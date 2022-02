Donnerstag, 18:05 Uhr: Sparkiller fällt mit einem Berg an zerknüllten Taschentüchern in mein Büro. Sein Gesicht ist bleich wie ein Weißer Zwerg. Seine Hände sind durch zwanghaftes Kratzen gerötet, fast wie Rote Materie. Nur fetzenhaft kann ich seinem Gestammel entnehmen, was geschehen ist: „Discovery… Neue Folge… Wer konnte… es ahnen?“ – Zeitlupenhaft reiße ich die das letzte Blatt von meinem Kalender ab. Und dort grinst mich der breite Totenkopf aus Kugelschreiberstrichen an, den ich selbst aufgemalt hatte. Es ist also wahr…

Das Gute ist aber: Das Review muss keine Überlänge besitzen. Denn inzwischen ist uns der Stil der vierten Staffel so sehr in Fleisch und Blut übergegangen (sozusagen die Boosterimpfung für den schlechten Geschmack), dass man vieles abkürzen kann.

(Hmm… „Abkürzen“… Mit Selbstverstümmelung könnte ich‘s auch mal wieder probieren?)

Zum Inhalt: Weiterhin soll die Anomalie entweder gesprengt, belabert, beobachtet oder hübsch bepflanzt werden – je nach Zeit, die man noch bis zum Staffelende herumbekommen muss. Für die Sprengung interessiert sich z.B. Booker, der mit seinem vertrauensunwürdigen Kumpel aber erst durch Bau- und Schwarzmärkte tingeln muss, um 208 Quadrilliarden Tonnen Düngemittel zu beschaffen.

Gleichzeitig soll Michael Burnham Kontakt zu einem Volk neben (über? in?) der Galaktischen Barriere aufnehmen. Denn vielleicht kennen diese Aliens die Urheber der Anomalie, quasi als Nachbarn. So eine kugelförmige Ausdehnung um die Milchstraße ist ja naturgemäß eher kompakt gebaut…?

„Captain, wir müssen Ihnen leider sagen, dass…“ – „Oh Gott, ist was mit der Katze?“ – „Nein, nur mit dem Universum.“ – „Puh, Gott sei Dank.“ – „Aber leider ist auch Book involviert.“ – „Oh Gott, hat er kein Katzenfutter bekommen?“ – Früher sagte man noch „Das geht dich nix an!“, wenn Dinge zu persönlich wurden. Doch heute darf man erwarten, dass die Chefs minütlich mit Blumensträußen reinkommen, wenn man Stress mit der Familie hat.

Hier der Rest der noch andauernden Handlungs-Verhandlungsbasis:

– Nur Michael Burnham kann Booker überreden, die Anomalie nicht zu sprengen. Zwar hat die Präsidentin befohlen, dass sie sich raushalten soll, aber da der Admiral andere Vorstellungen hat, steht es jetzt wohl … Unentschieden? Der Rest der Waagschale wird dann nach eigenem Ermessen von warmen Tränen gefüllt. (Ich will es ja nicht immer erwähnen, aber mal EIN Dialog ohne nasse Augenwinkel – wie viele „Paramount+“-Mitgliedschaften würde mich das kosten?!)

– Da wird selbst „Fast & Furios 8“ neidisch: In der Galaktischen Barriere wohnen Aliens, die man noch nicht kennt. Die Infos dazu kommen aus den Sphärendaten, die übrigens auch den Verbleib des Bernsteinzimmers und den Sinn des Lebens beinhalten. – Klar, als Storyvehikel ist dieses „Internet für’s Trekuniversum“ sehr praktisch, aber auch sehr … faul?

– Durch die ganze Folge zieht sich der Eindruck, dass Michaels Gefühle zu Booker hier das „große Drama“ sind. Statt das Schicksal der Galaxie im Blick zu haben, müssen alle Charaktere ständig zeigen, wie toll sie Booker trotz des Verrats immer noch finden („Ein toller Mann. Hoffentlich geht’s seinem Bauchi gerade gut?“)

– Und es muss stets betont werden, wie sehr alle Michael in dieser harten Zeit unterstützen („Wir unterstützen Sie. Auch im Falle eines Unterstützungsbeistands.“). Immerhin scheint das aber sehr notwendig zu sein, denn in jeder Szene wirkt Michael nahe des Nervenzusammenbruchs. („Buhuu, warum unterstützen die mich nicht genuuug?“)

– Der Schwarzmarkt mit den vielen Rassen sah okay aus. Düster. Deprimierend. Allerdings hege ich inzwischen einen Widerwillen gegen solche Szenarien, da Kurtzmans Schreiberlinge NUR auf solch einfache Bilder setzen. Ich hätte z.B. auch einen Schwarzmarkt in einer lichtdurchfluteten Himmelsstadt genommen! Aber klar, Klischees bleiben ja nicht von alleine Klischees. Das bedeutet jahrzehntelange Arbeit, bei der man die Phantasie im Gehirn ständig aktiv aus schalten muss.





„Ich kann Ihnen das Erfinderinium nicht geben, Fremde! Vor der Stadt müssen erst 10 Wölfe getötet werden. Und Omi braucht 5 Heilpflanzen gegen ihren Space-Husten.“ – Auch ich habe meine Erfahrungspunkte mit der Serie gesammelt: Irgendwie ist‘s genial, wie man eine läppische Geschichte in die Länge ziehen kann. Dabei haben sie das stundenlange Aufleveln von Burnham („200 magische Tränen sammeln“) sogar schon rausgeschnitten.

– Burnhams Reise mit der Pilotin, deren Name sich auf „Uwe Seeler“ reimt (gerade zu faul zum Googeln), bietet uns die übliche Selbsterhöhungsmischung. Burnham erklärt ihrer Begleiterin z.B. erneut, warum gerade SIE auserwählt wurde („Es ist immer besser, wenn man was macht – weil man sonst nix tut.“), gefolgt von einem Dialog mit dem Schwarzmarktkönig, der uns erneut spannende Burnham-Storys andeuten soll. („Er nennt mich Right Hook, weil ich früher mal… – Aber diese Anekdote ist zu spannend für STD-Zuschauer.“)

– Natürlich hat Michael diesen einen (magischen?) Ring dabei, mit dem sie den Händler fast rumbekommt. Auch hier müssen vage Andeutungen zur Vergangenheit dieses Artefakts genügen. („Oh, ein Baer’Bock’Block! Der wurde damals von Ork-Borg in einer alten Mine… – Aber wen interessiert’s?“)

– Wie kleingeistig diese Episode ist, fällt einem erst auf, wenn man sich diese Story mal z.B. in einer DS9-Episode denkt. Zum Beispiel, dass Sisko auf einer Raumstation um einen Eimer Anitmaterie-Hackfleisch verhandelt, dann aber nicht genug Geld dabei hat (Laderaum des Schiffes zu klein? Sternenflotte zu arm?). Und die Gegenbieterin wäre in diesem Fall seine Frau Kasidy Yates, die einen Raum weiter lauert…?

– Als Michael ihren Book findet, wird erst mal fleißig diskutiert, ob sein Weg nun richtig oder falsch ist. – Wisst ihr was? So was interessiert mich NULL in einer derartig großen Gefahrenlage! Wenn sie für die Sternenflotte da ist (und Integrität hat), soll sie den Mann festsetzen – und fertig! Sinnfreie Diskussionen darüber, ob diejenigen, die noch nie den Müll rausgebracht haben („Was hast du denn erwartet?“), auch die Galaxie gefährden dürfen, sind öde. Und bei Kurtzman-Trek eh längst beantwortet…

(= Jeder darf alles, wenn’s Ergebnis passt. Und zur Not kann man dem Nachbarn immer noch den Müll auf den Rasen kippen.)

„Diesen Cockring hat bereits Alice Schwarzer getragen. Er ist unendlich viel wert!“ – „Okay, aber mich interessiert viel mehr, wo er herkommt!“ – „Kein Problem, der Kaugummiautomat dazu steht auf Risa.“ – Ein Ring, um die Zuschauerlebenszeit zu knechten: Die Rettung der Galaxie ist eine bierernste Angelegenheit. Daher bitte noch eine Runde ‚Paderborner Rachenputzer‘.

– Doktor Culber putzt derweil dem Reinigungsroboter den Staub weg und ist gestresst, weil er … seit drei Tagen normale Psychologenarbeit macht, für die er angeblich so geeignet war!? Klassischer Fall von Fehlbesetzung. Aber das ist trotzdem nichts, was nicht eine heiße Kanne Holodeck-Tee und ein stundenlanges Gespräch in Zeitlupe reparieren kann. Ich freue mich drauf! (Aber nur aus therapeutischen Gründen dem Therapeuten gegenüber)

– Burnhams Begleiterin (Ovomaltine?) muss spontan bei einem Boxkampf(!) antreten, um die fehlende Kohle zu verdienen. Tja, was tut man nicht alles gegen den Einsatz einer Massenvernichtungswaffe? Die Gefahren des faszinierenden Weltraums erfordern halt von uns allen vollen Einsatz. Da sie eine Frau ist, gehen wir natürlich davon aus, dass sie das packt. So wie damals auch Beverly Crusher und Deanna Troi jeden Kickbox-Wettbewerb für sich entschieden haben. – Und ja, ich ignoriere gerade zwei fiese Voyager-Flashbacks.

„Du hast bereits zweimal verloren, Frau!“ – „Ja, aber erst jetzt habe ich dieses siegesgewisse Grinsen drauf, das mir 50 Kilo zusätzliches Kampfgewicht verleiht.“ – Das genannte Grinsen ist zwar nur ein querstehender Splitter ihres Kieferknochens, aber egal… Natürlich kloppt sie aus ihrem Gegner die Scheiße aus dem Körper. Und gebiert auf diesem Weg nebenbei auch das nächste STD-Drehbuch?

– Als es an die Wettauszahlung geht, packt der Boxer das Messer aus. Sehr gut! Ein Grund für Burnham und Book, ihm gemeinsam erneut auf’s Maul zu hauen! Hach, muss Versöhnung schön sein, wenn man nur ein halbes Gehirn hat. Kann Kurtzman nicht auch MEIN Leben schreiben?

– Besonders spannend: Man fängt mal schnell ein Wechselbalg (ja, wie Odo!), das aber nix sagt und danach keine Rolle mehr spielt. Aber wir haben ja auch keine ZEIT für so was. Nach all den Verhandlungen, Vorabzahlungen, Nachzahlungen, Boxkämpfen und Versprechungen fehlt nämlich noch… eine Partie Poker! – Im Ernst, was ist das hier? Eine RTL-Spielshow in 12 Akten? Es hätte mich nicht gewundert, wenn der Gangster am Ende noch Moderationskarten hochgehalten und was von wegen „Jeopardy!“ gerufen hätte.

– Ich kenne mich mit Poker (für Vollbematschte) ja nicht aus, aber ist es nicht albern, dass Burnham die ganze Zeit dummes Zeug redet und alle manipuliert? So einfach geht das Spiel doch auch nicht, oooder? („Damals, im Ferienlager, da hat sich Book auch immer eine Flöte ins Ohr gesteckt, wenn er ein gutes Blatt hatte!“) Zumal ich Michael diese verspielt-alberne Herangehensweise nicht abkaufe. Schließlich ist sie doch die Person, die bei jedem runtergefallenen Teller meint, dass sie nicht mehr cool genug ist. („Buhuu! Ich wollte den nicht fallen lassen. Die Präsidentin hatte mir das nämlich erlaubt!“)

„Okay, ich hab einen Royal Flash: Ein Paralleluniversum, einen Zeitsprung, eine Pilzdimension und einen Joker namens ‚Feminismus‘.“ – Lieber Quarks Bar als boring Quark: Wenn ihr beunruhigt seid, dass das Schicksal des Quadranten an so einem Unfug hängt, kann ich euch beruhigen: Ursprünglich sollte sogar der Clown Beppo das Universum bei einem Tortenwerf-Wettbewerb retten.

All das dauert gefühlt eine Ewigkeit. Ja, man möchte sich fast selber ein Wurmloch im Apfel graben und den Kopf darin versenken… Wie ein taubstummes Wechselbalg mit Autismusproblem möchte man hier sein. Oder wie diese Reptilienwesen, deren Zwinkern(!) hier gleich mehrfach erwähnt wird.

Lang. Länger.

Duplo. Discovery.

Endlos, trendlos, kultlos…

Im episch belanglosen Ballermann-Umfeld belauern sich sinnfrei alle Feinde und Freunde, bis der Barhocker „La Paloma“ quietscht.

Burnham und Booker trauen sich nicht über den Weg, sind aber dennoch dickste Kumpel. Am Grab von Star Trek hält man schließlich zusammen.

Neben- und Hauptfiguren werden übergangslos zu genialen Boxern, Kartenspielern, Verhandlern und „fiesen Leuten“, wann immer das Drehbuch wieder Dinge aus Hüten zaubert („Weißt du noch? Damals war ich auch schon mal testweise fies. Auf Fiesamento Prime!“)

„Die Anomalie ist WAS? Ein Minengerät, das bestimmte Elemente aufsammelt?“ – „Ja. Aber keines von ihnen hat mehr als 3 von 5 Sternen bei Zukunftia bekommen. Zufall?“ – Den Fortschritt kann man nicht aufhalten; STD probiert es trotzdem: Positiv kann man vermelden, dass wir mal einen Schritt WEITER sind. Und bisher ist die Auflösung noch nicht megadoof. – Wer wettet auf kleine Zwerge mit Spitzhacken im Inneren des Objekts?

Generell bringt diese Episode alles zusammen, was ich nicht mag. Ich mag keine „bösen Kneipen“, die nur „böse“ sind, weil das am Eingang kontrolliert wird („Was?! Seit 5 Jahren kein Falschparken? Hinaus!“). Ich mag auch keine epischen Handlungsstränge um vernichtende Wurmlöcher, die am Ende in einen Weit-Pinkel-Wettbewerb im Raucherclub münden – den Burnham übrigens ebenfalls gewinnen würde.

Besonders anstrengend ist aber die affektierte Coolness von Michael. Zu Beginn der Folge möchte man ihr noch Zuckerstücke unter die Zunge legen, weil sie so verloren wirkt. Nur damit sie dann mit übertriebenen Gesten der Krawall-Kneipe zeigen kann, wo das Froschalien die Locken hat.

Nichts hieran interessiert mich oder hat irgendwas mit Star Trek zu tun.

Fazit: Intellektuelles Rumkrebsen auf unterstem Hochnotpeinlich-Niveau.

Wie so oft verläuft sich die Serie zwischen belanglosem Seelen-Betüdeln („Was?! Dein Selbstwertgefühl ist nur bei 50%?! Alle Triebwerke sofort abstellen!“) und irgendwelchen Szenarien, die man für düster und bedrohlich hält („Uuuh, Falschspieler! Taschendiebe! Schmuggler! Aber diese Anomalie hat uns ja quasi zum Hauptbahnhof gezwungen!“).

Um die realen Gefahren geht es selten – lieber redet man sich gegenseitig irgendwelche Motivationen aus. Wobei man oft das Gefühl hat, dass die Autoren diese Dialoge auch ständig im eigenen Kopf führen?

(„Nein, das ist sinnlos, Peter.“ – „Ja, Peter. Aber wir müssen es tun, es geht um meine Karriere!“ – „Klar, Peter. Aber doch nicht um jeden Preis!“)

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM