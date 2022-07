, The Orville – Kritik zu 3.05 – „A Tale Of Two Topas“

Dies ist wohl die Staffel der großen Themen. Oder zumindest der langen Balken auf der Laufzeitanzeige… Diesmal geht es darum, im falschen Körper geboren worden zu sein. Sollte man dies dann ändern dürfen (Spoiler: JA!), oder muss man vorher bei Pontius Pilatus und seinen zehnköpfigen Helfern mehrere Stunden im Wartezimmer verbringen? In jedem Fall erwartet uns eine Episode, die uns mehr über unser Gehirn verrät. Nämlich dann, wenn wir uns daran erinnern, dass es bereits DREI Moclaner-Episoden zu diesem Thema gab.

Inhalt: Topa ist unglücklich und weiß nicht, warum. Von seiner Vergangenheit als Mädchen weiß er nichts mehr… Kelly schon, aber die darf nichts sagen. Ob es daher 60 Minuten später wohl zur Geschlechtsangleichung kommt?

Was mir bei der Episode gefiel, war zumindest im ersten Drittel die Breite des Gezeigten. Wir erleben ein Persönlichkeitsdrama, das mit einer antiken Alienstadt, Holodeck-Szenen und unterschiedlichen Gesprächen garniert wurden. Ich würde es nicht unbedingt A-, B- und C-Handlung nennen, aber nach dem monothematischen Rumstraucheln der letzten Wochen (NUR Horror, NUR Holo-Visionen, NUR Kriegstreiber) wirkte alles offener und abwechslungsreicher.

Wodurch man sämtliche Schwächen entspannter zur Kenntnis nimmt.

Ich bin ja auch viel leidensfähiger, wenn ich mir abends eine Cola mit Pizza und Bier hinstelle.

Und nicht im Luxusrestaurant an ein 50-Liter-Orangensaft-“All-You-Can-Drink“-Buffet gesetzt werde.

Auch hilft es, wie man das Ernste mit dem Spaßigen verbindet. Etwas, was die Serie ebenfalls verlernt zu haben schien. So sehen wir z.B. ein nacktes Alien auf dem Schiff (aus religiösen Gründen), dicht gefolgt von Topa, der Kelly sehr sachlich erklärt, warum er sich unglücklich fühlt. Oder vielleicht auch NICHT – denn das analysiert er so logisch wie ein Vulkanier. („Ich tippe auf Pubertät. Könnte aber auch die Unsicherheit in Anbetracht der Galaxie-Größe sein.“)

„Du fühlst, dass du im falschen Körper bist? Dass du dich innerlich auflöst?“ – „Ja. Es fing an, als wir uns neben diesen Plutonium-Brennstab stellten. Und das Kraftfeld ausgefallen ist.“ – Geschlechter statt Gelächter: Die ernsten Themen reißen nicht ab. Als alter Zyniker kann ich aber – zum Glück! – nur drüber lachen.

Wir sehen eine Crew, die zusammenarbeiten muss, obwohl sie so unterschiedlich ist. Und wir bekommen wie Topa erklärt, wie alle sich zusammenraufen müssen. Was ja eine Spiegelung der Persönlichkeitsanteile IN Topa darstellt. Denn der arbeitet ja nicht gut mit sich selbst zusammen. Tja, SO erzählt man Geschichten – und nicht mit einer Vorlesung à la „Ich habe immer viel geheult, weil ich viel geweint habe, weil ich flennen musste“ (*Kurtzman anguck*)

Prima auch, wie man es schafft, innerhalb weniger Worte einen komplett anderen Standpunkt zu verstehen. So wirkt Klyden z.B. total unsympathisch, als er sich weigert, Topa von seiner Geburt als Mädchen zu erzählen. Doch als er erklärt, dass er heute sehr darunter leidet, sein Geburtsgeschlecht erfahren zu haben, kann man plötzlich weniger dagegen argumentieren. Und wenn doch, dann wenigstens mit diesem Klos im Hals, auf den wir alle so abfahren(?)…

Topa erfährt nach einigem Hin und her dann von seinem „Geburtsfehler“ – und Bortus, Kelly und Klyden fühlen sich mehr oder weniger schuldig dafür. Und hier muss ich leider Kritik äußern: Spielfilmlänge (75 Minuten) hin oder her, aber wenn mir nach 38(!) Minuten immer noch lang und breit erzählt wird, dass Bortus dem Topa das Passwort für die geheimen Unterleibs-Unterlagen geschickt hat (wie, wann & warum von der Brücke aus), wirkt das schon etwas langgestreckt.

Wäre das nicht so, als wenn in der TNG-Episode „Wem gehört Data“ unser Androide eine halbe Stunde lang überlegt hätte, ob er nun eine Lebensform ist – oder halt nicht? („Dann schickte mir ein Vulkanier dieses wunderbare Akt-Foto. Und da spürte ich, dass ich am Leben bin!“ – „Verdammt, ich hätte die Kindersicherung Ihres Mailpostfachs aktiviert lassen sollen.“)

„Junger Topa, es tut mir leid. Ich kann dir nicht beim Selbstmord helfen. Denn das, was du durchmachst, kann man unmöglich ‚Leben‘ nennen.“ – Geschlecht kommt von Schlecht: Isaac steht dem ganzen Thema besonders offen gegenüber. Der bumst schließlich nur als Hologramm. Aber das wird demnächst eine andere, seeehr weirde Episode… („Ich will, dass ‚Holoschwanz‘ auf meinem Personalausweis steht, Leute!“)

Klar, das Thema ist ja toll und einfühlsam erzählt, aber an irgendeinem Punkt kann man auch sagen: Man muss nicht mit fünf Leuten (Captain, Ärztin, Isaac, Klyden, Bortus) sprechen, bevor der zweite Akt einer Episode beginnt. Jener, in dem der Held überhaupt weiß, was er tun muss. Und das sage ich, obwohl ich die kurzen Szenen mit Isaac sehr clever gewählt fand! („Wie es war, tot zu sein? Nun, da muss ich 0,7 Sekunden lang ausholen…“)

Ich will ja nicht unsensibel erscheinen, aber musste danach noch eine Holodeck-Simulation der damaligen Gerichtsverhandlung gezeigt werden, damit Topa mal eine Frau sieht? („Ihr Gesicht ist so weise! Lass uns um sie herumgehen, um das volle Flashback-Feeling auswendig zu lernen.“) Egal, ob Ed Mercer nun an der Seitenlinie stand, Frau Doktor ihr Okay gab („Nicht selbstmordgefährdet. Deprimieren Sie ihn ruhig weiter.“) oder Bortus in Tränen ausbrach: Innerlich wollte ich nur wissen, was man jetzt MACHEN will.

Da war die Episode aus der ersten Staffel deutlich geraffter, ohne weniger Inhalt vorzuweisen?

Spätestens an dieser Stelle wünschte ich mir, dass man mit der gefundenen Alien-Technologie irgendwie die weibliche Seite von Topa hätte zeigen können (DNA-Magie, Projektoren oder so was). Was ich bei dem Titel der Folge sogar erwartet hatte! Das wäre dann etwas abstrakter und spannender gewesen.

Und wenn ich gemein sein wollte, könnte ich behaupten, dass diese ganze „Im falschen Körper geboren“-Diskussion ein bisschen zuuu sehr nach 2014 müffelt. Zumindest medial. Ich würde in der SF auch keine Episode mehr abfeiern, in der man eine Stunde lang darüber diskutiert, ob man homosexuell sein „darf“.

Die Zeit ist vorbei – und nein, ich finde auch nicht, dass Science Fiction sich immer am kleinsten gemeinsamen Nenner (Farmer-Joe aus Minnesota?) orientieren muss.

„Das ist also ein Moclus-Frau? Sie sieht so komplett anders aus als ich!“ – „Unheimlich, nicht wahr? Alle ihre sekundären Geschlechtsmerkmale trägt sie in einer Handtasche mit sich herum.“ – Brust oder Keule: Von außen ist das Geschlechterthema nicht einfach zu durchschauen. Vielleicht hätten zwei bunte Flügel am Hinterkopf das Ganze eindrucksvoller gestaltet?

Eigentlich wird es hier erst frisch & anders, als man die Geschlechtsanpassung nicht vornehmen darf, weil man die Moclaner nicht verärgern möchte. Wegen des gemeinsamen Krieges gegen die Kaylon. Da wird es dann politisch und „groß“, was man auch 20 Minuten früher hätte haben können. Aber gut, so eine epische Aufklärungsepisode füllt sich ja nicht durchs Beeilen so sehr, dass sie überläuft? Was dann auch leider das Ziel von der Folge war…

Das Grundthema ist richtig und wichtig, aber wie schon in Episode 3.04 hatte ich das Gefühl, in eine moralische Privatvorlesung von MacFarlane geraten zu sein – nebst automatischer Rückspul- und Wiederhol-Funktion.

Die Leichtigkeit und der SF-Faktor, der das alles verfremden, erweitern und verdaulicher machen soll, verschwindet hier immer weiter. Und ist in der zweiten Episodenhälfte gar nicht mehr da. – All das wäre problemlos auch in einer Doppelfolge (oder eher Einzelepisode?) von „Picket Fences“ möglich gewesen. Nur etwas flotter. Und das Mitte der 90er!

Ich unterstütze und verstehe jede einzelne Szene. Aber trotzdem habe ich mir dabei am Wanst gekratzt und gesagt: „Topa, lass dir mal ein paar Eier wachsen – oder abschneiden – und tritt den Leuten in den Hintern, damit sie endlich was tun. Und nicht nur entscheiden, wer wann mit wem über dich redet.“

„Tut mir leid. Ich muss Ihren Sohn nun heimlich operieren. Das weiß jeder an Bord seit Tagen!“ – Sitzstreik in der AOK: Der folgende Eingriff war von der Erdregierung verboten worden. Ist aber nicht schlimm. In 4 Jahren wählt die Kaylon-Flotte eh eine neue – per Atombombe.

Vermutlich mochte ich daher auch die Szenen mit Isaac so, der am Ende als „Außenstehender“ die Operation ausführt. Hier wird nicht lang um den heißen Eierstock-Brei herumgeredet, sondern einfach ausgeführt. Schnippschnapp, Pimmel ab. – Er schmeißt Klyden raus und betont, dass es sich nur um begrenzte physische Anpassungen handelt.

Kann DER nicht in Zukunft die Drehbücher schreiben? Können auch gerne Kurzfilme werden…

Am Ende geht alles gut aus, Topa darf mal Captain spielen und alle lächeln. Das ist positiv, aber lässt für mich Raum für Fragezeichen allgemeiner Art.

Ich verstehe nämlich nicht, warum diese Identitätsprobleme die SF derartig dominieren. Es gibt ja noch andere Arten der Unterdrückung oder Beeinflussung: Massenmedien. Arbeitskraft. Ökologie. Technologie. Überwachung. Ideologien. Religionen. Biologische Veränderungen. Genmanipulation. Energiepolitik. Terraforming. Globale Katastrophen. Weltraum-Katastrophen. Diktaturen. Nanobots. Masservernichtungswaffen. Und (auf Wunsch meiner ostdeutschen Verwandtschaft): Windkraft und Solarenergie.

Und doch landet man immer beim GANZ Privaten: Ed Mercers Kind. Dr. Finns Ex-Mann. Bortus’ Kind. – Ist das sooo viel spannender als (z.B.) eine Rede vor einem Alien-Senat?

Alles muss immer gaaanz nah und intim sein, nie groß und abstrakt?

„Klyden, sei nicht böse. Wir machen uns einen neuen Jungen. Und diesmal trage ICH das 1 Meter große Ei aus, okay?“ – „Ich würde ja gerne was dazu sagen. Aber mir tut seit Jahren der Arsch so weh, dass mir nix einfällt.“ – Umwandlung auch im Zuschauer-Kopp: Somit geht Klyden von Bord. Um auf Schwulen-Paraden gegen Frauen zu wettern? („Zieh dir wenigstens einen Strap-On an, wenn du öffentlich auftrittst!“)

Fazit:

So politisch korrekt das Thema auch sein mag: Die frühere Leichtigkeit ist irgendwie den Hormon-Bach runter getrieben worden.

Wo man in Staffel 1+2 noch große Themen in schmackhaften Sahne-Törtchen verpackte, muss man sich jetzt drei ungeschnittene Brotlaibe runterzwingen – mit gerade so viel Butter, damit es noch rutscht.

Genau genommen verhandelt man einfach das Problem aus Staffel 1 erneut. Wobei es danach immerhin schon eine Weibliche(!), eine Gerichtsverhandlung(!) und eine breite politische Diskussion(!) gab.

Und das war sehr viel .

Somit war die damalige Episode ehrlicher und öffentlicher. Während man heute plötzlich ängstlich mit Hinterzimmergesprächen, Passwort-Rumgeschiebe, verklärenden Rückblicken (mitsamt Tränen) und Geheimhaltung (gegenüber Moclus) arbeitet.

Und Klyden mal gerade den Commander körperlich angreift!

Und das ist bei aller starken Sympathie für diese Episode irgendwie … ein Rückschritt? Lieber geheime Operationen während einer Konzert-Aufführung, statt es demokratisch/diplomatisch zu lösen? Und am Ende gibt es dann einen halben Einlauf von der Chefin, weil ja alle irgendwie WUSSTEN, dass die Geschlechtsumwandlung richtig war – man es aber aus Angst nicht offiziell machen wollte?

Aber vielleicht müssen wir jetzt Serien wieder verklemmter gestalten. Weil die USA zu NOCH konservativeren Klemmbrüdern werden.