, „Star Trek – Picard“, Kritik zu 2.06, “Gnade”

(Nein, ich nutze die Steilvorlage des Episodentitels nicht. Trotzdem danke!)

Ich weiß ja nicht, was die Autoren vor ihrer Arbeit so einschmeißen, aber ICH würde bitten: Nehmt weniger davon! Der Rest der Menschheit will nämlich 1% abhaben. – In dieser Folge geht es darum, dass man sich auf einer Party auch dann wohlfühlen kann, wenn der komplette Sicherheitsdienst im Koma liegt. Oder war das ein cleverer Kommentar zur weltpolitischen Sicherheitslage? Inzwischen traue ich den Machern alles zu.

Inhalt: Auf einer bierseligen Jazz-Party sorgt Picards Truppe dafür, dass Renèe Picard erst 5 Minuten später die Feier verlässt. Von diesem epischen Erfolg geblendet, übersieht Jean-Luc leider den heranrasenden Dr. Soong, der zum Wohle seiner künstlichen Tochter alle ethischen Bedenken fahren lässt.

Durch den fünften Gang – und den Enddarm.

Besprechung:

Toll finde ich, dass auch diese Folge wieder kürzer ist als die letzte. So spart man Lebenszeit und Alex Kurtzman kann das Brainstorming demnächst an der roten Fußgängerampel durchführen. Gerade zu Corona-Zeiten eine tolle Idee!

Zu den Kritikpunkten:

– Wenn man keinen spannenden Episodenstart hat, muss man eine VORSCHAU einbauen – an die man dann „35 Minuten vorher“ dranschreibt. Blöd nur, wenn das erste Bild so unspannend ist, dass ich mir auch schnelltrocknende Farbe auf den Fernseher hätte kleistern können. Wir sehen nämlich nur Picard, der auf dem Boden liegt und aus dem Mund blutet… Dazu gedämpfte Stimmen, wie: „Wir müssen ein Krankenhaus hierherfahren!“ – „Bist du verrückt? Das ist aus Beton!“

Nein, man fragt sich hier nicht wirklich, WAS passiert ist. Denn man kennt das ja von den eigenen Verwandten: Tante Helga fliegt mit ihren 88 Jahren auch ständig über den Dackel.

„Er ist auf einer Weintraube ausgerutscht. Zum zehnten Mal!“ – „Keine Sorge, sein Androiden-Metabolismus wird ihn innerhalb eines angemessen simulierten Genesungszeitraums reparieren. Kommt wieder, wenn die nächste Traubenernte reif ist.“ – Blutgruppe Stern-1-von-5-Negativ: Diese Folge zeigt großes Selbstbewusstsein in Bezug auf den eigenen Kanon. Gepaart mit Demenz.

– Schon blöd, dass einem dieser Robo-Twist der ersten Staffel voll auf die Füße fällt? Aber okay, man hatte sich ja damals abgesichert, als man erwähnte, dass der Roboter genauso senil, schwach und bettlägerig wie ein normaler Mann werden würde. („Juchuuu! Und können sie auch Zahnausfall reinpatchen?“) Nur den Kunstblut-Generator im Mund hatte man vergessen?

– Derweil schusselt und stümpert man sich auf die total wichtige(?) Party. So betäubt Jurati im Sicherheitsraum im allerletzten(!) Moment alle Anwesenden, nur um dann gefesselt festzusitzen. Zwar wird das mit neu eingeführten Borg-Kräften schnell behoben, aaaber man fragt sich schon, warum wir uns mediengeschichtlich wieder zwischen TNG und der Olsen-Bande befinden.

– Panne auch, wie man immer wieder von einem Thema zum anderen kommt, indem Figuren eine Gefühlsregung plump thematisieren. Hier nur wenige Beispiele von vielen:

„Picard, ihre Stimme ist so anders, wenn Sie mit mir reden. Finden Sie mich etwa scharf? Oh, jetzt war Ihr Gesicht anders, also haben Sie gelogen.“

„Sie wirken so fröhlich, alsooo sind Sie fröhlicher geworden, Rios?“ – „Hey, das stimmt! Wegen der sexy Ärztin, der fehlenden Autoabgase in diesem Raum (dachte, die wären 2024 üblich) und dieser tollen Streichhölzer in meiner Hand. Die muss ich mir bei unserer Serie immer in die Augen klemmen, weil sooo wenig passiert.“

„Hey, Renée Picard ist angespannt, obwohl sie locker wirkt. Sie zieht dann immer an ihren Ohrhaaren und spielt an ihrem rechten Nasenloch.“

„Gerade hat Q ihr geschrieben, dass sie noch einen halben Becher Cookie Dough im Kühlschrank hat. Jetzt wird sie nach Hause gehen und diese öde Jupitermission niemals durchführen.“ – „Schnell, schick ihr ein TikTok-Video, wir müssen die Menschheit retten!“ – Der Intellekt leckt: Dieser Dialog ist beinahe der Episodeninhalt. Fehlt nur noch ein Deepfake-Video von Sparkiller, in dem ich anstatt Jurati singe, und wir könnten das Review beenden.

Im Ernst, das ist so mies geschrieben, dass es wie eine Telenovela wirkt. IHR bemerkt meine Abscheu deswegen immer dann, wenn ich Sparkiller in seine Redaktionsteekanne breche. Und er sich über den Geschmack beschwert. („Hey, der schmeckt so mies, dass ich lachen muss!“)

So gefühlsduselig geht es weiter: Raffi bekommt erneut eine Vision von Elnor, weswegen sie halb in Tränen ausbricht (hat sie auch Angst, dass er wiederkommt? Verstehe ich!). Rios tut bereits so, als habe er sich in die schöne Ärztin unsterblich verliebt („Sie hatte alle ihre Stethoskope in einer Glasbläserei mundgeklöppelt. Dieser Frau ist ein Handwerksgenie!“) und die Zeitwächterin bemerkt durch Picard, dass es nicht der geilste Job der Welt ist, 20 Jahre lang auf einen anderen Menschen aufzupassen – wie auch immer man das konkret macht, wenn man eine eigene Wohnung hat. („Ich stelle ihr dann immer Taschentücher vor die Tür, wenn sie erkältet ist.“)

Derweil trinkt Jurati entspannt ihr Bierchen und plaudert mit der imaginierten Borgkönigin laut über ihre „geheime Mission“, während man sie bereits anglotzt. Übrigens zum zweiten Mal an diesem Abend. – Wenn sie jetzt weitere fünf Male verhaftet wird, hat sie nur noch zehn Versuche frei, um unerkannt zu bleiben?

„Probier’s maaal mit Verblödigkeit…“ – In der ursprünglichen Fassung sollte Picard eigentlich den Song „Mamaaa“ von Heintje singen. Aber der Chefautor fand es unrealistisch, dass Jean-Luc seiner Mutter huldigt, nachdem sie ihn immer mit einem Bolzenschussgerät in den Schlaf gestreichelt hat (siehe die mysteriösen Rückblenden). Aber schön, dass man noch Wert auf Konsistenz legt.

Auch weiß ich nicht mehr, was mir die Serie thematisch sagen möchte: Vor einigen Episoden erzählte man uns, dass Waldbrände(!) ein Hinweis auf Post- und/oder Prä-Apokalypse seien. Und dass drei Obdachlose neben einem Hilfsangebot(!) der Untergang des Abendlandes bedeuten („Es ist so furchtbar! Der eine hat sich sogar sechs Tage nicht geduscht!“ – „Klapo? Neee, der hat eine Wohnung.“)

Und nun ergießt man sich darüber, wie toll dieser Jazz-Abend doch sei. Und wie viel BESSER als gedacht dieses Zeitalter daherkäme. Wobei das Detail, dass neben der Astronautin noch zwei dunkelhäutige Astronauten mitfliegen dürfen, nicht gerade zufällig gewählt sein dürfte. Zugegeben, diese Raummission soll ja die große Ausnahme darstellen, die die Menschheit zum Besseren wendet…

Wobei ich auch hier langsam wissen will, was da konkret passieren soll.

Ist ja nicht so, dass russische Präsidenten mit Pipi in den Augen aufwachen und sagen: „Oh mein Gott! Das James-Webb-Teleskop hat die bisher älteste Galaxie gefunden. Ich glaub, ich werd Buddhist.“

Weiter in Stichpunkten:

– „Saufen – Die Serie“…

Erneut fällt dieser Abklatsch eines TNG-Reboot-Remasters durch das Thema Alkohol auf. So will Raffi gerne saufen, darf aber nicht, weil sie sonst weiße Mäuse-Elnors sieht. Und Renée Picard säuft sich vor der Astro-Mission gerne noch ein paar Triebwerksschäden ins Großhirn, weil Depressive so was nun mal machen.

Während Jurati einfach nur so säuft, ohne Grund.

„Gott. Immer wenn ich an Elnor denke, will ich wieder mit dem Trinken anfangen. Ich wünschte, es würde mich niemand mehr an ihn erinnern.“ – „Können wir Ihnen helfen, nette Dame?“ – „Waaas? Ausgerechnet Orlando Bloom und Hugo Weaving?!“ – Saufen, Komma, Koma: Diese Lust auf’s Amüsieren wirkt in der Serie komisch. Ist ja nicht so, dass die Zuschauer die selbst mitbringen dürften.

– Apropos „Ohne Grund“: Die Borgqueen ist irgendwie ganz schön runtergekommen? Früher war sie eine Herrscherin über ganze Wälder und Sternenfelder, doch heute verteilt sie Lob für das toll-torkelnde Auftreten an der Bar. Nicht zu vergessen das Warp-verdächtige Gefasel von „Beste Freundin“, „Einfach mal Rumknutschen“ und „Hübsche Kleider“.

Ich würde darüber ja laut lachen, aber gerade kommt General Martok rein – und bekommt sein Ü-Ei nicht ohne Hilfe auf.

Wenn man bedenkt, was für Flitzpiepen heute SF-Drehbücher schreiben dürfen, wundert es mich aber nicht. Diese Leute können nur dann für das Genre schreiben, wenn die Raumstation aus Kitkat und Handyhüllen gebaut ist. – Da hilft es auch nicht, dass man sich einen Satz lang über den dauernden Handygebrauch unserer Zeit lustig macht. Für MEHR Selbst- und Fremdbetrachtung müssten die Drehbuchschreiber bereits ihre Oma fragen? („Bauchfrei in der Öffentlichkeit? Okay, baue ich ein!“)

– Jurati kann singen. Und sogar gar nicht mehr damit aufhören! Schade, da hatte ich mit meiner Vorhersage zu Episode 9 im Februar leider … recht. Ich hasse es, wenn die Realität der Satire keine Luft zum Atmen lässt.

– Verstehe ich das richtig? Q will über Dr. Soong unseren Picard davon abhalten, Renèe davon abzuhalten, die Astronautenparty zu verlassen? Und vorher schickt Q noch eine WhatsApp an Renèe, dass sie ruhig gehen könne? – Wow! Wenn ich nicht schon SF-Fan wäre, würde ich spätestens jetzt jemanden dafür bezahlen.

„Ha! Volle Gleitseite erwischt! Nun wird dieser Q mir helfen und meine Tochter in eine echte Holzpuppe verwandeln!“ – Brent Spiners Humor ist unvergessen: Da spielt der Mann eine der ikonischsten SF-Rollen und mimt nun einen Mad Scientist, der nach dutzenden Klon-Fehlschlägen sein allerletztes Exemplar retten will. Äh… Was er lustigerweise mit Alex Kurtzman gemeinsam hat…

– Es ist ja schön, dass Picard seine Vorgängerin mit ein paar warmen Worten davon überzeugt, die innere Zerrissenheit zu vergessen („Wissen Sie, manchmal muss man einfach machen, wovor man Angst hat.“ – „Ach sooo. Bin ich noch nie drauf gekommen, Schnief.“). Aber da dieser Abend ja als sooo wichtig dargestellt wurde, wäre es doch okay gewesen, ihrer finalen Ansprache beizuwohnen? („Bin immer noch dabei, Tschö.“)

– Wenn man es genau nimmt, hätte sie natürlich auch zu jedem Zeitpunkt davor oder danach absagen können. Aber ich glaube, das fällt bei den Autoren unter „komplizierte Zeitreiselogik“ und sollte daher nicht hinterfragt werden… Ich bin mir auch nicht sicher, ob man nicht auch draußen mit ihr hätte sprechen können (soll ja Partys geben, die man dann wieder betreten kann), aber ich will die Gedankenspiele nicht zu crazy werden lassen.

– Doktor Soong entpuppt sich als Ursuppen-Antagonist und überfährt mal gerade (fast) Jean-Luc und Renèe. Tja, auch dies ist ein Plot, den ich mir bei Star Trek immer gewünscht habe. So wie damals, als Gul Dukat den Sisko mit dem Bulli gerammt hat, weil ihm die Pah-Geister das gesagt haben.

(Hey, Moment mal. Das war ja wirklich das Ende von DS9?)

„Ich kann Ihren Captain nicht retten.“ – „Was fehlt Ihnen? Mullbinden? Klemmen? Medikamente?“ – „Nein. Immer, wenn ich ihn wiederbeleben will, kommt ein verzweifelt dreinblickender Robotermund aus den Innereien und sagt irgendwas von wegen: ‚Wenn sie mich dank der alten sieben Staffeln in Erinnerung behalten, genügt mir das.‘“

– Praktisch: Picard ist zwar ein Androide, kann aber von einer Ärztin problemlos mit ein paar Pflastern und einem elektrischen Schock geheilt werden… Immerhin, ich dachte mit 6 Jahren auch, dass Krankenhäuser genau SO ihre Patienten retten. Fragt sich nur, warum Seven vorher noch erwähnte, dass „alle Organe Implantate“ wären. War ja dann nicht so wichtig? – Vermutlich meinte sie das auf einem Dödel-Level in der Art von: „Ein Samsung-Handy ist gaaanz anders sei als ein Apple-Handy.“

– Danach wird sogar über Hirnschwellungen, Hirnblutungen und Synapsen gesprochen. Ich weiß ja nicht, wie EURE Definition von „Androide“ ist, aber ICH glaube, dass die Autoren im Kinderbuch versehentlich auf die Seite mit den „Klonen“ geblättert haben, als sie es lernen wollten.

– Die Dialoge kann man erneut in der Pfeife krematorieren: Allein, wie Soong seine Tochter als „Projekt“ bezeichnet (liebt er sie nun oder nicht?) oder auch das Wiedersehen zwischen der Ärztin und Rios („Wir sind die Guten!“)… So viel Gänsehaut kann man mir angesichts dieses Fremdschams gar nicht verpflanzen.

– Ur-Soji ist wirklich nur ein Experiment von Soong. Und natürlich hat sie noch nie nach ihrem Vater gegoogelt („Was, Papi wurde rausgeworfen?“). Aber okay, dafür hat sie ja andere Stärken. So glaubt sie ernsthaft, dass man sich an uralte Fotos erinnert, auf denen man im Kindergartenalter ist.

„Hey, ich bin gar kein Klon oder Android. Aber mein Vater ist ein … Echsenmensch?!“ – Kein Plot-Twist ohne Plothole-Twist: Inzwischen muss man annehmen, dass die Wendungen von einem Generator geschrieben werden. Wobei… Heißt das etwa, dass Alex Kurtzman auch ein Android…? Und könnte das unter KIs die gefährliche Emotion des Selbsthasses aufkeimen lassen?

– Wunderbar auch der Enthüllungsmoment, samt entsetzten Selbstgesprächen für den : „Oh – mein – Gooott?! Was – bin – ich?“ Mein Entschuldigungsschreiben an Uwe Boll geht jedenfalls morgen mit der Post raus.

Man könnte noch viel mehr aufzählen. Wie z.B. die Frage, wie Picard eigentlich „entkommen“ ist, als Soong durch einen blöden Blick die Sicherheitskräfte gegen ihn aufgebracht hat. So schnell kann doch selber der beste Treppenlifter nicht fahren?

Und wie lange GENAU muss eigentlich eine komplette Security ohnmächtig in ihrem Raum liegen, bis irgendwer etwas merkt?

„Ja, ungefähr sooo hoch muss mein Pegel liegen, damit ich das noch länger ertrage.“ – „Wein? Schnaps?“ – „Quatsch, es geht um meinen Geldspeicher, Mädchen!“ – So brave, so stunning: Der letzte Glückkeks vor der Weltraumausfahrt. Immerhin ist die Depression schon halb vergessen. Es stimmt also doch, was alle sagen: Einfach mal rrrausgehen, die Beine auf einer Schickimicki-Party vertrrreten!

Wie bitte? Um was es in der Episode eigentlich ging? Na, um eine Party, auf die man sich schleichen musste, damit dort nichts passiert.

Also so wie jede meiner eigenen Geburtstagsfeiern, buhuhuu.

Fazit:

Erneut muss ich sagen, dass alles so plump, gestreckt und sinnlos ist, dass daraus Kunst entsteht.

Ja, ich meine das ernst.

Man muss es erst mal schaffen, dass ein allmächtiges Wesen einen verrückten Professor auf eine Schnarchparty schickt, damit Picard KEINE inspirierende Ansprache halten kann. Während die Borgqueen im Kopf zu Gesangseinlagen aufruft, die genug Endorphine für die weitere Assimilation freisetzen. Und das alles, damit am Ende ein Roboter-Captain mit weichgeklopften Fleischneuronen im Koma liegt.

Kurzum, ich hoffe, diese Episode wird auf der nächsten Documenta auf den Bildschirmen laufen.

Als Star Trek-Folge:

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

Als Aktionskunst am Gegenteil-Tag:

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM