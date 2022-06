, The Orville – 3.01 – „Electric Sheep“ – Audio-Kritik

SPARKIS MICKRIGER MEINUNGSKASTEN

Ja, ist weiß. Die Wartezeit war lang und eure Vorfreude hatte den Längsten.

Aber war die erste Folge es nicht auch ein bisschen? Lang, meine ich?

Die „Wir sind wieder daaa!“-Momente waren natürlich alle sehr schön dank epischer Musik, ausführlichen Weltraum-Vistas, flotten Kampfsequenzen und unserer mittlerweile sehr eingespielten Crew.

Aber wenn ich nachträglich in den 70 Minuten dieser Folge herumspringe, dann treffe ich fast nur auf die selben paar Szenen: Die Crew mag Isaac nicht. Seine Freunde trösten ihn. Oder vermissen ihn nach seiner Selbst-Deaktivierung. Das sind dann auch schon mindestens 3/4 der Episode, was bei mir für einige DejaVu-Momente sorgte.

Reingequetscht wurde dann noch eine Moral-Diskussion zum Thema Suizid („Auf meinem Planeten kann jeder abkratzen, wie er lustig ist! Strick, Pistole, Klapo-Artikel, eine Discovery-Staffel am Stück, da geht alles!“), welche aber so kurz nach dem Stachel-Sex etwas abrupt gestartet wurde. Ist ja nicht so, dass die Orville-Crew versucht hat Isaac beim selbstmorden aufzuhalten. Im Gegenteil, die Neue hätte wahrscheinlich danach noch seine Festplatte formatiert.

Und den alten „Ich flieg in ein gefährliches Weltraum-Ding“-Trick hatten wir ebenfalls erst neulich bei New Worlds, welcher hier auch etwas zuuuu einwandfrei funktionierte. Letztendlich ging es nur darum, die Rettung von Isaac dringlicher zu machen, weil bei der Verfolgung das Kraftfeld seines… äh… Seelenatoms anfing zu flackern, welches in einem Pokerchip in seiner Rübe versteckt war. Auf welchen ein Fettklopps-Alien vorher noch drauftreten musste. Weil sonst der Scanner nicht funktioniert hätte? Da wäre der Katra-Tausch bei Spock neulich ja zum Splatterfilm geworden. („Mein Geist zu deinem Geist!“ *hammer schwing*)

Fazit: Toll gemacht, klassisch erzählt und sehr schöne Musik. Mein einziger größerer Kritikpunkt ist deswegen auch nur derselbe wie bei Star Trek New Worlds: Die Story. Diese wirkte hier noch einen Tacken zu dünn und schon durch die unnötige Überlänge der Folge gestreckt. Man konnte dabei zwar einige alte und auch neue Charaktere emotional etwas ausarbeiten, aber dass man einen sich nahestehende Menschen (oder Ähnliches) vermisst, das ist jetzt nicht unbedingt eine tiefgehende Erkenntnis. Nett aber die Isaac-Sichtweise, dass seine Anwesenheit auf dem Schiff die Effizient ruiniert hätte. (Es vielleicht einfach mal mit WEGGEHEN versuchen?)

Aber nach einer längeren Pause braucht die Orville wohl einfach nur einen Moment, um wieder ihren Rhythmus zu finden.

Nein, das ist kein neuer Charakter…