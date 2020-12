„Star Trek – Discovery“, Kritik zu 3.10, „Terra Firma“, Teil 2

Da im Spiegeluniversum alles falschherum ist, hoffen die Autoren darauf, dass aus „Faules Schreiben“ irgendwie „Geniales Autorenkino“ wird. Und tatsächlich nimmt die geistige Metamorphose ihren Lauf: Gesellschaftlicher Wandel entsteht jetzt durch das Abschaffen von (atmender) Gesellschaft, Misshandlungen sind nun Beweise ewiger Freundschaft (liebt Kurtzman mich wirklich so sehr?) und völliges Chaos ist nur der Beweis dafür, dass man sich an extrem VIELEN Stellen redlich bemüht hat. Schrotflintenmunition streut nun mal…

Wir haben schon viele Geschichten bei Star Trek gesehen, aber diese tolle Konstellation war noch nicht darunter:

Eine böse Person, die einer anderen bösen Person Böses antut, damit BEIDE total friedfertig werden.

Quasi die alte „Minus mal Minus ergibt Doof“-Formel. – So wie damals, als Picard dem Data immer gesagt hat, wie scheiß-blass er immer aussieht („Ekelhaft, ich muss brechen!“), damit der Androide ein richtiger Mensch werden wollte? Oder denken wir an Pille, der Spock so lange Rizinusöl in den Kaffee schütten musste, bis der Vulkanier die Menschen als angenehm logisch empfand?

Vermutlich funktioniert das im Writer‘s Room genauso? Man nervt sich an, findet sich ätzend, untalentiert und unattraktiv bebrillt, doch am Ende des Tages ist man aus irgendeinem Grund davon überzeugt, die geilsten Stecher (und Stecherinnen) des Innenstadt-Quadranten zu sein.

Tja. Das muss man den Machern lassen: So viel Vision war noch nie in Star Trek drin!

„Guck mal, Michael. Wenn du nicht auf mich hörst, kommt deine Rübe in so ein Aquarium rein.“ – „Hey… Ich… verstehe… jetzt…? Laut Kant ist das Kriterium für moralisches Handeln jenes, dass man hinterfragt, ob es einer Maxime folgt, deren Gültigkeit für alle, jederzeit und ohne Ausnahme akzeptabel wäre? Und ob alle betroffenen Personen nicht als bloßes Mittel zu einem anderen Zweck behandelt werden, sondern auch als Zweck an sich?“

Um Michael wieder auf die grau-weiß-dunkle Seite der Macht zu ziehen, bedient sich Philippa ein paar pfiffiger Kniffe aus dem Chemiebaukasten der Küchenpsychologie:

– Elektroschocks und Schlafentzug sorgen für mentale Offenheit. Denn nur, wer tagsüber genug Schmerzen hat, denkt abends über das Konzept „Moral“ als Wundverband nach.

– Wichtig ist es, die Gefolterte im Halbschlaf ordentlich zuzutexten. Irgendwas von Corona unter‘m Bett oder Monstern in der Nachttischlampe. Muss auch alles nicht stimmen. Hauptsache, der Mund bewegt sich – und es ist keine Pupsgeräusch-Imitation.

– Zwangsernährung und endloses Geplapper über Lorca können auch nicht schaden. Denn das Gehirn des Schauspielers (der natürlich nicht zu sehen ist) wird seit Staffel Eins vermutlich auch über einen Strohhalm ernährt?

– Wichtig ist auch, dass man als Imperatorin aus dem Off irgendwelches begründendes Zeugs faselt und dabei betroffen schaut: „Ich muss das leider machen, denn hier ticken die Uhren eben anders. Und wer nicht hören will, muss halt den Wundverband füllen. Blaukraut bleibt Blaukraut.“

– Zwischendurch muss Philippa sich mit kurzen Geschichten bei den Kelpianern einschleimen, die ihr sofort ALLES glauben und dadurch in große Liebe ausbrechen. („Was, wir müssen uns nicht mehr töten, wenn uns die Kiemen abfaulen? Sie sind so gütig! Wenn uns das doch nur jemand in den letzten hundert Jahren gesagt hätte! Als kleinen Dank für diese lebensrettende Hammer-Info begeben wir uns nun in Todesgefahr für Euer Durchlaucht.“)

– Erst, wenn Michael wieder genauso schief wie vorher guckt (= als wenn sie im Kopp Murmeln einlochen will) und ihr Overacting-Modus wieder auf 150% läuft, darf man ihr wieder vertrauen.

Aber natürlich nicht zuuu viel. Die Folge geht ja schließlich noch 20 Minuten; vorher trocknet das Blut an der Wand nicht.

„Sie sind so gütig plötzlich? Sie haben mich seit zwei Minuten nicht erdolcht… Lassen Sie sich nicht erwischen, sonst macht man ihnen den Prozess wegen Verstöße gegen die Menschenschlechte!“ – Gutfried ist gut für mich: Minutenlang faseln und trotzdem noch kein Tobsuchtsanfall? Krass, steckt dieser Frau einen Friedensnobelpreis zwischen die Rippen!

Komischerweise wird aber nur Michael Burnham zur „guten“ Beraterin umerzogen. Alle anderen, die nicht das „Glück“ einer korrigierenden Gehirnwäsche haben, werden selbstverständlich getötet. Endlose Güte und Gerechtigkeit heißt schließlich noch lange nicht, dass man keine Leute am Konferenztisch mehr kaputt-stechen darf. Hier sollte man als Zuschauer die kulturellen Eigenheiten anderer Dimensionen ruhig akzeptieren. Star Trek heißt schließlich Totentanz… äh… Toleranz. Das weiß doch jedes Kind. (*Auf Reihe mit Babysärgen zeig*)

Das mag man für ungerecht halten, aber hey: Erstens hat Spiegel-Detmar hier eh schon zwei Sätze zu viel gesagt, und zweitens hat sie ja quasi vor(!) der Überwachungskamera zugegeben(!), an der Verschwörung beteiligt zu sein. Ein kleiner Fehler, der mir leider auch schon an der Supermarktkasse passiert ist („Ist das schlimm, dass ich fünf Packungen Lachs in meiner Unterhose raustrage?“)

Klaaar macht man sich nicht die Mühe, auch Detmar tagelang zur Vernunft zurückzufoltern. Dabei hatte ich auch bei ihr Potenzial gesehen: Ein paar warme Worte („Du hast als Kind immer Angst gehabt, wenn man dir die Finger gebrochen hat.“) und ein Glas halbtote Motten hätten sicherlich auch bei ihr Wirkung gezeigt? – Aber logisch… Man kann nicht jeden retten. So ein Drehbuch ist zeitlich begrenzt.

Und ICH kann ja auch nicht mehr erbrechen, als ich vorher gegessen habe.

„Guckt mal, alle anderen Figuren sind tot. Bin ich JETZT der beste Trek-Charakter aller Zeiten?“ – „Nein, Michael. Erst musst du noch die Wandfarbe in diesem Raum erdolchen.“ – Im Morden nichts Neues: Endlich werden mal wieder moralische Themen angeschnitten. Zum Beispiel, ob es der Umwelt schadet, wenn ich nach dieser Folge den Fernseher im Garten verbrenne.

Der geniale Plan von Georgiou sah übrigens so aus:

– Michael sollte auf ihre Seite kommen, um ein besseres Empire zu erschaffen.

– Falls das nicht passieren sollte, sollte Michael Georgiou ruhig ERNEUT betrügen.

– In diesem Falle sollten Michaels Kameraden (die Burnham noch nicht getötet hat, um ihre Loyalität vorzutäuschen) die Wächter von Georgiou ruhig erschießen.

– Doch bevor diese die Imperatorin selbst erschießen, sollten NEUE Wächter von Georgiou reinkommen und alle Bösen(?) erschießen. Außer Burnham, die ja nur ein- bis zweimal böse war und danach bestimmt GUT wird?

– Am Schluss kommen dann noch schießende Kelpianer rein, die auf jene schießen, die auf jene schießen, die auf den Gefangenen geschossen haben. Echt zum Schießen, das alles.

Etwas kompliziert, aber so ist das nun mal bei modernen Fernsehserien. Da muss der intelligente Zuschauer halt mal etwas mitschieß… mitdenken!

Wer die Folge nicht gesehen hat, möge sich einfach einen Raum vorstellen, in den abwechselnd eine Gruppe Clowns, Zuhälter, Faschingsfiguren und Psychopathen eindringen. Und jede Gruppe ruft beim Reinkommen so was, wie: „Hahaaa! Da habt ihr aber nicht mit UNS gerechnet! – He, Moment! Wieso steht hinter uns eine Truppe an überschminkten Douglas-Verkäuferinnen?“

Im Ernst, eine so hanebüchene Art von „Gaga“ muss man sich erst mal trauen! Ich beneide die Autoren um dieses Maß an Selbstständigkeit bei der Arbeit… Da müsste selbst Trump auf viele Tische kacken, um das zu toppen („Was für ein wunderschöner Handelsvertrag!“).

„Lang lebe die Imperatorin!“ – „Aber Bruder, wir wollten doch Burnham als Chefin!“ – „Aber doch nicht zu ungeraden Uhrzeiten, Bruder!“ – Tür zu, im Kopf zieht‘s: Kurtzman wird schon lange vorgeworfen, bei anderen Medien zu klauen. Diesmal hat er sich an einem Monty-Python-Sketch bedient. Macht aber nix, denn damals gab es noch keine Schiebetüren.

Und dann stirbt Michael. Durchbohrt von Georgiou. Nachdem alle kurz traurig waren, ist die Vision auch wieder zu Ende. Ohne gescheites Ende (oder erreichtes Ziel) wirft man uns aus dem Dorfe Notizzettel-Hausen raus, um uns erneut in Stichwort-City willkommen zu heißen.

Der Guardian (Der aus TOS! Kuuult! Beste STD-Folge! Ihr Hater! Warum guckt ihr denn noch zu, wenn es euch nicht gefällt?) ist begeistert! Er enthüllt, dass der Test nur ein Test war, der Georgoui testen sollte – beziehungsweise ihr Moraldingsbums. Ja, der Wächter ist von dem Ergebnis sogar begeisterter als die asiatische Wuchtbrumme selbst und erklärt zigarreschwingend (Kuuult!), dass es doch ganz gut gelaufen sei:

– Der Kelpianer wurde durch die Pubertät gebracht und zufällig nicht erschossen (STD-Sprech: „Gerettet“)

– Burnham wurde zwar erstochen, aber man wollte ja nur „ihr Bestes“ (Äh… Ihre Geldbörse?)

– Philippa wollte das Universum ja nur sicherer und besser machen (ein kleiner Hinweis darauf waren wohl die vielen Toten und das komplette Chaos?)

– Und natürlich war das keine richtige Zeitreise (= Äh… Einviertel-Kuuult?), sondern nur ein bequemes Dings für die Autoren…

Nachdem sie sich nun würdig erwiesen hat, die Zahl der Toten auf die Decks 1 bis 2 zu beschränken, möchte der Wächter sie RETTEN. Denn während dem Laber kommt auch das Waber zurück – und mit ihm die tödliche Gefahr für Frau Hitler.

Sie müsse aber durch das Tor gehen, um in jene Zeit zurückzukehren, in der das Spiegeluniversum und das normale noch nicht getrennt waren. Äh, also laut Memory Alpha in die Zeit des Erstkontakts, als Cochrane mit der Schrotflinte auf die Vulkanier geschossen hat? Klar, Kurtzman, glaube ich dir sofooort… (*Unterlid bis zum Fußboden runterzieh*) Kann es kaum erwarten, die Serie „Section 31“ in den alten Kulissen von „Star Trek 8“ zu sehen.

Und vor allem den logischen GRUND dafür. („Wir hatten vor einem Jahr Kontakt mit den Vulkaniern. Daher müssen wir die Föderation beschützen, die wir in 90 Jahren gründen werden. Gna, versteeehen Sieee?!“)

„Gehen Sie durch, Sie haben sich als würdig erwiesen.“ – „Wer hat den Gesinnungs-Test eigentlich jemals nicht bestanden?“ – „Stalin, Pol Pot und so ein Typ namens Gene Roddenberry. Ganz unangenehmer Langweiler…“ – Tor für Kurtzman: Philippa ist einfach zu gut für diese Welt. Ihre Sprungkicks machen die Müllzertrümmerer auf sämtlichen Schrottplätzen arbeitslos…

Bleibt nur noch ein Ausflug ins Heulbojen-Land.

Nachdem wir kurz auf der Discovery erfahren haben, dass man ferne Schiffe, die man noch nicht kontaktiert hat, nicht hacken kann (mach Sachen!), trauern alle um den jüngsten Weg- und inhaltlichen Stuhlgang. Mi-nu-ten-lang:

– „Georgiou hatte immer tolle Klamotten an und war ‚Bad Ass‘. Hihi, voll lustig!“ (Ja, die war so cool, die konnte auf ihren hohen Stiefeln sogar in der Schule rauchen – und war im Luftraum immer außerhalb des Geländes!)

– „Wir haben alle so viel gelernt und irgendwie war sie genauso gut wie das verstorbene Original!“ (Na ja, eigentlich cooler, weil keine langweiligen Regelz oder Vorschriftz, Alter!)

– „Sie hat immer unverblümt die Wahrheit gesagt, und das ist schließlich das Wichtigste!“ (Warum werde ICH dann in Internetforen gebannt, wenn ich objektiv-beleidigend über Alex Kurtzman rede?)

– „Sie hat mich vor eine Wand laufen lassen. Daher habe ich sie ebenso geliebt wie gehasst.“ (Muss man wohl wörtlich nehmen? Nur wer zehnmal vor die Wohnzimmertapete geschallert ist, redet so einen Stuss daher.)

– „Ich muss jetzt schon wieder heulen, weil ich sie so vermissen werde!“ (Ja. Denn in Zukunft müssen wir alle wieder mit dem MUND essen, statt das geworfene Hacksteak durch die Uniform zu inhalieren.)

– „Sie war nie taktvoll, oder höflich und hat sich in keinem Universum was sagen lassen.“ (Jawoll! Das sind noch Tugenden! Endlich sacht‘s mal einer. Und da behaupte mal jemand, dass die Sprüche der „alten weißen Männer“ in STD keinen Platz hätten, Hicks.)

– „Ihre scharfen Erwiderungen waren immer treffend.“ (Stimmt. Denn ihr habt nichts drauf – und merkt es gerade? Quod erat demonstrandum.)

– „Sie war ein Spiegel, von dem ich nicht wusste, dass ich ihn brauche.“ (Quatsch, Michael. Du wusstest doch früher schon, wie toll du bist.)

– „Sie war wie eine Mutter und Schwester für mich.“ (Endlich mal wieder Gefühle in STD. Auch wenn mich die eindeutige Geschlechtseingrenzung dieser Begriffe irritiert.)

– „Sie war wie ein unerwartetes Geschenk.“ (Ja. Danke, Kurtzman. Aber schwarze Socken hätten es auch getan.)

„Sie war eine sehr ungeduldige Patientin. Manchmal bin ich nur deswegen tot in der Pilzdimension aufgewacht, weil ich während ihrer Darmspiegelung eingeschlafen bin.“ – Fünf Semester „Einbildung“ studiert: Immerhin konnten sich die Nebendarsteller den Charakter Georgiou mit medizinischen Alkohol schönsaufen.

Und bei dem Gruppengemeißel auf dem Gewalttäter-Gedenkstein haben wir die Nitpicking-Probleme sogar außen vor gelassen:

– Der Wächter des ewigen „Passt-Schon“ ist ursprünglich nur deshalb in der Galaxie rumgesprungen (aber nachverfolgbar für Datensammler von vor 1000 Jahren? Doofi?), weil man ihm im Temporalen Krieg missbraucht hat. Schade nur, dass er sich jetzt wieder ein neues „Versteck“ suchen muss? Denn nun weiß die Föderation Bescheid, Georgiou in der Vergangenheit ebenfalls PLUS die Discovery in „Wo-Auch-Immer-Die-Noch-Rumsausen“. Vielleicht hätte Carl nicht nur den Sportteil seiner Zeitung lesen sollen? Soll ja dumm machen.

– Was war der Verdienst von Georgiou? Dass sie dem Kelpianer (Saru?) gesagt hat, dass er sich für ein paar Tage wegsperren soll (= war das abgeklärt mit der Gewerkschaft für vogelfreie Prügelsklaven?), um seine Pubertät durchzumachen? Wäre spannend gewesen, das auch zu SEHEN? Vielleicht in der Form, dass Georgiou ihm eine Schüssel Milch vor die Tür stellt? Nicht wichtig in einer Folge um geläuterte Charaktere? Mich hätte auch interessiert, wie und wo er seine Waffen-Skills trainiert hat. Oder dürfen Küchenkräfte stundenlang mit Wumme an Türen rumlungern? Für den „Pfeffer im Alltag“?

