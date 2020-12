„Star Trek – Discovery“, Kritik zu 3.09, „Terra Firma“, Teil 1

Wer schon mal vor einen Spiegel gerannt ist, weiß: Das tut weh! Damit das Georgoui nicht mehr passiert, suchen alle nach einer Heilung für ihre „Krankheit“. Diese äußert sich in einer fehlenden Kollisionsabfrage und gelegentlicher Stalagmitenbildung im Gesicht. – Doch auf dem Wunderplaneten hinter den sieben Warp-Bergen lebt ein Mann, der in der Zeitung von einem Gegenmittel gelesen hat. Die einzige heftige Nebenwirkung: Der Zuschauer muss ZWEI Spiegeluniversums-Episoden überstehen. Na, DAS nenne ich mal einen schweren Verlauf – mit notwendiger Beatmung?

Arme Georgiou: Da will sie kurz vor ihrem Tod noch kurz Leute mit Essen bewerfen, mit dem Tode bedrohen oder beleidigen. Doch diese Crew aus mentalen Axtmördern hat es sich in den Kopf gesetzt, exklusiv für SIE einen Helferkomplex zu entwickeln. Tja, einmal ist halt immer das erste – und dümmste – Mal.

Man kommt sich vor wie im Neonazi-Wohnheim für ehemalige KZ-Wärter: „Georgiou, wir können dir einen Pflegedienst engagieren.“, „Georgiou, ich brauche eh selber einen, weil ich mir die Augen blind geweint habe.“, „Ich lasse mich gerne von dir beschimpfen, wenn es dir HILFT.“, „Klar respektieren wir deinen Todeswunsch, solange wir darüber hinweg entscheiden dürfen.“

Fehlte nur noch, dass die Crew vorschlägt, sich als Minderheiten zu verkleiden, damit die Imperatorin noch mal ordentlich Dampf ablassen kann. Selbst Saru besitzt noch recht viel Mitgefühl – und denkt sichtlich darüber nach, sich selbst mit einem Messer am Bauch ablichten zu lassen, um sie aufzuheitern?

Freudianer könnten jetzt behaupten, dass die Imperatorin für die Serie selbst steht: Eigentlich ist sie durch zu viele Dimensions- und Hirnleerräume gerasselt, hat zu viel Geschirr zerschlagen – doch sie MUSS einfach weiterleben, immer weitermachen. Man hat ja sonst nichts. Und in Gegensatz zu warm gelagerten Kelpianer-Steaks war die Frau ja nicht immer schlecht? Ihre Sprung-Kicks sparen schließlich wertvolle Photonentorpedos.

„Da hast du meine Appetitlosigkeit, Tilly!“ – „Ich muss doch sehr bitten!! Als stellvertretender Captain muss ich mit aller Entschiedenheit sagen: Hm… Das duftet lecker! Woher weißt du, dass ich Essen mag?“ – Neelix has left the building: Philippa wehrt sich mittels Kindergartenverhalten gegen ihre Rettung. Und wir alle drücken ihr dafür die Daumen!

Statt also den Willen der Patientin zu respektieren und sich bei ihrer Beisetzung ins eigene Knie zu kopulieren, fragt man David Cronenberg nach Lösungen. Und danach die uralten Sphärendaten.

Letztere verraten dann auch gleich, auf welchem Planeten es eine Heilung geben könnte, sagen aber nicht, WARUM oder WELCHES. Ist ja auch nicht so wichtig, ob es sich um Heilkräuter, versteckte Labore oder Dumbledore auf einem Schaukelstuhl handelt? In der Welt der allwissenden Datensammlungen ist so was nicht mal eine Excel-Randnotiz wert? Hat die Sphäre ihre anderen Daten auch so „geführt“? – Getreu dem Motto: „Ein alternativer Schiffsantrieb hat auf jeden Fall was mit der Erde zu tun. Und wenn ich Erde sage, meine ich vielleicht Pluto.“

Saru ist zuerst gegen die Mission: Zu viele Mafiosi aus den letzten Episoden, zu viel Aufwand, zu wenig Schiff, zu wenig Tränen in Burnhams Kullerguckern – obwohl sie sich redlich bemüht, was rauszudrücken. Doch nachdem die Entscheidung gefallen ist, überlegt es sich ausgerechnet der Admiral anders: „Wenn wir nicht dieses eine Leben retten, wird ihre Crew die Föderation anders sehen.“ – Und er hat recht: Der Eindruck einer militärisch-hierarchischen Organisation muss unbedingt vermieden werden.

Puh, das war knapp! Fast hätte Saru eine eigene Wahl getroffen und durchgezogen… Dankbar und gerührt davon, von der Leine gelassen worden zu sein, atmet Saru tief durch. Wieder ein erfolgreicher Tag ohne echte Entscheidung. Sein Cousin, ein Kelpianer namens Alez Kurtxman, wäre stolz auf ihn.

Lobend könnte man aber erwähnen, dass Georgious Todessehnsucht in ihrer Kultur durchaus Sinn zu machen scheint („Jeder Tag, an dem wir tot aufwachen, ist wie unser Geburtstag an Weihnachten!“) und Michael Burnham sich wacker schlägt, ihr diesen Weg auszureden („Feige Sau, McFly, feige Sau!“). Ja, plump bleibt‘s, aber es war schon schlimmer.

„Wenn du willst, dass ich lebe, musst du mich vorher töten!“ – „Das macht keinen Sinn!“ – „Nicht? Schon mal auf das Star-Trek-Franchise geschaut?“ – Terraner reagieren auf einfache Motive. So muss Georgiou davon überzeugt werden, wie schwer die Suche nach dem Heilmittel werden könnte. Das sekundenlange Hinspringen zum Planeten… Dann umgucken… Mit Schulterblick…

Als Zuschauer fragt man sich zum hundertsten Male, an welcher Stelle man Georgiou weiches Herz verpasst hat, zu welchem Zeitpunkt ihr liebenswerter Kern von schlechter CGI verdeckt worden ist.

Dass wir hier später erstmals(!) ihre sanfte Wandlung sehen, ist noch lange keine Entschuldigung dafür, dass die Autoren sich zwei Staffeln lang auf die faule Haut gelegt haben, um die „guten Seiten“ mit einem waidwunden Blick von Michael zu erklären. („Aber… aber… du SIEHST doch so aus wie meine alte Philippa. Da muss ich dich doch gern haben. Zwillinge sind doch auch nur ein und dieselbe Person, oder?“)

Doch bei aller Häme muss ich jedoch zugestehen, dass diese Episode angenehm verläuft. Das Endziel ist so klar wie ein Gebirgsbach auf Bajor, die Dialoge wirken strukturierter als neulich („Die wissenschaftliche Anhörung startet gleich. Hier sind Ihre Taschentücher.“) und das Sinnieren und Umherwandern auf dem Winterplaneten war – zu Beginn – so ereignislos, dass von meinem Hausarzt bald einen Dankeskarte an CBS rausgehen wird.

Auch der mysteriöse Fremde, der auf dem Schneefeld gleich seine eigene „Story-Tür“ mitbringt, damit Georgiou in ihre Vergangenheit gehen kann, hat mich positiv überrascht. Schließlich hat schon Kira dank der Propheten in die Zeit der Besatzung abtauchen dürfen („Gul Dukat hat zwischen den Hinrichtungen Blumen gekauft?!“) und auch die TNG- und VOY-Crews haben dank Q mehr Lichtjahre in Kinderbüchern als im echten Weltraum zurückgelegt. Ja, vielleicht ist so eine Reise in die Autoren-Willkür etwas plump, aber dafür hochgradig wirksam.

Wäre ich die Krankenkasse, ich würde den Beruf des Psychotherapeuten durch TÜREN ersetzen lassen.

„Hey! Ist dieser Durchgang von außen etwa mehr ‚Doctor Who‘ als von innen?!“ – Tür auf, hier wohnt Detlef Doppelfolge: Endlich mal wieder übermächtige Wesen in Star Trek, die nicht sofort erklärt werden. Bei Michael wissen wir ja schließlich, warum sie so toll ist. (= weil wegen Gründen)

Und plötzlich sind wir wieder da, wo ich schon vor zwei Jahren nicht hinwollte: Im Spiegel-Universum . Dort, wo ineffiziente Anführer hingeschickt werden, wenn in der Fußgängerzone nicht genug Platz zum Besoffen-Rumpöbeln ist. Der Ort, der seit DS9 die zulässige Imperatoren/Rebellen-Dichte pro Quadratkilometer Weltraum deutlich überschreitet (Corona-Regeln?). Jener Ort, an den ernsthafte Franchises zum Sterben hingehen, damit‘s im Originaluniversum nicht so stinkt.

Im Ernst, ICH wollte da jetzt keinen Zweiteiler mehr sehen. Die peinlichen „Wo bleibt der zweite Farbeimer“-Schminkorgien von Tilly – Pardon, Killy – und das militaristische Gehabe eignen sich nun mal nur begrenzt für spannende Geschichten. Ändert sich da über die Jahrzehnte jemals was – außer die Grafikeffekte der Todesstrahler?

Wie auch immer… Da wir nicht wissen, ob es sich um eine echte Zeitreise, um eine Vision oder Traumatherapie handelt, macht sich Georgiou sofort daran, Lorcas bevorstehenden Verrat zu untersuchen. Nebenbei lässt man sich von Spiegel-Burnham die Neuronen auf Links ziehen (im Ernst, Martin-Green schauspielert hier wieder um ihr… um mein Leben), um danach mit Spiegel-Saru zu reden.

Immerhin blitzt hier erstmals so etwas wie ein Dazulernen von Philippa auf. So glänzt sie mit intimen Kenntnissen seiner Sprache – und wirbt sogar um sein gesammeltes Wissen. Da all dies recht ruhig geschieht, muss ich trotz des nervigen Spiegeluniversums zugeben, dass wir hier eine der psychologisch besten Szenen der Serie sehen!

Kein Wunder, Michael ist hier ja kurz auf’m Klo.

„Saru, ich werde Sie nicht essen, wenn Sie mir einige Informationen geben.“ – „Ich weiß nicht… Ich habe das Gefühl, vor diesem Deal die Erlaubnis von Burnham einholen zu müssen.“ – Manche Dinge ändern sich nie: Trotz der kindischen Polter-Themen schaffen es die Schauspieler, leise Töne unterzubringen. Ob das den Explosionen in Teil 2 auch gelingt?

Die letzten 10 Minuten der Folge lassen mich rat- und saftlos zurück… Irgendwie passt das alles schon zusammen, doch WARUM sollte man das sehen wollen? Man fühlt sich dezent an die erste Staffel erinnert, als man das Ende des Klingonenkrieges sehen „wollte“, stattdessen aber Bösewichtgrimassen bei der Gesichtskirmes ertragen musste. Spiegeluniversum gut und schön, aber wenn man schon nicht das NORMALE positiv darstellen kann, warum dann noch der grobschlächtige Gegenentwurf?

Damit Alex Kurtzman bei seinem allseits bekannten Michelle-Yeoh-Fetisch nicht der Lümmel aus der Hand fällt?

Weitere Baustellen:

– Einerseits ist das kurze Theaterstück schön umgesetzt, andererseits die Ermordung von Spiegel-Stamets auf der Bühne recht effekthascherisch. Zumal er vorher nicht in Erscheinung trat – und er wirklich einen toll-emotionalen Zirkusdirektor abgab! (*Schwulenklischee unauffällig in Kleiderschrank zurückschieb*)

– Das Gekloppe im Hausflur passte dann ebenfalls gut zu einer Welt ohne Regeln, wobei mir schon klar war, dass die „starke“ Omo dem aufbegehrenden Mann mal ordentlich das Gesichtsblut durchlüften würde. Hier bleibt die Serie weiterhin berechenbar wie keine zweite… (äh, außer „Picard“?)

– Burnhams Verrat wird kraftvoll inszeniert, aber wieder so übertrieben geschauspielert, dass man nicht weiß, welche Emotion man uns gerade rausfoltern will. Michaels Schauspiel sagt aus: „Buhuuhuu, ich würde es wieder tun. Ich liebe es, bin traurig, voller Zorn, abgeklärt aber auch ängstlich. Ich habe Hunger, will meinen Bus nicht verpassen und auf dessen Rückbank drei Welpen erwürgen.“

– Als die Imperatorin Michael verschont und der Trailer für die nächste Woche startet, ist die Marschrichtung klar: Philippa will das Spiegeluniversum umgestalten. Und Michael soll zu ihrer Nachfolgerin(!) werden, die natürlich alles besser(!) macht. Puh. Ich würde darüber ja gerne einen angemessenen Seufzer äußern. Aber ich will nicht, dass mir im Winter das Dach vom Haus fliegt…

„Okay, ich werde mich dreimal um die Achse drehen, einen Flikflak machen und DANN kurz vor Michaels Hals stoppen.“ – „Sehr gut, Imperatorin! Wenn Sie außer Atem vor uns stehen, wird niemand mehr wagen, an Ihrer Verblöd… äh… Ausdauer zu zweifeln!“ – Nicht so eilig mit Frau Heilig: Würden es die Autoren wagen, das „böse Ebenbild“ von Burnham zu töten? Prinzipiell schon. Aber sie haben halt Angst vor Gottes Strafe.

Irgendwie ist die Episode weder Fisch noch Kelpianerfleisch.

Was als Kampf gegen eine tödliche Krankheit begann (geplanter Pixar-Titel: „Das große Waberkrabbeln“), wird plötzlich zu einer Spiegeluniversum-Episode. Eine, in der die Hauptfigur uns bis zum Ende im Unklaren lässt, ob sie sich überhaupt an ALLES aus unserem Universum erinnert.

Und wenn ja, ob ihr das MEHR bedeutet als der schnelle(?) Sinneswandel am Ende vermuten lässt, als es großherzig heißt: „Nicht töten, nur gehörig foltern.“ – Hier war mir die Fall- und Aufstiegshöhe noch zu sehr unter dem Meeresspiegel. Mehr Klarheit und Mut hätte hier gut getan. Zumal das ganze Umfeld schon eklig genug ist.

Ich weiß zwar nicht, wie das hier ausgeht (= Michael rettet alle in BEIDEN Universen?), aber bisher ist der Wandel vom Saulus zum Paulus so verworren, dass es fast schon wie der umgekehrte Weg wirkt. Gerade der Mord auf offener Bühne wirft den Charakter Georgiou noch mal kurz zurück, bevor er bei Michael dann – ungerechtfertigterweise! – zur großen(?) Friedenstaube mit dem stoppenden Sparschlitz-Schwert mutieren kann.

Hier werden bereits im Vorschautrailer Lösungen aufgezeigt, die wieder mal in das „Tell, but don’t tell tiefgründig“-Muster fallen. Oder könntet ihr auf Anhieb sagen, welche TOLLE Föderation die Philippa jetzt auf einen neuen Weg gebracht haben soll? Gerne auch VOR dem 900-Jahre-Sprung?

„Michael, du bist etwas ganz Besonderes!“ – „Ach, bei meiner Art des Trainings ist das nicht beeindruckend. Ich esse, trinke und atme schließlich seit Jahrzehnten auf dieses Ziel hin.“ – Der Förster nennt dieses Bild hier „Flurschaden“: Von Michael Burnham lässt man sich gerne betrügen und belehren. Sie hat da nämlich ein äußerst attraktives Bonusprogramm aufgelegt.

Aber wichtig sind natürlich eh andere Dinge in all diesen Geschichten. Nämlich, dass Saru nirgends was zu melden hat – und wir viele starke Frauen/Tillys sehen.

Da bin ich Purist!

Fazit: Solider erster Teil eines Universums (und dortigen Zeitrahmens), das einen NULL interessiert – und längst abgehakt sein sollte.

Da ich es verabscheue, Sätze wie „Muss man gucken, wie’s weitergeht“ zu sagen, bewerte ich das hier als abgeschlossene Geschichte. Und als solche holpert es trotz (oder wegen) der Trotz- und Drangphasen aller Charaktere ganz gewaltig im Fanfiction-Gebälk.

Auch im Trottel-Universum schafft man es selten, sich von etablierten Klischees zu lösen. Lorca-Erwähnung hin und Kelpianer-Verschonung her.

Trotzdem: Beste Dialoge der Staffel! Und das will schon was (= nämlich wenig) heißen…

Wertung als Trek-Serie:

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

Wertung als spaßiges Trash-TV:

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM