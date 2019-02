Tatort, Folge 1084 – „Murot und das Murmeltier“ – Die Kritik

Ich solle also den letzten „Tatort“ reviewen, hieß es gestern. Weil der so frisch, edgy und zeitreisig sei, hieß es gestern. Unser Leser Dario Cueto würde sogar noch mal die gesamte erste Discovery-Staffel schauen, wenn ich es schlechter als 2,5 Sterne fände, hieß es gestern. – Wie gut für meinen Freund Dario, dass ich keinen Wert auf Sadismus lege. Denn auch dieser Tatort hat mich nur bestätigt, dass ich der Reihe noch mindestens 20 Jahre Zeit geben muss, um bei meinem Filmgeschmack des Jahres 2010 anzukommen…

Inhalt: Opa Murot erlebt einen Tag immer und immer wieder. Er bekommt einen Anruf, muss zu einer Geiselnahme und wird meistens erschossen. Doch was soll er anders machen?

Um es kurz zu machen:

Das Vermischen von deutschen Biedermeier-Krimis mit innovativen Ideen aus dem biblischen Jahre 1993 funktionierte für mich leider kaum – was jetzt nicht wirklich jemanden überraschen dürfte, oder?

Hat irgendwer erwartet, dass einem SF-Fan vorne herum die Hose eng wird, weil man den sprichwörtlichen Oma/Opa-Krimi neuerdings mit Bill Murrays Kult-Komödie verquicken darf? Was übrigens auch NUR deswegen möglich war, weil die heutigen Omas im Jahre 1993 noch Anfang 40 waren (wir sagten damals „flottes Mädel“ dazu). Somit sind sie quasi noch ein bisschen mit dem bekannten US-Film aufgewachsen (äh… oder geschrumpft?), was den ARD-Verantwortlichen nach 2 Jahren Wartezeit dann wohl genug war, um dieses Filmexperiment endlich rauszubringen.

Getreu dem Motto: „Was die Amis vor 26 Jahren gemacht haben, ist seit gestern für uns fresh genug!“

Zumal man das „Murmeltier-Konzept“ inzwischen so gut kennt, dass man sich sofort vorstellen kann, was mit den Passanten geschieht, die einem hier ständig über dem Weg laufen: Der Nachbar, der laut Musik hört, wird erst ignoriert, in der nächsten Zeitreise dann angebrüllt und irgendwann am Schlafittchen gepackt. Ähnliches geschieht natürlich mit der nervigen Joggerin, dem nervigen Kind und dem nervigen Punk. – Ja, das Wort „nervig“ ist definitiv der inoffizielle Sponsor dieser Episode.

Und hier ist sie auch schon. Und zwar am Stück:

Zumal mich manches dezent an „Doctor Who“ erinnerte: Kommissar Murot ist schon vor der ersten(?) Zeitschleife recht selbstbewusst im Umgang mit potenziellen Mördern. Das führt dazu, dass er genervt und siegesgewiss auf die Täter einblubbert („Gebt gefälligst auf, ich bin der Doctor… äh… Murot!“), was dann manchmal auch ganz nett funktioniert – aber natürlich nicht ZU nett, denn das Erschossen-Werden ist natürlich der gesetzte Endgag. Da beißt die Maus keinen Roten Faden ab.

Das WIE des Sterbens soll hier wohl das Überraschende sein: Von hinten, von vorne, im Vorbeigehen, von Person A oder Person B? Mit Gespräch vorher? Draußen oder drinnen? Mit blöde dreinblickendem Sidekick oder besser ohne? Hui, ist das spannend!

Aber wieso musste man zusätzlich auch noch den plumpest-möglichen Episodentitel wählen? Also sogar mit „Murmeltier“ im Titel? Damit wir selbst in den ersten 10 Minuten keine Überraschung mehr verspüren? „Fifty Shades of unlustiger Schlussgag“ wäre als Überschrift doch ebenso passend gewesen?

Klar, das alles soll schräg erscheinen, wirkt aber vielmehr so, als hätte Burnham neuerdings zur Polizistin umgeschult. Alle Randfiguren sind depperte Trolle in Polizeiuniform, die dem Chef Kaffee über die Hose schütten, ihm mit wirrem Blick zuhören und sich im Zweifel selbst erschießen lassen (was wohl am vorherigen Zuhören liegt?). Der Boss des Einsatzkommandos wirkt wie ein Lauch im Zwiebelbeet, der Einsatzleiter langweilt sich bei Geiselnahmen anscheinend gerne mal zu Tode (= Hihi, lustig!) und der Rest steht gerne mal auf offener Straße rum, wo jeder bewaffnete Geiselnehmer alle durch ein einziges Kippfenster ausknipsen könnte.

„Wieso wissen Sie denn schon alles, Herr Murot? Ach, ich vergaß… Wir haben diesen Krimi schon 20x verfilmt. Aber in 20 verschiedenen Folgen.“ – Silberblick, der Film: Verstärkte und wiederholte Klischees sind entweder saulustig – oder nur einfach verstärkte Klischees.

Auch habe ich nicht verstanden, warum Tukur auch in der dritten(!) Zeitschleife alleine in den Bau geht. Oder wenigstens mal Kompetenz oder Vorsicht mit rein nimmt.

Wir reden hier von einer zitternden Frau mit einer Pfeilpistole und einem verwirrten Typen an einem Schreibtisch, Leute! Die Fallhöhe und Besonderheit des Ganzen ist so gering, dass ich mir kaum was AUSDENKEN kann, was noch weniger interessant wäre. – Hm: Vielleicht nur ein Geiselnehmer statt zweien? Eine kleinere Bankfiliale? Oder gar ein Film, in dem nicht die ganze Zeit lustige Dudelmusik gespielt wird, die das Abstruse der Situation noch mal extra unterstreichen soll?

Apropos Bankfiliale: Optisch ist auch dieser „experimentelle“ Krimi (= aus Sicht von Menschen aus dem Jahr 1992) im üblichen Look eines schlechteren Studentenfilms: Die Lichtstimmung sieht aus, als hätte ich im Hausflur mal gerade ohne Vorbereitung eine (höherwertigere) Kamera angeschmissen, die Kamerafahrten sind auf dem Niveau von „Unser Charlie“, der Bildaufbau nach heutigen Maßstäben eine Katastrophe und der Schnitt so aufregend wie eine Nacht im eigenen Bett – natürlich alleine.

Hier tat man sich keinen Gefallen, alte Tatort-Fans mit dem „frischen“ Wiederholungskonzept zu vergraulen, ohne Gelegenheitszuschauer wie mich abzuholen. Und ja: Alleine die billige Machart rechtfertigt schon 1-2 Bewertungssternchen weniger…

ABER: Dafür geht es nach 75 Minuten wieder um einige Pünktchen in die Höhe. Denn nachdem die ganzen Erklärungen, Klischees und Wiederholungen zur Vorbereitung auf den Finalen Rettungs(be)sch(l)uss vorüber sind, darf die Geschichte dann doch noch mal deutlich innovativer werden. Als dann nämlich zwei Figuren – Opfer und Täter – recht hilflos mit dem ständigen Kreislauf hadern, kommt endlich mal die Metaebene aus ihrem Schneckenhaus. Nämlich, dass in diesen Krimis auch immer nur derselbe Rotz geschieht. Oder, alternativ: Im Leben selbst.

„Wie oft sollen wir uns denn noch gegenseitig umbringen?“ – „Kommt darauf an… Haben Sie denn schon mit Andie McDowell geknutscht?“ – Wiederholungstäter: Die Moral von der Geschicht ist, dass man aus jedem Tag das Beste machen muss. Sogar als verschwitzter Geiselnehmer. Eben einfach mal die Butter auf die Unterseite des Brotes schmieren oder den Sonntags-„Tatort“ ausfallen lassen. Das Leben kann nämlich so schön sein.

Fazit: Okay, mutig war diese Geschichte dann ja schon irgendwie. Auch bei mir im Büro torkelten die untoten Krimi-Zuschauer verwirrt durch die Gegend und wussten nicht, was sie hiervon halten sollten. „The Walking Dea… GEZ“?

Doch für UNS verrückte SF-Hühner bleibt‘s leider bei Standardware im Bewertungsregal.

Zumal die große Überraschung am Ende des Tages ausbleibt und wir mit einem „Mach doch dein Leben mal anders, YOLO! Oder LASS alles einfach so!“ auf die Straße der nächsten, mittelgroßen Großstadt geschubst werden.

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

Weitersagen!

Artikel

Stichworte

Ähnliche Artikel

von Klapowski am 19.02.19 in Filmkritik