– Kann es sein, dass die Suche nach dem Kelpianer-Signal auseinandergeschnippelt – und auf die letzten drei Folgen verteilt wurde? Das Pacing wirkte jedes Mal komplett anders als die Haupthandlung. Davon abgesehen, dass man hier erst am ENDE damit um die Ecke kam. Stichwort: Mafia-Technologie einsetzen, um ein gut verschlüsseltes(!) Notsignal(!) zu finden. Ob noch erklärt wird, warum das trotzdem ein Chart-Hit wurde, der im ganzen Quadranten geträllert wurde? Man denke an Zarah Leander mit ihrem großen Hit: „Das Enigma-Piepsen aus dem Nazi-U-Boot“

– Ganz sicher, dass man im Maschinenraum nicht mal `ne Zuckerstange wegputzen darf („Essen verboten“)? Muss man für Kaffee und Butterbrot echt ins Quartier gehen?! Als ich kritisierte, dass es auf dem Schiff keine Regeln gibt, meinte ich eigentlich nicht das traumatische Erlebnis, das die Schwachsinnsautoren mit ihrer Frittentüte im Nahverkehr hatten. („Sie frauenfeindlicher Busfahrer, Sie!“)

„Wir haben ein Signal, das wir nicht haben. Wir können es aber hacken.“ – „Null Problemo. Hammer und Spitzhacke liegen bereit.“ – Wissenschlaff rockt: Nach drei Folgen hat man nun den „Burn“ auf wenige hundert Quadratmeilen-Floskeln eingegrenzt. Kein Wunder, dass Leute über diesen zähen Prozess ihr eigenes Geschlechtsteil vergessen?

Man fragt sich wirklich, ob die Autoren noch alle Spiegel am Universum haben… Denn um WAS geht‘s hier?

Um eine Massenmörderin, die erneut beweist, dass sie alle Probleme mit Gewalt, Verrat, Folter, Chaos und Psychospielchen löst? Auch wenn man den Gefolterten „netterweise“ ein Glühwürmchen-Aquarium in die Zelle stellt, damit die Blutgerinnung nicht so langweilig wird?

Dass sie weiterhin auf der mörderischen Suche nach dem „goldenen Kind“ (Lorca) ist, dessen Schauspieler man sich finanziell nicht leisten konnte/wollte? Der Lorca-Fetisch, bei dem man NACH dem Heißmachen mit der Latte nach Hause geschickt wird, ging mir schon in Teil 1 auf den Nerv.

Oder geht es darum, dass man ruhig Dutzende Leute wegmähen darf, solange die Chance besteht, dass Sankt Burnham uns am Ende ihren schönsten Overacting-Augenaufschlag zeigt und „gut“ wird? Und selbst DAS ist ja dann nicht passiert. Nichts gegen ein tragisches Ende, aber dass man sich (mit Schwert und/oder Folterschäden in den Eingeweiden) nicht ändert, war wenig überraschend.

Somit muss ich entschieden widersprechen, wenn nun wieder behauptet wird, dass das doch „unterhaltsam“ war. Nein, war es nicht. Willkür ist nicht unterhaltsam, Willkür ist Willkür.

Da kann ich auch einen Film drehen, in dem Forrest Gump im vietnamesischen Dschungel hunderte Vietkong abmurkst – und am Ende, wenn die berühmte Feder durchs Bild fliegt, behaupten: „Was für ein fescher junger Mann. Der hat die Welt so sehr gedüngt… äh… verändert!“

„Michael, ich hatte dran geglaubt, dass du dich ändern kannst.“ – „Habe ich doch. Mein Urin läuft jetzt durch die Milz. Was kann es Geänderteres geben?“ – So eine Messerwisserin: Demokratische Gewaltenteilung ist dann gegeben, wenn der Gewalttäter ausreichend geteilt wurde.

Hier wird uns allen Ernstes verkauft, dass man Foltern und Morden darf, wenn man sich auf der richtigen Seite wähnt. Weil man – zum Beispiel – nach dem monatelangen Beschimpfen seiner Crew die spontane Eingebung hat, das Gegenteil auch halb-knorke zu finden.

Wobei man von ALLEN Nebenfiguren bestätigt wird, weil: „Das bisschen Morden, das war doch eigentlich ganz cool, oder? Hauptsache, schwarze Klamotten und gewaschene Haare auf den Schultern.“

Die Moral kommt dann schon irgendwie durch die Hintertür, wenn man großherzig auf das Kochen(!) von empfindungsfähigen Wesen verzichtet? Was ja auch nur nebenher behauptet wird – und danach nicht mehr aufgegriffen oder gar verteidigt werden muss.

Dass Michael das ganze Sammelbecken für nationalsozialistischen Ideen vollheult (im Prime-Universum!): Geschenkt.

Wenn ich so einen Müll schreiben würde, müsste ich auch auf Gefüüühle als ablenkende Zuckerkruste zurückgreifen.

Leid tut‘s mir um jene armen Geister, die mit dem Verweis auf das ach-so-andere Spiegeluniversum glauben, wir hätten die mitreißende Verwandlung einer geliebten Figur gesehen. Am Ende dient doch alles nur dazu, die perverse Ideologie der Macher zu rechtfertigen – und Gewalttäter für ihre modischen Stiefel zu loben.

Aber immerhin: Heute ist es egal , ob sich der STD-Nationalsozialist geschlechtstechnisch mit dem Wort „Er“, „Sie“ oder „Eumel-Schmeumel“ am wohlsten fühlt.

Das nenne ich Fortschritt.

„Sie war eine tolle Frau! Dank ihr habe ich mehr über Feminismus gelernt, als die Realität je hergeben würde.“ – Die Letzte Grenze ist weiterhin der IQ über 70: Alle sind sich einig, dass Philippa toll war. Das mit dem „Kinder vergiften“ und „Köpfe aufspießen“ ist schließlich schon 1-2 Episoden her. Eine Ewigkeit für das Kurtzman’sche Nullzeitgedächtnis.

Mein Kritiker-Problem ist jetzt: Wer so einen Schmarrn verzapft, ist auch zu Schlimmerem fähig.

Soll ich hier schon den halben Wertungsstern zücken, wie es sich gehört? Oder verkauft man uns in der nächsten Folge abgeschlagene Arme und Beine als „Motivation, seinen Kopf zu benutzen“?

Oder einen Massenmord mit den Worten „Unser All braucht Raum“?

Hier muss ich tatsächlich noch Luft nach unten lassen. – Leider.

Fazit:

Eine Episode, bei der man sich vollends fragt, ob sich die Autoren morgens mit dem Granatwerfer die Schuhe anziehen.

Hier kommen wir auch mit Spiegel-Ebenen, umgekehrter Salto-Mortale-Psychologie und Terraner-Genetik nicht weiter. Das ist nur noch wirres Psychopathen-Gewäsch für Vollhonks und solche, die es schon immer geworden … sein … wollten.

Was soll ich sagen? Ab der Mitte sind Lachflashs garantiert!

Irgendwie muss der irre werdende Zuschauer – und der Verfassungsschutz – ja seine überschüssige Energie wieder abbauen.

Wertung als Trek-Serie:

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

Wertung als spaßiges Trash-TV:

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

SPARKS MICKRIGER MEINUNGSKASTEN Philippa im Luderland Was für ein Erlebnis diese Episode doch war: Perverse Folter. Geräte, welche unendliche Schmerzen verursachen. Der Versuch, den menschlichen Geist zu brechen. Kurz, endlich einmal eine Folge, mit der man sich als treuer Discovery-Zuschauer auf einer emotionalen Ebene identifizieren kann. Gewöhnt hat man sich schließlich schon längst daran, den zärtlichen Erzähl-Streicheleinheiten von S/M-Dominatrix Kurtzman sei Dank. Michael wird zwischen ihren schrillen Schrei-Orgien ordentlich durchgeprügelt, während der Rest der Spiegel-Crew auch mal mit Loch im Kopp auf’s Deck knallt oder sich in schön wabernde Blut-Wolken auflöst. Also, wenn JETZT nicht die perfekte Zeit für eine Einführung von Jung-Fans in die Star Trek Welt ist, dann weiß ich auch nicht weiter („Duhuu, Papiii? Wenn ich einmal groß bin, möchte ich auch eine mörderische Rothaar-Walküre sein!“). Story-technisch hat sich im Spiegel-Universum von Discovery nicht viel getan. Alle bösen Versionen unserer Charaktere benehmen sich mehr oder weniger identisch, grinsen dabei natürlich verschwörerisch und wechseln ihre Loyalität völlig wahllos im Sekundentakt („Crewman Willy ist mir NICHT auf den Fuß getreten! Er muss sterböööön!!“). Trotzdem, die Läuterung von Georgie ist grundsätzlich eine angenehm simple Geschichte, welche man natürlich mit merkwürdigen Details verkomplizieren musste: – Warum die grandiose Einführung des neuen „Charon“-Hauptquartiers, wenn dieses letztendlich gar keine Rolle spielte? Hatte ja erst vermutet, dass das Teil irgendwie den Burn verursacht, weil die Terraner damit andere Dimensionen überfallen wollen. Hätte sogar zum Dialog gepasst, wo Bös-Burnham nach mehr Plünderungen verlangt. – Der Plot um Lorca seine rechte Hand auf dem Shuttle brachte… was? Auf jeden Fall nicht einmal einen Lorca-Gastauftritt, wie zuerst gedacht. – Wir haben gelernt: Eine Allianz aus Romulanern, Klingonen, Andorianern usw. ist nur eine lächerliche Ablenkung, ein Bündnis von Romulanern, Klingonen und Lorca dagegen eine ernstzunehmende Gefahr. Warum auch immer. – Im Umkreis von 100 Lichtjahren (!) von Risa gibt es keine anderen Warp-fähigen Schiffe? Ein etwas großer Radius, oder? Und warum musste man dies überhaupt erwähnen? Und wie von einigen bereits vermutet, entpuppte sich „Carl“ der Türwächter am Ende als DER Wächter der Ewigkeit, Audio-Ausschnitt aus TOS inklusive. Viel Freizeit scheint er ja zu haben, wenn er sich so sehr um das seelische Gleichgewicht von Space-Hitlerine sorgt. Dieses war natürlich eng verknüpft mit Michael, so eine Überraschung. Viele Dialoge voller Pathos und eine Geschichte über Felder voller Glühwürmchen später ist Georgiou jedenfalls weitgehend gesäubert und darf durch den Wächter schreiten. Neue Entschlossenheit in der einen Hand und den Vertrag für eine eigene Spin-Off Serie in der anderen. Zurück bleibt Michael, welche laut Georgious letzten Worten endlich mal Captain, anstelle des Captains, werden sollte. Schön, endlich mal ein paar aufbauende Worte für ihr angeschlagenes Ego („Manchmal fühle ich mich den anderen nur 100-fach überlegen…“). Wieder auf dem Schiff geht es noch kurz um den Hilferufe aus dem Burn-Nebel (Book hat ein Buch gelesen, welches dabei hilft), während ich mir weiterhin die Frage stelle, warum Reno seit mittlerweile 3. Staffeln immer wieder kurz im Hintergrund auftaucht um einen „lockeren Spruch“ abzulassen. Auf jeden Fall ein netter Nebenverdienst. Kennt Tig Notaro (ist das ein Name aus dem Zufallsgenerator?) etwa das Geheimnis von Kurtzman, welches ihm unkontrollierte Serien-Macht verleiht? („Nur soviel: Ein klingonischer Friseur auf Romulus! Als Musical! UND Knet-Animation! Na? NAAAA?!“ *nervöses klatschen des cbs-vorstands*) Fazit: Doof wie Hulle geht es weiter. Georgiou kloppt sich in ihrer eigenen Folge von „Quantum Leap“ ihre Seele sauber, der Wächter der Ewigkeit macht (aus Langeweile?) einen auf Dr. Freud und als Finale gibt es eine fremdschämige Abschiedsfeier für die Space-Hitlerine („Die konnte toll laufen!“ – „War immer ehrlich!“ – „Was für ein Schlechtarsch!“ und mein Favorit „Die war wie eine Wand zum reinlaufen!“). Da der Rest der Burn-Story kaum Fortschritte gemacht hat, handelt es sich bei diesem Zweiteiler auch einfach nur um einen etwas erzwungen wirkenden Ausweg aus der Serie für Georgiou. Ich bin ja so neidisch auf sie. ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

(Weil Faschismusverherrlichung kein Spaß ist)