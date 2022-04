, „Star Trek – Picard“, Kritik zu 2.07, “Monster”

Endlich mal wieder eine Episode, die von Visionen und Träumen handelt. Schade nur, dass man dafür nicht MEINE Phantasien verfilmt hat („Ein Picard-Autor, der schon mal in der Schule war – herrliche Vorstellung!“). Stattdessen sehen wir Young-Picard auf seiner Rundreise durch den 200-qm-Waschküche seines Elternhauses. Aber immerhin ist dort mal was Schlimmes passiert! Nämlich das, was wir seit Wochen in Rückblicken sehen. Nur dass es halt gar nicht passiert ist. – Spannender Twist?

Inhalt: Krankenpfleger kennen das Problem… Unfallopfer wachen nicht mehr auf, weil sie als Kind nicht in jeder einzelnen Minute überglücklich waren. Daher geht die Zeitagentin nun in Picards Kopf, um beim Gedankensortieren kurz zu helfen („Geh weiter, Kleiner! Die Gravitation und Muskelkraft halten dich aufrecht!“).

Besprechung:

Ohne ein einziges Review im Netz gesehen zu haben, weiß ich jetzt schon, dass viele Zuschauer zu Beginn begeistert waren:

„Picard und ein Psychologe unterhalten sich in einem Raum! Phantastisch! So muss altes, neues und mittelaltes Star Trek (und guter Gouda!) schmecken! Ich gebe 10 von 10 CBS-Review-Bots!“

Und ja, ich kann es sogar verstehen… Denn manchmal reicht es schon, sich in eine bestimmte Situation zu begeben, um zufrieden zu sein. So nehme ich z.B. manchmal mein Handy in die Hand, ohne es einzuschalten. Und schon fühle ich mich am Puls der Welt! All diese unterhaltsamen Möglichkeiten in diesem kleinen schwarzen Kasten – herrlich! Wetter, News, die tägliche Trek-Meldung auf „PC Games.de“ („DIESE Anspielung auf Raumschiff Voyager habt ihr garantiert nicht übersehen!“). Eben ein tolles Gefühl.

„Captain, erzählen Sie mir von Ihrem größten Verhandlungserfolg!“ – „Als 12-Jähriger habe ich mal in die Hose gemacht und meine irre Mutter überredet, sie weiter tragen zu dürfen.“ – Therapie und Tretminen: Aus dieser Idee hätte man viel rausholen können. Doch statt Borg, Dominion und Klingonen waren die größten Gegner die Monster unter’m Bett. Und das Holz in Mamis Kopf.

So ähnlich funktioniert auch der Start dieser Episode: Die Worte „Kammerspiel“ kommen in mir auf, „Dialoggetrieben“ und „Wem gehört Data“. All das, was wir uns gerne aufschreiben, um zu beweisen, dass wir intellektuelle Trüffelschweine sind. Die sofort den Diercke Weltatlas rausholen, wenn wir 5 Minuten lang den selben Raum sehen…

Was eigentlich nur beweist, wie oft uns die Schrankwand mit den alten TNG-DVDs auf den Kopp gefallen ist. Denn wenn man mal kritisch zuhört, weiß man nicht mal, was die grundlegenden Voraussetzungen des ersten 10-Minuten-Dialogs sind:

– Will der Psychologe überhaupt etwas herausfinden?

– Oder ist er genervt, weil das Gespräch noch 15 Minuten geht?

– Wenn er etwas rausfinden will (muss?), warum lenkt er das Gespräch in keine Richtung? Stattdessen: „Erzählen Sie mir von irgendwas, damit ihr Kehllappen sich so hübsch bewegt.“

Klar, das ist nur eine Vision.

Und am Ende möchte man auf ganz andere Themen hinaus (was bei Kurtzman-Trek eh ständig nervt), aber selbst hier wäre ein kurzes, konsistentes Worldbuilding nicht gerade das World’s End gewesen. Und auch von Stewarts Schauspiel war ich nicht angetan. Innerhalb von drei Minuten ist Jean-Luc genervt, verspielt, überfordert, verkniffen, aggressiv, überheblich, locker und manipulativ. – Besonders „schönes“ Detail für Subtilitäts-Abstinenzler: Das kurze Rupfen am Hemdskragen („Puh, schwierige Frage, heeeiß! Fenster zum Weltraum aufmachen?“).

Und manchmal sogar alles auf einmal. Nein, das ist kein facettenreicher Charakter, sondern eine Wundertüte, die zu lange unter der Dampfwalze ausgeharrt hat. Um dann von dem Blindenstock eines „Passt schon“-Regisseur hervorgestochert zu werden.

„Guck, das Wandgemälde wird lebendig!“ – „Hey, da bilden sich Worte! Da steht: “Platzhalter, hier bitte fertiges Drehbuch einfügen‘?“ – Trauma ist, wenn man trotzdem lacht: Ohne Angststörung wäre ein Mann wie Jean-Luc nie so erfolgreich geworden. Daher schubst die Sternenflotte auch immer massenhaft Kleinkinder in den Gartenteich, um die neue Elite zu züchten.

Ziemlich beknackt wird es dann, als Picard in der Vision von seiner Mutter erzählt: Sie war „eine rothaarige Königin“ und er wollte sein wie sie! – Warum eigentlich? Keine Ahnung. Muss damals irgendeine Preissteigerung von Eierstöcken auf dem Weltmarkt gegeben haben. Oder so.

Nichts gegen eine ungesunde, psychologisch therapierwürdige Verehrung der eigenen Mutter (Die letzten drei „Ödipus-Pornos“ habe ich sogar auf VHS!), aber was hier an Küchenpsychologie hochgewürgt sind, das schlägt dem Siegmund jegliche Freud aus dem Gesicht… Schon alleine ihre Aussage, dass Jean-Luc mal die Leute „mittels der Sprache inspirieren“ müsse, war so plump, dass ich als „Memory Alpha“-Autor mal prüfen würde, ob die aktuellen Drehbuchschreiber nicht mal Kohle an mich abdrücken müssten.

Anders gesagt: Schlimmer wäre es nur gegangen, wenn Kirk im Traum seinen Vater treffen würde, der völlig unvermittelt von den Freuden des „oberkörperfreien Zeitlupen-Wrestlings“ schwärmen wollte.

Natürlich entpuppt sich der Psychologe am Ende als jemand ganz anderes. Kleiner Tipp: Diese Person hat einen Penis, teilweise die selbe DNA wie man selber uuund verkloppt gerne Mutti. – Erraten? Genau!

Nightmare-Freddy (und dann später Nightmare-Daddy).

Wusste gar nicht, dass Picard so einer exklusiven Familie entstammt. Und ihr geheimes Rotwein-Rezept lautet: Immer mit dem Hockeyschläger auf die Trauben druff!

„Argh! Ich verstehe es jetzt! Die Hörner stehen für mein zweitliebstes Daunenkissen, auf dem ich immer schlafen musste!“ – Früher wurde man von Ort zu Ort gegrabscht, nicht gebeamt: Als CBS nach „IT-Experten“ gefragt hat, meinten sie gar keine IT-ler, sondern Kenner von IT, dem Clown von Steven King. Blöd nur, dass buchlesenden Hausfrauen dann trotzdem die digitalen Effekte erstellen mussten?

Aber wenn wir ehrlich sind, haben die Autoren versucht, den Film „Pan’s Labyrinth“ (den ich sehr mag!) in der Variante für geistig Glattbeklatschte zu verfilmen. Ja, allein die Figuren auf der Glaskuppel sehen erstaunlich nach der Ikonographie des Filmes aus! Dazu kommt das alte Herrenhaus, die Vater- oder Führerfigur als überirdisches Monster, die kindliche Anpassung des Gesehenen in eine Fantasywelt…

Aber dass das bei Kurtzman aber tiefenpsychologisch so rüberkommt wie Lastenrad-Massenunfall, dürfte jedem klar sein.

Spätestens bei dem Gespräch zwischen Raffi und Seven wird das (erneut) deutlich. Hier streitet man sich ironisch darüber, wer die tragischere Vergangenheit hat. – Tjaha! Eine unfreiwillige Borg und eine Frau, die… äh… alkohol- und anklagungsabhängig geworden ist. Krasser Shit für Leute, die gern Kot essen?

Das geht sogar so weit, dass man alle anderen Charaktere als „Nebenfiguren“ betitelt, da sie nicht sooo liebenswert defekt und muschileckend sind.

So müssen wir auch die Geschichte um Picard sehen. Als eine Art Wettlauf für therapierte Autoren mit Waschlappenfetisch. Statt sich mit interessanten (Weltraum-)Gefahren zu beschäftigen, rennt der kleine Jean-Luc durch den Folterkeller des Weinguts (Die Reben durrrften keine Information zurrrückhalten!) und muss von einer weiblichen Figur geleitet werden. Natürlich verbal tiefgründig angeleitet. (= „Watt machste hier? Wo gehste hin? Watt kiekste?“)

„Komm in meine Arme, lieber Jean-Luc!“ – „Igitt, ich hasse Arme! Ich glaube, ich werde distanzierter Diplomat!“ – Vom Spinnenschacht in den Werdegang: Plötzlich befinden wir uns in einer mittelalterlichen Welt. Zu erkennen an rumirrenden Rittern und daran, dass die Kamera oft in einem Schlagloch steht. Nachdem die Linse schööön mit Schweinefett eingetalgt wurde.

Aber jetzt weiß ich endlich, wieso es im Vorspann so viele Vulvas (das sich öffnende Borgschiff) und Spermien (Der Q-Tunnel, dann das eindringende weiße Schiffchen, die anschließende Verschmelzung) gibt. Ich vermute, dass der Akt der Existenz den Autoren Angst macht? Ja, MIR macht es ja auch Angst, dass sie jetzt DA sind.

Wobei mich die handfesteren Dinge sogar nicht MEHR ärgern. So halte ich den eigenen Vater als Therapeuten für verfehlt… Entweder ist der ein Arschloch und jemand anders hilft einem, das zu sehen – oder er ist in einer wichtigen Machtposition, die sich eben nicht mit Selbsterkenntnis und Reflexion beschäftigt.

Erzählerisch ist das hier gewählte Spannungsfeld wie ein ausgeleierter Penisring: Gut gemeint, aber macht mich nicht heiß… Was man übrigens auch mal der eigenen Mutter sagen sollte, wenn sie wieder mal laziv hauchend den Erlöser-Engel mit dem Märchenbuch spielt.

Ich tippe auf… das Kamasutra?

„Reden Sie weiter! Dieser eingebildete Keller mit den eingebildeten Personen, zusammen mit den realen Personen aus der Zukunft – innerhalb einer Zeitreise in die Vergangenheit nebst vorgeschalteter Psychotherapie. Welche Farbe hatten da die Wände?“ – Kurtzman-Trek weiß eben, worauf es ankommt. Nämlich auf eine große DVD-Sammlung, auf die man beim Pitch zeigen kann. („So wie ‚Jason‘, aber mit dem Typen aus ‚Battlestar Galactica‘!“)

Auch nach 20 Minuten ist der „Therapeut“ nicht weiter gekommen. Zwar fügt man brav immer mehr Wörter hintereinander („Warum sie Sie unehrlich? Was sind sie denn NOCH, außer ein Diplomat, Captain, Kunstkenner, Redenschwinger, einsamer Held, Mister-Glatze-of-Year-2365, Rabattmarkensammler und Franchise-Lockmittel?“), aber man kommt zu keinem spannenden Kern. Alles was wir in der Vision in der Vision sehen, ist „Keller mit Monster“. Das reicht nicht.

All das Geschwafel von einer „dunkleren Version“ und einer „geheimen Schande“ kann das nicht ändern. Zumal ich es für fragwürdig halte, eine Trek-Ikone nach Jahrzehnten an weltrettenden Abenteuern daran verzweifeln zu lassen, dass seine Mutter irre war. Der Mann ist in der Serie immerhin 100 Jahre alt!

Henry Kissinger und Helmut Schmidt wurden auch nicht deswegen gerne in Talkshows eingeladen, weil sie von ihrem übergriffigen Onkel Karlheinz erzählen sollten.

Übrigens: Rios’ Abenteuer in der Klinik, die nur erneut daran erinnern, dass man Picard auf das verdammte Schiff hätte beamen müssen, können wir außen vor lassen. Diese Szene war nur dazu da, damit die verwirrte 2024er-Ärztin innerhalb von 2 Sekunden lernt, wie sie ein „Neural-Hufeisen“ an Jean-Lucs Schädel benutzen muss. – Machen die so was eigentlich öfter, wenn die Kamera aus ist? Das würde Picards Zustand erklären… („Hier, ein Tricorder, Mister Straßenpenner. Bitte scannen Sie, was wir mit unserem Captain machen müssen!“ – „Öh… Meeehr Sch-Sch-Schnaaaps?!“)

„Es wirkt nicht, Rios!“ – „Sie halten den Replikator verkehrt herum. Sie haben gerade eine Flasche Bier in Ihrem eigenen Darm erzeugt.“ – Frauen bauer -power: Ein Mann aus der fernen Zukunft kann leider nicht damit umgehen. Nur diese Lady schafft es, dass Picard in Zukunft durch einen Strohhalm (in seinem Ohr) essen muss.

Der mittelgute Kinderdarsteller des kleinen Jean-Luc hilft auch nicht weiter, die Story spannender zu machen. Denn Angsthaben heißt noch lange nicht, im Memmenland den größten Pipistrahl auf die eigenen Schuhe zu sprühen. Und dass die Zeitagentin in der Vision quasi alles alleine regelt (Tür eintreten, Trösten, etc.), macht die Geschichte sogar völlig nebensächlich. Sollen wir nun den Kampf gegen die inneren Dämonen sehen oder nicht?

Ich rufe ja auch nicht die – fast unbekannte – Nachbarin rein, wenn ich damit hadere, dass ich als Kind immer verschimmelte Steine essen musste („Hey, Klapo. Du kannst HEUTE damit aufhören, weißt du?“).

Das „Monster“, um das es hier geht, ist kein „Monster“ (das Wort wird in der Episode zu oft benutzt), sondern „nur“ die psychisch kranke Mutter, die mit Little Jean-Luc aufgrund eines Hirnfurzes in die Katakomben geflüchtet ist. Wo er für ein paar Stunden mit dem Fuß in einem Holzbrett stecken blieb. Und nur deshalb wurde Mutti von Vati in den dunklen Schrank gesperrt… – Oder, wie man es im 24. Jahrhundert nennt: „Fortschrittliche Psychiatrische Behandlung“

Das ist an sich schon nicht superspannend. Es sei denn, man steht auf Weltraum-Drama à la „Bin als Kind mal von der Leiter gefallen“ oder „Eine Silvesterrakete hat mich getroffen“. Wenn man es so sieht, müssten wir eigentlich alle dauerhaft auf die Psycho-Couch? – Natürlich erst als Greis, weil wir erst DANN eine irrationale Angst vor Leitern oder russischen Atomraketen entwickeln.

„Zugegeben, ICH habe deine Mutter in den Schrank gesperrt. Aber SIE wollte das Ding unbedingt haben, um ihre doofe Kleidung irgendwo unterzubringen.“ – „Ich hatte ja keine Ahnung! Ich fand sie nackt eh immer am attraktivsten.“ – Schrankteile statt verschränkte Teilchen: Der SF-Faktor der Storys war schon mal größer. Aaaber vielleicht hatte Mama ja einen Tricorder dabei, um drinnen Licht zu machen?

Total Banane wird es aber, wenn dies von Vati aufgeklärt wird. Denn Picard scheint aus allen Wolken zu fallen und meint sogar: „Perhaps I never knew you.“

War ihm nicht klar, dass Mutti krank ist? Dachte Picard wirklich, dass sie lediglich einen Subraum-Kanal zu weißen Mäusen offen halten würde? Und dachte er wirklich, dass seine Mutter von einem finsteren Wesen in die Dunkelheit(!) gezogen wurde, statt mal kurz im Schrank zu wohnen? Wurde das danach nicht mehr thematisiert? Und wieso ist Papi plötzlich wieder ein „guter“ Mann, nachdem er seine professionellen Beweggründe dargelegt hat?

Muss man einfach nur auf einen psychisch kranke Verwandten zeigen und sagen: „Hey, Mutti musste damals auf dem Dachboden angenagelt werden, weil sie dich wegen ihres Wahns nicht von der Schule abgeholt hat. Da hätte wer weiß was passieren können.“ – Gab es sonst keine Vorkommnisse? Und ist damit alles schon geklärt?

Natürlich nicht, denn die Folge ist ja noch nicht vorbei. Und so zieht man am Ende noch eine Wendung aus dem Schrank (haha): Die Zeitagentin sieht der Haushälter-Romulanerin so ähnlich, weil sie vermutlich verwandt sind. Im Ernst, dass man diese „Familienmitglieder sehen immer gleich aus“-Erklärung erneut aus dem Hut zieht, hat schon was Verzweifeltes. Was kommt als nächstes? Patrick Stewart spielt sich selbst als Kind?

„Ach, du warst die ganze Zeit eine … Dings!“ – „Genau. Eine durchgewunkene Krampf-Erklärung, die durch das Drehbuch-Qualitätsmanagement gerutscht ist.“ – Bei Twists wie diesen muss ich leider aufpassen, dass keine schlimmen Erinnerungen getriggert werden. Meine Mutter wollte immer, dass ich mir einmal jährlich die Ohren wasche. Und ich dachte dann immer, dass mein Gehirn ertrinkt!

