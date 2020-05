Endlich Star Trek für Serienmörder: „Star Trek: Strange New Worlds“ angekündigt!

Laut neueren Erkenntnissen schlägt Covid-19 ja auch auf innere Organe wie z.B. auf das GEHIRN. Einen weiteren Hinweis darauf fanden die Forscher nun bei der Untersuchung aktueller CBS-Ankündigungen. So ist nun tatsächlich die vielfach angedrohte „Pike-Serie“ angekündigt worden… Meine Vermutung: Die Schauspieler und Marketing-Fritzen hatten einfach eine Wette verloren („Wetten, dass ich im Home Office drei Wochen lang meinen eigenen Bio-Mülleimer einatmen kann, ohne verrückt zu werden?“) und tragen nun die Konsequenzen.

Neee, kein Scherz, Leute!

Eben sickerte es durch den Äther: Kurtzman, Goldsman und viele andere Man-er haben sich nun mit ihrem Ego darauf geeinigt, den lang gehegten Fan-Wunsch nach einer Serie mit Christopher Pike zu erfüllen.

Mit dabei in „Star Trek: Strange New Worlds“ sind natürlich erneut der Fan-Liebling „Emo-Spock“ und Feministen-Barbie „Number One“ (Rebecca Romijn). Da die Serie ebenfalls 10 Jahre vor Kirks Machtergreifung spielt, wird die Serie wohl vermutlich gleich nach Discovery, Season 2 einsetzen.

(Nur am Rande: Sind die Begriffe „Nach Kirk“, „Vor Kirk“ und „Während Kirk“ die neue biblische Jahreszählung bei CBS? Quasi die „Vor Christus“/“Nach Christus“-Zählweise für Menschen mit krankhafter Retro-Liebe?)

Die üblichen Verdächtigen sind ebenfalls bekannt:

„The series premiere was written by Akiva Goldsman with the story by Akiva Goldsman, Alex Kurtzman and Jenny Lumet. Goldsman, Kurtzman and Lumet will serve as executive producers in addition to Henry Alonso Myers (The Magicians), Heather Kadin, Rod Roddenberry and Trevor Roth. Aaron Baiers, Akela Cooper and Davy Perez will serve as co-executive producers. Akiva Goldsman will remain an executive producer and a key part of the creative team on Star Trek: Picard as well. Strange New Worlds will be produced by CBS Television Studios, Secret Hideout and Roddenberry Entertainment.“

Produzenten, so weit das Auge reicht… Ob es auf fernen Planeten etwa eine ganze Zivilisation von denen gibt?

Hier auch mal der komplette Artikel zur Verzweiflung:

Endlich wieder neue Trek-Serien

Überraschend kommt das jetzt für mich nicht, denn schließlich ist auch mir nicht entgangen, dass bereits am Ende von Staffel 2 ganz viele Verwirrte durchs Internet geisterten, die den Beruf des Schauspielers mit dem des Drehbuchautorens zu verwechseln pflegen: „Okay, Discovery war nix für mich, aber eine Serie mit Pike, DIE würde ich total gerne sehen! – Weil: Die ist dann ja besser! “

Ein Wunschtraum, der ja bereits mit „Picard“ an einem Jahrmarkt-Golem in der Franchise-Achterbahn zerschellt ist…

Schon damals hatte ich aber meine Zweifel, ob diese fromme Wunsch nicht vielleicht doch den Marketing-Agenturen neben dem Kurtzman-Hauptquartier entsprungen ist. Ich will ja hier nicht den Verschwörungs-Seppel mimen, aber WENN Kurtzman eine weitere Serie würde haben wollen, wäre es nicht so schwierig, mal hundert derartige Bittbriefe auf großen Plattformen wie z.B. YouTube zu hinterlassen.

„Wir sind so stolz, dass auch mein Serien-Charakter nur noch weinen wird!“ (Ethan Peck) – „Und ich werde die erste ZWEITE starke Frau bei ‚Stur Trek‘ sein. Oder wie auch immer das Zeug heißt, bei dem ich letzten Jahr für 5 Minuten zu sehen war.“

Was das alles SOLL und ob CBS noch immer glaubt, mit halbjährlichen Serienankündigungen (vergessen wir nicht „Section 31“, die zwei Zeichentrickserien und die immer noch drohende Kirk- oder Academy-Serie!) ihre überteuerten Produktionen in die Gewinnzone pushen zu können, das weiß nur die Zukunft.

Irgendwie habe ich aber gerade das Gefühl, dass die ausfällt…

Im Ernst, wir müssen dringend über die textliche Ausführlichkeit der nächsten Trek-Reviews auf Zukunftia sprechen!

Am Ende bleibt die Frage, ob man es zumindest ansatzweise schaffen wird, eine Serie zu kreieren, die ihrem optimistischen Titel gerecht wird – oder ob alles doch wieder so viel mit Entdeckerdrang zu tun hat wie die gleichnamige „Discovery“. Hier entdeckte man ja eher neue Blutungen, Schusswunden und Druckverbände…

Artikel

Stichworte

Ähnliche Artikel

von Klapowski am 15.05.20 in Star Trek