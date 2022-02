SPARKIS MICKRIGER MEINUNGSKASTEN

Meine Fresse, ist das anstrengend. Was der Kurtzman-Autorenpuff aus einer theoretisch recht originellen Story um eine galaktische Abrissbirne macht, lässt die weltweiten Covid-Maßnahmen (beinahe) schon methodisch und wirkungsvoll aussehen.

Besteht die Sternenflotte denn nur noch aus der Discovery? Was macht der Rest in der Zeit, wo Burnham das Problem um die geklaute Anomalie-Bombe löst? Für welches sie, zumindest teilweise, durch das Involvieren von Book sogar verantwortlich ist. Immerhin durfte der Admiral mal zu Wort kommen, auch wenn seine Ideen natürlich alle voll doof und total unmichaelig sind. Wenigstens besteht er auf das Dabeisein von Commander Nanu, weil Captain Mike in Sachen Book vielleicht nicht immer die richtigen Entscheidungen fallen würde. Warum eine WEITERE gute Bekannte dagegen helfen kann, bleibt offen.

Wie wenig vom Effizienz-Porno TNG & Co. überlebt hat, merkt man auch bei den beiden Komparsen im Shuttle-Schiff, welche sich während der Mission (!) lauthals über die Vor- und Nachteile von Böswolke-Sprengen und Ten-C-Erstkontakt streiten. Während Saru nur genervt mit den Augen rollt, kramt der gute Doktor sogar direkt seine Patientencouch aus der Handtasche. Auf der Ent-D dagegen wäre die ganze Chose bereits durch ein dezentes Räuspern von Jean-Luc beendet gewesen.

Erneut war das Interessanteste für mich wieder Playboy Saru und seine vulkanische Liebessklavin. Dass sich hier zwei gleichgesinnte Geister treffen kann ich den beiden tatsächlich abnehmen und überhaupt, wer hätte schon etwas gegen eine heiße Milf und ihren beiden Mount Seleyas, höhöööö!?

Und bei all dem Schiffs-Drama kann ich es eh gut nachvollziehen, dass sich Saru von seinen beknackten Crew-Kumpels fernhält und sich auf das Befeuchten von Blumen und spitzohrigen Damen konzentriert.

Apropos konzentrieren. Beim letzten Teil mit dem Wurmloch habe ich weitweise etwas den Überblick verloren. War man jetzt IN der Anomalie? Am Rande der Galaxis? Am Eingang vom Wurmloch? Und durch das Wurmloch in der Anomalie am Rande der Galaxis sah man die Wolken-Kontrolleinheit der Ten-C HINTER dem Rand der Galaxis? Leider sind meine Notizen an dieser Stelle etwas unleserlich… *auf angenagten couchtisch zeig*

Aber am Ende ist dies ja sowieso alles egal. Denn zwar ist die DMA putt (vermute ich mal, hat man ja nicht gezeigt?), aber als cooler Cliffhanger wird uns direkt eine NEUE präsentiert. An der selben Stelle. Welche genauso aussieht. Huuu, so spannend! Da kann sich Riker am Ende vom ersten „Best Of Both Worlds“ aber warm anziehen!

Fazit: Lahmer Lückenfüller, welcher außer den wollüstigen Abenteuern unseres dauergeilen Deckhengstes Saru nichts zu bieten hat. Wolke ist noch da, erster Kontakt steht noch aus und der böse Professor nebst bookliger Gehilfe treibt weiterhin sein Unwesen. Fast fühlt man sich eine Folge von Scooby Doo erinnert. Wer sich wohl hinter der Ten-C-Maske verbirgt? („Und ich wäre damit durchgekommen, wenn sich nicht diese nervige Rastertusse mit ihrer Mannschaft eingemischt hätte!“)