Und dann war da noch Jurati, die als neue Borg-Queen im roten Kleid durch Los Angeles läuft… – und in der örtlichen Kneipe die Fenster von innen(?) einschlägt. Was auch immer das für ein K(n)iff sein sollte.

Gähn, macht eine 40-Minuten-Folge draus (bitte aber mit 20 Minuten Rückblick zum Wegspulen) und ich schalte wieder ein, oookay? Wobei all diese Bilder langsam zu komischen Flashbacks bei mir führen. Nur dass ICH die mit einem einzigen Bild wegtherapieren kann.

Zuletzt muss man noch erwähnen, dass sich die Geschichte gar nicht für Jean-Lucs kranke Mutter interessiert. So wie auch bei Renèe Picard („Total depressiv – bis zu diesem schööönen Abend mit dem Autounfall.“) latscht man einfach mal in eine psychiatrische Erkrankung rein, um nach wenigen Minuten wieder die Lust daran zu verlieren.

„Sagen Sie, mein Herr. Wofür standen SIE eigentlich in dieser Geschichte?“ – „Och, ich bin der Postbote, der damals an der Haustür so unfreundlich war. Um ihm zu entkommen, wollte Jean-Luc doch immer die Galaxie verlassen.“ – Halt’s Maul an Hals/Maul: Wir haben nichts gegen Monster! Die Dramaturgie der Serie ist schließlich selber eines.

Somit wurde eigentlich nicht Picards Mudder in den Schrank gestellt, sondern die Autorenmotivation, aus dem Psycho-Thema etwas zu machen. Wobei ich es ein interessantes Detail finde, dass man die Mutter tatsächlich nicht mehr sieht oder hört, nachdem der Vadder sich gerechtfertigt hat. („Ich bin ein guter Mann. Habe alle paar Stunden einen pürierten Truthahn durch das Schlüsselloch gedrückt.“)

Tja. So weit, so Kopf-Aua…

Wollen wir noch kurz über Guinan sprechen, die Q beschwören kann? – Nein, ich will das auch nicht, aber seht es mal so: Sollte ich jemals alle Xena-Folgen besprechen wollen, darf ich mit Verweis auf diese letzten 5 Minuten bestimmt 20 Reviews abziehen?

Nur kurz: Guinan besitzt magische Schnapspullen, in denen Momente, Vibrationen und alte Geisterfilme gefangen sind. Und wenn man daraus trinkt, laut schreit und sich von einem Erdbeben(?!) die halbe Kneipe zerdeppern lässt, kommt Q normalerweise angeschissen. Diesmal aber nicht.

„Und was GENAU kann man mit der Deko-Pulle vom Weihnachtsmarkt beschwören?“ – „Ein fremdartiges Ding, das schon lange nicht mehr gesehen wurde!“ – „Oh? Etwa einen Science-Fiction-Plot?“ – Saufen für den Frieden Deus Ex Machina: Nur durch magische Artefakte kommt die Story noch voran. Wobei ich mit „Voran“ einen sehr dynamischen Rückwärtsgang meine.

Am Ende zaubert man plötzlich noch das FBI zur Tür herein – und schoooon können wir eine weitere Episode füllen.

Um es kurz zu machen… Wie auch bei Discovery will man das Lob für bestimmte Themen einheimsen („Wir fühlen mit allen kranken Transen, die Angst vor ihrem Schatten haben.“), doch am Ende ist man von diesem Minderheiten auch nur angeödet und schwenkt die Kamera auf die „Helden“ zurück.

Nein, so gibt man Opfern und Erkrankten keine „Stimme“. Man erzeugt höchstens neue Depressionen.

Fazit:

Einen gewissen Unterhaltungswert kann man dem Blödsinn nicht absprechen.

Denn selten kann man Hollywood-Autoren dabei zusehen, wie sie ihre eigenen „Traumata“ und Psychotherapien für den Zuschauer aufarbeiten. Dass es dabei auf dem Level „Ich glaube, ich bin als Kind mal in den Gartenteich gefallen“ oder „Tante Helge war mal ein Jahr depressiv“ bleibt, ist fast witzig.

Allerdings ist das kein Grund, dafür irgendeine Topwertung springen zu lassen, da die Grundgeschichte langsam so lückenhaft und egal wird (ging es nicht mal um Q und Diktaturen?), dass man demnächst viel CGI-Getöse auffahren muss/wird, um den Zuschauer von dieser Schlafwagen-Dramaturgie abzulenken.

Aus Hate-Watch-Perspektive ist das alles durchschnittlich, aber als echte Trek-Geschichte…

Nun ja, ihr kennt diese Grafik ja inzwischen:

