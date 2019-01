The Orville – 2.03 – „Home“ – Kritik

Alara Kitan ist sehr krank. Daher muss sie dringend zu ihrem Planeten zurück. – Wie bitte? Nein, es ist keine Geschlechtskrankheit, warum fragt ihr? Und nein, sie ist auch nicht beim lesbischen Sex schwanger geworden! Was habt ihr denn nur? Warum stellt ihr so komisch Frag… – Nein, Sparkiller! Sie hat keine sexuelle Disfunktion oder sonst was „Unten herum“. Was ist denn nur los mit euch? Ihr tut ja fast so, als würden wir hier gerade NICHT die achten Staffel von „Star Trek – The Next Generation“ besprechen?

Inhalt: Alara bemerkt beim Armdrücken, dass ihr Arm auch schon mal um zehn Sollbruchstellen stabiler war. Die Ärztin bemerkt daraufhin, dass die irdische Pipifax-Schwerkraft Alaras Superkräfte nach und nach mindert. Kann ein Aufenthalt bei ihren Eltern sie wieder „gesunden“ lassen?

Besprechung:

Doch zuerst folgt der Polizeibericht aus Bielefeld-Nord. Guten Abend.

Am 11.10.19 entwendeten unbekannte Personen mehrere Pupswitze aus den ersten 20 Minuten von „The Orville“. Die Unbekannten drangen hierfür durch einen Anfangsgag (eine Armdrückszene) in die Episode ein und trugen – geschützt durch Lärm und Ablenkung – ungefähr siebzehn Scherze davon. Diese waren vom Besitzer MacFarlane erst in diesem Winter beschafft worden, um die Geschichte von Arlana Kitan zu parodieren, zu konterkarieren und lächerlich zu machen. MacFarlane gab gegenüber Polizei und Presse unter Tränen zu Protokoll: „Ich fühlte mich so hilflos, als sich die Serie WIRKLICH mal für volle 5 Minuten wie eine verlorene TNG-Folge anfühlte. Ich lief sofort auf die Straße, um die Diebe der Pupsgags noch ausfindig zu machen, doch in diesem Moment wurde ich von mehreren unbekannten Personen festgehalten!“

Nach mehreren Nachfragen, die teilweise in Weinkrämpfe führten, konnte MacFarlane seine Geschichte weiter ausführen. Er stellte klar, dass die Personen, die ihn aufhielten, keine Komplizen der Täter waren, sondern seine eigenen Zuschauer und Fans. „Es war schrecklich… Aber auch irgendwie wunderschön! Sie hielten mich zurück, damit ich nichts Unüberlegtes tat – oder gar die alten Sitcoms-DVDs aus den 90ern rauskrame, wie ich es früher gerne tat. Sie riefen mir zu, dass die Witze unnötig seien und ihnen die ernste Geschichte um einen heimkehrenden Hauptcharakter viel besser gefallen würde.“

Sollten Sie Zeugen des Verbrechens sein und wissen, wo sich die entwendeten Witze befinden, so melden Sie sich bitte NICHT bei der örtlichen Polizeidienststelle! Denn die Jungs im Review… äh… REVIER sind ganz froh, dass man diese Standard-Story um Muskelschwund nicht noch kleiner machte, sondern sie so gut und ernsthaft förderte, wie es nur ging. Auch auf die Gefahr hin, dass sich einzelne Zuschauer langweilen könnten.

Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit. Und dafür, dass sie die „heiße Ware“ weiterhin verstecken. Im Ernst, wir zählen auf Sie! Sack und Schaufel liegen hinter dem Polizeirevier…

„Achtung, diese Umgebung enthält Anteile von Gravitation (und Erdnüssen)“ – Ich bin mir sicher, dass sich viele Verbraucher beschweren würden, wenn dies auf einer Lebensmittelverpackung aufgedruckt wäre. Hier jedoch kann man der erhöhten Schwerkraft mit einem einfachen Raumanzug entkommen. Man muss darin nur ganz oben die Größe & Gravitas von Seth MacFarlane installieren.

Die Grundstimmung bekommt diese Episode sehr, sehr gut hin. Diese Stimmung, wenn man zu seinen Eltern kommt, gerade seinen dritten SF-Roman geschrieben, im Bürojob 30.000 Euro investiert und zwei Briefbomben von glühenden Discovery-Anhängern bekommen hat. Und geraaade will man davon erzählen, da sagen die beiden: „Biste dicker geworden, Junge?“, „Neee, Frieda! Abgenommen hatta! Hier, iss mal eine Kartoffel! (*Klatsch*)“ – Genauso ergeht es auch Alara… Und wie wir alle wissen (bis auf die, die noch bei Mutti WOHNEN), müssen diese absurden Szenen der Entmannung bzw. Entmenschlichung nicht auch noch übertrieben oder gar parodiert werden.

Man widerstand zum Glück den früher üblichen Orville-Regeln, dass man Gastfiguren noch etwas eindimensionaler und unrealistischer zeichnete, damit der Gag besser(?) durchziehen konnte. Diesmal könnten die meisten Szenen exakt so auch in der Wirklichkeit stattfinden. Was in dieser Häufigkeit neu für die Serie ist. So konnte das unfassbare Grauen, dass Alara vielleicht den Dienst (und sich selbst) niederlegen und wieder im Rollstuhl zur Uni düsen muss, viel besser einwirken. Klar, diese Art von „Charakter kehrt heim und Familie nervt ihn“ ist nicht sehr SF-like. Aber das war schon bei Sisko, Picard, Worf & Co. durchaus mal wichtig. – Selten WITZIG.

Dass wir bei Star Trek nie einen Planeten mit viel zu hoher Schwerkraft sahen, überrascht nachträglich ebenfalls. Denn der Part, bei dem eine Dose zerdrückt wird und der Captain einen Schutzanzug braucht, benötigte weder ein Monumentalfilm-Budget noch Synapsenverknotungen, um dem Problem intellektuell folgen zu können. Bezeichnend auch, dass diese mickrige Kleinigkeit mehr Space- und Staun-Gefühl hervorgerufen hat, als es z.B. Pilzsporen im Warpkern hervorgerufen haben. Ich nehme an, das liegt an diesem Dings im Hintergrund… äh… – Ach ja: Realität, genau das.

„Ist das Ihre schwächliche Tochter von der Orville? Ich haben Ihr Pfefferminztee und Zwieback in den Küchenschrank gelegt.“ – Ironie des Schicksals: Alara hat im Dienst hundert Kaka-Witze sowie den Kot-Sturm von Binari II ertragen, aber HIER machen sie sich Sorgen um ihre normale Verdauung. Na, hoffentlich passiert in dem Strandhaus iiirgendwas, damit sie sich beweisen kann…?

Was ich nicht gebraucht hätte, war die B-Story um die Wiederbesetzung von Alaras Stelle. Das überraschenderweise(?) total überdrehte Schlauchnasen-Alien findet es nämlich angemessen, des Captains Kuscheltier zu beleidigen („Was ist das? Krank!“) und zu erwähnen, dass sein vorheriger Chef einen „professional Boner“ bekam. Ja, hier wird erst mal wieder mit dem Rüssel eingerissen, was zuvor an Ernsthaftigkeit aufgebaut worden war. Zumal Leute wie diese nicht mal einen Bahnhofskiosk leiten sollten, geschweige denn, eine Karriere bei einer gigantischen Militärorganisation antreten. Das ist auch kein „light hearted“ Humor mehr, sondern nur noch „soft brain-ted“.

Das ändert aber nichts daran, dass Alaras Story GUT ist. Die Crime-Story ab Minute 30 nimmt nicht zu viel Platz ein und ist ausreichend (ent)spannend. Zudem klärt sie endlich mal, wie Helikopter-Eltern reagieren, wenn ihre geliebten Kinder für ihre apokalypseverhindernde Doktorarbeit kein Bundesverdienstkreuz bekommen. Und so eine klassische Geiselnehmer-Situation war ja schon bei TNG nicht sooo selten. Wenn ich drüber nachdenke, hingen in jeder dritten Folge Wesley, Crusher und Co. in der Hand irgendwelcher Aufständischen ab. Diese brachten meist auch nur zwei Handphaser und drei schützende Betonmauern zwischen sich und die wütende Föderation. Insofern ist auch dieses Plot-Element als hochgradig „klassisch“ einzustufen. – Schön auf jeden Fall, dass wir für Phlox und Holodoc hier noch mal brauchbare Rollen fanden.

Leider verliert die Geschichte am Ende aber ihren Drive. ( Spoiler ) Okay, die Schauspielerin wollte vermutlich aussteigen, aber eigentlich schreit alles in dieser Geschichte danach, dass sie NICHT zu ihren Eltern zurückgeht. Okaaay, die wurden überfallen und Vati bemerkte im Angesicht des Todes, dass er nicht im Premium-Segment des örtlichen Papi-Supermarkts einsortiert wird. Aber sollte man nur deswegen nach Hause zu gehen, weil der eigene Vater im Suff der Stresshormone mal 2,5 Tränen verdrückt hat? Das ist kitschig – und logiktechnisch eher nischig.

Sorry, hat mir nicht gefallen. Familie ist nicht ALLES. Und gerade in Alaras Alter (mittlere Spätpubertät?) nicht mal die Hälfte.

„Oh, alle meine zehn Schauspiellehrer! In einem Glas vereint!“ – Captain Mercer hat endlich allen Grund zum „sauer“ sein: Alaras Abschiedsgeschenk ist ebenso so rüüührend wie (für mich) unverständlich. Hier müssen mir mal die Orville-Fanboys helfen: Ist das wegen der vielen Gurke/Penis-Witze auf dem Schiff?

Fazit: Eine schön ernsthafte Episode, die am Ende wegen ihres emotionalen Rumgegurkes (haha) enorm verliert. Da wäre es mir fast lieber gewesen, dass Alara ihre finale Entscheidung deswegen trifft, weil die Gangster ihrer Schwester beide Arme (Heckenschere!) abgeschnippelt haben.

So wirklich frech und subversiv wirkt diese Show nämlich nicht, wenn alle sofort ihre Arbeit fahren lassen, weil der Stammbaum zweimal kräht.

Und derlei Gedankengut ist hier ja auch nicht das erste Mal! (Siehe auch: „Ich hör jetzt auf mit Sexsucht; ich muss ja ein Vorbild sein!“)

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

SPARKS MICKRIGER MEINUNGSKASTEN Endlich wieder VOY-Feeling. (Na, vielen Dank auch!) Komische Folge. Kein A-Plot, dafür 95% B-Plot und dazu noch ein extrem unnötiger C-Plot um einen Elefantenmenschen mit Verhaltensstörung. Wenn dieser prollige Typ zum festen Alara-Ersatz wird, dann kann Kollege Klap wirklich bald alleine weitergucken. Really sick Dude, Bro! Aber war dies nun tatsächlich die Abschiedsepisode für Alara? Quasi die Schleimmonster-Begegnung von Tasha Yar? Bitte nicht beantworten, denn mein Weiterguck-Faktor schwankt immerhin noch leicht im positiven Bereich. Spoiler würden da nur schaden. Hoffe aber, dass die Gute wiederkommt. Besser als der Rüssel. Brrr. Für einen B-Plot war dieser aber interessant genug. Vatti Alara lässt als Professor einen Impf-Gegner abblitzen, weswegen dieser sich aufhängt. Das fanden dessen Eltern dann nicht so gut und schmiedeten daher einen dollen Racheplan: Vatti soll per Video zurücktreten und danach nebst Sippe abgemurkst werden. Ein Masterplan, wie ihn sich Arthur Conan Doyle nicht hätte besser ausdenken können. Immerhin treffen dadurch die Trek-Doktoren von VOY und ENT aufeinander. Trotzdem alles etwas dünn, wodurch einem auch etwas auffällige Streckversuche… äh… auffallen. Warum zieht Captain Mercer z.B. seinen Anti-Schwerkraft-Anzug an, macht zwei Schritte raus und dreht sofort wieder um? Waaaas genau hatte es mit der Erotik-Montage von Alara auf dem Nicht-Hottehü auf sich? War die Einführung einer Schwester wirklich nötig für die Story? Den Teil hätte ja noch Mutti übernehmen können. Vielleicht war auch unterwegs mein Kopp eingeschlafen, aber warum hatte der Captain nochmal eingelegte Gurken als Abschiedsgeschenk bekommen? Und selbst wenn dies vorher irgendwie erwähnt wurde… ein Gurkenglas? Ehrlich?! Fazit: Diese Folge war harmlos genug, um größere Aufreger zu vermeiden. Andererseits war sie halt… harmlos. Aber immerhin sehr schön anzusehen, in Sachen CGI scheint man ja gut dabei zu sein. Und die Wörter „Tolle Dudelmusik“ habe ich auf meinem Notizzettel sogar UNTERSTRICHEN! (Dafür „Nerviger Elefanten-Fresssack“ zweimal durchgestrichen.) Wertung: 6 von 10 Punkten



