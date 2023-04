„Star Trek – Picard“ – 3.10 – „The Last Generation“

Eine Ära geht zuende. Oder war’s ein plappernder Ara? – In jedem Fall wird hier ein Abschied zelebriert… Jack steht am Ende dieser Folge auf eigenen Füßen (wurde das Kindergeld eigentlich in Latinum ausbezahlt?), Data hat die jüngste Wiedergeburt gut überstanden (Demnächst: „Es gibt keine Pflegestufe 3 für Golems?!“) und Picard hat erkannt, dass er sich für sein Glück gar nicht verändern musste – sein Sohn wurde ihm ja per Drama-Sonderzustellung einfach nachgeliefert. Trotzdem bleiben Fragen. Zum Beispiel, wie wir im Lexikon das Wort „Autorenstolz“ neu definieren müssen, wenn wir uns die GESAMTE Staffel durch den Kopf gehen lassen.

Inhalt: Die Enterprise D besucht einen Borg-Kubus im Jupiter, um dort den blinkenden Energiekern („Achtung! Leihgabe des Todessterns! Nicht beschießen!“) zu zerlegen.

Zeitgleich überzeugt Picard seinen Drohnen-Sohn davon, dass die Altersvorsorge im Borg-Kollektiv eher mangelhaft ist.

Währenddessen beschießt Seven auf der TITAN mal gerade die KOMPLETTE Sternenflotte. Endlich mal ein Ausdruckstanz, der die Franchise-Gefühle von Kurtzman/Matalas knackig zum Ausdruck bringt?

Eins muss man den Autoren lassen: Sie können einfach keinen Kackhaufen un-umgerührt am Straßenrand stehen lassen…

So muss z.B. zu Beginn der Sternhaufen des alten TNG-Vorspanns durchrauschen, damit die Zuschauer-Neuronen sofort auf schunkelige Retro-Temperatur vorgeheizt werden.

Und damit auch wirklich alles wie FRÜHER ist (also so manipulativ wie bereits in Picard-Staffel 1 & 2, meine ich), legt man noch eine Com-Stimme von Präsident Anton Chekov drüber. Motto: „Mein VATER fand auch immer, dass der Weltraum helle Punkte hat.“

Um ganz sicherzugehen, hätten man noch leise „Vater… Vater… Vater…“ über den Echokanal nachhallen lassen sollen?

„Hey, Leute! Wie konnten unsere Sensoren den 150 Kilometer großen Borgkubus am Jupiter übersehen?“ – „Jupiter?! Es gibt in diesem Sektor einen Planeten namens Jupiter?“ – Das Doofe muss in das Eckige: Dieses Bild hätte man schon 1-2 Folgen früher liefern können. Aber ist schon okay; der Wechselbalg-Maskenball im Raucherclub „Zur Glimmenden Fluppe“ war ja auch sehr (ent)spannend.

– Eher neutral fällt bereits zu Beginn die Einbindung der Enterprise-Brücke auf: Was im ersten Shot noch nett wirkte, verpufft hier bereits nach Sekunden. Ja, der Retro-Faktor geht hier eher auf Tauchstation – statt auf große Gipfelstürmer-Tour. Das liegt auch an dem flachen Licht (irgendwo zwischen „toter Graupapagei“ und „Discovery-Schüler“) und den bekannten Kameraperspektiven, die null Bock auf TNG-Gesänge machen.

(„Riker, filmen Sie mir ins Ohr! Ich glaube, die Mäuse aus meinem Weingut sind wieder drin!“)

– Positiver wirkte dann die ruhige Szene der anfliegenden Enterprise, die mal gerade vor dem mondgroßen(?!) BORG-Konstrukt im Jupiter parkt.

Wobei diese Ruhe vor dem Sturm erklärungsbedürftig ist, da die Borg – neuerdings – alle Unassimilierten ERSCHIEßEN?

– Und wie man diesen riesigen Transwarp-Stützpunkt unbeobachtet mitten im Sonnensystem bauen konnte (ein … zweiter … Transwarp-Stützpunkt am Saturn?) frage ich lieber nicht. Und sagt mir nicht, dass das Material halt durch den Transwarp-Kanal hin gebracht wurde. Ich bewerfe euch sonst mit Hennen und Eiern, ich schwör’s.

– Ebenfalls eher konfus wirkte die Ballerei auf der Brücke der TITAN. Hier gab man sich gar keine Mühe mehr, diese neue Erfindung im Medienbusiness zu zeigen („Übersicht“ oder wie das heißt). Lieber lässt man den Schiffskoch in Uniform darüber reden, dass er eigentlich kein richtiger Offizier ist – und seine Maggieprüfung nur mit einer Drei bestanden hat. Hier kamen irgendwie Tilly-Vibes hoch.

Und nicht die Guten, bei denen das Deck so lustig schwankt, wenn sie kräftig aufstampft.

„I-Ich wollte gar nicht hier sein. Wollte nur beweisen, dass Neelix damals gar nicht sooo nervig war.“ – Das soll jetzt kein Flat-Shaming sein: Aus irgendeinem Grund lieben die Serienmacher bei Männern oft dickliche Losertypen mit Silberblick und Laberflash. Dabei hätte mich ein sympathischer Koch durchaus interessiert, der einem Borg zeigen muss, warum Pfannen auch auf der Außenseite beschichtet sind. Und zwar mit SCHMERZ.

– Worf, Riker und Jean Luc-“Nennt mich Vater, nicht Captain“-Picard beamen sich auf den Borg-Kubus. Und suchen dort einen Sender (oder wie wurde „Beacon“ übersetzt?) und nebenbei … Jack.

Bereits hier machte sich große Enttäuschung in meinen kunstliebenden Neuronen breit. Was hätte man nicht alles TOLLES zeigen können mit den heutigen Mitteln? So was in noch besser?

Aber nein, die größte Gefahr beim „unaufgeräumten“ Borg-Klumbus ist es wohl, barfuß in einen rumliegenden LEGO-Stein zu treten.

– Nicht gerade dezent wirkten auch die mehreren Abschiedsszenen: „So, ich geh jetzt hier lang. Alleine. Jack retten. Danke, dass ich mit euch dienen durfte. Weint nicht um meine Hüfte, falls ich stolpern sollte. Data durfte ja nicht mit. Wäre mit seinen Androiden-Fähigkeiten bestimmt nur hinderlich gewesen.“

Und Trois passive Leichenbittermine nach ihrem alten KULT-Spruch („Ich spüre… Nerz.“ „Äh, vielleicht eher Schmerz?“ – „Hey, woher weißt du das?!“) war jetzt auch kein inhaltlicher Hochgenuss.

– Nachdem ich kürzlich 10 alte DS9-Folgen gesehen habe – verklagt mich doch -, muss ich leider sagen, dass der neue Worf auf mich total hohlbrotig wirkt. Sätze wie : „Swords are fun“ oder „Das Wort Abschied kennen wir nicht“ (Oder wurde es mit „Tschüssikovski“ übersetzt?) sind nicht mal beim Buchstabierwettbewerb der große Bringer.

– Relativ gut kam aber die gealterte Borg-Queen rüber. Das Kostüm mit den offenen Rippen und den zugewucherten Augen (Who you gonna call? Augenarzt oder Klempner?) sah direkt so aus, als wenn es aus H.R.Gigers Zettelkasten entsprungen wäre! Doof nur, dass ich da gerne eeetwas mehr Schärfe gehabt hätte – als Stilmittel war der Glitzi-Finster-Look jedenfalls unnötig, da das Kostüm (bzw. der Sperrmüllhaufen, in den man Alice Krige eingegossen hat) ziemlich gut aussah.

„Eigentlich wollte ich mit dem Assimilieren aufhören. All diese grenzenlosen Weiten, die tausenden Völker, Millionen von Möglichkeiten…“ – „Was hat dich umgestimmt?“ – „Jacks Dauerflennen darüber, dass er ohne Vater großgeschrieben werden musste, hat den Subraum verstopft.“ – Alice Krige in ihren besten festen Rolle: Dieses Gespräch war ein weiteres Retro-Element. Genau SO haben auch Neandertaler vor Jahrtausenden argumentiert.

– Warum’s mit dem Borg-Kubus bergab ging, habe ich nicht kapiert. WELCHE Art von Energiemangel war es denn nun, dass der mondgroße Trümmertrüffel in den direkten Verwesungszustand übergehen musste? Vitamin C etwa? Und wie ist doch gleich das Liebesdreieck zwischen ST8-Queen, Voy-Queen und New-Queen zu verstehen?

– Und wie lange hat die Borgqueen da jetzt in der Ecke gehangen (5, 10, 20, 35 Jahre?), um als einzigen „Ausweg“ den alten Meisterplan um Jacks Gehirnwäsche auszugraben? Und nebenbei die Postadresse der Formwandler?

Losgeschickte Sonden (mit sich selbst drin?) und ein paar funktionstüchtige Drohnen für die Kollektiv-Auffrischung hätten gegen ihre Einsamkeit sicherlich geholfen. Und damit sind wir noch nicht mal ALLE Möglichkeiten durch…

(„Hier ist Jürgen Domian. Unsere erste Anruferin sagt, sie sei eine Technikfetischistin, die sich gerne mit Hackfleisch und alten Grafikkarten einreibt.)

– Die Raumkämpfe waren oookay. Strategisch langweilig, aber auf unnahbare Weise annehmbar. Neben der Titan, die im Trauerspiel Videospiel-Modus gegen eine ganze Armada kämpft (immerhin mit der Tarnvorrichtung) sehen wir eine Enterprise D, die einfach mal gegen eine stumpfe … Wand antritt.

Sehen wir hier einen Widerhall des großen Fights „Wissenschaftlicher Berater versus Alex Kurtzman“?

Verbesserungsvorschläge für Staffel 4:

– Die Schäden an der minutenlang beschossenen Raumstation mal ZEIGEN.

– Feindliche, detaillierte Schiffe in Nahaufnahme haben auch noch keinen geschadet. Oder gibt’s kein Baldrian mehr für den Paramount-Buchhalter?

– Zumindest Geordi mal im verlassenen Maschinenraum mal gucken lassen, dass da nix durchbrennt?

(„Der Reaktor ist noch da. Wenn ich nicht nachgucke, wird es so sein müssen.“)

„Okay, Vati. Ich lasse das mit den Borg und komme nach Hause.“ – „Toll! Was hat dich überzeugt?“ – „Die hiesige Selbsthilfegruppe für totale Loserlappen und selbstüberschätzende Simpelfiguren… Der Kaffee dort ist einfach zu schlecht.“ – Lieber nur Assi als -imiliert: Jack hat sich das mit dem Borg-Dasein noch mal durch den Kopf gehen lassen. Nämlich den von Vatter Picard. Beim eigenen gibt es ja ein paar Probleme mit den Neuronendichte um die DNA herum.

– Dick aufgetragen war auch Datas Eingebung („Wir müssen in den Kubus reinfliegen! Der Playstation-4-Chip in mir spürt es!“), die ziemlich generische Orchestermusik („Fünf Höhepunkte pro Minuten sind zu wenig! KI, verdopple sie bitte!“), die wie immer übertriebenen Höhepunkte für Dramaturgie-Allesfresser („Ganze Galaxie retten oder unsere Leute?! Beverly, entscheide du doch bitte!“) und Picards Entscheidung, sich mit einem Kabel am Kopp innerhalb von Sekunden ins Borgkollektiv zu begeben.

Zumal es seit Discovery schon oft solche absurden „Wir diskutieren das im Safe Space“-Ausflüge ins Pilz-, