„Tenet“ – Die doppelseitige Kritik

Zeit ist relativ. Wenn man darauf wartet, dass sie vergeht, vergeht einem schnell das Warten. Und manchmal hat man das Gefühl, dass eine Minute deutlich länger geht als 50 Sekunden. Wenn man eine Armbanduhr aufzieht, könnte man bemerken, dass dies mit einer Apple-Watch schwierig ist. Und wenn wir im Sommer die Uhr vorstellen, ist es abends SPÄTER dunkel und kalt. Befeuert das die Klimaerwärmung? – Auf all diese Fragen werden wir in diesem Review Antworten finden. So wahr ich als verrückter Uhrmacher aus „Alice im Wunderland“ verkleidet bin, chichichi-hui!

Liebes hcubegaT, ähm: Tagebuch!

28.12.20

Ich freue mich, dass ich heute endlich „Tenet“ gesehen habe. Ein äußerst wichtiger Kultfilm vom Kult-Regisseur Christopher Kultan… Nolan.

Technisch einwandfrei, halbwegs innovativ und inhaltlich zum Nachdenken anregend. – Aber, liebes Tagebuch, ich habe gerade gar nichts nachzudenken…? WER von den Figuren WANN in der Zeit vorwärts oder rückwärts reiste, WIE man das (seitens des Ordnungsamtes oder Kriegsministeriums?) organisiert und OB das Gesamtkonstrukt am Ende überhaupt funktionieren kann (ich sage: nein), das beschäftigt mich weniger, als ich vorher … dachte.

Wieder dieses Wort: „Denken“. Ich glaube, das wird uns noch beschäftigen. Doch MUSS man hier wirklich denken?

Oder ist der Film nur ein DENKmal für Onkel Nolans Ego? Wir werden es gesehen haben. In der Zukunft halt.

Zumal ich auch nicht glaube, dass sich beim mehrfachen Ansehen alle Fragen klären lassen. Dafür müsste ich wohl mehrere Zeitstrahlen an die Wohnzimmerwand kritzeln. Probleme mit dem Vermieter? Das muss ist erst klären…

Gerade bildete ich mir ein, dass er rückwärts meine Wohnung verlassen hat. Also kommt er wohl morgen vorbei?

Tja… (*Popel wegschnips*), ich bin jedenfalls seltsam ohne Meinung, liebes Tagebuch. Kann ich so überhaupt ein Review zu dem Film verfassen? Ich werde noch ein paar Tage lang abwarten und alles sacken lassen.

„Hör zu! Wir laufen hier jetzt für alle anderen rückwärts rum.“ – „Aber… Ist das nicht sehr verwirrend im Straßenverkehr?“ – „Solange du keinen Lkw rückwärts von dir wegfahren siehst, der vorne einen roten Fleck in DEINER Größe aufweist, ist mit dir alles okay.“

30.12.2020

Ich bin’s wieder, liebes Tagebuch. Ich wollte nur kurz sagen, dass ich nicht so recht weiß, nach welchen Maßstäben ich diesen wegweisenden, intelligenten Film bewerten soll. Ja, alles ist handwerklich klasse gemacht, strotzt vor tollen Ideen (wenn man sich rückwärts in der Zeit durch ein Feuer bewegt, kühlt man ab!) und Effekten, die man teilweise nur unbewusst wahrnimmt (Personen, die sich nebeneinander vorwärts und rückwärts bewegen), aber mir fällt es schwer, eine emotionale oder inhaltliche Aussage herauszuarbeiten. – So einen großen Meißel kann es doch gar nicht geben?!

Außerdem kann ich nicht mehr auf’s Klo. Der Stock im Hintern der Inszenierung hat sich auch auf meine Verdauung ausgewirkt. Denn irgendwie wirkte das alles etwas ZU perfekt, ZU technisch. Als wenn gleich eine Hand in das Bild ragen wollte, die mir den neuen Phillips-Herrenrasierer entgegenstrecken möchte: „Double-Time-Minus X! So scharf, als wenn sie sich gestern schon rasiert hätten“!

Ich fühle mich, als müsste ich morgen ein Schulreferat über Robin Hood abgeben und hätte nicht mehr anzubieten als „Der hatte oft eine grüne Mütze auf“.

Aber ich versuche es mal mit etwas Inhaltlichem:

Wenn alles determiniert ist und exakt so passieren wird, wie es geschehen MUSS, ist dann überhaupt irgendetwas von Belang? Oder sind Handlungen dann sogar noch MEHR von Belang, weil sie ein konkretes, bereits sichtbares Ziel erschaffen? Und wieso ärgert es mich, dass alle Figuren im Film kein Problem damit haben, auf extrem komplexen Ursache/Wirkung-Kreispfaden zu wandeln?

Weil diese Personen so clever geschrieben sind, der Zuschauer diesen Luxus aber NICHT hat? Weil Kollege „Super-Agent“ mit seinem Kollegen „Meister-Agent“ einen Sinn hinter allem sehen, der bei mir außen vor bleibt? Okay, sie haben die Hilfe von „Hammer-Wissenschaftlerin“. Aber leider nur sehr kurz. Schade eigentlich, die hätte ich fast lieber gesehen als das Luxusweibchen mit dem „Rette mich“-Gesicht – frisch geborgt von Prinzessin Peach aus Bowser’s Castle.

Oder ist DAS die erhoffte Wirkung des Films? Die Auflösung aller Schranken und Denkmuster? Das Zerdeppern der großen Standuhr mit dem Baseballschläger? Dass man sich so blümerant fühlt wie in den besten „Inception“-Szenen? Aber wäre das dann nicht … nur ein billiger Drama-Effekt? Quasi die Wiederholung von Nolans Film „Memento“ (2000), der sogar EXAKT das gleiche Zeug macht?

„Hey, jetzt fahren die ersten Boote auch schon rückwärts durch das Meer?!“ – „Das hat nichts mit der Zeitumkehrung zu tun. Das ist die ganz normale Umkehrung des Golfstroms. Klimawandel und so.“ – Im Rausch des Rauschens: Wenn man alle Geräusche rückwärts abspielt, aber niemand da ist, der sie hören kann… Waren sie dann überhaupt da?

31.12.2020

Hallo, liebes Tagebuch. Ich bin immer noch verwirrt. Daher bin ich kurz an das Ende dieser Aufzeichnungen gesprungen und habe geschaut, welche Meinung ich in der Zukunft zu diesem Werk haben werde, nämlich am 18.01.2021. – Da steht irgendwas von wegen „James-Bond-Film mit Zeitspielerei“ und „Will cleverer sein, als er ist“. Ich weiß nicht, wie ich auf diese Meinung kommen werde, denn eigentlich finde ich die Grundidee weiterhin genial!

Dass der Gegenspieler bereits weiß, DASS er sterben wird, jedoch nicht den Zeitpunkt, das ist perfekt! Und das man durch zweifaches Zeitumkehren quasi parallel zu seinem älteren Ich „geradeaus im Zeitstrahl“ leben kann, ist ebenfalls toll! Besser noch als bei „normalen“ Zeitreisen, wo ja oft zwischen den Reisepunkten abgekürzt und getrickst wird.

Vielleicht auch, weil einem OHNE Tricksen das Hirn aus den Knopflöchern quillt?

03.01.2021

Ich wollte wissen, was mich am 18.01.2021 zu meiner skeptische Haltung bringen wird. Daher las ich den Eintrag vom Vortag, dem 17.01.! Ich finde das Geschwafel dort allerdings kunstfeindlich und abwegig. Ich halte den Streifen für ein großes Werk, das man vielleicht erst in Jahren schätzen kann – und WIRD!

Im Ernst: Der recht eigenschaftslose Hauptcharakter nebst seinem Freund mit bewegter Vergangenheit (bzw. Zukunft) mag langweilig wirken, aber wenn man DIE auch noch ausführlich beschrieben hätte, wäre alles noch ausschweifender geworden. Und wenn einen die Lust packt, kann man den Film auch mehrfach gucken – und wird garantiert ständig etwas Neues verstehen.

Anders ausgedrückt: Ich habe durchaus Einwände dagegen, mit Juckpulver bestäubt zu werden, aaaber der Moment des Kratzens ist schon toll!

Beim Staunen bitte weiteratmen: Während der Zeitumkehrung fällt das Atmen schwer, man ist desorientiert und der Wind kommt von der anderen(!) Seite. Hm… Vielleicht die ideale Ausrede, wenn man abends zu spät heim kommt? („Ich war nicht in der Kneipe, Hicks. Datt is‘ d-die Zeitumstellung, genauuu!“)

16.01.2021

Es ist zwei Wochen her, dass ich das Review schreiben wollte. Ich weiß immer noch nicht, wie bahnbrechend GENAU dieser dumme Mistfilm jetzt war. Ich liebe seine Konsequenz. Aber ich hasse ihn dafür, wie inkonsequent er von mir geliebt werden möchte.

Mir ist schlecht. Alles verschwimmt. Ich werde mir mit dem Hammer auf den Kopf hauen. Nur testweise. – Ich reiche meinem Zukunfts-Ich, das gerade an mir vorbei geht, bereits eine Heilsalbe. Oder nehme ich sie dem Zukunfts-Ich aus der Hand?

Egal, ich hau jetzt druff. Salben-Paradoxon, ich komme!

17.01.2021:

Mir reicht es! Mir brummt der Schädel und ich komme mir doof vor, weil ich nicht weiß, ob der Regisseur schlauer als ich ist tut. Der ganze Film wirkt inzwischen wie ein Taschenspielertrick auf mich. Wie eine Bühne, auf der die Tricks zwar gut funktionieren, bei der man aber niemals hinter die Kulissen blicken darf, weil einem sonst die geheimen Klappen und Nähte ins Gesicht springen.

Hm. Noch ein kritischer Gedanke steigt in mir auf: Die Figuren könnten nicht mal was SEHEN oder HÖREN, wenn sie sich entgegengesetzt der Zeitlinie bewegen, da ja Schall und Licht sich von ihnen wegbewegen.

Ja, das mag nur ein Nerd-Fact sein, aber ich bin froh, drauf gekommen zu sein. Ich fühlte mich zwischenzeitlich schon dümmer als ein Sonderschüler nach zwei Jahren Corona-Homeschooling…

Und es mag in der Story um die Rettung der Zukunft gehen, aber WAR sie nicht die ganze Zeit gerettet? Zumindest so weit, wie jemand rückwärts durch die Zeit torkeln und davon berichten konnte? Aber wenn es hier nicht um die Untergangsphantasien des Bösewichts geht, nicht um ein gesellschaftliches Grundproblem (nicht Überwachung, nicht Ressourcenverteilung, nicht politische Macht, etc…), worum geht es dann eigentlich noch? Nur um Rache und den Eigensinn des Antagonisten?

Ist alles also doch wieder eine Trump-Alog… Alegor… Angora-Pullover?



Ich muss noch mal kurz in den Trailer schauen, vielleicht hilft mir das weiter:

„Wenn alles rückwärts läuft, müssen wir nur EINE Stunde Film statt ZWEI konzipieren. Weil ab der Hälfte alles umgekehrt verläuft!“ – „Und was ist dann der Höhepunkt, der Klimax?“ – „Die Antwort auf diese Frage kann nur eine sein. HERINGSSALAT. Ich habe gesprochen.“

18.01.2021:

Ich glaube inzwischen, dass „Tenet“ einfach nur ein besserer James-Bond-Streifen ist. Das muss nichts Schlechtes sein, fühlt sich aber so an.

Zumal ich manchmal auch nichts fühlen kann, da ich auch nicht weiß, was die Hauptfiguren gerade wissen. Und wieso wird eigentlich die weibliche Hauptfigur so unglaublich schnell so wichtig? Nur weil sie hübsch ist? Wäre sie eine alte, schrullige Lady, so hätte sie inhaltlich keine große Rolle gespielt, da ihre Rettung zu 90% der Zeit vollkommen unbedeutend war.

Auch hier trickst einem der Film irgendwelchen Tiefsinn unter’n Frack, der nur auf Oberflächlichkeiten basiert. „Tenet“ gibt damit an, sehr clever zu sein, ist aber auch nur ein (genial gebautes) Spiegelkabinett, bei dem jeder gezeigte Soldat oder Geheimagent ernsthaft Zweifel an seinem Job bekommen muss. („Wie?! Ich mache was, was schon passiert sein wird, damit es so geschieht, wie es geschehen sein wird? Und das auch dann, wenn uns das vielleicht nicht gefallen haben wird? Nein danke, ich kündige! Äh… Oder habe ich es schon?“)

(*weggeschnipsten Popel wieder einfang – und in Nase zurücksteck*)

Fazit:

Ein Film wie eine Naturgewalt auf Stützrädern. Kraftvoll, aber doch irgendwie ganz zahm. Groß und episch, aber doch auf Schienen.

Alles scheint möglich – und doch ist alles in gewisser Weise vorgegeben.

Eben ein Werk, bei dem ich es fast schon spannender finde, sich in den Denkprozess der Autoren reinzudenken (= Wir schafft man es, permanent zwei Zeitebenen gegeneinander schallern zu lassen?), als über die großen Endszenen nachzugrübeln. Somit finde ich das Script cleverer als die Geschichte. Das Handwerk beeindruckender als die Botschaft. Die Nase hübscher als den Popel, der da rausgedengelt wird.

Immerhin… Dieser Film ist ein toller Beitrag für das Museum of Modern Arts.

Man könnte allerdings auch viele ANDERE Kleckse stattdessen aufhängen.