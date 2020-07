„Star Trek – Lower Decks“ – Besprechung des Trailers

Der erste Trailer zur Zeichentrick-Serie „Lower Decks“ ist da.

Puh, wurde ja auch Zeit, dass die mal ein Trek-Produkt raushauen, das sich selbst (und seine Vorgänger) nicht sooo ernst nimmt, oooder?

Seit dem Ende von „Picard“ sind schließlich schon ein paar Wochen vergangen…

Und hier ist, ohne Umschweife, der Trailer zu „Lower Decks“:

Und, wie fandet ihr es? – Äh, könntet ihr eure Körperzuckungen bitte mehr in die andere Richtung vollführen? Diese kostbare Ming-Vase habe ich da gerade erst hingestellt. Danke schön.

Wie? Was sagt ihr da? „Stellt euch mal nicht so an, es ist ja nur eine Parodie“?

„Klar“, rufe ich da meinem imaginären Gegenredner aus der letzten Reihe zu. „Schade nur, dass Trek-Parodien seit 10 Jahren zum festen Geschäftsmodell von Alex Kurtzman gehören. Genauso, wie intravenöse Alkohol-Injektionen beim Schreiben?“

Im Ernst:

Natürlich könnte man die „Lower Decks“-Serie als das nehmen, was sie ist: Als mittelmäßige ADHS-Dokumentation für Zuschauer, die nach „Futurama“, „Rick & Morty“ und „Final Space“ immer noch einen ungedeckten Bedarf an humoristisch ungedeckten Sex-Gags haben.

ICH persönlich habe in den letzten 20 Jahren tatsächlich genug anarchische SF-Parodien bekommen… Deren kreativer Inhalt reicht mir locker für ein halbes Paralleluniversum (haha, „Halbes Paralleluniversum“! Gleich aufschreiben für die erste Episode „Lower Gags“!). Ja, ich habe inzwischen so viele „Geh auf Warp“-, „Beam me up“- und „Kirk reißt sein Hemd auf“-Verballhornungen gesehen, selber erfunden und wieder vergessen, dass meine Vorfreude höchstens auf Quantenpartikelgröße anschwillt (haha, gleich aufschreiben für die zweite Folge „Lower Decks“).

Wenn höhere Ränge ihre Bäuche gegeneinander bouncen, weil sie sich für „geil“ halten, sehen wir vermutlich das Begrüßungsritual von Alex Kurtzman und Michael Chabon?

Irgendwie sehe ich sie nämlich schon vor mir, diese Scherze à la „Meine Zimmernachbarin an der Akademie hatte mehr Geschlechtsverkehr als ein Tribble!“ oder „Weißt du noch, wie du eine Woche lang geträumt hast, dass sich deine holografische Hose im Klassenraum dematerialisiert?“ – Nichts gegen die hohe Kunst des Trek-Scherzes, aber diese rotzige, kaum feinsinnige Art brauche ich nach 3 Staffeln STD/Picard nun wirklich nicht. Auch dann nicht, wenn die Macher betonen, dass das natürlich alles „Kanon“(!) sei.

Klar, so wie „Die Simpsons“ eine offizielle Fortsetzung von Hitchcocks „Das Fenster zum Hof“ ist…

Im Prinzip sehe ich in dem Trailer nur altbekannte SF-Ideen, zu denen echte Trekkies sich schon vor Urzeiten lustige Gags haben einfallen lassen. Nur, dass wir damals noch auf den Schulhof waren oder (noch schlimmer) in den ersten 2 Gründungsjahren DIESER Webseite hier.

Egal… JETZT hatte man bei CBS jedenfalls erst so viel Vertrauen in die Generation „Nerd“, um lustig(gemeint)e Sprüche zu den Themen Kraftfeldern, Schwarze Löcher und den galaktischen Zusammenhalt (auf der Basis des Marxismus) zu servieren. Das ist nicht mutig oder frisch, sondern kommt einfach mal 10-15 Jahre zu spät. Zum Start von „Big Bang Theory“ hätte ich „Lower Decks“ z.B. deutlich mehr gefeiert.

Und lässt man mal die Feststellung „Satire darf alles“ außen vor, so muss ich schon fragen, ob Satire überhaupt SINN macht, wenn der Zeichentrickserien-Auftraggeber Kurtzman auch das „Original“ beaufsichtigt. Auch wenn man hier schon weit unter der Limbostange parken muss, um Kurtzmans Werke überhaupt mit dem O-Wort in Verbindung bringen zu wollen…

Anarchische Zeichentrick-Serien, in denen sich alles nur(!) darum dreht, Hohlbirnen bloßzustellen, mag ich ja gar nicht. Aber okay, die Geschmäcker sind verschiedenen. Wenn IHR gerne einen total beschissenen haben wollt, sehe ich das sehr tolerant.

Auch wird sich das Stilmittel, etablierte Trek-Dinge ins GEGENTEIL zu verdrehen, recht schnell abnutzen. So nach dem Motto: Aus Zurückhaltend wird Aufgedreht, aus Sauber wird Bekleckert, aus Diplomatisch wird Überdreht, aus Kollegial wird… halt diese komische Tante, die die ganze Zeit den Lilahaarigen mobbt.

Das Konzept trägt sich vielleicht ein paar Minuten, ist am Ende aber eher entlarvend für die Macher bzw. Auftraggeber, die es seit zehn Jahren nicht auf die Kette kriegen, das hier persiflierte TNG-Universum mal massentauglich fortzuführen.

Zugebenen, wir haben uns IMMER gewundert, warum die Schiffe so porentief sauber sind und wo die Körperflüssigkeiten auf dem Holodeck eigentlich hinkommen. Aber brauchen wir jetzt wirklich humorvolle Antworten auf all diese Fragen? Wie die Toiletten aussehen? Was für ein Schmodder abends aus dem Warpkern geputzt werden muss? Dass der Müll nicht desintegriert, sondern von armen Kadetten zerkaut werden muss? Dass man in den Nahrungsreplikator erst irgendwelche Toner-Kartuschen einsetzen muss, die einem Biomasse ins Gesicht rotzen, wenn man nicht aufpasst?

Denn genau in diese Richtung wird es gehen: Statt einer Utopie sehen wir hier die schon heute gelebten Unterschiede unserer Gesellschaft. Und machen Witze daraus: „Haha, der von den unteren Decks darf nicht nach oben, weil er ja ganz UNTEN wohnt, haha!“ Hier kommt ein Klassendenken auf, das – Scherzhaftigkeit hin oder her – äußerst bedenklich ist.

Klar, man hat man früher schon „untere Ränge“ gezeigt, die sicherlich nicht immer Happy mit dem dunkelroten Blutfleck auf ihrem hellroten Shirt waren. Doch dass man uns strukturelle Versager präsentiert, die sich unter hygienisch zweifelhaften Umständen in der Hierarchie-Toilette hochspülen müssen, ist peinlich. Und ja, es würde mich AUCH in einer Krimi-Parodie („Cops – Lower Ranks“?) nerven. Diese Anarcho-Trickfilm-Ebene ist nämlich eklig und nichtssagend. Dann lieber „South Park“, wo jeder zweite Furzgag immerhin auf gesellschaftliche Zustände hinzuweisen versucht.

„Haha, du hältst dich für einen Nachwuchs-Captain, wie süß! Komm, ich weise dich in deine Schranken und quetsche deinen hässlichen Kopf unter meinem Michael-Burnham-Schrein ein!“

Sicher, die Figuren bei „Lower Decks“ werden Erfolgserlebnisse haben, über sich hinauswachsen und den Captain beeindrucken. Aber am Ende des Tages geht es halt doch wieder nur darum, wie man das uralte TOS/TNG/Voy-Konzept möglichst vermeiden kann, um uns stattdessen eine moralisch verwässerte Flitzpiepen-Welt zu präsentieren. Und mit „Verwässert“ meine ich irgendeinen der Piss-Scherze, die uns ohne Zweifel erwarten werden. – Habe ich nicht schon genug gelitten, um die innere Schönheit von „The Orville“ zu erkennen?

So aber ist „Lower Decks“ nur ein weiterer Versuch, zusammen mit den „Short Treks“ so viele Stile und Ideen auf uns abzufeuern, bis zufällig irgendwo ein Stückchen Kult an der Klowand kleben bleibt.