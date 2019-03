„Star Trek – Discovery“ – 2.08 – „Gedächtniskraft“ – Kritik

Willkommen beim Drehbuchseminar der „Fachhochschule Los Angeles“. Ihr normaler Lehrer, der Herr Kurtzman, ist heute erkrankt, da er sich in seiner Selbstliebe verheddert hat und dadurch die Kellertreppe raufgefallen ist. Somit habe ich heute das Vergnügen, diese Episode namens „Werbespruch für Tai Ginseng“ mit Ihnen zu besprechen. Und da Sie in der letzten Stunde so brav waren und nur in die dafür vorgesehen Schultüten erbrochen haben, habe ich sogar den AUTOREN der aktuellen Folge mitgebracht!

Inhalt: Michael fliegt mit Spock zu den Talosianern auf Talos IV, Tyler fliegt bei einer Prügelei in der Kantine auf die Nase und der Geheimdienst der Sternenflotte fliegt unsichtbar auf dem Rücksitz mit.

Besprechung:

Guten Tag. Meine Name ist Dan Dworkin und ich leite das heutige Drehbuchseminar – auf eine hoffentlich konstruktiv-humorvolle Weise. Zur weiteren Veranschaulichung meiner Worte verwende ich nun mein jüngstes Werk: die STD-Episode „Gedankengedöns“. Viel Spaß!

Konflikte können köcheln: Verzichten Sie auf Klischees für die ganz Kleinen! Oder wenden Sie diese zumindest so an, dass sie zielführend sind. So ist es in einer großen „Klappe halten und zuhören!“-Runde z.B. sinnvoll, dass Leland sich mit Klassenclownereien zurückhält, wenn die Chefs neuerdings Georgiou bevorzugen („Lasst die Frau reden, ich höre Ihre böse Stimme so gern!“). Denn wir alle wissen: Wenn der Admiral spricht, haben die Kuchenkrümel Pause.

Auch ist es sinnvoll, dass er danach versucht, seine Kollegin unter einem ANDEREN Pipifax-Vorwand runterzumachen, statt offen „den Affen zu machen“. Ja, in einem militärischen Kontext ist es generell klug, wenn im Zweifel erst mal begeistert „Klarrr, Sirrr!“ gerufen wird, bevor man DANN den wahren Gemütszustand mit Hilfe einer kleinen Gesichtsregung äußert (mahlender Kiefer, spontan ausfallende Gesichtsbehaarung). – So auch geschehen bei Pike und Tyler, die den Interessenskonflikt in Bezug auf die ehemalige Beziehung zu Burnham besprechen.

Alles eben erwachsen, wenn auch mit leichtem Wutbrodeln hinter der Stirn.

Zwischenfazit: Nutzen Sie die militärischen Strukturen zu ihrem Vorteil! Brechen Sie die Serienregeln nicht ständig, sondern verwenden Sie sie, um Wendungen und Gefühlsausbrüche zu lenken, zu verzögern und Magensaftausbrüche auf Seiten der Zuschauer zu verhindern. Wie in dieser Folge geschehen.

„Leute? Mal abgesehen von unseren netten Machtspielchen würde ich gerne wissen, warum wir rechts aus dem Bild rutschten?“ – Schief O‘ Brian: Tatsächlich ist dies einer der wenigen Momente, in denen sich die Kamera zu „fancy“ anfühlt. Und besonders die positive Lichtstimmung gefällt mir hier gut! Auch wenn ich nicht verstehe, warum im Weltraum(!) die ganze Zeit strahlendes Juli-Wetter durch die Fenster lacht.

Die weiteren Schreibtipps für Fortgeschrittene lauten wie folgt:

Show Schlau, don’t tell: Sie haben extrem starke Aliens und wollen dem Zuschauer zeigen, dass diese Gedanken manipulieren können? Erschrecken Sie das Publikum doch mal mit einem Schwarzen Loch, das nur eine Täuschung ist – und zeigen Sie gleichzeitig, dass Spock doch noch mehr durchschaut als nur den Tränenfilm in seinen Augen! Und statt dem Zuschauer ausufernd zu erklären, WAS jetzt im Uralt-Pilotfilm „The Cage“ passiert ist, zeigen Sie doch einfach 60er-Jahre-Ausschnitte zu Beginn der Episode – das kurbelt nebenbei die begehrten Retro-Hormone an.

Jaaa, wir wissen alle, dass es andere Schauspieler sind und das optisch nicht richtig zusammenpasst. Aber ihre Zuschauer sind ja nicht blöde und können das schon richtig einordnen. Kleiner Tipp: Gehen Sie davon aus, dass ein IQ von 100 immer der allgemeine Durchschnitt ist!

Zeigen Sie trotz aller SF-exhibitionistischen Zeigefreudigkeit aber nur stets das, was für die Geschichte relevant ist. Eben genau wie hier geschehen: Keine sinnfrei auftauchenden Gefahren (Zeitstrudel, Robotersonden, klingonischer Kirchentag), sondern Dinge, die sauber aufeinander aufbauen. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.

„Bitte, helfen Sie Spock! Er sieht seit seiner Kindheit rote Engel!“ – „Oh, das ist unsere Schuld. Mein Kollege hat seine manipulierenden Fähigkeiten nicht unter Kontrolle und träumt oft von Blutegeln. Von roten Egeln, um genau zu sein!“ – „Aber ein Egel ist doch kein Engel?!“ – „Nun, Burnham. Aber hier kommt jetzt Spocks Lese-/Rechtschreibschwäche ins Spiel.“

Okay, Leute. Das war es also wieder mit dem SdW („Stilmittel der Woche“). Ab jetzt wird hier ernsthaft mit des Klapos normaler Stimme gesprochen: Diese Folge war GUT! Nein, ich habe nichts getrunken! Im Gegenteil: Ich habe meine verstaubte Trek-Sympathie rausgeholt und einmal johlend um den Häuserblock getragen, bis ich pinkeln musste!

So ist diesmal deutlich zu erkennen, dass mal Drehbuchautoren ran durften, die wussten, wie man eine Story von A nach B kutschiert, ohne unnötige Ausflüge nach Kleinkleckersdorf und Explosionshausen zu unternehmen. Manche Dialoge und Momente wirkten sogar so intim (unterstrichen durch die sehr kompetente Regie!), dass ich das Gefühl hatte, echten Menschen und… äh… Klingonen/Mensch-Mixwesen zuzuschauen. Und natürlich Pilzmännern mit Doktortitel, die wiederbelebt wurden.

Aber Stopp, ich will mich wirklich nicht lustig machen! Denn wie Culber NICHT mit seinem neuen Leben klarkommt und seine Wut auf Tyler projiziert, der auch einfach nur ein kaputter Trümmerhaufen inkompetenterer Autoren ist, das wurde wunderbar feinfühlig gespielt und „dialogisiert“. Und das muss man erst mal schaffen in einer Prügelszene, die man automatisch als untrekkig bewerten möchte! Hier saß jeder Satz und jeder Moment der Verwirrung („Ich habe keine Ahnung, was das alles soll, waah!“), wobei ich mich hier als pilzgeschädigter Zuschauer fast schon gespiegelt fühlte.

Hatte man früher das Gefühl, dass die Dialoge von 14-jährigen Hauptschul-Abfacklern verbrochen wurden, darf nun anscheinend der studierte Drehbuch-August ran. Das gesamte Guckgefühl ist diesmal vollständig anders als in allen anderen DISCO-Folgen: Nichts entsteht zu sehr aus dem… Nichts. Jeder versucht konstruktiv zu sein und seine Motive zu erklären. Ja, diesmal sogar „Ich mach einfach, was man mir aufschreibt“-Tyler!

Manche Szenen sind für STD-Verhältnisse fast schon einschläfernd langsam erzählt. So streichelt Michael ein paar Sekunden eine Blume, Spock spricht mit seiner Ärztin und die Talosianer machen das, was sie am liebsten machen: Einmal nach unten nicken und es dabei belassen.

Sogar die Musik wirkt dezent zurückhaltend auf uns ein. Sie überrascht in einigen Momenten durch dezente TOS-Töne.

„Die erste Regel des Fight Club lautet: Ihr verliert kein Wort über … den romantischen Tanz am Schluss.“ – Macht doch, voq ihr wollt: Endlich wird aufgeklärt, was Culber von Tylers Versuchen hielt, ihm diese hartnäckige Nackenverspannung wegzumassieren.

Statt uns inhaltlich wieder neuen Shit vor die Birne zu klatschen, beschäftigt man sich fast nur mit altem Zeug und versucht, die fehlenden Charakterszenen der letzten 7 Folgen irgendwie unterzubringen. Dafür verzichtete man vollständig auf Tilly-Gequatsche, neue Quatsch-Technologien und übertriebene Charakter-Hochjubelung („Ich war der einzige Testpilot für’s Sporen-Beamen.“ – „Hey, ich auch!“). Zum ersten Mal hatte ich das Gefühl, dass die Autoren nicht laufend Superlative erfinden mussten, um zwei-drei einfache Gefühle (r)auszudrücken.

Wobei auch lobend zu erwähnen ist, dass die Talosianer zwar in Sachen Kultdesign nachgelassen haben (= Gehirn bläht sich nicht mehr auf, stattdessen tragen alle Michael Jacksons alte Nasen neu auf), aber nicht übertrieben in den Mittelpunkt geprügelt wurden. Die Gesellen blieben so weit im Hintergrund, dass sich diese Folge nicht wie eine billige Anbiederung anfühlte.

Sogar Sarus Entscheidung, sich Tyler und Culber erst mal verkloppen zu lassen, wirkte hundertfach organischer als die reingepopelte Fight-Szene zwischen Burnham und Georgiou letztens („Wir müssen es tun, der Karate Tiger hat angerufen!“). Zumal es hier am Ende fast so aussieht, als wenn sich Klingone und Hugh vor Traurigkeit fast umarmen wollten – was glücklicherweise nicht zu plump und eindeutig wird.

Alle folgen hier IHRER Agenda und nicht den Klarträumen von Kurtzman: Die Talosianer wollen einfach nur Spock helfen (und noch mal ein kliiitzekleines Bisschen alle anderen nerven/quälen. Alte Angewohnheiten und so), während Pike spürbar versucht, die Geschehnisse in „The Cage“ hinter sich zu lassen, aber dennoch Empathie für die damals zurückgelassene Frau zu zeigen. Und Stamets Verzweiflung mit seinem Mann ist fast mit Händen zu greifen („A-Aber… ich habe das Essen doch in deinem Lieblingsreplikator gekocht?!“), während Burnham ausnahmsweise wenig zu melden hat. Sie entscheidet hier quasi nur, wann sie erneut im Rückblick-Traumland der Talosianer abtauchen darf.

„Denk dran: Die Lense Flares sind nicht real. Sie sind nur talosianisches Mittel, um mehr Dramatik zu erzeugen.“ – „Äh, das heißt dann wohl, dass ich Michael und Spock zurücklassen soll?“ – „Hey, du sprichst ja fließend Lenseflare-isch?“ – Illusionistisch: Eine Vision ist jetzt genau das, was Pike braucht. Aber diese hier ist im Gegensatz zu den üblichen Pilzerscheinungen wenigstens mal Trek-Kanon.

Lässt man mal komplett außen vor, dass wir Section 31 beknackt finden, wir Spock nur … in beknackt fanden, die Talosianer nicht sooo notwendig waren und rote Engel nicht jedermanns Geschmack ist, so ist hier handwerklich alles so solide, dass man sich in den ersten 30 Minuten schon anstrengen muss, um auf der Folge rumzuhacken.

Dafür lassen die letzten 15 aber noch mal ruckartig nach. So war der Grund, warum Burnham Spock verletzt hat, so dämlich, profan und lachhaft, dass es mir beim Zuhören fast die Schuhe über die Ohren ausgezogen hat! Burnham hat ihrem Bruder also gesagt, dass der ganz doll doof ist, sie nicht mehr mit ihm spielen möchte und seine menschliche Seite sowieso ganz großes Kaka ist? – Im Ernst: DAS ist der Grund, dass die beiden nicht mehr miteinander geredet haben?! Ein gemeines Gespräch unter Kindern, das man nach wenigen Tagen wieder im richtigen Kontext sehen muss? Und ein erwachsener(!) Spock erst recht? Ich würde mich ja gerne weiter darüber aufregen, aber mir fällt gerade ein, dass ich als Achtjähriger mal meine Mutter eine „blöde Ziege“ genannt habe. Da muss ich jetzt anrufen, weil danach 32 Jahre Funkstille zwischen uns war…

Auch war das letzte Auftauchen von Vina ein bisschen zu viel des Guten. Hier hätte ich mir gewünscht, dass der diesmal sehr(!) charismatische Pike mal eine eigene Entscheidung trifft, die ihm nicht von einer weiblichen Halbillusion über die Schulter geflüstert wird.

Ebenso geht mir das Gebaren von Section 31 langsam hart auf die Eier. Wenn Pike nicht auf die Jungs hört, dann MUSS die Sternenflotte unsere Pike-Crew als Abtrünnige jagen, dauerhaft durch den Subraum beschimpfen oder 5 Kriegsschiffe auf den Hals hetzen. Dieses ständige „Ups, ich habe mich hinter dem Baum versteckt, aber vielleicht gewinnst DU ja das nächste Mal?“ wirkt so albern, als würde das FBI mit dem CIA ihren Dauerwettstreit durch U-Boot-Rennen austragen, während der US-Präsident sich nur ratlos an der Birne kratzt.

„Sie haben Ihrem Bruder gesagt, dass er ‚kalt wie ein Mond‘ sei?! Um Gottes Willen, so grausame Psychospielchen würden nicht mal WIR abziehen. Pfui Deibel! (*knatternd die Luft aus Schädel lass*)“ – Wein(en) wird besser mit dem Alter: Endlich haben sich Michael und Spock ausgesprochen. Jetzt muss nur noch geklärt werden, wer mit dem roten Playmobil-Engel hätte spielen dürfen. Äh… Sagte ich roter Playmobil-Engel…?

Auch hätte ich mir die Talosianer etwas mehr wie früüüher gewünscht. Damals hatten die wenigsten noch Wände, Türen und Kraftfelder – doch inzwischen stehen die nur noch in Höhlen rum und lassen lässig ihren Modeschmuck baumeln.

Nett wäre auch gewesen, wenn man Vulcan etwas ROT und trocken hätte aussehen lassen. Dieses kanadisch anmutende Wäldchen mag ja durchaus erklärbar sein (Anderer Kontinent als früher gezeigt? Terraforming?), wirkte aber eher irritierend.

Der neue Spock wirkte auch nur mäßig überzeugend. Ethan Peck starrt die meiste Zeit nur verwirrt in die Gegend, um ab und zu auch mal anteilslos in die Gegend zu starren (wegen der Abwechslung?). Er hebt weder die Augenbrauen, noch zu einem wirklich erwähnenswerten Dialog an. Okay: Ab und zu grinst er UND sieht weinerlich aus, was sich jedoch nicht sehr von seinem gigantischen, über Jahrzehnte gesammeltem Fachwissen abhebt (= „Ich weiß nix. Nur dass alles kaputtgeht, wenn wir weiterhin nix wissen.“)

Das große Geheimnis um Michael sieht weiterhin so aus: Sie IST der rote Engel (oder wird unter den Zuschauern immer noch gerätselt?) und muss entweder das Ende des Universums verhindern, Zeitschäden reparieren oder gleich noch ein paar Paralleluniversen auf- und wieder zuschnüren. Hier halte ich weiterhin alles für möglich, was den Machern als praktisch erscheint: Chris Pine in einer neuen Rolle als Captain Sisko, Picard trifft Captain Archer, alles sieht plötzlich aus wie bei TOS (äh, was es HIER im Rückblick ja auch schon tat!) und Burnham wird entweder vergessen, verdrängt oder in ein brauchbares Trek-Element verwandelt. Oder ist euch etwa nicht aufgefallen, dass sie eine erstaunliche Ähnlichkeit mit Fähnrich Kim besitzt?

„Guck mal, Onkel. Das hat mir der Produktionsassistent beigebracht!“ – „Oh GOTT. Es ist… es ist… das geheime Zeichen für eine KULTSERIE!“ – Melodien für Visionen: Das Ende ist ganz nett gelungen und wird auch erst wenige Sekunden nach der Vorbereitung des Tricks verraten. Eine neue Bestzeit für die Serie!

Was es mit dem Verrat von Robocop-Uschi auf sich hat, die noch immer drei rote Punkte auf der Linse sieht (zu oft in die hiesigen Lense Flares geschaut?), ist mir noch vollkommen unklar. Aber da das kaum thematisiert wird, fällt diese Ministory aus der Bewertung raus.

Fazit: Was für eine schwere Entscheidung für unsere unangepasste und dennoch faire Review-Politik…

Betrachten wir mal logisch (er hat „logisch“ gesagt!) die Fakten: Das extrem solide und fast spannende Drehbuchschreiben der beiden neuen Autoren trifft auf ein uninteressantes Rest-Universum. Ein Universum, in dem Spock 20 Jahre mit Heulkrampf unter der Bettdecke sitzt, weil Michael ihn mal ein Halbblut genannt hat.

Und dann wären da noch die fast mustergültigen subtilen Momente (Culber reibt sich z.B. am Hals, als er Tyler sieht) und schönen Charakterszenen, die am Ende leider in die verkorkste Restseriendramaturgie zurückführen müssen. Erkennbar daran, dass Georgiou uns plötzlich wieder mit ihrem bösen Blick verhexen will.

Lösen wir es so:

Die ersten 30 Minuten: 4 Sterne

Die letzten 15 Minuten: 2,5 Sterne

Das macht nach Adam – „Anteilsrechnung“ – Riese tatsächlich 3,5 Pünktchen.

Commander Wertungsgrafik? Machen Sie’s so! (*Auf Warp geh*)

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

SPARKS MICKRIGER MEINUNGSKASTEN Seht ihr den Mond dort stehen? Seine Gefühle sind nur halb zu sehen.

ein schöner Ort um auszurasten.

Denn wenn brummt der Kopf und schmerzt das Knie,

ganz klar… es ist wieder Zeit für Discovery! Ja, hier ist er, der Spark’sche Kasten,ein schöner Ort um auszurasten.Denn wenn brummt der Kopf und schmerzt das Knie,ganz klar… es ist wieder Zeit für Discovery! Aber irgendwie muss man all den Wahnsinn dämmen,

sonst fängt man noch an seine Augen zu kämmen.

Reimen ist daher nun mein Stil, mein Mittel,

alte Wurst im neuen Kittel. Doch bei Disco sieht es nicht anders aus,

denn auch ein Intro von „The Cage“ ist uns bereits voraus.

TOS, so völlig unverändert,

wirkt schon recht seltsam gegen CGI, ganz bunt gerendert. Dazu noch ein frecher Achsendreh der Kamera,

dadurch wird der Kopf erst recht nicht klar.

Die Lensflare flackert, es blitzt und kracht,

der Jay-Jay, der Abrams, sagt leise und erfreut: Was für eine Pracht! Schnell verwickelt man sich in Storyfäden,

von Sonden, Talos IV und homosexuellen Beziehungsreden.

Böse aus der Zukunft, Geliebte in frischer Pelle,

das Drehbuch hat schon wirklich eine dicke Delle. Doch all dies manche gern‘ vergessen,

denn vom Retro ist man schnell besessen.

Uralte Folgen mit frischer Farbe,

Planeten, Aliens und dazu die Frau mit fetter Narbe. Im Hintergrund die Angst vor’m großen Untergang,

diese macht das Gewirr aus Plots nicht gerade schlank.

Dazu noch alte Erinnerungen, versteckte Sünden,

um das Mitwirken der Talosianer mit dem Holzhammer zu begründen. Dazwischen noch die Spione, die jeder kennt,

denn Sektion 31 hat beim Schweigegelübte wohl gepennt.

Vor Verzweiflung ruft man schon: Es reicht, genug, bitte stop,

aber dann erscheint noch die Olle mit dem Roboterkopp. Am Schluss noch ein Trick, eine nette Illusion,

doch der Rest, er ist der blanke Hohn.

Klar, es wirkte schön, vor allem teuer,

doch wie hoch ist für uns der Preis, die Nervensteuer? Drum das Fazit nun: es war viel wirr und nur wenig smart,

nicht nur der Spock hatte so einen Bart.

Daher hier die Wertung, der Urteilsspruch,

denn jetzt habe ich schlicht „genuch“. Von den Punkten, das Maximum ist derer zehn,

werdet ihr hier nur fünf Stück sehen.

Es sind etwas mehr, der Dialog war einen Deut feiner,

doch das Doof war immer noch… öh… ein ganz… äh… Gemeiner?

von Klapowski am 08.03.19 in Star Trek: Discovery