Ein Zweiteiler? So echt mit Teil 1 und 2, Cliffhanger, epischer Gefahr und einer Crew an der Grenze ihrer bisherigen Erfahrungen? – Was ist denn neuerdings mit „Zeig mir deins, ich zeig dir meins“-Orville geworden, das sich am besten in der Rolle des Sexualberaters für jene gefiel, bei denen eh Hopfen, Malz und (teilweise) Geschlechtsorgane verschollen sind? Na, wenn DAS mal nicht ein Review wird, bei dem sogar ICH – Seth McKlaplane – auf billige Späße verzichten muss…?

Inhalt: Isaac geht es nicht so gut, seitdem er ohne Vorwarnung zusammengebrochen ist und abgeschaltet bleibt. Können ihm seine Leute auf Kaylon helfen oder fahren die ihre eigenen Agenda? Achtung: Massive Spoiler weiter unten!

Besprechung:

Oh Gott, ein Zweiteiler! Und dann auch noch ein so ambitionierter! Wie soll man das denn als Einzelepisode bewerten, ohne sich zuuu weit vom serienüblichen Furzkissen wegzulehnen, das aber immer noch nachgeliefert werden könnte?

Am besten, indem ich einfach meine Beobachtungen in Kästen abfülle und bei der Endnote noch etwas Luft nach oben lasse, falls alle Erwartungen erfüllt werden. – Was bei Zukunftia.de ja meist noch den Beweis für die Existenz Gottes miteinschließt.

„Geht es Isaac wieder besser?“ – „Er beschwert sich ständig, dass sein Rang bei der Schiffsärztin zum ‚liebestollen Eisenküchlein‘ herabgewürdigt wurde. Ansonsten läuft die Invasion wie geplant, danke sehr.“ – Katzen-Gene confirmed: Warum die Blechmänner auf die bunten Lichtreflexe an der Wand eintippen, wird wohl ihr Geheimnis bleiben. Aber vielleicht müssen die Powerpoint-Präsentationen („Die 5 betriebswirtschaftlichen Vorteile einer Erdinvasion“) per Hand zusammengepuzzelt werden?

Machen wir es also wieder so:

Ohren auf beim Augenschmaus! – Ich hatte es ja schon geahnt, doch nun geben meine Sinnesorgane die offizielle Entwarnung: Das Budget der zweiten Staffel wurde nicht um 50% gekürzt, wie man es fast hätte annehmen können („Lass uns über Beziehungen reden – fünf Stunden lang!“), sondern wurde für massig Bumsfallera und Augenschmausia in dieser Episode aufgespart. Somit erleben wir diesmal epischste Anflüge auf eine Alienstadt, die vielleicht zum hübschesten gehört, was wir in Star Trek UND Orville bisher gesehen haben. Und damit es noch besser wirkt, verschleißen wir massenhaft Arme und Lippen des dröhnenden Orchesters. – Tolle Mucke! Ich musste sogar an Star Wars denken! Und das tut seit „Solo“ bekanntlich ja keiner mehr… – Ich hatte es ja schon geahnt, doch nun geben meine Sinnesorgane die offizielle Entwarnung: Das Budget der zweiten Staffel wurdeum 50% gekürzt, wie man es fast hätte annehmen können („Lass uns über Beziehungen reden – fünf Stunden lang!“), sondern wurde für massig Bumsfallera und Augenschmausia in dieser Episode aufgespart. Somit erleben wir diesmal epischste Anflüge auf eine Alienstadt, die vielleicht zum hübschesten gehört, was wir in Star Trek UND Orville bisher gesehen haben. Und damit esbesser wirkt, verschleißen wir massenhaft Arme und Lippen des dröhnenden Orchesters. – Tolle Mucke! Ich musste sogar an Star Wars denken! Und das tut seit „Solo“ bekanntlich ja keiner mehr…

Konsequent, aber nicht auf Dauer? – Dass ich Isaacs Beziehung zu Doktor Finn für eine nebulöse Nullnummer halte, schrieb ich ja schon, als dem Roboter mit krampfhaftem „Singing In The Rain“-Gedudel und kitschigen Kameraeinstellungen so etwas wie heimliche Gefühle unterstellt wurden – aber irgendwie auch doch nicht, weil sich NUR der gerührte Zuschauer all das einbildete, was unmöglich sein sollte. Hier sehen wir nun also, dass Isaac tatsächlich keine Gefühle für seine Familie hat und er selbst niedliche Kinderbilder eher als Fußmatten-Derivat ansieht. Das finde ich GUT! Allerdings wird man diese Story wohl nur dann auflösen können, wenn Freund Isaac sich noch mal alles durch den Kopp/die Cloud gehen lässt oder von Anfang an ein doppeltes Spiel spielte. Daher kann man zur charakterlichen Seite dieser Episode derzeit wenig sagen. Erst die zweite Folge wird zeigen, ob wir hier Kult, Kitsch oder K/K-Misch erwarten dürfen. – Dass ich Isaacs Beziehung zu Doktor Finn für eine nebulöse Nullnummer halte, schrieb ich ja schon, als dem Roboter mit krampfhaftem „Singing In The Rain“-Gedudel und kitschigen Kameraeinstellungen so etwas wie heimliche Gefühle unterstellt wurden – aber irgendwie auch, weil sich NUR der gerührte Zuschauer all das, was unmöglich sein sollte. Hier sehen wir nun also, dass Isaac tatsächlich keine Gefühle für seine Familie hat und er selbst niedliche Kinderbilder eher als Fußmatten-Derivat ansieht. Das finde ich GUT! Allerdings wird man diese Story wohl nur dann auflösen können, wenn Freund Isaac sich noch mal alles durch den Kopp/die Cloud gehen lässt oder von Anfang an ein doppeltes Spiel spielte. Daher kann man zur charakterlichen Seite dieser Episode derzeit wenig sagen. Erst die zweite Folge wird zeigen, ob wir hier Kult, Kitsch oder K/K-Misch erwarten dürfen.

Lass dir Zeit, ich lass dir Lob – Der generelle Aufbau der Episode weiß zu gefallen: Auch wenn man von Anfang an ahnte, dass „die Isaacs“ mal böse und invasiv werden könnten (und damit meine ich die Episode 2.06, wo bereits derartiges angedeutet wurde!), so empfand die ich die Auflösung diesmal als angenehm rundum-entspannend im gesamten Hirnbereich. Die meiste Zeit will Doktor Finn nämlich nur zehnmal Abschied feiern, für ihre Kids da sein und gleichzeitig stark wirken. Das gelingt schauspielerisch dank des Verzichts auf frühere Flachwitz-Paraden („Kannst du mir deinen ‚anschraubaren Befriediger‘ vielleicht da lassen?“) und bestätigt mich darin, dass man auf unlustige Komödienelemente vollständig verzichten kann… Oder, um es unlustig auszudrücken: Wie gut, dass McFarlane endlich die zwei Witzebücher unter den Stützrädern weggenommen wurden. – Der generelle Aufbau der Episode weiß zu gefallen: Auch wenn man von Anfang an ahnte, dass „die Isaacs“ mal böse und invasiv werden könnten (und damit meine ich die Episode 2.06, wo bereits derartiges angedeutet wurde!), so empfand die ich die Auflösung diesmal als angenehm rundum-entspannend im gesamten Hirnbereich. Die meiste Zeit will Doktor Finn nämlich nur zehnmal Abschied feiern, für ihre Kids da sein und gleichzeitig stark wirken. Das gelingt schauspielerisch dank des Verzichts auf frühere Flachwitz-Paraden („Kannst du mir deinen ‚anschraubaren Befriediger‘ vielleicht da lassen?“) und bestätigt mich darin, dass man auf unlustige Komödienelemente vollständig verzichten kann… Oder, um es unlustig auszudrücken: Wie gut, dass McFarlane endlich die zwei Witzebücher unter den Stützrädern weggenommen wurden.

„Was ist das, Bortus?“ – „Es sieht aus wie die 2019 entstandenen Überreste von etwas, das die Erdlinge für eine kurze Zeit Alex-Kurtzman-Star-Trek nannten!“ – Leichen mussten weichen: Die Androiden hatten irgendwann keine Verwendung für ihre Erbauer mehr. Denn keiner von ihnen konnte ihnen das Konzept der Liebe erklären, Schnief. Kann daaa nicht das Knutsch- und Schleck-Raumschiff Nummero Eins iiirgendwas machen?

Ein Ende, sie alle zu überzeugen – Diese Episode bewertet man schnell besser, als sie ist – alleine nur, weil das Ende so episch ist. Im Prinzip sehen wir aber die meiste Zeit rotäugige(!) Androiden, die sich stundenlang beraten, ob sie irgendwas entscheiden könnten, was einen Zweiteiler rechtfertigen würde (hm, was könnte es nur seeein?) und dabei etwas sinnfrei den Isaac reaktivieren. Was man nur tut, weil die kriegsgeweihten Menschen doof rumnörgeln?! Mal ehrlich: Hätte das irgendwer als die beste Orville-Episode bezeichnet, wenn am Ende nicht die Schießknarren aus dem Schädel gefahren worden wären? Denn am überraschendsten war hier am ehesten noch das Ausmaß der Leichenberge unter Tage… – Diese Episode bewertet man schnell besser, als sie ist – alleine nur, weil das Ende soist. Im Prinzip sehen wir aber die meiste Zeit rotäugige(!) Androiden, die sich stundenlang beraten, ob sie irgendwas entscheiden könnten, was einen Zweiteiler rechtfertigen würde (hm, was könnte es nur seeein?) und dabei etwas sinnfrei den Isaac reaktivieren. Was man nur tut, weil die kriegsgeweihten Menschen doof rumnörgeln?! Mal ehrlich: Hätte das irgendwer als die beste Orville-Episode bezeichnet, wenn am Ende nicht die Schießknarren aus dem Schädel gefahren worden wären? Denn am überraschendsten war hier am ehesten noch das Ausmaß der Leichenberge unter Tage…

Timing, wie es sein sollte – Alle Dinge, die mit Timing zu tun haben, sind hier millionenfach besser gelungen als bei „Discovery“: Alleine die Tatsache, dass man nach einer Staffel noch mal das entfernte Bein(!) von Isaac noch mal aufgriff und wichtig werden ließ, gefällt mir gut. Ebenso wie die Tatsache, dass man in der letzten Folge die Beziehung von Dr. Finn und Isaac nur im Hintergrund wabern ließ, um sie jetzt krachend vor die Wand zu zimmern, zeugt von Dramaturgen-Seths innerer Nichtkurtzman-igkeit. Überhaupt kommt diese Episode genau richtig, um der Knutsch-Serie der weggelassenen Weltraumelemente endlich wieder zu einem richtigen SF-Durchmarsch zu verhelfen. – Alle Dinge, die mit Timing zu tun haben, sind hier millionenfach besser gelungen als bei „Discovery“: Alleine die Tatsache, dass man nach einer Staffel noch mal das entfernte Bein(!) von Isaac noch mal aufgriff und wichtig werden ließ, gefällt mir gut. Ebenso wie die Tatsache, dass man in der letzten Folge die Beziehung von Dr. Finn und Isaac nur im Hintergrund wabern ließ, um sie jetzt krachend vor die Wand zu zimmern, zeugt von Dramaturgen-Seths innerer Nichtkurtzman-igkeit. Überhaupt kommt diese Episode genau richtig, um der Knutsch-Serie derWeltraumelemente endlich wieder zu einem richtigen SF-Durchmarsch zu verhelfen.

„Jetzt mögen Sie sich noch als Gewinner ansehen! Aber fragen Sie mich nicht, wenn Sie untenherum nackig durch den Maschinenraum laufen müssen, um die Sicherheitssperren zu deaktivieren!“ – Schiffzwangsverschiffung: Zumindest wird DIESE Crew zukünftig für ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit sorgen.

Eigentlich wollte ich auch gar nicht mehr viel zu dieser Episode schreiben. Schon deswegen, weil ich erst in ein paar Tagen weiß, ob das hier einigermaßen klasse und überraschend beendet wird – oder nur durch Doktor Finns und Isaacs unsterbliche Liebe die Invasion ausfallen muss („In der Cloud sind gerade zwei neue Sexpraktiken aufgetaucht – die sind so geil, dass wir jetzt nur zum Liebemachen zur Erde flitzen!“).

Es bleibt also erst mal eine äußerst schöne Charakterfolge mit optischem Zuckerguss und einem großen Fragezeichen. Zum Glück kann dieses aber schon mal im großen Bogen an den Schauspielleistungen von Doktor Finn und ihren Kindern vorbei gehen; denn die sind mit inzwischen sympathischer als alle anderen Halb-Prolls auf dem Schiff.

Und tschuldigung, dass ich diese schöne Folge derartig durch Pipimann-Witzchen relativierte – aber so sieht auch der Seth mal, wie SCHLIMM das manchmal ist!

Fazit: Diese Folge adäquat zu bewerten ist schwieriger, als sich beim Liebesspiel mit dem Küchenmixer nicht schmerzhaft zu verknoten.

