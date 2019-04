The Orville – 2.14 – „The Road Not Taken“ – Kritik

Da war ich ja letzte Woche wieder mal meiner Zeit voraus: Dachte ich da noch, dass Vergangenheits-Kellys Wahl, nicht den Ed zu daten, KEINE Auswirkungen auf die Zukunft hat, so zeigt sich diesmal: Eine Zeitreise später ist es genau so (Hey, ich spiele das „Rechthaben-Spiel“ einfach länger als ihr! Und die Borg kommen bei STD auch noch, so!). Denn diese Liebe muss einfach geschehen. Ihr Scheidungsanwalt wird nämlich derjenige sein, der den Kaylon einst sagen wird: „Was ihr da macht, Jungs… Das ist verboten!“

Inhalt: Kelly hat durch ihre Entscheidung, Ed nicht zu daten, das Universum verändert. Die Kaylon haben alles zerstört. Nur die korrekte Gedächtnislöschung der vorherigen Folge kann jetzt noch alles retten. Doch bis dahin hagelt es Verfolgungsjagden und Blattschüsse der Gegner.

Besprechung:

Hey Leute! Wir alle kommentieren doch weiter unten immer so fleißig die neueste Folge! Als besonderes Serviceangebot werde ich hier einfach schon einen Teil des Gesprächs veröffentlichen. Das spart euch Arbeit – und mir auch.

Also los:

Klapo: „Ich werde die Episode weiter unten noch ausführlich loben, aber der Kristallisationspunkt der Handlung mit der Ja/Nein/Vielleicht-Beziehung von Kelly und Ed, den fand ich weiterhin lahm. So als wenn die Borg die Erde überrennen, weil Riker damals Troi keinen Kuchen gebacken hat, als sie noch zusammen waren. Und um den Vergleich vollwertig zu machen, müssen wir uns natürlich auch die Gespräche dazu vorstellen: ‚Ich hatte mich sooo auf dieses Stück Backwerk gefreut!‘ – Denn was soll hier impliziert werden? Hier gehören zwei Menschen so doll zusammen, dass wortwörtlich die Welt untergeht, wenn sie das nicht begreifen? Uralte Kulturen, neue Technologien oder auserwählte Helden wären mir als Grundthema deutlich lieber.“

DarioFan 1957: „Klapo, bist du möglicherweise total bekloppt? Und hast du etwa nicht das Buch ‚Mit Mephisto auf‘m Klo – 1001 Regeln des Theaters‘ gelesen? Diese persönlichen Beziehungen sind doch das Wichtigste in der SF! Und genau das, was uns bei STD so fehlt! Liebe! Geborgenheit! Das alte Rein/Raus-Spiel! Und gegenseitiges Anschmachten, bis der Schiffsarzt kommt! Und guck doch mal hier, wie unglücklich sie ohne einander sind:“

„Jaaa, ist ja gut. War ja auch alles ganz nett. Aber hey: Wir reden hier nicht von Leuten, die willentlich die Macht verloren oder erlangt haben. Die Politiker, Heerführer oder religiöse Ikonen waren – oder werden müssen. Daher mal halblang mit dem intellektuellen Lob, ja? Wir sprechen immerhin nicht von Beziehungen in epischer Hard-SF. Wir reden von einer Beziehung, die seit zwei Staffeln so aufgebauscht wird, dass sie gleich ZWEI Zeitlinien begründet. So eine Art ‚Lieblingsrockzipfel des Universums‘. So eine Art ‚Friends-Episode für Raumschiff-Nerds‘, so eine Art ‚How I Met Your Timeline‘. Wieso muss man das als epische Offenbarung preisen? Das ist auch nicht viel weniger Soap als in STD, nur deutlich besser geschrieben.“

„Hümm, hümm, mein Herr! Diese Folge zeigt, dass schon eine Winzigkeit ein ganzes Leben verändern kann! Sie zeigt auch, dass jede Entscheidung im Leben uns prägt und verwandelt! Sie beweist, dass schon ein einziges persönliches, intimes Wort reichen kann, um eine todbringende Roboterarmee… – AAARG! Wieso hast du mir auf die Nase gehauen!? Das blutet doch wie Saru… äh, wie Sau?!“

„Jetzt habe ich vielleicht dein ganzes Schicksal geändert, nicht wahr? Jetzt wirst du nie Nasen-Modell werden. Und wirst dafür vielleicht Diktator in einer postapokalyptischen Welt, in der Gänseblümchen die Menschen versklaven. Aber meinst du, das Publikum möchte trotzdem ständig an diesen profanen Nasen-Moment erinnert werden? Nein, die wollen sehen, wie man machthungrige Gänseblümchen bekämpft, nichts anderes!“

(*Hält sich mit dem Buch „50 Dramaturgen der zukünftigen Gegenwart“ die Nase*) „Du Unhold! Monster! STD-Zuschauer! Diese Orville-Folge ging ans Herz! Sie war spannend und actionreich und toll inszeniert!“

„Ja, das war sie! Sie erinnerte mich teilweise sogar an das Beste aus Star Wars. Wobei DAS auch oft nicht sooo toll ist. – Ne, im Ernst: War toll! Die Action mit der flotten Abenteuermusik! Die perfekte und schnörkellose Inszenierung, fernab von irgendwelchen Moden oder Spielereien, die Alex Kurtzman in 10 Jahren für in 20 Jahren modern hält! The Orville hat ein Niveau erreicht, das bemerkenswert erscheint. Vor allem SIEHT man immer alles deutlich. Die Brüste von Kelly! Generell die Schminke der Frauen! Eben diese leicht Künstliche, das der Serie auch in den düsteren Momenten innewohnt.“

„Buhuuu, warum hasst du sie so?! Was würde Aristoteles da nur sagen, wenn er dich hören würde?“

„Ich meine ja nur… Das sieht schon oft sehr künstlich aus, wie Kelly in jeder Situation perfekt ausgeleuchtet und geschminkt aussieht. Vor allem, wenn man im ausgefransten, BH-losen Pulli auf dem Rebellen-Raumschiff rumläuft, um gritty, dark und untergroundig zu wirken. Motto: Mit Lederjacke und Jutesack-Pullover in den SF-Krieg… Das Spiegeluniversums-Ein-mal-Eins aus DS9 oder watt? – Aber wenn schon, denn schon: Ein bisschen Dreck am Kinn und eine Narbe unter‘m Auge wäre doch auch ganz nett gewesen. Für den dunklen Eyeliner hat es doch auch gereicht?“

„Du bist sehr oberflächlich, Klapo! Davor wurde in dem Sachbuch ‚Vier Fäuste für ein Dramaturgia‘ ausdrücklich gewarnt, jawohl!“

„Wieso? Als ich eben ganz oberflächlich die Effekte und die Kulissen gelobt habe, hast du doch auch nicht protestiert?“

Aber brechen wir das hier mal ab, weil mein fiktives(?) Gegenüber gerade mit einem hohen Klagelaut in Ohnmacht gefallen ist.

Kommen wir also direkt zum LOB! Und hier fällt mir vor allem das Drumherum auf.

Wenn z.B. ein Shuttle landet, geschieht das in einer dynamischen Kamerabewegung, wobei der Baum das Vehikel kurz verdeckt. Dann zoomt das Bild nach unten, das CGI-Schiff kommt zum Stehen und wir sehen ohne Schnitt oder sonstigen Übergang, wie die Crew herausstolziert. Nun meine Fragen: Wann wird das Bild da zu einem Modell übergemorpht? Oder bleibt es CGI? Wenn letzteres, woher kommt der Metallsteg? Oder auch: Welcher Teil der Landschaft war eigentlich die ganze Zeit von einem kompletten(?) Modell verdeckt? Oder leben wir ALLE in der Matrix? – Ich will mich ja nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber diese Effekte, die man beim schnellen Drüberschauen gar nicht als grandios wahrnimmt, traue ich STD irgendwie gar nicht zu, wo man generell kein Schiff in Nahaufnahme sieht.

Hier riecht‘s so sehr nach vielen Stunden Arbeit, dass ich davor meine fleischfarbene Badekappe ziehen will (*sich auf blanken Schädel rumtapp*).

„Leute, lasst uns ins Rebellenlager! Wir haben hier DEN Mann, der vor sieben Jahren von einer Frau abgewiesen wurde!“ – „Der sagenhafte ‚Held der Abweisung‘ aus Kellys Erzählungen? Es gibt ihn wirklich?“ – Hauptsache Hauptquartier: Während Erde und Mond tatsächlich in Fetzen geschossen wurden, begeben sich die Kaylon hier noch persönlich auf die Oberfläche. Vermutlich hielten sie selber die Mondzerstörung nur für einen Fake der Amerikaner?

Auch die Eis-Effekte waren wieder toll und das Schiffsdesign des neuen Vehikels ein echter Hingucker! Nicht so eine billig verhüllte Matschepampe wie bei … „Stargate Universe“ (Ha, erwischt!)…

Dafür muss man aber auch viiiel Fanservice ertragen: Natürlich macht Yaphit macht die Tür zum Geheimversteck auf, Alara Kitan ist wieder da und spielt jetzt die taffe Motherfu… Muttergernhaberin (leider aber deutlich künstlicher, als ihr Charakter früher war) und überhaupt wird viel darüber geredet und spekuliert, was die Unterschiede zum Ur-Universum sind. Nur, dass das eben vor allem für die Zuschauer geschieht. Und hier kommt dann leider dieses etwas unrunde Plastik-Gefühl wieder hoch. Nein, so richtig organisch ist diese Folge nicht.

Sie basiert auf einem erzählerischen Kunstprodukt (= Zeitreise) in einem Kunstprodukt (= Serie), das mit diversen Kunstprodukten (= Effekte) für ein ganz anderes Kunstprodukt (= Marketing zum Ende der Staffel) herhalten muss. Da muss man zugunsten der Kunst(produkte) dann halt auch ganz schnell hinnehmen, dass die Personen, die sich teilweise null – oder wenig – kennen, nach zwei Gesprächen irgendwie doch unsere Orville-Crew sein sollen. Und dass Ed nach all den Jahren und Kämpfen immer noch über die verpasste Beziehung nach EINEM Date meckert. Und dass der Zuschauer von Anfang an weiß, dass man sowieso zur Ausgangs-Zeitlinie zurückkehrt und alles hier (= TOD!) dann keine Rolle mehr spielen wird.

DAS sagen einem die netten Verkäufer bei Serienjunkies.de ja meistens nicht, oder?

Und vermutlich auch nicht, dass Ed und Kelly schneller ziehen als ein schussbereiter Roboter(!) und sogar noch Zeit für einen lockeren Spruch haben? Dass 100 Kaylons und 5 fliegende Kaylon-Köppe fast schon Stormtrooper-verdächtige Schwierigkeiten haben, ein paar Menschlein abzuschießen? Und dass der Zweiteiler in der Mitte dieser Staffel beweist, dass klischeehafte Blindfisch-Schießereien für Spannung eigentlich nicht nötig sind?

„Sie haben uns im Visier und sind nur noch 10 Meter entfernt! Schnell, einbeiniger Joe! Hole Hilfe in der nächsten Stadt!“ – Schießer gegen Schisser: Natürlich können filmische Kämpfe nicht immer realistisch gezeigt werden, wenn die Guten am Ende gewinnen sollen. Aber wenigstens die Asterix-verdächtige Teepause bei manchen Schusswechseln hätte man doch weglassen können, oder?

Kommen wir zu den tollen Momenten…

Die Micky-Maus-Version eines Schwarzen Loches wusste nämlich zu gefallen (auch wenn wir jetzt wohl nie eine ernste, angsteinflößende Version dieses interessanten Phänomens sehen dürften – schade), auf der Sympathieskala dicht gefolgt vom Flug durch den Marianengraben mit düsterer „Alien“-Musik und ruhigen Momenten! Super! Da wurde mal so einiges an visuellen und inhaltlichen Punkten abgehakt, um die man woanders staffellang betteln muss.

Okay, dass man danach den völlig unvorbereiteten Ed dazu zwang, ein ihm unbekanntes Raumschiff zu kommandieren, nur weil er das ja in einer anderen Zeitlinie konnte, war natürlich wieder billiger Fanservice. Aber okay, so was kann man gerne mal ausnutzen… – Liebe weibliche Zuleser? In einer anderen Zeitlinie bin ich ein sehr ausdauernder Liebhaber, den sie nur „The Cock“ nennen. Nur mal so am Rande.

Apropos Liebhaber: Wie man im Angesicht der Apokalypse alle 1-2 Actionszenen wieder seelenruhig sein „zweites Date“ mit Küchentisch und Schnapsglas zelebrierte, war peinliches und erzkonservatives Ami-Gesaller. Ohne Tiefe oder Überraschungen. Hier sind halt zwei Pappnasen füreinander auserwählt, warum auch immer. Man redet ja nur immer darüber… Als offizielle Gründe müssen seit 2 Staffeln „Erstes Date war schön“ und „schöne Zeiten waren schön“ herhalten.

„Und jetzt ganz ruhig warten, bis ich etwas getan habe, das dafür sorgt, dass ich nie hier sein werde.“ – „Verdammt, ich kann doch nie einschlafen, wenn ein Zeitparadoxon dabei zusieht.“ – Heile, heile Blondchen: Die Geschichte endet mit der Zerstörung der Orville, „während“ man in der zweiten Version der veränderten Vergangenheit… – Äh, können wir einfach mit der Episode 3.01 weitermachen? Wie, noch nicht angekündigt?!

Fazit: So, jetzt mal alle kurz zum Blutdruck-Test, ja? Okay:

Fast jede ruhige Szene war ärgerlich-ödes Sitcom-Geschwafel um die angeblich „auserwählte“ Dreierbeziehung zwischen Ed, Kelly und ihrem liebsten Dauerklischee.

(Wer will eine Tüte zum Reinatmen haben? Macht 5 Zukunftia-Dukaten!)

Also alles wie in der Folge davor? Nein. Denn das Tempo, die Musik und die Abenteuerstimmung rissen alles wieder raus. So egal mir die schnell (für Fans) hingeklöppelten Alternativwelt-Beziehungen hier auch waren, so bleibend sind die positiven Eindrücke. Ja, auf diesem hohen Produktionsstandard darf man gerne mal eine etwas abgegrabbelte „Wir müssen die Zeitlinie mit Aktion X wiederherstellen“-Serienstory erzählen.

Wir SF-Freunde haben ja sonst nichts.

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

SPARKS MICKRIGER MEINUNGSKASTEN Das zweite Date - endlich im Kasten Nee, keine Lust mehr auf Meinungskästen… *wusch* Waaah! Verdammte Zeitreise-Plots! Plötzlich hocke ich wieder im Jahre 1994 vor meinem Kinderzimmer-Fernseher und spule VHS-Kassetten mit ZDF-Aufnahmen von „Das nächste Jahrhundert“ zurück. Schnief, da kommen Erinnerungen auf. *wusch* Waaah! Außerdem… Oooh! Das Ende der vorherigen Orville-Folge war ja tatsächlich ein versteckter Cliffhanger! Welcher uns in eine wunderschön düstere & alternative Zeitlinie schmeißt, in der alles zerstört ist und Hoffnung echte Mangelware darstellt.

Hach, da fühlt man sich als Gelsenkirchener gleich wie zu Hause! *wusch* Waaah! Die angenehmen Gefühle aus beiden Zeitebenen haben sich zu einem Ganzen vermischt! Da läuft es einem gleich so zufrieden den Rücken runter. Denn ein vergleichsweise frisch wirkender Orville-Plot mit der knackig-verständlichen Erzählweise von TNG? Mensch, so etwas habe ich mir schon seit zwei Staffeln gewünscht! Und gleich fängt sogar noch die Gummibärenbande an, hurraaaa! *wusch* Waaah! Diese schönen Effekte! Und dazu noch so viele! Nette Idee mit der Unterwasser-Orville und dem Schwarzloch-Zeitraffer. Gleichzeitig gibt es auch noch rührende Gespräche, welche einem die Mannschaft gleich viel vertrauter erscheinen lässt. Da fehlt nicht mehr viel für ein ergreifendes „Row, row, row your boat“ mit Lagerfeuer und Marschmelonen. *wusch* Waaah! Ist das hier die Zukunft!? Oh, was steht denn dort auf dem staubigen Monitor von Kollege Klap? „Discovery, Review von Staffel 9, Folge 1“??

Und, Hey, was hängt denn dort für ein Skelett mit Brille von der Decke?! *wusch* Waah! Was für ein Alptraum. Ist dieser etwa nur entstanden, weil ich keine Orville-Meinungskästen mehr geschrieben habe? Das darf nicht passieren! Schnell, zumindest flott einen Text für das Staffelfinale runterschreiben. Hihi, am Besten irgendwas mit Zeitsprüngen drin. Die Leser stehen doch darauf… Wertung 8 von 10 Punkten

