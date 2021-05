„Was muss, das muss.“ – Ist das moderne Star Trek alternativlos?

Bald ist es wieder soweit… Die Realität hat ihren Widerstand vollends aufgegeben und beschert uns eine „Erfolgsserie“ nach der anderen. Diesmal „Strange New Worlds“, deren Drehbeginn vor Wochen verkündet wurde. – Ich behaupte weiterhin, dass das herrschende Star Trek-Fieber eine hypochondrische Fehleinschätzung von CBS/Paramount ist. Und genau das wird uns bald wieder die übliche Diskussion bescheren: DARF man sich als Fan eigentlich lautstark beschweren, oder ist das „Hate?“ – Hier eine kurze 10-Seiten-Analyse…

Erst mal folgt eine Entschuldigung meinerseits: Da ich die letzten Wochen damit beschäftigt war, mit Jens Spahn 15 Millionen Impfdosen ins Klo zu schütten (= Ein äußerst komplexes Experiment zur Aufnahmefähigkeit unserer Kanalisation), konnte ich auf dieser Seite nicht wie üblich „tätig“ sein. Oder wie auch immer man permanentes Genörgel gemeinhin nennt…

Dadurch konnte ich aber im Wochentakt ein wenig an dem folgenden Text weiter arbeiten. Denn natürlich habe ich nebenbei mitbekommen, welche Wunderwerke das Franchise für uns bereit hält. Zum Beispiel die Entdeckung, dass Michael Burnham sogar mit drei Hühneraugen gleichzeitig heulen kann, wenn der zukünftige Gegenspieler der Schwippschwager von V’Ger ist:

„Was ist riesig groß, bedroht den Quadran… die Galax… das ganze Universum und wird erst in der letzten Folge enthüllt?“ – „Ein Kelpianischer Junge, dem der Cola-Lolli in den Ameisenhaufen gefallen ist?“ – „Verdammt, wir haben einen Maulwurf im Produktionsteam!“

Und ich höre sie jetzt schon wieder raunen, die Trek-Restfans aus der Promille-Fraktion:

„Star Trek gehört NICHT den Fans, es ist eine Marke und gehört CBS/Paramount/Genero-Firmenverbund Nummer 08/15. Beschwert euch daher nicht!“

„Seid doch froh, dass es überhaupt neues Trek gibt!“

„Wollt ihr es etwa wieder so altbacken wie früher?“

Klar, aus der (emotionalen) Entfernung wirken Beschwerden über „Kurtzman-Trek“ immer ein bisschen wie „Hate-Speach“. Was wohl in der Natur der Sache liegt, wenn man ein Franchise als Molkereibetrieb betrachtet – und sich selbst nur als gelegentlichen Schlürfer am Bottich-Rand. Denn niemand würde sich seitenlang über die Verfehlungen eines Milchfachwirts ereifern. – Oder doch?

Anderes Beispiel… Man stelle sich vor, dass Audi-Fahrer in einem Internetforum herumwettern, weil die verbaute Stereoanlage nicht mehr von Teufel ist, sondern von Blaupunkt. „Wieso“, könnte man sich da als stolzer VW-Fahrer fragen, „ist das ein Thema? Die können doch einbauen, was sie wollen? Man muss das Auto ja nicht kaufen!“

Recht hamse! Man „muss“ die wenigsten Dinge kaufen. Außer Wasser, trocken Brot und dem Fachbuch „Besser leben mit Skorbut“ eigentlich GAR nichts. Lässt man sich allerdings zu stark auf dieses „Muss nicht sein“-Argument ein, bleiben vom Leben eines modernen Menschen ganz schnell nur noch Neandertaler-Vibes übrig. Marke: „Wieso kritisierst du das TV-Programm? Willst du etwa wieder Bilder auf Höhlenwände ritzen?“

– Oberflächlich klingt das zwar erst nach einem berechtigten Einwand, ist allerdings kultur- und denkfaul.

Meine Meinung ist: Diskutiert man auf der Ebene „Will logische Drehbücher“, dann MUSS man nun mal auf diesem recht spezifischen Level argumentieren. Und nicht auf dem Niveau „TOS hatte auch keine logischen Drehbücher“. Was auch bei unseren Kommentaren manchmal getan wird. – Aber ich möchte ungern einen Hoffmann beim Namen nennen.

Der militaristisch-heroische Unterton im Franchise ist tatsächlich neu. Das könnte man kritisieren. Oder aber man betont, dass man bereits früher die Föderationsflagge ins Bild geschoben hat – und behauptet, dass „Discovery“ nur die logische Fortführung von „Das unentdeckte Land“ sei.

Gerade in Fan-Kreisen beobachte ich, dass man es sich zu einfach macht. Dass man krude (wenn auch gutgemeinte) Vergleiche zwischen Sisko, Neelix und V’Ger anstellt, um irgendwie auf den Nenner zu kommen, dass Tilly gaaar nicht so hirnverbrannt fett ist, Lorca total kultig war („In den 60ern gab es auch schon böse Doppelgänger.“) und Pike die beste Erfindung seit dem aufblasbaren Ganzkörperrollstuhl. Was erstaunlich gut funktioniert, weil man in einem so großen Franchise stets alles mit allem vergleichen kann.

Das Ende des Klingonenkriegs in „Discovery“ war hektisch und dümmlich? – Na ja, das Ende des Dominion-Krieges ist ja auch nicht optimal gealtert!

Die Darstellung von Androiden in „Picard“ hat sich jede Episode verändert? – Guckt euch mal an, wie leicht man Data abschalten konnte, wenn man es wollte!

In „Lower Decks“ bezeichnet man eine „Utopie“ um geprügelte Arbeiterklassen neuerdings als „Kanon“? – Bei DS9 gab es doch Geld, Glücksspiel und Mangelwirtschaft!

Dabei geht es mir nicht darum, Kurtzman-Trek mit TOS/TNG zu vergleichen – selbst wenn ich das manchmal tue. Es geht nicht um Damals. Nicht um Heute. Nicht um Gestern. Es geht nicht um 5, 10 oder 15 Millionen Dollar Budget pro Folge. Es geht nicht um die schlechtesten oder besten Drehbücher aus 45 Jahren Trek-Geschichte, die man als Vergleich heranziehen kann. Es geht nicht um Relativismus à la „Picard hat in Star Trek 8 auch viel geschossen“ oder „LaForge war doch auch eine starke schwarze Figur“. Es geht nicht um „Pilzantrieb ist okay, da Janeway auch mal Amphibien-Transwarp hatte“.

Es geht um das, was HEUTE möglich ist. Inhaltlich, formell, visuell. Hier ist die Diskrepanz. Alles andere sind Nebenkriegsschauplätze. Dass „Discovery“ z.B. 900 Jahre in der Zukunft freier & unbeschwerter ist als zu Prequel-Zeiten, ist gut und schön – ändert aber nichts daran, dass Drehbücher sich teilweise innerhalb weniger Minuten eklatant widersprechen.

Dass fast alle Figuren emotional instabil sind, wird uns als modern verkauft. – Man eckt an, ist mutiger, diverser und düsterer als früher. Vergessen wird aber gerne, dass solche Kollegen am Arbeitsplatz gemeinhin durch die „Abmahnungs-Evolution“ aus dem Arbeitnehmer-Genpool aussortiert würden.

Oftmals wird angebracht, dass man sich nicht auf das Negative konzentrieren dürfe. Es gäbe doch schließlich massenhaft Beamen, Warp und Vulkanier… Der Markenkern sei doch noch erhalten.

Ja, zugebenen: Auch beim „neuen“ Star Trek existieren Raumschiffe, Planeten, Phaser und Klingonen. Und ja, angesichts dessen kann man durchaus behaupten, dass doch alles anwesend sei, was man sich nach Archers Enterprise sehnlichst gewünscht hat. (Nachdem der Nachlassverwalter uns 5 Jahre später die entfleuchte Trekkie-Seele wiedergebracht hat…)

Oder um wieder zum Autobeispiel zurückzukommen: Man fiebert als Audi-Fanboy jahrelang auf den neuen „Flitzi-Blitzi 2.0“ hin, hat dann aber eine Karre, die den ganzen Tag alte Songs von Scooter spielt. Würde man hier etwa sagen: „Sei doch froh, dass überhaupt noch Audis hergestellt werden“? Eher nicht. Man würde den Kundenservice mit Mails bombardieren, bitte die hirnlose Dauerbeschallung abzustellen – oder sich für ein Nackenschlag-Stakkato von unserer Seite bereit zu halten.

Das seltsamste Argument bei den aktuellen Trek-Verteidigern ist stets: „Das macht man heute halt so“. Viele popkulturelle Verbrech… Versuche werden damit entschuldigt, dass bestimmte popkulturelle Strömungen nun mal so sind, wie sie sind. Dass man es eben nicht anders machen könne.

Nicht, ohne woanders vielleicht darauf hinzuweisen, dass „Sopranos“ (Erzählweise), „Twin Peaks“ (längerer Arc) oder TOS (Utopie mit Schlafanzügen) ja seiner Zeit so weeeit voraus war.

Viele Rest-Fans behaupten heute: Die früheren mutigen Serien waren ja sooo toll. So bahnbrechend. Gut, dass das mal einer gemacht hat. Entgegen den staatlichen Dramaturgie-Regeln. Aber DAMALS konnte man das ja noch. Heute ist das ja wieder ganz anders. Da kommt nämlich die Streaming-Polizei und erdrosselt die Macher mit der eigenen Bandbreite um den Hals. Ooooder etwa doch nicht?

Tatsächlich wird bei Fandiskussionen oft und gerne darauf verwiesen, dass Kurtzman-Trek alternativlos sei. Schließlich sei das alte Zeug zu schnarchig, man brauche heutzutage tolle Effekte und müsse „mit der Zeit gehen“. – Klar, ich verstehe schon, dass die Theaterbühnen-Romantik von TNG heute eher weniger Leute in das Römische Forum lockt. Äh… Wo auch immer das damals ur-aufgeführt wurde…?

Aber oftmals hat man das Gefühl, dass Menschen das als alternativlos ansehen, was ihnen soeben fix & fertig präsentiert wurde. Vom Schiffsdesign, über die Schauspielerwahl bis hin zu konkreten Storys: Man dürfe sich darüber nicht echauffieren, weil es EXAKT so geschehen musste. Wer es anders sieht/fordert, sei realitätsfremd und hätte keine Ahnung von der heutigen Medienlandschaft.

„Picard“-Liebhaber könnten behaupten, dass man die Rechte von Androiden nur dann beleuchten kann, wenn man eine versklavte(!) Armee(!) von ihnen zeigt. Doch schon zu Beginn von „Picard“ gäbe es dutzende intelligentere Varianten. Wie wäre es, wenn wir einen freundlichen Arbeiter sehen, der den Arbeitswillen eines neuen Androiden künstlich hochstuft, das Kunstinteresse aber herunter?

Derzeit kleben wir nämlich noch arg am „Rückschau-Effekt“ fest. Wikipedia sagt dazu:

„Rückschaufehler (englisch hindsight bias) bezeichnet in der Kognitionspsychologie die kognitive Verzerrung, dazu zu neigen, nachdem ein Ereignis eingetreten ist, die Vorhersehbarkeit dieses Ereignisses zu überschätzen. Teilweise werden auch möglicherweise vor dem Ereignis abgegebene Schätzungen in der Erinnerung später in Richtung der tatsächlichen Ausgänge verzerrt.“

Das ist natürlich kein neues Phänomen. Schon vor 20 Jahren hieß es: Düsteres Star Trek ab DS9? U-Boot-Stimmung bei ENT? „Star Trek – Nemesis“ besteht nur noch aus Action und Klischees?

– „Das ist halt heute so, die Leute wollen es düster haben.“

Das schien so logisch und unabwendbar, dass es einen schaudert. Und selbst ICH sitze manchmal vor gruselig schlechten ENT-Clips und denke mir: „Tja, aber was hätten die ANDERS machen sollen?“ Auch Onkel Klapo konnte sich damals unmöglich vorstellen, dass man die „Heile Welt“ aus TNG noch 10 Staffeln hätte ziehen können. Das plötzlich düstere und fast destruktive Herangehen an das Thema Utopie schien logisch, unvermeidbar und erstrebenswert.

Aber warum? Weil die uralten Rest-Fans mit ihren Gichtgriffeln nicht mehr an die Kordel kommen, um ihre Glühbirne im Wohnzimmer auszuschalten? WER will es düster und ernsthaft haben? Warum? Wie lange? Die zu wenig eingeschaltet habenden „Fans“ von ENTERPRISE? Um Fotos im eigenen Wohnzimmer zu entwickeln oder watt? Wer WOLLTE Daueraction und J.J. Abrams-Drehbücher? Der Massenmarkt? Der es dann bei „Beyond“ plötzlich doch nicht mehr mochte? Oder vielleicht noch nie?

War die Chronologie der stets zunehmenden Action zwischen „Star Trek 7 und 10“ in Stein gemeißelt? Hätte kein Regisseur, Produzent oder Autor sagen können: „Wir probieren es mal anders?“

Muss ein Trek-Film fast 200 Millionen Dollar kosten und mit 443 Millionen Einspielergebnis als Flop gelten? Ist man wirklich ein nichtswissender Realitätsverweigerer, wenn man behauptet, dass diese selbstauferlegten Regeln eher für die Mülltonne als für das ewige Regelbuch taugen?

Und DARF man all diese Fragen stellen, ohne als „Hater“ dazustehen, der „nur meckert“ und über jeden Schnipsel Trek froh sein muss?

Apropos Schnipsel-Trek: Dass „Lower Decks“ trotz aller Kritik zum besten modernen Star Trek geworden ist, ist logisch. In einer schlagfertigen Parodie darf halt nicht alles alternativlos daherkommen. Da ist die Definition von des Wortes Überraschend sehr eindeutig.

Star Trek muss nicht actionreich sein, muss nicht hell oder dunkel sein. Es muss auch nicht langsam sein. Es muss nicht vor oder nach Kirk spielen. Es muss nicht bunt sein. Es muss keine platte feministische, politische oder gesellschaftliche Botschaft haben. All das kann weeeit im Hintergrund mitschwingen. Quasi wie in einer Krimiserie, in der man nicht ständig betonen sollte, dass Morde grundsätzlich abzulehnen und aufzuklären sind.

Es sollte eigentlich nur das haben, was für eine gute Serie unabdingbar ist: Gute Dialoge, Intelligenz, Liebe zum Produkt. Vielleicht ein bisschen innere Logik zum Abschmecken. Was letzteres angeht, mag ich es persönlich gerne etwas „überwürzt“.

Menschen, die Serien derart minderer Qualität verteidigen, haben meist eines ganz stark: Keine Phantasie. Wo der gebildete Mitteleuropäer spontan zehn Ideen hat, wie er selber den verhunzten Dialog besser hinbekommen hätte, ist der Phantasielose damit beschäftigt, das Gar-nicht-so-schlecht-Seiende zu verteidigen: „Was wollt ihr denn?“, „Immer nur meckern!“, „Macht es doch besser, wenn es euch nicht passt“.

Das Gezeigte ist damit schon okay, weil es gezeigt wurde. Die Realität rechtfertigt die Realität. Das erinnert mich ein bisschen an meine Mutter, die sich weigert, bestimmte Gewürze an das Essen zu packen: „Das ist aber nicht das Rezept!“ – Quasi analog zu der Aussage: „Heute macht man Serien halt so.“

Doch nichts ist alternativlos. Und wer behauptet, dass man sich mit Schrott-Trek abfinden müsse, weil die Zeiten von TNG nun mal vorbei seien, hat nicht gedanklich mal in die anderen zehn Millionen Paralleluniversen geschaut, in denen mit anderen Personen und Entscheidungen eine Art „erfolgreiches Trek-Kosmos“ etabliert wurde.

Wer die oberflächliche Darstellung von „Queer-ität“ kritisiert, muss sich schnell als rechtslastiger Hater bezeichnen lassen. Was mich natürlich davon abhält, MEINE viel besseren Fanfiction-Alternativen zu veröffentlichen. („Endlich fühlte er es sich wieder so weiblich, wie er es sich zuletzt an der behaarten Wange seiner Ziehmutter Günther gefühlt hatte…“)

Klar, auch hier wird von Fan-Seite mit dem Status Quo argumentiert: „Wenn es ständig neue Trek-Serien gibt, kann es so erfolglos nicht sein.“

Das Witzige daran ist, dass diese Aussage ja in die richtige Richtung geht: Kunst DARF neue, unbequeme Wege wagen. Es darf sich ändern und Dinge ausprobieren. Allerdings bin ich beleidigt, wenn man mir sagt, etwas exakt SO aussehen, wie es uns präsentiert wurde. Damit tut man so, als wäre z.B. eine Serie unmöglich, die einfach nur stumpf das Design aus der TOS-Ära verwendet – und sanft erweitert. Man könnte sogar die Enterprise D nachbauen und neue Abenteuer in der TNG-Ära erzählen.

Das Argument „Deine Kritik ist dumm, denn So-und-So wird es nie aussehen“ ist selber dumm. Selbaaa!

Denn „The Orville“ (ja, das Beispiel nervt; ich kaufe euch daher ein Eis, falls ich euch mal treffe) beweist ja, dass man Dinge umsetzen kann, die nie ein Mensch zuvor für möglich gehalten hat. Hätte ich vor 5 Jahren einen TNG-Klon mit einem eierlegenden Schwul-Klingonen gefordert, bei dem die Effekte liebevoller als beim offiziellen Star Trek aussehen, so hätte man mich wohl ausgelacht.

Man KANN alles umsetzen. Und ich behaupte sogar, dass eine Raumschiffserie funktionieren könnte, die nur in geschlossenen Räumen spielt, 2 Millionen pro Folge kostet und von drei frauenhassenden weißen Admirälen handelt. Es wäre schwer, aber denkbar.

Genauso denkbar wie eine Michael Burnham, die man mit viel Marketing- und Influencer-Power als starke Frau darstellt.

Genauso denkbar wie ein Showrunner, der dreimal im Jahr neue Serien ankündigt, obwohl er noch nie einen Staffelarc brauchbar zu Ende geführt hat.

Es ist nicht die aktuelle Zeit, die etwas diktiert. Es sind nicht die sozialen Medien, die Streamingdienste, die Quoten oder die neue Zuschauergeneration. Nicht die Nische, der Wettbewerb, die Vorgängerfilme oder irgendeine übergeordnete Action-Dramaturgie seit 2009, an die man sich halten müsste. Nicht J.J. Abrams, Donald Trump oder Joe Biden. Nicht weibliche Zuschauer, schwarze oder testosterongeschwängerte.

Es ist immer noch ein Mann (nebst Angestellten) mit einem viel zu langen Vertrag bei CBS. Und der kann (und sollte) wechseln.

Spätestens, wenn in zehn Jahren eine gelbstichige Raumschiffserie angekündigt wird, in der alle emotionslose Androiden (aber mit Hammer-Persönlichkeiten!) sind, wird die angebliche Alternativlosigkeit von Kurtzman-Trek vielen Zuschauern peinlich sein.