Einerseits gibt es keine neuen SF-Einfälle, keine wirklich umhauende Überraschung und vielleicht sogar ein paar Minuten Beziehungs-Gesabbel zu viel („Hast du wirklich nichts für uns empfunden, Isaac?“ – „Sagt mal, LEST ihr die erhellenden Reviews von Klapo eigentlich auch mal?!“), doch andererseits ist dies ein Kleinod an fantastischem Aliencity-CGI, an klassischem Storyaufbau, langfristiger Planung, an ernsthaften Gesprächen und tollster Orchestermusik.

Einigen wir uns daher auf die üblichen 3,5 Sterne, die ihr dann wie immer auf der Fanboy-Skala hochrechnen könnt? Also nach der üblichen Regel „Bei Zukunftia muss man immer 2 bis 5 Sterne druffrechnen“? Und da ich selbst langsam zu Fanboy werde, nehme ich noch ein halbes Sternchen dazu, okay?

Wenn DAS hier jedoch alles erwachsen und überraschend beendet wird, geht beim nächsten Mal die Note durch die orville’sche (Bett-)Decke, versprochen!

Kurz, rein handwerklich kann man diesem halben Orville-Zweiteiler nur wenig vorwerfen. Das runde Stück kam in das runde Loch. Das eckige Stück in das eckige.Kurz, rein handwerklich kann man diesem halben Orville-Zweiteiler nur wenig vorwerfen. Die Geschichte erinnert nur dezent an bestehende Trek-Geschichten (*prototyphustvoyagerhust*) und verfügt dabei zudem über dieses „Irgendwie nochmal etwas besser“-Gefühl der dortigen Zweiteiler mit (wie immer) toller Musik. Nicht schlecht. Tschööö! … Hey. Psst! Sind die Fans schon gegangen? Kann ich jetzt? Wollte nämlich doch noch ein paar Kleinigkeiten loswerden, durch welche der ganz große Jubel bei mir dann doch noch ausblieb. Warum hat man Isaacs Heimatplaneten nicht einfach VORHER mal angefunkt? Sprüche wie „5 Sekunden später und wir hätten euch aus dem All gefegt“ wirken schon etwas seltsam, gerade wenn es um hochentwickelte Zivilisationen geht. War die Orville im größten Funkloch des Universum? Isaac selbst zeigte mir auch bereits ZU wenig Anzeichen von Gefühlen. Genau so gut könnte es sich dabei auch um einen Toaster ohne Gesicht handeln, welcher mit menschlichen Emotionen überhäuft wird („Toasti, ich liebe dich!“ – *stille* – „Oh, sag nichts, dein Schweigen ist mir Zuneigungsbeweis genug!“ *schmacht*).

Bei Data konnte man, Gesicht sei Dank, ja doch gewisse subtile Regungen ausmachen, was man damals wohl auch bedacht hat. Also anstelle von „Sollen wir uns nicht ‘nen Schauspieler sparen und stattdessen eine Schaufensterpuppe in die Uniform stopfen?“. Und bei so hochtechnischen Weltraumgefährten mit tougher Sicherheitschefin hege ich schon gewisse Ansprüche, was das Verlassen des Schiffes angeht. Gerade bei diplomatischen Situationen (!). Stattdessen schwankt Mini-Ty einfach mal mit zweimal Drücken auf ‘ne Taste durch die Pforte und auf den nur wenig gastfreundlichen Cyber-Planeten. Gut, dass sich die Luftschleuse zum Borg-Würfel damals nicht neben der Kindertagesstätte befand. Frage mich ja auch, warum die Milliarden an Skeletten in tausenden von Höhlen gelagert wurden. Braucht man die noch für später? Verkaufen an doofe Chinesen als Potenzmittel? Oder warum sonst würden gefühllose Roboter extra so viele Ressourcen in Knochen-Endlager investieren? („Überlegt nur, wie viele Weingummis man daraus machen kann! Mjam!“) Fazit: Nette Geschichte mit schönem Drumherum und erneut einem willkommenen Niedrigpegel an Debilo-Humor. Für einige ja bereits die große Offenbarung, aber wer weiß auch, welche tollen Interpretationen ich dieses Mal übersehen habe („Da! Holocaust! Vertreibung aus dem Paradies! Shakespeare, wegen den Schädeln! Polonäse Blankenese! Ich fühl mich ja so schlau beim Gucken!“).

Ich vermute dagegen ja eher ein durch STD hervorgerufenes Trauma, durch welches man sich über jedes bisschen Sci-Fi freut, dass NICHT deprimierend und/oder total bekloppt ist. („Es ist kein Discovery! Preiset unseren neuen Gott! Steinigt die Ungläubigen mit kultigen Gurkengläsern!“) Wertung: 6 von 10 Punkten

