir entweder geschockt („Huch, echter Phaser!? Krass, was für ein väterliches Urvertrauen der Pike doch hatte!“) oder mit einem billigen Mysterium für geistige Anderthalbzeller zurückgelassen werden. In beiden Fällen muss ich mir jedoch leider die alte Strumpfmaske vom Sparkiller aufsetzen und leise durch die Zehen-Löcher rausweinen…

Getoppt wird die geistlose Geschichts-Imitation wie üblich mit schmissiger Musik, die uns zeigen soll, wie GEIL die neue Kadettin doch das Schiff finden soll, auf dem sie nun dienen darf. Zum neckischen Zwinkern von Nummer Eins und dem patentierten Doofgrins von New-Spock wird dann durch erhaben illuminierte Schiffsräume geschritten, als würde man gerade den Flugzeughangar vom Papst besuchen.

Fazit: Die Discovery-Macher haben definitiv keine Angst davor, sich stetig zu verbessern: NOCH kürzer! NOCH weniger Räume! NOCH liebloser! NOCH weniger Sinn! Alle sind nach bestandener (Nicht-)Gefahr NOCH toller als vorher!

Manno, klassische Masturbation erscheint mir plötzlich so öde und fad…

Am Ende bleibt eigentlich nur die Frage übrig (but: „don‘t ask!“), warum für jeden Schülerpraktikanten so ein Brimborium veranstaltet wird, bei dem Praktikant und Captain hätten verletzt werden können. Von dem Sicherheitsmann ganz zu schweigen, der sicherlich Gefahr lief, sich bei diesem Prank ernsthaft totzulachen.

Bewertung als vertonter Bildschirmschoner:

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

Bewertung als echte Trek-Geschichte:

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

SPARKS MICKRIGER MEINUNGSKASTEN Star Trek hat mittlerweile sooooo 'nen Kurzen! Waaas? Fast ACHT Minuten für eine Star Trek Episode? Wer hat denn für so etwas noch Zeit?! *konzentriert an den füßen rumspiel* Trotzdem darf man diese Folge nicht verpassen, liefert uns das Discovery-Team doch endlich einmal eine echte Power-Frau mit Durchsetzungsvermögen in einer verzweifelten Unterdrückungsnotlage.

Damit ihr also beim Amazonen-Stamm hinter dem nächsten Netto auch weiterhin mitreden könnt, hier die neueste Spark-Erfindung: Die SHORTER Short Treks: Erfahrt all die Action, all die Twists und Turns und vor allem alle wichtigen Gesellschaftslektionen in einem Bruchteil der Zeit. Schön doof, wenn man sich wie Kollege Klap dort oben das ganze Ding antun muss, har-har-har! Und mit der Kurzversion verpasst man nicht wirklich etwas. Denn dass sich Kadett Dingsbumms nicht wirklich in einer Notlage befindet, sollte wohl spätestens nach der Pike-Kopp Enthüllung klar gewesen sein. Die einzig mögliche Steigerung wäre da wohl nur noch Jesus als potentieller Bösewicht gewesen. („Okay, Kadett Gutmensch. Diesen Verräter mit der blutigen Dornenkrone gut bewachen und vor allem nicht wieder Anti-Materie in Wein verwandeln lassen. Klaaaar?!“) Fazit: Eine immerhin sehr kurze Standpauke von der Wedelfinger-Partei im Autorenbüro. Wie immer nix gegen die Botschaft, aber die Boten dieser plumpen Lektionen sollten doch mal einen Subtilitätskurs besuchen. Trotzdem, bevor mich unsere Massen an weiblichen Besuchern noch verhauen: Wertung: 5 von 10 Punkten

Weitersagen!

Artikel

Stichworte

Ähnliche Artikel

von Klapowski am 15.11.19 in Star Trek: Discovery