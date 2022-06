, The Orville – Kritik zu 3.03 – „Mortality Paradox“

Eines muss man der Serie lassen: Sie probiert sich immer wieder NEU aus. Und somit ist sie auch ein gutes Trainings-Dehnband für unsere Meinung. Denn hier stellt sich die Frage, ob es wirklich um das Wahrnehmen von Realität und weißen Cosplay-Müllsack-Trägern geht – oder ob das hier die „egalste“ Spaß-Episode von allen ist. Wie immer gilt: Man kann unterschiedlicher Meinung sein, aber auf dieser Webseite will ich unflätig beleidigt werden. Das kann mein Holodeck nämlich NICHT! (*PS4-VR-Brille anspuck*)

Inhalt: Die Orville gelangt auf einen bekannten Wüstenplaneten, der plötzlich keiner mehr ist. Stattdessen befinden sich hier Wälder und amerikanische High Schools mit Schülern drin. Doch die Szenerien wechseln stets, so dass man sich bald fragt, welcher Buchstabe im Alphabet wohl diese aufwändige Simulation erschaffen hat. (Q? Z?)

Besprechung:

Zu Beginn mal schnell das ganze Lob, damit man am Ende nicht sagt, ich hätte nur rumgemäkelt. Denn die üblichen Stärken der Serie bleiben natürlich erhalten…

Diese Effekte! Diese schönen Kamerafahrten! Die Shuttles! Das okaye Einbinden in künstliche Landschaften! Die Musik mit Tusch und Blas! Das Entdecker-Feeling auf fremden Welten, die einem dann vollkommen… äh… bekannt vorkommen!

Ja, dafür muss man diese Episode abermals loben. Hier gibt es Liebe zum Detail. Und das sogar ohne Vulkanier, die fragend einen Dildo anschauen. Ja, bei „The Orville“ konnten die SFX-Leute nach der Covid-Phase endlich mal die Abschlussprüfung ablegen – und zugleich ihren ersten Burnout hinter den Lebenslauf tackern („Mach mal Monster! Mach mal Flugzeugabsturz! Mach mal endlose Treppe!“).

Und außerdem mochte ich Episoden, die mit der Realität spielen, FRÜHER immer gerne.

Doch dann wurde ich leider volljährig. Blöd gelaufen?

„Hey, das ist ja verrückt, Leute!“ – „Genau. Hier müsste doch eigentlich eine vollständige Wild-West-Stadt sein?“ – Besser alte Bekannte als gar keine Freunde: Wie bei TOS und anderen Trek-Serien sehen wir ein Szenario, das mit den Sorgen und Erinnerungen einer SF-Besatzung spielt. WENN sie denn 400 Jahre vorher gelebt hätte.

Schade war halt, dass man beim zweiten Ortswechsel (Schule zu Flugzeug) wusste, dass man hier nur weitere Gefahren sehen wird – und man einfach ALLE Crewmitglieder im Moment ihrer Todesangst „abscannt“. Ab dieser Erkenntnis wurde die ganze Handlung für mich so egal, dass ich mir nur noch Wortspiele zum Thema „Generisch“ ausdenken wollte.

(Fast unmöglich, by the way.)

Ab einem bestimmten Punkt hätte ich mich auch nicht drüber gewundert, wenn die Gruppe auf einem riesigen Frühstücksei gesessen hätte – während ein Löffel drohend näherkommt. Aber das wäre ja wenigstens einfallsreich und irre gewesen. Und hätte somit nicht zu dem Rest der Episode gepasst? („Steile These, Herr Klapowski! Schreiben Sie doch erst mal SELBER was Innovatives!“)

War der Highschool-Einstand rund um einen Riesentroll (dem man Geld schuldet) noch angenehm crazy, flachte es danach permanent ab. Jede Vision wurde schneller und liebloser abgehakt, was so ziemlich das Gegenteil einer sich zuspitzenden Drama-Kurve darstellt. – Und wer behauptet, dass das doch egal sei und man nicht auf „Regeln“ pochen sollte, sollte sich fragen, ob man sich nur was vormacht. Drama entsteht nun mal nicht durch „Ab jetzt weiß ich, dass die NUR getestet werden“.

Und Drama sollte in so einer Episode ruhig drin sein, denn den Humor spielte ja nur ein Nebel-… Sorry… Nebenrolle.

„Ja, genau sooo war es in meiner Grundschule, Captain! Und danach kam dieser Tyrannosaurus und hat mir achteinhalb Tornister zugekackt.“ – Affekt-Effekte: Solche Sequenzen nimmt man natürlich immer gerne. Doch wenn wir ehrlich sind, ist das auch „nur“ so ein Multiversums-Gedöns, wie es gerade Mode ist. („Zweimal die Hacken vom Handy zusammenschlagen, und du bist mit Doctor Strange in Kansas!“)

Wobei auch das innere Drama eher vernachlässigt wird und wir die stets blitzsauberen und blitzgescheiten Charaktere nie in einem Moment der Verzweiflung sehen.

Hat Gordon z.B. Todesängste ausgestanden, weil er in der High School verprügelt und gedemütigt wurde? Anscheinend ja, aber wirklich thematisiert wurde es nicht… Wobei mir hier wenige Sekunden an Emo-Betrachtung schon gereicht hätten. Ich verlange gar nicht diese Picard-Variante von wegen: „Ich kann nicht mehr Captain sein, weil mich der Hausmeister mal in Hundekacke gedrückt hat!“

Keine der „Gefahren“ hat mich um die Crew zittern lassen. Oder mir das Gefühl vermittelt, dass hier etwas wahnsinnig Spektakuläres vorgeht, das alles auf den Kopf stellt. Etwas, das einen wirklich an den Grenzen des Verstandes zweifeln lässt und einen Strudel des Irrsinns eröffnet. – Nein, dafür muss man schon eine beliebige Folge „Discovery“ gucken.

Ein Flugzeugabsturz ist ja bereits der Arche-Typ der menschlichen Urängste. Vielleicht sogar bereits ein Klischee. Gleich zwischen „Riesenspinnen“ und „Versehentlich Ukraine-News zwei Stunden laufen lassen“. Da gibt es nichts zu interpretieren oder aufzudröseln. Kein Miniansätze von David Lynch, David Cronenberg oder Lars von Trier – nicht mal in der Comedy-kompatiblen Billigvariante.

Was schade ist, weil man in der letzten Episode sogar noch expliziten Body-Horror gezeigt hat! Hier hätte er fast besser gepasst, finde ich…





„Ja, davor hatte ich immer Angst! Den ganzen Tag ist Ostern und keiner ist da, um die Weihnachtsgeschenke auszupacken.“ – Endlich mal einige Aufhänger für die Episode: Dieser Ort hatte Potenzial, war aber schnell abgehakt. Am positivsten fiel mir hier auf, dass die Musik ein paar Sekunden lang nach „ALIEN“ klang!

Der sehr seltsame Friedhof mit eierförmigen Särgen sah dann nicht mal gruselig aus, was wohl vor allem daran lag, dass nur ein Moklaner-Zombie kurz die kalten Finger rausstreckte und Bortus grabschte – was gegen die Trollszene ebenfalls abstank. Den GERUCH haben wir ja nicht gesehen. Und irgendwie sah der „Tote“ so rundherum frisch aus?

Das wurde noch unterboten von einem Tentakelvieh, das man unter Wasser nicht mal SIEHT. Der Abschluss mit dem Kaylon-Angriff war dann wieder spaßiger, auch wenn man ahnte, dass sich die Geretteten immer noch in einer Simulation befinden.

Blöd ist halt, dass ich eine moderne Variante von „The Cage“ total gefeiert hätte. Hier wäre in meinem Kopf so viel mehr möglich gewesen, dass ich mich beherrschen muss, trotz dieser soliden Episode nicht aufzubrüllen und zu rufen: „Ein halbleeres Glas?! Seh ich aus, als wenn ich NUR von der Flüssigkeit im Kuchen leben könnte?“

Im Ernst: Aliens, die ohne technische Hilfsmittel die wahrgenommene Realität total verzerren können (vielleicht sogar über Lichtjahre hinweg), DAS wäre mal was gewesen. Und wenn nicht, hätten wir Halb-Intellektuellen uns wenigstens einreden können, dass wir einen Kommentar zu Verschwörungstheorien und Social Media sehen.

„War alles nur ein Test, Leute!“ – „Haben wir ihn bestanden?“ – „Um EUCH geht es doch gar nicht. Wir haben unsere Serverstruktur auf Traumverschlüsselung 2.0 umgestellt.“ – Das war selbst Donald Trump zu Fake: Nach der Auflösung hat man kaum einen Grund, die Folge erneut zu sehen. Es sei denn, ihr seid SFX-Fetischisten und seit „Star Trek – The Motion Picture“ auf Entzug.

Stattdessen bekommen wir die langgezogene Kirmes-Variante der unzähligen „Holodeck geht von Innen nicht mehr auf, hol Schlüsseldienst!“-Varianten. Statt sich Gedanken über die Grenzen der realen Welt zu machen, ist hier einfach ALLES falsch – und das sogar aus Gründen, die uns von der Episode als „nett gemeint“ verkauft werden. Und somit kommen wir zum Kernpunkt, der mir am wichtigsten ist:

Die unsterblichen Aliens wollten eben nur mal gucken, wie sich Todesangst anfühlt?!

Was eine gruselig-gute Idee ist, aber so esoterisch-kitschig rüberkommt, dass man den Fremden nicht böse sein darf…? Hätte man hier keine Schimmerstein-Prinzessin mit Quallen-Kappe präsentiert, wäre es vielleicht am Schluss unheimlich geblieben. So aber wirkt’s wie ein Prank-Video von „Bibis Beauty Palace“.

Somit habe ich auch wenig Lust, auf diese 60 Minuten in Gänze einzugehen. WANN die Schule nun verschwand, WAS die Bullies symbolisieren sollten oder WIE die Gedanken eingepflanzt wurden, das spielte eh keine Rolle.

Nochmals gefragt: Erfahren wir wenigstens die geheimen Urängste unserer Charaktere? Eher NEIN. Es sei denn, Bortus hat mehr Angst vor dem Tod als wir anderen (da hätte doch auch was mit seiner Tochter kommen können?). Es sei denn, Kelly fürchtet sich mehr vor Tentakelmonstern als wir Normalsterblichen (eine Angst, die sogar in Großstädten ausnahmsweise unbegründet ist). Es sei denn, Flugzeugabstürze im 20. Jahrhundert sind besonders aussagekräftig für Raumschiffcaptains im Jahr 2420…

„Was ist wohl am Ende der Treppe?“ – „Ich hatte als Kind mal Angst vor schlechten Noten… Vielleicht liegt da eine überdimensionale ‚5‘ im Keller?“ – Surreal, aber bitte hyperrealistisch: Vielleicht habe ich zu viel krankes Zeug gesehen, aber HIER hätte man ruhig weitermachen können. Endlose Stufen und „Inception“-Städte statt Zombie-Hausmeister und Vampir-Postboten!

Klar, auch diese Folge wird bei den Fans gut ankommen. Trotzdem möchte ich noch ein paar weitere Thesen in den Raum stellen:

– Was hätte es für einen Unterschied gemacht, wenn diese Episode 30 oder 130 Minuten gelaufen hätte? Ist nicht gerade die Tatsache, dass man beliebig viel hätte wegschneiden oder hinzufügen können, ein Beweis, dass dies NICHT ein durch-orchestriertes Meisterwerk ist?

– Was wäre eigentlich gewesen, wenn am Ende keine hübsche Frau aufgetaucht wäre, sondern ein Quallenwesen mit Brodel-Stimme? Wären wir dann auch so verzückt gewesen von der Handlung? Oder hätten wir den Datenschutzexperten gerufen („Meine Gedanken gehören mir!!“) und eine epische Rede geführt, dass sich so etwas nicht gehört? Picard hätte der Dame vermutlich mit Anlauf in den Tee gespuckt…

– Da die Verletzungen zumindest teilweise echt waren (auch wenn Gordon am Ende geheilt schien), darf man schon fragen, was passiert wäre, wenn NICHT jeder einzelne gerettet worden wäre? Da gefällt mir mir fast die DS9-Epsiode „Chula – Das Spiel“ besser, wo man einfach aus dem Spiel plumpst, wenn man „tot“ ist.

„Ich hoffe, unsere Evolution wird uns auch mal solche Welten entdecken lassen, die einen erstaunen und verzaubern. Die einen klein und unvollkommen vorkommen lassen.“ – „Ja, Captain. Aber ‚Dune 3‘ ist leider immer noch nicht bestätigt worden.“

– War der große TWIST jetzt das superwichtige Element dieser Folge? Nämlich, dass es die weiterentwickelte Version des Volkes ist, das wir bereits in einer früheren Kelly-Folge kennenlernten? Ich will das ja nicht schlecht machen, aber wenn DAS der Grund ist, alles total knorke zu finden, hat Kurtzman mit seinem Wiederkäuen irgendwie … gewonnen? („Guck mal, Q ist wieder da!“)

– Was wirft es für ein Bild auf eine Rasse, die betont, wie weit sie evolutionär vorangekommen ist, aber für ihre Gefühle arme Reisende braucht? Hat man überhaupt vorher gecheckt, ob die ein Herzleiden haben? Kann man wirklich kein Substitut für die „fehlende“ Todesangst erschaffen? Der Captain bzw. Chefautor kann doch immer noch seine 90er-Jahre-Sitcom-Drehbücher rausholen?

Eines sollte man eh nie vergessen: Durch die fröhliche Art von „The Orville“ (die ich eigentlich sehr mag) werden wir immer auch ein biiisschen manipuliert. So wie es in 3.01 vollkommen okay(?) war, einen mausetoten Selbstmörder wiederzubeleben, so wenig wird am Ende von 3.03 irgendwas in Frage gestellt.

Schließlich ist die Musik von einem Orchester eingespielt worden, die Effekte sind sooo hübsch und an zwei-drei bessere Trek-Episoden erinnert das Ganze ja sowieso immer.

Aber wenn man es sich so leicht macht, braucht man kein SF zu schauen.

„Ich glaube, das Kaylon-Schiff steht kurz vor dem Einschlag.“ – „Ich kann Sie nicht hören, Commander. Einer von deren Metallausläufern ist mir ins rechte Ohr gefahren.“ – Standbild statt Strandbild: Die Abschlussgespräche in der Wüste waren nicht die Stärke der Folge. Solche Dinge, mit denen man nicht RECHNET, sind hingegen stark. – Stark unterrepräsentiert sogar.

Bei „The Cage“ durfte man noch rätseln, ob eine Illusion, die real genug wirkt, als Lebensgrundlage genügen kann. Und ob eine gute Lüge nicht manchmal auch eine Seele rettet – denken wir nur an die verkrüppelte Hauptdarstellerin.

HIER hingegen wartet man nur darauf, wann die Augen des Außenteams weiß und tot aussehen.

Aber okay, wenn EUCH das reicht… (*In knallrote Achterbahn steig und von Wohnzimmer in Badezimmer fahr*)

Fazit: Direkt nach dem Gucken hatte ich ein wohliges Gefühl, das sich aber langsam zu einer Art trotzigen Verweigerungshaltung entwickelt.

So, wie sich die fremden Vergnügungssucht-Aliens mit dem ständigen Orts- und Effektewechsel bei Laune halten, so sollen auch WIR bei Laune gehalten werden. Und irgendwie war mir die Folge nicht clever genug, um dergestalt verzaubert zu sein.

Klar, die visuellen Effekte machen – trotz einiger schwachen Momente – immer noch eine tolle Figur, aber nachdem man bereits alte Horror-Klischees benutzte (3.02) und HIER alte Holodeck-Ideen verbriet, erwarte ich inzwischen doch mehr.

Da finde ich den Trailer zu 3.04, wo man anscheinend den Kreml besucht, viel spannender.

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM