„Tüss, Spark! Ich bin bis nächste Woche in Sachsen-Anhalt! Denn neben Bananen gibt es dort bestimmt auch kein Internet und somit Discovery. Aber selber viel Spaß damit, har-har-har!“ – Da wird vor Wut das Käppchen rot! Wenn ein Klapowski keinen Bock hat, dann vermacht er sich auch gerne einmal in einer Nacht und Nebel-Aktion (es gab zuvor Bohneneintopf) in Richtung Zone. Hoffentlich stürzt er dabei nicht (emotional) in einer Landschaft fern jeder Zivilisation ab. Ah, sorry, Sachsen-Anhalt erwähnten wir ja schon.

Inhalt: Während Burnham sich in ihrer Eigenschaft als Mutter der Nat… der Föderation um einfach ALLE Sorgen macht, bestraft Tilly eine Gruppe Kadetten mit ihrer bloßen Anwesenheit. Und einen Absturz später sogar einen ganzen Planeten! Zur selben Zeit steht der Wiedereintritt von Ni’Var auf dem Spiel. Na, welche fantastische Alleskönner-Dame DAS wohl wieder gerade biegen kann, hmm?

Besprechung:

Captain Burnham erhält den fachmännischen Rat, dass die Crew der Discovery ab und zu auch einmal Dienstschluss haben sollte, damit diese vor lauter Stress nicht das Dilithium aus dem Warpkern knibbelt. Anscheinend musste man erst tausend Jahre in die Zukunft reisen, um von solch fortschrittlichen Management-Methoden zu erfahren („Anketten an Arbeitskonsole nix gut!?“).

Kurz, es geht wieder um Gefühle. Soooo viele Gefühle! Crew traurig. Stamets traurig. Tilly traurig. Burnham traurig, weil andere traurig. Book sogar extra traurig.

Dieser verbringt deswegen den Rest der Episode auch in der Kabine von Neu-Counselor Culber. Nach nur vier Jahren hat man im Autorenraum anscheinend bemerkt, dass der Doc nicht wirklich viel zur Story beigetragen hat. Ausser vielleicht als Auffangbecken der Tränen (und einer anderen Flüssigkeit) von Stamets. Gut, als Schiffsarzt hat man eh nicht besonders viel zu tun, zum Aufstocken der Rente ist das bestimmt nicht verkehrt. Ist ja auch nicht nicht so, dass man in Sachen Personal aus einer ganzen Föderation schöpfen könnte.

„Hui! Dieses ‚Aus Scheiße Gold machen‘ funktioniert ja super! Das kriege ich bestimmt problemlos hin!“ – „Oh, Entschuldigung! Sie sind ja neu hier bei uns um Discovery-Autorenraum. Bei UNS geht das nämlich genau andersherum.“ – Ein großes Mistverständnis. Book trauert über den Verlust seiner ganzen Welt. Wer könnte da also besser weiterhelfen, als ein gerade frisch angefangener Hobby-Psychiater mit seiner holografischen Köttel-Mandala? Genau, JEDER!

Neben der professionellen Betreuung von Book („Schon einmal über Selbstmord nachgedacht?“) winkt er bei Tilly aber schnell ab, schließlich hat alles seine Grenzen. Redete eh nur über ihre Qualifikation wie „Nonnenjagen“ und „Sachen essen, die sie gar nicht mag“ (Ja, wirklich!). Stattdessem schickt er diese zu einer Team-Übung an der Akademie. Was schweißt ein Team schließlich schneller zusammen, als der gemeinsame Hass auf unsere rothaarige Bockwurst in der prallen Uniformpelle im engen Raum eines Shuttleschiffs?

Wahrscheinlich stellt dies in Wirklichkeit ein brandneues Kobayashi Maru Szenario dar, in welchem Tilly mit ihrer dicken Kiste in der Mitte des Shuttles hockt und alle mit dummen Sprüchen von der Arbeit abhält („Captain, soll ich das Feuer erwidern??“ – „Hey, das erinnert mich an die Zeit, wo ich in den Plasmagenerator gefurzt und einen halben Planetoiden gesprengt hatte! Hihihiii!“). Grausam, aber effektiv. Aber die genervten Blicke der restlichen Shuttle-Besatzung wirkten dafür wenigstens authentisch und vor allem für den Zuschauer nachvollziehbar!

Ganz im Ernst, mittlerweile weiß ich auch nicht mehr, in welche Richtung die Autoren unsere Tilly entwickeln wollen. SOLL sie eine Nervensäge mit unangebrachter Selbstüberschätzung („Ich sehe mich schon auf dem Weg zum Captain-Stuhl! Aber jetzt erstmal hinsetzen, bin allein durch die Vorstellung schon ganz außer Atem. Keuch!“) oder doch einfach nur ein Gute-Laune-Bär mit fremdschämiger Doofspruch-Spezialisierung darstellen? Letzteres hatten wir ja in dieser Folge auch wieder (Tilly: „Ihr Jungs gehört zur Sternenflotte. Wir sagen AYE!“ – Alle (sichtlich beschämt): „Aye…“). Benutzt man Discovery eigentlich in der Pediküre? Schließlich rollen sich einem dabei die Fußnägel so schön hoch. Brrrr…

„Ich kann euch nicht hööööreeeen!!? Wir in der Sternenflotte sagen AYEEE!!!“ – „Oh, Gott… hoffentlich guckt mich das rothaarige Plunderstück mit dem irren Blick jetzt nicht an…“ – „Recht hast du, diese plumpen Sprüche sind ja nicht zu ertragen. Dann lieber von wilden Bestien verspeist werden.“ – Zu Weihnachten lieber Grinch als Cringe. Tilly versucht sich als Motivationssprecherin. Mit Erfolg, denn nie raste meine Hand schneller zum Abschaltknopf!

Aber der unvermeidliche Bonding-Moment zwischen Tilly und ihren Opf… Mitstreitern zeichnet sich bereits Lichtjahre vorher ab, als der Shuttle-Ausflug durch einen zufälligen Gammastrahl abrupt unterbrochen wird. Ein ordentlicher Absturz hat schließlich schon damals bei Wesley und Picard geholfen („Hach, jetzt genieße ich es NOCH mehr, dass das dumme Blag endlich weg ist!“).

Die Auflösung ist dann auch eine ähnliche. Tilly verlässt umarmungsreich die Discovery und warpt im Sonnenuntergang vermutlich einer weiteren Kurtzman-Serie entgegen. Dank der neuen Drehtechnik mit dieser 3D-Kamera scheint man neue Shows ja wie am Fließband rauswerfen zu können. Sieht zwar dadurch alles künstlich, billig und öde aus, aber wenigstens wirkt dadurch zusammen mit Discovery alles aus einem Guss.

Etwas besser hat mir da schon der Plot um die Wiedereinführung von Ni’Var in die Föderation gefallen. Zumindest zu Beginn. Gerade Saru und seine Bekanntschaft mit der Vulkanier-Chefin T’errine (oder so) erinnerte gar an das alte Trek, vor dem Kurtzperium. Die Vulkanier sind sowieso ganz gut in Sachen Design-Änderungen weggekommen, gerade wenn man die Klingonen bedenkt. Diese wurden anscheinend so sehr verhunzt, dass man sie erst gar nicht mehr auftauchen lässt.

Trekkige Elemente wie Diplomatie und Verträge waren hier aber mal sehr angenehm. Kompromisse dort, etwas Getrickse hier und ein positives Ende ohne Phaser-Ballerei. Mensch, es geht doch!

ABER!

Urheber und Bestandteil der Lösung war natürlich wieder Michael Burnham. SIE ist nun das Bindeglied zwischen Vulkan und der Föderation. SIE wird am Ende für ihre dolle Idee bewundert und gelobt. Selbst der Präsident der Föderation krauchte wieder vor ihr auf dem Boden herum, während Michael gnädig auf sie herabblickte. Es wäre schon fast witzig, wenn einem vor lauter mit der flachen Hand auf die Stirn hauen nicht der Schädel brummen würde.

„Komm, mein Kind. Sonne dich in meiner Pracht. Sankt Michael schenkt dir ihr Gehör.“ – „Oh, eure Herrlichkeit! Mein Licht! Ich bin nur ein niedriger Föderationspräsident. Ein Wurm! Ein Nichts! Womit habe ich es verdient, mich in deiner Nähe auf dem Boden zu winden?!“ – Die Hairwürdige des Gipfels. Fast hätte die Föderation ein Problem mal alleine und ohne Hilfe durch Mega-Michael gelöst. Undenkbar, fürwahr!

Fazit:

Same procedure as every episode. Mal abgesehen von einem kleinen Lichtblick in Form von Saru und dem vulkanischen EU-Beitritt hat sich qualitativ nicht viel getan. Aber können wir hoffen, was Tilly betrifft? Selbst wenn wir nur WENIGER von unserem quasselndem Quarkbällchen zu sehen bekommen, macht man bereits einen Tritt in die richtige Richtung. Nämlich ihrem Hintern.

Aber was ist mit dem Androiden-Neutrum? Doktor Councelor? Depri-Book? All dies ist für mich so dermaßen uninteressant, dass ich schon fast neidisch auf SOKO-Folgen beim ZDF schiele. Und wir sind jetzt erst einmal bei Folge 4. Wie krampfhaft wird man daher noch die Auflösung des Problems um das treibende Wurmloch vor sich herschieben? Und wie BLÖD wird diese am Ende sein?

Das Finale von Staffel 1 2 3 setzt die Latte dabei schließlich sehr hoch an.