The Orville – 1.05 – Die Kritik mit dem Kartoffelkopf

Handlung: Die Orville rettet den Captain eines Bergbauschiffes, dessen Parkplatz auf einem in die Sonne stürzenden Asteroiden sich überraschenderweise als nicht ganz ungefährlich herausstellte. Doch schnell kommt bei Commander Grayson der Verdacht auf, dass die gerettete Frau etwas zu verbergen hat. Zur selben Zeit hackt Isaac einem seiner Arbeitskollegen aus Jux das Bein ab. Das witzige Treiben kompetenter Normalos wie uns eben. („Ha-ha, Klapo! Suchst du etwa immer noch deinen Schniedel? Kleiner Tipp: Schau mal im Futternapf! …wie, der ist leer?!“)

Mittlerweile kommt bei mir die Frage auf: Kann man Star Trek vielleicht auch ZU toll finden? Also so sehr, dass man dadurch Probleme hat, sich wirklich eigene Ideen auszudenken? Denn auch bei diese Episode namens „Pria“ hatte ich einfach permanent den Eindruck, das Ganze irgendwo schon einmal gesehen zu haben. Zum einem ist die namengebende Pria am Ende niemand anderes als Vash, die kecke Gelegenheitsliebhaberin von Captain Picard und der lebendig gewordene Hintergedanke. Ihr geheimer Plan dieses Mal? Natürlich die Story von „Der zeitreisende Historiker“, wo ein… äh… zeitreisender Historiker durch… öh… die Zeit reist, um geklaute Artefakte zu verhökern.

Und der B-Plot um das Humorunverständnis von Commander Data… nee, Isaac… obwohl, irgendwie ja doch Commander Data… ist ja auch schon mehrmals da gewesen. Auch wenn Data nicht zu soziopathischen Zerstückelungen neigte. Halt. Stop. Jetzt fällt es mir wieder ein.

„Mir ist es egal, was für einen tollen Gutschein es beim Restaurant um die Ecke gab! Ich HASSE deren Eisbein mit Riesenzwiebeln und Bratkartoffeln!“ – „Sorry, Captain. Soll ich es wieder umtauschen?“ – „Ach, wenn es schon einmal da ist. Aber hol mal bitte deinen Rasierer. Weisst schon, den für die Beine.“ – Haxen machen. Diese Stelze aus dem B-Plot krachte während eines ernsten Moments in der A-Story plötzlich durch die Zimmerdecke. NOCH lustiger wäre das wohl nur während einer Borg-Folge bei Picard gewesen!

Apropos Zeitreise. Das Argument von Fast-Vash, dass man die Orville ja problemlos ohne Zeitlinien-Verrenkung klauen kann, weil die Crew durch die komischen Space-Bubbles doch eh draufgegangen wär, kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Schließlich hat man die Frau Captain bereits VORHER getroffen. Und zwar auf eine Weise, bei welcher Mercer & Co. durch die Schuld von Pria schon VOR dem Eintrag in die zukünftigen Geschichtsbücher beinahe den Löffel abgegeben hätten. Also kann ich die Titanic schon in der Werft versenken, ohne dass sich dadurch etwas verändert? („Was sagst du denn dazu, Zukunfts-Spark? Und warum hast du ein Messer in der Hand?? Und einen fies aussehenden Bart? RAAAAHHHGLLL…“)

Sorry für die Unterbrechung. Alternativ-Spark hier. Könnt ihr mir eine Minute Zeit geben, um die Leich… um hier mal kurz aufzuräumen? Hier, guckt solange diesen lustigen Ausschnitt aus Seinfeld:

Ha-ha, dieser George! So ein Arsch. Aber gleichzeitig auch sympathisch und menschlich. So wie die Crew der Orville, die sich sowas auch mal auf der Brücke ansieht. Schade, dass in den Jahrhunderten danach nichts Tolles mehr produziert wurde. So ein Ausschnitt aus einer Seifenoper vom Nur-Männer-Planeten Moclus hätte doch was. („Und? Wie lange musstest du vor dem Schuhgeschäft warten?“ – „Zwei Minuten. Wieso?“)

Fazit: Jetzt klingt das alles wohl (erneut) etwas Schlimmer, als es eigentlich war. Denn Orville teilt sich auch hier diese optimistische Leichtigkeit mit TNG, durch welche man den Autoren mit ihren klebrigen Fingern nur schwer böse sein kann. Die freundlichen Farbtöne der, wenn auch optisch spärlichen, Einrichtung des Schiffes und die unaufgeregten Kameraeinstellungen tun dabei ihr übriges. Die Serie bietet einfach Science-Fiction zum einmuckeln und wohlfühlen. So sehr, dass leider auch die Überraschungen und der Einfallsreichtum darunter leiden.

Meine Wertung lautet daher leider:

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

…

Ha-ha! Überraschung! Reingeleeeeegt!

Ja, SO macht man das!

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

Weitersagen!

von Sparkiller am 11.10.17 in Serienkritik