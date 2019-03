The Orville – 2.09 – „Identity II“ – Kritik

Bitte setze dich kurz hierher, liebe Orville-Episode. Denn du wirst heute von mir feierlich getauft. Mit einem Spritzer Earl Grey hinter die Ohren, einer Kelle von Siskos Jambayala in den Kragen, dann noch ein paar Tassen Kaffee von Janeway sowie einen Hundehaufen von Captain Archer. – Gratuliere! Du gehörst mit diesem Zweiteiler also zu den großen Trekserien! Dass du nicht ganz sooo ernsthaft bist, sei dir auch verziehen. Ich muss bei den allerersten Borg-Designs ja auch immer herzhaft lachen.

Was für eine Episode! Was für ein Spiel! Tor, Satz und Krieg! Tolle Effekte! Schnelle Raumkämpfe! Alles so episch! Isaac kommt wieder! Mann, ist das alles super!

So oder so ähnlich durfte man es vorab im Internet lesen. Und alles davon ist richtig. Aber Zukunftia wäre nicht (*nachschlag*) Zukunftia, wenn wir hier ohne kritische Ein- und Unordnung ausschließlich die Effekte loben würden. Dafür gibt es schließlich den Kommentar-Dreizeiler eures Vertrauens.

Vorab aber erst mal: Diese Serie entwickelt sich enorm – zumindest diesmal. Und das halte ich für ein wichtiges Signal, da ich es trotz allem Verständnis zur Hommage für etwas ehrlos halte, weiterhin jede zweite/dritte Folge bei TNG zu klauen. Somit ist ein Zweiteiler mit Robotern im modischen Einteiler schon mal der richtige Weg, seine Eier auf den Tisch zu knallen und bei den großen SF-Jungs mitzuspielen. Diese Serie muss ja nicht ewig der lustige kleine Bruder von Picard sein. Zumal man mit den Kaylons und den Krill bereits genug eigene Elemente hat, die man ausbauen kann. – Ohne dabei die „kleinen“ Momente zu vergessen.

Momente, die durch eine Crew präsentiert werden, die irgendwie ihr eigenes Schiff wiedererlangen muss, bevor die Erde vernichtet wird. Und gerade hier bekam man ein schönes Gleichgewicht hin zwischen „Gordon in der Pinkelecke“, „Isaac in Argumentations-Nöten“ und „Mercer als Erpressungsopfer“.

„Ich musste meine Fähigkeiten leider verbergen, mein Kleiner. Ansonsten hätte ich diese Wumme nämlich schon in früheren Folgen auspacken müssen, wenn sie nützlich gewesen wäre!“ – Was man nicht im Kopf hat: Isaac hat keinen Bock mehr auf Aufstand und probt daher den selbigen. Nur gut für ihn, dass er nicht mit allen Kaylons vernetzt war – sein Spiel wäre sonst früher aus gewesen, als es ihm lieb… äh… gefühllos gewesen wäre.

Was gab es diesmal noch alles zu sehen zu sehen gab? – Na … ALLES halt!

Besuch aus dem Reiche des Üblichen – Okay, das ist jetzt nicht wirkliches Gemecker, sondern der Grund, warum ich jetzt nicht die ganze Zeit mit dem Steißbein auf der Stuhlkante kippelte: Ein paar Klischees waren schon seeehr aus dem Handbuch geknibbelt. So z.B. das Flüchten durch offensichtlich zugängliche Wartungsschächte, so als hätten die Kaylons nicht mal kurz in die Ecken geschaut. Gerade Schwabbelboy Yaphit war ja nun prädestiniert für die „Katzenklappe für Häftlinge“! Und ja: Hier lege ich bei Robotern auch etwas strengere Maßstäbe an. Auch das Überrumpeln aller Robos mit dem üblichen „Ich setze ein EMP-Signal durch die Klimaanlage frei“ war nicht superkreativ. – Okay, das ist jetzt nichtGemecker, sondern der Grund, warum ich jetzt nicht die ganze Zeit mit dem Steißbein auf der Stuhlkante kippelte: Ein paar Klischees waren schon seeehr aus dem Handbuch geknibbelt. So z.B. das Flüchten durch offensichtlich zugängliche Wartungsschächte, so als hätten die Kaylons nicht mal kurz in die Ecken geschaut. Gerade Schwabbelboy Yaphit war ja nun prädestiniert für die „Katzenklappe für Häftlinge“! Und ja: Hier lege ich bei Robotern auch etwas strengere Maßstäbe an. Auch das Überrumpeln aller Robos mit dem üblichen „Ich setze ein EMP-Signal durch die Klimaanlage frei“ war nicht superkreativ.

Pokemon-Orville! Sammel sie alle! – Okay, es ist eine Familiensendung und man wollte nicht nur Folter und Tod zeigen. Aber irgendwann wurde es lächerlich, dass man nur ein EINZIGES Redshirt durch die Luftschleuse jagte, obwohl Mercer hundertfach ermahnt wurde, dass seine halbe Crew ermordet wird, wenn er nicht spurt. Und auf seiner „Gehorchen“-Bonuskarte waren sehr wenige Felder ausgestempelt. So wenige, dass es lächerlich wurde, jeden verzichtbaren Popelaugust mit dem Argument „Den brauchen wir noch, um die paar Meter zur Erde zu fliegen“ am Leben zu lassen. Eine Sicherheitschefin z.B. wird von waffenstarrenden Androiden eher selten benötigt, oder? – Okay, es ist eine Familiensendung und man wollte nicht nur Folter und Tod zeigen. Aber irgendwann wurde es lächerlich, dass man nur ein EINZIGES Redshirt durch die Luftschleuse jagte, obwohl Mercer hundertfach ermahnt wurde, dass seine halbe Crew ermordet wird, wenn er nicht spurt. Und auf seiner „Gehorchen“-Bonuskarte waren sehr wenige Felder ausgestempelt. So wenige, dass es lächerlich wurde, jeden verzichtbaren Popelaugust mit dem Argument „Den brauchen wir noch, um die paar Meter zur Erde zu fliegen“ am Leben zu lassen. Einez.B. wird von waffenstarrenden Androiden eher selten benötigt, oder?

Gute Besserung – Isaacs Einschreiten kam doch etwas uninspiriert rüber. Natürlich musste das geschehen, aber zwei Sätze zu dem GRUND wären nicht verkehrt gewesen, z.B.: „Mein Gewöhnungsalgorithmus bereitet mir mehr Schmerzen bei deinem Tod als die Schmerzen, wenn die Invasion fehlschlägt.“ In der Episode gab es nicht viel mehr als „Ich werde dir nicht wehtun“, „Ich will nicht, dass sie dir wehtun“ und „Guck, ich tu mir selbst weh“ zu holen. Hier wäre eine extra Episode vom Schlage „Wem gehört Data?“ mal interessant, nur halt diesmal mit der spannenden Frage, wie sehr sich Isaac zukünftig von seiner Programmierung(!) emanzipieren kann. – Isaacs Einschreiten kam doch etwas uninspiriert rüber. Natürlichdas geschehen, aber zwei Sätze zu dem GRUND wären nicht verkehrt gewesen, z.B.: „Mein Gewöhnungsalgorithmus bereitet mir mehr Schmerzen bei deinem Tod als die Schmerzen, wenn die Invasion fehlschlägt.“ In der Episode gab es nicht viel mehr als „Ich werde dir nicht wehtun“, „Ich will nicht, dass sie dir wehtun“ und „Guck, ich tu mirweh“ zu holen. Hier wäre eine extra Episode vom Schlage „Wem gehört Data?“ mal interessant, nur halt diesmal mit der spannenden Frage, wie sehr sich Isaac zukünftig von seiner Programmierung(!) emanzipieren kann.

Effektgewitter im Anmarsch – Okay, das WAR beeindruckend! Eine derartige Raumschlacht hat man wohl zuletzt beim Ende von DS9 und einigen Voy-Folgen gesehen. Dieser saubere, klinische Look ist auch weiterhin mein Favorit, wenn es um die etablierte Verbindung „Auge/Hirn/Verstehen“ geht. Zwar war jetzt kein einzelnes Bild superbeeindruckend (= Schiffe wild durcheinander fliegen lassen; Explosionen dutzendfach wiederholen), aber das Gefühl, die Musik, die Dynamik, die Manöver und die Einschläge, die saßen sattelfest! Was auch wunderbar durch die schrägen Kamerafahrten (nicht zu viele!) auf der Brücke oder im Shuttle eingefangen wurde. Allerdings waren mir die Schnitte fast zu flott und die 30 Schiffe, die wie die Orville aussahen, haben wirklich nicht geholfen… („Wah, schon wieder der Mercer tot? Ach neee…“) – Okay, das WAR beeindruckend! Eine derartige Raumschlacht hat man wohl zuletzt beim Ende von DS9 und einigen Voy-Folgen gesehen. Dieser saubere, klinische Look ist auch weiterhin mein Favorit, wenn es um die etablierte Verbindung „Auge/Hirn/Verstehen“ geht. Zwar war jetzt kein einzelnes Bild superbeeindruckend (= Schiffe wild durcheinander fliegen lassen; Explosionen dutzendfach wiederholen), aber das Gefühl, die Musik, die Dynamik, die Manöver und die Einschläge, die saßen sattelfest! Was auch wunderbar durch die schrägen Kamerafahrten (nicht zu viele!) auf der Brücke oder im Shuttle eingefangen wurde. Allerdings waren mir die Schnitte fast zu flott und die 30 Schiffe, die wie die Orville aussahen, haben wirklich nicht geholfen… („Wah, schon wieder der Mercer tot? Ach neee…“)

„Die ECHTE Orville bitte an Kasse 3, die echte Orville bitte!“ – Lach- und Schießverein: Ich musste mir die Raumschlacht dreimal ansehen, um einiges Details überhaupt zu kapieren. Was Michael Bay und Discovery immerhin noch einen Vorsprung von 5 Zwangs-Rewatches gibt… Das nächste Mal aber bitte einfach die Kamera dem Schiff folgen lassen (von mir aus auch schnell). Denn bei CGI-Aufnahmen muss man theoretisch nämlich GAR NICHT schneiden, wisst ihr?

Wir wollen Pluspunkt-Rants! – Eigentlich muss ich das nicht extra erwähnen, aber wenn ich es nicht tue, sieht es so aus, als gäbe es die hohe Endnote nur, weil ich auf generische Explosionen im Scheine der Erdatmosphäre abfahre… Aber natürlich war es vor allem die Crew, die mir gefallen hat (jeder trug etwas bei und wirkte kompetent), dazu kam das generelle Gefühl, dass wir auf etwas sehr Großes und Unabwendbares hinsteuerten. Und das, während wir sehr viele Dinge abwechselnd sahen: Mercer ist verzweifelt, Shuttles fallen aus dem Warp, Kinder machen sich nützlich und der Humor teilweise auch. Der Rhythmus kann jetzt gerne immer so bleiben! – Eigentlich muss ich das nicht extra erwähnen, aber wenn ich es nicht tue, sieht es so aus, als gäbe es die hohe Endnote nur, weil ich auf generische Explosionen im Scheine der Erdatmosphäre abfahre… Aber natürlich war es vor allem die Crew, die mir gefallen hat (jeder trug etwas bei und wirkte kompetent), dazu kam das generelle Gefühl, dass wir auf etwas sehr Großes und Unabwendbares hinsteuerten. Und das, während wir sehr viele Dinge abwechselnd sahen: Mercer ist verzweifelt, Shuttles fallen aus dem Warp, Kinder machen sich nützlich und der Humor teilweise auch. Der Rhythmus kann jetzt gerneso bleiben!

Eine Schallplatte, bitte! – Kennt ihr das? Man will etwas nicht mehr erwähnen („Mutti, dein Essen schmeckt heute wieder nach… superleckerem Essen!“), muss es aber tun, weil es sonst unfair und unhöflich wäre, es zu verschweigen? So geht es mir hier auch wieder mit der schmissigen Orchesterdröhn! Aber statt das wieder ellenlang zu preisen, könnt ihr euch in eingesparten Zeit ja das genaue – Kennt ihr das? Man will etwas nicht mehr erwähnen („Mutti, dein Essen schmeckt heute wieder nach… superleckerem Essen!“),es aber tun, weil es sonst unfair und unhöflich wäre, es zu verschweigen? So geht es mir hier auch wieder mit der schmissigen Orchesterdröhn! Aber statt das wieder ellenlang zu preisen, könnt ihr euch in eingesparten Zeit ja das genaue Gegenteil von einem guten Musikvideo anhören?

Krill nicht nur für Blauwale – Das Einbauen der Krill war gelungen. Die Überraschung hielt sich zwar in Grenzen, aber die alten „Menschen haben keine Seele“-Rufer mit offenem Mund in das Monster-Laser der Kaylon-Schiffe blicken zu lassen, das hatte schon was. Ja, sooo schnell kann man seine Überzeugungen über Bord werfen, wenn der gemeinsame Feind sich mit der eigenen Religion den Popo abputzt. Hier hoffe ich aber noch auf inhaltliche Nachlieferungen, wie z.B.: „Der Friedensvertrag soll morgen unterschrieben werden, aber… äh… vorher müssen wir hundert Hexen verbrennen, um unsere Würdigkeit zu beweisen“. – Das Einbauen der Krill war gelungen. Die Überraschung hielt sich zwar in Grenzen, aber die alten „Menschen haben keine Seele“-Rufer mit offenem Mund in das Monster-Laser der Kaylon-Schiffe blicken zu lassen, das hatte schon was. Ja, sooo schnell kann man seine Überzeugungen über Bord werfen, wenn der gemeinsame Feind sich mit der eigenen Religion den Popo abputzt. Hier hoffe ich aber noch auf inhaltliche Nachlieferungen, wie z.B.: „Der Friedensvertrag soll morgen unterschrieben werden, aber… äh… vorher müssen wir hundert Hexen verbrennen, um unsere Würdigkeit zu beweisen“.

„Äh, Leute? Könnt ihr in den heiligen Schriften von Avis mal schauen, ob unser Gott einen riesigen Metall-Popo mit Laser-Blähungen hat?“ – „Hier steht nur was von einem Piercing, Boss!“ – Der Drill der Krill: Diese religiösen Gesellen bekommen jetzt endlich mal was, für das es sich zu beten lohnt.

Mal abgesehen von der netten Invasions-Geschichte, die natürlich nicht das kreativste Pferd im Raumschlacht-Stall ist, darf man sich hier aber schön selbst(?) auf die Schulter hauen. Ungefähr so wie meine Bekannten, wenn Arminia Bielefeld alle Jubeljahre mal gegen Bayern München passabel dasteht… – Denn „The Orville“ dürfte in Sachen Budget eher der Underdog sein, wenn man die Show mit Discovery vergleicht. Trotzdem liefert sie hier wirklich Tolles ab.

Wobei man allerdings auch nicht völligst ausflippen sollte, denn in den meisten Episoden dieser Staffel passierte Effekte-technisch derartig wenig, dass man sich dieses Schlacht hier vom Munde abgespart haben dürfte. Oder, wie Seth mal twitterte: „Our budget is comparable to other network shows of this type – we just have a hell of a team that knows how to stretch a buck.“ – Und Bucks sparen ist jetzt keine Kunst (sonst wäre jede Oma eine Künstlerin), was natürlich nicht diese schöne Raumschlacht relativieren soll.

Ich erwähne es auch nur, weil man dies hier die nächsten Jahre immer wieder mal hämisch den Disco-Fans unter die Nase reiben wird. Was dann in Sachen „offensichtliches Argument“ selbst mir zu öde ist. Dafür haben wir bei Orville halt nur einen hässlichen Flur hinter dem Captain’s Chair. Und das deutlich länger als die 10 Minuten Geballer in dieser Folge hier.

Interessanter als der generelle Sparkiller… äh… Sparwille ist es fast schon, die Art-Designs miteinander zu vergleichen – und auch hier The Orville zu loben. Während bei DISCO jedes Element in endlosen Blautönen ertränkt wird (was sich sogar bis auf den Planeten der Talosianer erstreckt), wühlt Seths Serie munter in der gesamten Farbpalette herum. Je nachdem, was halt gerade besser passt. Hier lässt man stets die Situation und den Künstler entscheiden, statt uns einen einmal festgelegten Style einzu“bläuen“. Der dann meistens wenig Sinn macht, weil halt die wenigsten Sachen im Weltraum dunkelblau sind.

„Okaaay… Ich frage nie wieder, ob es irgendwas Kälteres als ein Androiden-Herz gibt.“ – Seth bläst diesmal alles raus: Die Episode ist vollgestopft mit unterhaltsamen Momenten – zukünftige Witwen sind hier natürlich ausgeschlossen. Aber Isaac konnte nun mal nicht jeden retten. Die Besatzung besteht nun mal nur zu 3,5% aus Kindern und Hauptfiguren…

Zuletzt auch nur noch einen Mikro-Nörgel-Punkt: So Ausrufe wie „Boom, Bitch!“ kann man sich meiner Meinung nach im Raumkampf sparen. Das wirkt schnell pubertär und unnötig, ohne auch nur eine Gag(a)-Ebene hinzuzufügen oder diese vorzubereiten.

Gut finde ich dagegen Gordons Kampfspruch („Just a walk in the park, Kazansky!“). Da fragt man sich automatisch: Wer ist dieser Kazansky? Taucht der noch mal auf? Muss man den als Bildungsbürger und Serienfan vielleicht kennen, um diese Folge auf 5 Sterne hochbewerten zu können?

Nachtrag: Oh, das ist ein Zitat aus „Top Gun“. Jetzt ist die ganze Gaga-Magie weg. Schade.

Fazit: Nicht 100%ig perfekt für Androiden der Marke Sparklap©, aber was soll man an einem blitzsauberen Mittelklassewagen, den man für eine Kiste Bier geschenkt bekommt, noch großartig kritisieren, wenn man kein Arschloch sein will?

Klar, die Kaylons hätten für mich noch härter und bedrohlicher sein können – genauso, wie ich die ganze Serie gerne NOCH mehr in Richtung SF hätte. Aber das, was die Serie selbst sein will, schafft sie hier mit Bravour, Auszeichnung und Fleißsternchen.

Mehr geht hier kaum, ohne das klassische Genre(?) der „TNG-Hommage-Klau-SF“ (mit Pullergags) zu verlassen.

Seth MacFarlane liebt sein Produkt und arbeitet an seiner Verbesserung, das darf man getrost festhalten. Und ich IHN! (*drück*)

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

SPARKS MICKRIGER MEINUNGSKASTEN Der Super-Quantensprung im Wertungsbereich

ES REICHT, LIEBES INTERNET! JA, VERDAMMT, DIE FOLGE WAR GUT!ES REICHT, LIEBES INTERNET! Ich weiß, das Mittel ist langweilig. Top-Noten sorgen dagegen für einen feuchten Schritt und ein vernichtender Runterdaumen für schadenfrohes Grinsen. Charakterfehler, gegen welche ICH im Gegensatz zu EUCH natürlich völlig immun bin! *schadenfroh und mit nasser buchse auf die leser herabseh* Daher ist die Existenz eines gesunden Mittelmaßes wichtig. Ohne dieses werden Meinungen unglaubwürdig und Bewertungen wertlos.

Grund genug also, auch bei dieser Episode von „The Orville“… … Hahaaaa! Verarscht! Nee, das war echt doll dieses Mal. Denn für jeden wurde etwas geboten. Pralle Effekte für’s Auge. Dialoge für’s Herz. Spannung für’n Schritt ganz ohne nervige Nässe. Und selbst mein eingebauter TNG-Episoden-Detektor hat erneut nur dezent ausgeschlagen. Klar, Angriffe auf die Erde sind nix Neues, aber gegen KONZEPTE habe ich auch gar nichts, solange diese halt nicht so sehr abgekupfert sind, dass die Polizei schon Streifen raus schickt. Gut, Baby Ty bewies erneut, warum kleine Kinder gerade in SciFi-Serien eher unbeliebt sind („Buaaa, will Isaac sehen! Mir doch egal, wenn ihr alle erschossen werdet!“). Schnell klar war auch, warum er unbedingt Yaphit begleiten musste („Natürlich kann der Computer keine zufälligen Zahlen generieren. Sind hier doch nicht in der Zukunft!“). Kann mir die Rauchwolke über den Kopf des Autoren direkt vorstellen, als dieser darüber nachdachte, wie er den kleinen Scheißer und Isaac in einen Raum kriegt. Das ist aber auch schon Meckern auf hoh… niedrigen Niveau. Das Rekrutieren der Krill war hurtig, aber gelungen. Man traf zwar erschreckend schnell auf diese, aber andererseits wäre drei Wochen realistisches Warten wohl story-technisch nicht drin gewesen. Der Humor war auch wieder ganz gut gemischt (Pee-Corner, hohooo!) und der große Moral-Holzhammer am Ende blieb uns erspart. Mehr erwartet man auch gar nicht. Nostalgische DS9-Erinnerungen kamen beim flotten Flotten-Gewusel auf und das Einschalten der Isaac-Gewissensroutine war rührend ohne Schnörkel. Manchmal ist weniger einfach runder. PS: Musik wieder toll. Fazit: Eine sehr zufriedenstellende Auflösung des Zweiteilers, welche die Orville-Welt ein wenig größer machte und auch dem Dauergegner Krill weiteren Tiefgang verschaffte. Bonus: So sehr freute ich mich bisher noch nie auf die NÄCHSTE Folge. *hand auf die stirn leg* Komisch, ist gar nicht warm. Wertung: 8 von 10 Punkten (Für mehr habt ihr ja den leicht beeinflußbaren Superfanboy dort oben.)

Weitersagen!

Artikel

Stichworte

Ähnliche Artikel

von Klapowski am 02.03.19 in Serienkritik