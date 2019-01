The Orville – 2.01 – „La’jola“ – Die Kritik

Aus irgendeinem Grund (= Wahrheit?) ist es ja momentan groß in Mode, „The Orville“ umso besser zu bewerten, je mehr die neuronale Unordnung bei „Discovery“ ansteigt. Psychologen sprechen daher bereits von dem „Pipikaka größer als Pfuschi-Pfuschi“-Faktor. Und auch, wenn ich große Sympathien für „The Orville“ hege, so sollte sich hier inhaltlich noch einiges tun. Oooder wurde dieses „Tun“ etwa bereits in dieser brandneuen Episode getatet? Wir klären auf!

Inhalt: Während Bortus sich auf sein alljährliches Urinier-Ritual vorbereitet, suchen viele Besatzungsmitglieder eine alte/neue/sexuelle Beziehung. Oder ärgern sich über ihre Kinder.

Besprechung:

Ich habe nichts gegen fesche Gags, wenn sie eine Weltraumhandlung untermalen, erweitern oder sie wenigstens lustig parodieren. Doch das ist hier nicht der Fall. Zwar ist die Idee, dass Bortus zum Urinieren nach Hause fliegen muss, erst mal witzig, kann aber… äh… aber… – PUNKT. Was sich auf dem Flur der Zukunftia-Chefredaktion (bestehend aus zwei DSL-Leitungen quer durch Deutschland) erst mal amüsant anhört, muss auch mit Leben gefüllt werden, wenn man bei seiner Lautäußerung („Harr-Harr-Horr!“) auch noch andere Töne untermischen soll. Töne wie z.B. „Uuuui!“, „Eeeecht?“ oder „Kraaaass!“.

Okay, ich fand es nett, dass man das rituelle Pipimachen ab einem bestimmten Punkt nicht mehr als Steilvorlage für Witzchen nutzte. Und auch, dass man Bortus nicht mit baumelndem Gürtel an der Klippe stehen sah, rechne ich der Folge hoch an. Dabei sehe ich fast McFarlane mit zusammengebissenen Zähnen vor mir sitzen, wie er (ähnlich Bortus) all seine „kreativen Säfte“ zurückhalten musste.

Aber eigentlich gibt es diesmal gar keine A-, B- und C-Handlungen, die abwechselnd gezeigt werden, sondern (*an Fingern abzähl*) eine solide D-, D-, D-, D- sowie eine D-Handlung. Je nachdem, was man alles mitzählen möchte, vielleicht auch ein paar Ds mehr oder weniger.

„Oh, der heilige Canyon ist nach 8 Milliarden Pilgern in diesem Jahr bereits voll. Ich vollführe daher das beschwörende Ritual der reinigenden P’utz’K’raft!“ – Sie nannten ihn Uri(n) Geller: Das Witzigste an dieser Idee ist, dass sie trotzdem sinnvoller und konstruktiver als alles erscheint, was Worf bisher so getrieben hat. Ich glaube nicht mal, dass der sich nach der Entehrung damals die Hände gewaschen hat (Igitt!)…

Wie gut, dass es noch andere, erwachsene Probleme gibt: Der Captain ist nämlich ein … Stalker. HAHA! Megagag, oder? Ein echter Stalker! Dieses Orville! wie schafft es das nur immer, so tolle Figuren/Ideen/Twists zu entwickeln? Ja, er schnüffelt seiner Ex in einem getarnten Shuttle hinterher, faselt davon, dass man Liebe nicht abschalten kann und sieht nicht ein, dass er jegliche dienstliche Objektivität verloren hat. – Die Frage ist hierbei nur, WARUM Seth McFarlane diese Geschichte für doll hielt. Denn natürlich ist eine Figur mit Schwächen sympathisch, aber ist eine Figur mit schwächelnder Hirnfunktion (und wenig Stärken) nicht eher… äh… schwach?

Und ist ein Captain, der zu 96% einer Staffel nicht wie eine Autoritätsperson wirkt, jetzt total erfrischend und kultig, oder am Ende doch ein strukturelles Problem? Schließlich soll ich ja in einer Gefahrensituation nicht an den stammelnden Ex-Ehemann denken – oder etwa doch? Hier geben mir leider auch die schwelgenden Orville-Fanboys im Netz keine klärenden Antworten…

Meine These: Die Macher irren, wenn sie denken, dass wir langfristig JEDEN Trottel-Moment abfeiern, nur weil die Charaktere bei TNG so gelackt waren. Wenn ich liebenswerte Idioten sehen will, schaue ich auf meinen Personalausweis, aber keine SF-Serie. Ich brauche nicht in jeder zweiten Folge die Erinnerung daran, dass die Ehe der Hauptfiguren in die Brüche gegangen ist – zumal es bereits genügend Klärungen, Aufarbeitungen und Gespräche dazu gab. Da hilft es auch nicht, dass die Serie am Ende stets einen halbwegs passable Kniff hinbekommt, wie alle DOCH noch ihr Gesicht bewahren. Dieser Trick am Schluss jeder Folge (= einfach für 5 Minuten nicht-alberne Dialoge schreiben) wird langsam vorhersehbar und ändert nichts daran, dass sich die Figuren zu ¾ der Zeit wie Lackaffen in einem Schweighöfer-Film aufführen.

„Ich glaube, wir werden beobachtet.“ – „Kann sein. Ich hatte mich auch schon gewundert, warum alle Schiffssensoren neuerdings auf meinem Nachttisch stehen.“ – Ein Spionage-Sat… Spackelit: Der Captain scheint gerade nicht besonders viel zu tun zu haben. Darin spiegelt sich womöglich Seth McFarlanes persönliche Situation wider? („Oh, Charakterisierungen nach 5 Minuten schon fertig geschrieben? Toll!“)

Auch halte ich es für schwierig, jedem Charakter ein Problem mitzugeben, das direkt aus der Klischee-Kiste gefallen ist: Die Pubertierenden machen Kummer, weil sie pubertieren (Oha!) und frech am Alkohol nippen. Und Alara hat kein Date, will aber ein Date und sucht sich daher ein Date. Und der Data-Verschnitt rafft mal wieder nicht, wie menschliche Erziehungsmethoden (und die Drehbuch-Klischees dazu) funktionieren und würde wohl am liebsten die ganze Zeit „Faszinierend!“ rufen. Und der Steuermann steigt derweil einer überschminkten Tante auf eine Weise hinterher, die jeden Autisten zum Fremdschämen anhält…

Man kann all das für lustig, süß oder verschroben halten, doch am Ende ist’s eben weniger eine SF-Serie als eine Mittelklasse-Sitcom. Wobei ich die Assi-Geschmacksrichtung der Witze auch für unpassend für eine utopische Welt halte: Viele Taschen an der Jacke sollen z.B. Frauen beeindrucken, Aliens geben zu, dass sie mit ihren Riesenschädel wohl eher dämlich aussehen und wer nicht mindestens alle paar Monate ein Date (oder besser: eine Beziehung) hat, ist sowieso eine arme Wurst. Darum müssen im Zweifel auch Anmachsprüche in der Holo-Disco eingeübt werden. – Um nur einige Beispiele an Oberflächlichkeit zu nennen. „Besser“ könnten es deutsche Kino-Komödien auch nicht rüberbringen.

Man verzeiht all das Serie, weil sie hübsch bunt ist, die Darsteller sympathisch wirken, die Musik zum Mitsummen anregt und man generell jeden liebt, der heute noch TNG schätzt. Und ja: Auch diese Folge vergeht wie im Flug – weil eben sehr viele Personen und „Probleme“ angerissen werden. Man darf sich aber nicht einreden, dass das revolutionär, superlustig oder tiefgründig wäre. Denn sonst wird man schnell zum Laienprediger auf der Obstkiste am Marktplatz („Sehet, der Piss-ias ist uns erschienen! Haha, Piss-ias. Versteht ihr?“). Und das will ja hoffentlich keiner…

„Deine Augen sind so schön wie das Aufblitzen einer Holodeck-Idee am Morgen!“ – Das Flirttraining für Tränen: Der Steuermann lernt endlich, wie man Frauen ansprechen kann, die künstlich generiert, willen- und charakterlos sind. Äh… Also eigentlich wie jede Nebenfigur bei „The Orville“?

Fazit: Nette Folge um ein paar Doofe, die zufällig auf einem Raumschiff wohnen. Das ist alles recht unterhaltsam, strukturell und charakterlich aber oft fragwürdig… War LaMarr nicht z.B. der (heimlich) oberschlaue Dude? Würde er also wirklich empfehlen, sich beim Kennenlernen von Frauen zu verkleiden und zu verstellen? Und müssen eigentlich alle Aliens – außer Bortus – immer total überdreht und peinlich sein?

Der schmale Grat zwischen toller Parodie, spannenden Geschichten und Flachwitz-Parade wird weiterhin nicht optimal getroffen.

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

SPARKS MICKRIGER MEINUNGSKASTEN Gute Sterne, schlechte Sterne Ooooh! Warum hat mir denn keiner gesagt, dass es von meiner Lieblingsserie wieder neue Folgen gibt?! Und, ha-ha-ha, die erste war so gut wie immer! Chandler hatte Sehnsucht nach seiner Ex-Frau, Joey war geil auf die neue Kartografin, Rachel wurde mit Erziehungsproblemen konfrontiert und Gunther sammelte sein Urin für ein ganz besonderes Ereignis. Was? Wie? Das war gar nicht der Staffelauftakt von Friends, sondern von „The Orville“? Okay, DANN waren diese 45 Minuten an flachem Beziehungsgedöns doch nicht so doll. Schon weil die dünne Rahmenhandlung um Bortus Puller-Tradition das einzige SciFi-Element darstellte. Und auch nur dann, wenn man das multispektrale Vergrößerungsglas zur Hand nimmt. Schade eigentlich, hatte ich doch die Hoffnung, dass man die Sendepause für kleinere Verbesserung im Serien-„Flow“ nutzt. Doch vom Ton her hat sich nichts geändert, was bedeutet, dass dieser auch weiterhin nicht existiert. Sind wir eine Sitcom? Sind wir eine Parodie? Wie soll man dies erkennen können, wenn man mit einem pubertären Piss-Witz beginnt, auf ein episches Sternenreise-Intro schwenkt und bei den restlichen 80% in blutarmer Soap-Suppe rumrührt? Auch TNG hatte seine durchschnittlichen Episoden. Doch stets konnte man den klassischen Story-Aufbau erkennen. Es gab eine Bedrohung. Ein Hindernis. Stets einen SciFi-Twist, welcher einen, mehr oder weniger erfolgreich, bei der Stange hielt. Doch hier wechselte man sich nur ab zwischen einfallslosen Liebesreigen der Besatzung. Am ehesten konnte da noch die erzieherischen Erlebnisse der Doktorin mit Nicht-Data unterhalten. Aber auch nur im Vergleich zum Rest. Fazit: Ein merkwürdiger Mix aus „The Office“ & „Friends“, welcher schon nach wenigen Minuten mein Verlangen verstärkt hat, eben DIESE Serien mal wieder zu sehen. Der Handlungsort Weltraum war völlig nebensächlich und austauschbar, die Gags auf Pipikaka-Niveau (wie immer) und selbst die Darsteller machten auf mich oft den Eindruck, dass man nicht so genau wusste, in was für einem Genre man eigentlich mitspielt. Aber warten wir erst einmal die nächste Folge ab, in welcher ein Planet untergeht und Lt. Malloy mit Durchfall auf der Schiffstoilette feststeckt. Wertung: 4 von 10 Punkten



