Endlich ist Alex Kurtzman normal im Kopp geworden: Statt jede Woche Zeichentrick-Serien anzukündigen und – nebenbei – das Star-Wars-Franchise in Sachen „Totreiten“ noch zu überholen, kündigte er endlich eine EINZELNE, klassische Serie an. Mit Michelle Yeoh in „Star Trek – Sektion 31“.

Die entsprechenden Gerüchte zu „Star Trek – Sektion 31“ wurden von eurem Lieblings-Gossip-Experten (äh… das bin … ICH?) ja bereits vor einiger Zeit auf Zukunftia ausgebreitet. Danke an dieser Stelle an Rex Gildo und Lady Diana, die mir damals geholfen hatten, diese News frühzeitig an euch zu channeln.

Nun wurde es von CBS bestätigt: Michelle Yeoh wird bald erneut die allseits beliebte Rolle als Space-Hitler antreten. Alex Kurtzman ließ verlauten:

“Michelle has shattered ceilings, broken boundaries, and astonished us with her grace and gravitas for decades. As a human, I adore her. As an actor, I revere her. Erika and Boey (Das sind die Autoren) are remarkable, exciting writers who bring a fresh perspective to the world of Star Trek, and we’re all thrilled to explore the next wild chapter in the life of Captain Philippa Georgiou.”

Nur dank zahlreicher und namhafter deutscher Newsseiten waren wir in der Lage, diesen Englischen Text sehr adäquat zu übersetzen:

„Michelle hat zerbrochene Decken, gebrochene Grenzen und erstaunte uns mit ihrer Anmut und Gravitas für Dekaden. Als ein Mensch, ich verehren sie tue. Als eine Akteurin, ich verehre sie auch. Erika und Boey (this are the authors) sind bemerkenswerte, aufgeregte Schreiber, wo bringen eine frische Perspektive zu die Welt von Star Trek, und wir trillern alle, zu erforschen das nächste wilde Kapitel in dem Leben von Kapitän Philippa Georgiou.“

Die Schauspielerin fügte in ihrem eigenen Statement noch hinzu: „I believe it will go ‚where no WOMAN has ever gone before!'“ (Und ja: WOMAN war im Originaltext schon großgeschrieben)

Die Genies hinter dieser Idee werden neben Kurtzman die tollen Autorinnen Erika Lippoldt und Kim Bo-yeon sein. Erstere verzückte uns z.B. bereit mit der Episode „Into The Forest I Go“ von Discovery (was komischerweise NICHT die Folge war, die im Wald spielte) und der Saru-Short-Story „The Brightest Star“, die bereits von Zukunftia mit dem bronzenen Brühwürfel ausgezeichent wurde.

Kim Bo-yeon hat ihr bei beiden Episoden geholfen, weil die natürlich richtig toll werden sollten. Prima! Teamwork bringt uns alle voran. Finde ich gut, wenn Star Trek heute noch bei IRGENDWAS ein Vorbild sein kann.

(Im Ernst, Leute. Diese Satire-Sache mit Star Trek war doch immer UNSER Ding hier?)

