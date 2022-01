Endlich wieder Retro-Feeling! Die alte Tube musste ich letzten Sonntag leider wegwerfen; war vollkommen leer. Apropos sinnentleert: Wieso der Film in Deutschland den Titel „Legacy“ trägt, weiß nur das Handbuch vom Geist des Marketings. Trotzdem wollte ich mich natürlich mit all meinen Retro-Synapsen auf dieses Werk einlassen… Das klappte die meiste Zeit auch gut. Ich war sogar sooo in den 80ern drin, dass ich neben der Pausetaste auch die Vorspul-Funktion des Videorekorders betätigen wollte.

Inhalt: Auf einer alten Farm ruht der Krempel des verstorbenen Ghostbuster Spangler. Nach und nach finden – und testen – die einziehenden Kinder dieses Material. Nach über einer Stunde kommt dann der Filmhöhepunkt in Sicht.

Besprechung:

Abhaken von alten Elementen? Na, das können wir auch! Hier der Spiegelstrich-Reigen:

– Gerade zu Beginn will die Musik MEHR sein, als ihr zusteht. So als wäre sie so eine Art dramaturgischer Sozialschmarotzer… Selbst bei hellem Tageslicht und überschaubarem Gruselfaktor wird die ganze(!) Zeit eine Art „Mystery-Jazz“ aus dem Saxophon geknetet. Praktisch jeder Heul… äh… Heubarren wird zugetrötet und mit 1980er-Kindergrusel-Mucke bedröhnt. – Zu viel, zu früh und zu aufgesetzt.

– Ebenfalls zu Beginn fällt auf, wie lieblos die Figuren eingeführt werden: Mutter Grusel, Sohnemann Grusel und Schwester Grusel werden z.B. innerhalb von wenigen Sekunden aus ihrem Haus vertrieben! Immerhin bleibt aber noch die Zeit, das Lockenköpfchen ein paar Experimente mit der Steckdose veranstalten zu lassen… Getreu dem Motto: „Ich Genie repariere mal das städtische Stromnetz. Mein Frisurstil erzählt übrigens die selbe Geschichte.“

Okay, Ich verstehe, was sie damit bezwecken (= äh, so eine Art billige Soap-Logik?), fand es aber uncool.

„Müssen wir unbedingt hier einziehen? Diese ständigen Erdbeben, mysteriösen Objekte und mysteriösen Mysterien sind sooo langweilig, Mama!“ – Gesichtsgulasch, aber ohne Pfeffer: Diese Mimik wird man quasi die ganze Zeit sehen. Aber okay, ca. 40% der alten Franchise-Fans haben bestimmt auch den ersten Schlaganfall durchgemacht?

– Kann es sein, dass der Film ursprünglich ein Fetisch-Club für alte Ghostbusters-Fans werden sollte? Ständig wird auf alte Objekte (wie den Geister-Scanner) draufgezoomt, so als sollten wir diese Pixel antippen, um diesen Artikel den Warenkorb zu legen. Für Zuschauer mit Objektoviele… Objektophilli… Objektephilität… – Für Zuschauer, die wo Objekte total lieb haben, ist’s aber durchaus einen Griff in die eigene Unterhose wert?

– Mir ist klar, dass die alten „Ghostbusters“-Filme von dem Zynismus der Geisterjäger lebten. Die zu Beginn ja selber nicht an ihr Geschäftsfeld glaubten. – Leider versuchte man hier, diese Coolness auf die jetzigen Darsteller zu übertragen. Was darin gipfelt, dass diese teils GAR NICHT schauspielern, dafür aber gelangweilt und null-bockig in die Richtung starren. Auch „Verliebt sein“ oder „Angst vor einem Erdbeben haben“ gibt der Mimik nicht den nötigen Arschtritt. Das ging damals bei dem Satz „Er schleimte mich voll“ viel besser!

– Generell wirken die Kids eher altklug als pfiffig. Und die Mutter ist ein maulendes Frauenzimmer, das die Härten des Lebens zwar wegsteckt, dabei aber null sympathisch wirkt. – Leben am Arsch, Schule doof, das Geld glänzt mit Abwesenheit? Alles egaaal, wir sind ja nur Filmfiguren! Innerlich erwarte ich daher ständig den Auftritt dieses netten Wasserfreundes als weitere Hauptfigur.

– Der Film ist weder detailversessen noch clever. – Mysteriöse Ruinen, die einfach neben einem Bergwerk aufgetaucht sind? Interessieren im Dorf keinen Sau. Ein junger Mann, der in einer Kältekammer arbeitet und angeblich schon „blaue Lippen“ hat? Stößt nicht mal kalten Atem aus und hat dabei rosarote Knutschlippen. Ein Junge, der „Podcast“ genannt wird, weil er einen „Podcast“ betreut? Wir bekommen nie etwas davon zu hören.

„Weißt du noch, daaamals? BMX-Räder? Der Schulweg am Feldweg? Der Aufklärungsunterricht bei Pater Pötenpacker?“ – Altklug meets Jungdumm: Einerseits ist es erfrischend, dass wir keine Handys sehen und YouTube nur für die 80er-Filmaufnahmen genutzt wird. Andererseits ist innovationsarme „Früha-Liebkosung“ sooo was von 2016. Fehlte nur noch, dass die Helden hier „Stranger Things“ im TV gucken.

– Wie beim 4. Matrix-Film dürfen wir auch hier Filmszenen aus Ghostbusters 1+2 auf Laptops betrachten. Und man fragt sich: Warum waren die Filme damals so viel schneller? Vom Pleitegeier zum TV-Star und Stadtretter in 90 Minuten! Und das alles sogar mit Atmosphäre! Doch bei „Afterlife“ darf man erst nach 60 Minuten zum ersten Mal eine Geisterfalle benutzen. Waren die ADHS-Medikamente damals etwa so viel besser als heute?

– Generell ist die Abgebrühtheit der Charaktere nervig. Ob nun Rauchmonster aus dem Schacht, Schwabbelmonster an der Decke oder eine Schreibtischlampe, die sich durch Geisterhand bewegt: Hysterisch ausrasten müssen die Figuren ja nicht, aber zwei Schweißperlen und ein schriller Schrei sollten ruhig drin sein.

– Mussten ausgerechnet die Marshmellows im Supermarkt zum Leben erwachen? Natürlich verstehe ich den „Gag“ (= Äh, in Teil 1 hat mal einer Marshmellows gegessen?), aber zusammen mit den wiederkehrenden Höllenhunden, den Tempeltreppen und dem Grabsch-Sofa werden hier ja quasi alle Elemente aus dem ersten Film neu verwurstet. – Okay, zugegeben, auf den damaligen KULTFAKTOR hat man verzichtet. Immerhin eine Änderung…

„Mist, der 40-Jährige Zuschauer von heute entkommt uns!“ – „Wirf ein paar Game Boys in den Strahl, damit verstärken wir die Nostalgie-Anziehung!“ – Fester Strahl trotz Prostata-Leiden: Der Film wirkt immer etwas distanziert von Momenten wie diesen. Vielleicht das nächste mal GAR KEINE Mimik mehr zeigen und den Geist durch das Hubble-Teleskop filmen?

Achtung, ab hier könnte es Spoiler geben!

– Das Ende wirkt überladen und kleinteilig zugleich. „Haben Sie denn auch das Remake-Formular A38 unterschrieben?“, höre ich da den Produzenten im Hintergrund fragen… So erleben wir derartig viel Fanservice©, auf dass sich die Strahlen der Tränendrüsen ungesund kreuzen mögen. Zum Beispiel sind die alten Helden am Schluss wieder da, leider aber mit der Wirkung und Ausstrahlung von Patrick Stewart in „seiner“ derzeitigen Serie.

– Gefolgt von einem Haufen Ballergeschaller, Female Empowerment, platzenden Marshmellows, ca. NEUN mehr oder weniger ausgelasteten Figuren, vier Mini-Rückschlägen und fünf Mini-Erfolgen. Dann gibt es noch drei ermutigende Sprüche der alten Riege („Ihr könnt ruhig unsere Nachfolger werden, wir lieben unsere Gehaltschecks… äh… euren Style!“) und die klassische Ghostbusters-Musik als plumpen Rausschmeißer.

– Und trotzdem musste ich nach dem explodierenden Bildschirm (nebst dampfenden Kartoffelacker) nur an eines denken: Wieso zum Gei(st)er musste man fast JEDE Figur in Höllenhunde verwandeln? Zumal das Böse im allerersten Film eigentlich Sex zwischen zwei Figuren forcieren musste? Kein achtbeiniges Rumstehen am Tempeleingang? Bisschen prüde sind wir da ja schon geworden… Aber vielleicht verkläre ich da auch was?

Zugegeben, am Ende legte das Ding an Tempo zu. Wirklich klar ist das Pacing da aber nicht… Denn 80% pöterlahmer Plot-Aufbau steht hier einem kurzen, sch(m)erzlosen Finale gegenüber, bei dem der Fan vielleicht flennt, der stabilere Charakter aber denkt: „Oh Gott, sie haben mich vollgeschleimt!“

„Ghostbuster – Afterlife“ ist tatsächlich wie ein Blick in das Nach- und Höllenleben der Popkultur. Was Kunst (oder wenigstens leichte Unterhaltung) sein könnte, fühlt sich so Fake an, dass ich nicht mal meine „Stranger Things“-Abneigung rausholen muss, um meine Kritik näher zu erläutern.

„Hey, wieso sind die Minions neuerdings nicht mehr gelb?“ – „Bist du doof oder was?! Erkennst du keinen Toy Story-Film mehr, wenn du ihn siehst?“ – Filmischer Weichmacher: Die ersten beiden Filme lebten von Momenten, die tatsächlich kurz gruselig waren. Dass dies fehlt, stört den heutigen Zuschauer (hier im Bild zu sehen) aber wenig.

Am Ende ist es aber das miese Timing, das dem Film das Genick bricht. Ob er nun lustig, spannend, romantisch oder actionreich sein soll: Stets landet man kopfüber in der Geister… äh… Konsumentenfalle und fragt sich: „Ist die Szene schon zuende? Darf ich jetzt lachen/Angst haben? Zwinkert bitte zweimal emotionslos für ‚Ja‘, okaaay?“

Die Darsteller sind sicherlich nicht schlecht, dürfen aber nix zeigen. So als wenn man Emotionen streng rationieren müsste, damit die Tränen erst im Finale kullern. Wobei man das aufpeitschende „Tears Go-Go-Go!“ vom Regisseur fast schon hören kann.

Zumal ich wirklich nur EINE Idee im Film pfiffig fand – nämlich die absichtliche Befreiung des metallfressenden Geistes. Alles andere läuft unter dem Stichwort „ferner schliefen“. Auch die Schnitte und Effekte waren nicht beeindruckend. Es ist eher bedrückend, dass sich hier über all die Jahrzehnte nichts getan hat, was einen mehr in die Filmwelt reinziehen könnte. Wie immer fehlt es an (mehr) praktischen Kulissen und liebevollen, übersichtlichen Bildkompositionen.

Ja, ein bisschen kommt man sich vor wie Filmkids, die hier von dem „obercoolen“ Naturwissenschaftler „unterrichtet“ werden: Man muss vor einem alten Fernseher in der Schule abhängen und sich das angucken, was Erwachsene für unterhaltsam halten – während der Pauker sich stolz die Eier schaukelt und für seeehr clever hält.

Danke für nichts, Mister Jason Reitman. Hätte es ein Aufklärungsfilm aus den 60ern nicht auch getan, hmm?

„Achtung, wir sind das mobile Retro-Gefühls-Serviceteam. Who you wanna call? ALF? Die Gremlins?“ – Alte Liebe rostet nicht doch: Ich vermute, 90% der Zuschauer haben sich wahnsinnig gefreut über den Auftritt der alten Riege. ICH wollte meinen alten Kumpel (Deus Ex-Herbert Machina) aber nicht schooon wieder sehen.

In der Kritik und bei den Zuschauern kam der Film trotzdem überragend an. Aber gut, wenn man im Popkultur-Fetischclub nur der Kartenabreißer ist („Hey, da ist ein Ghostbusters-Logo auf dem Feuerzeug, geeeeil!“), genügt einem die laaangsame und innovationsarme Selbstbeweihräucherung vermutlich.

Fazit: Afterlife ist vielleicht für den After, aber dafür garantiert nicht alive. Denn alles wirkt künstlich und billig – trotz der guten Kameras, der schicken Kids und der netten Kleinstadt. Quasi wie eine Mischung aus unlustiger Comedy, einem abgelehnten „Stranger Things“-Script (Auflösung nach 1,5 statt nach 10 Stunden gäb’s bei Netflix nicht), einer alten Balisto-Reklame und einem Werbespot für Plastikspielzeug.

So als hätte der Marketingfritze nervös am Clipboard rumgespielt („Wir brauchen noch einmal „romatischer Sonnenuntergang“ und zweimal „Höllenfresse aus Rauch.“), während der Casting-Otto die besten 80er-Frisuren zusammencastet. Verfeinert mit einem keimfreien, aber dafür (optisch) multinationalen Teenie-Cast.

Ewigkeiten quält man sich hier durch emotionslos vorgetragene One-Liner, um in den letzten 40 Minuten ein paar Monster aus dem CGI-Standard-Dateiordner zu sehen.

Da fand ich die Balisto-Werbespots damals schon gruseliger.

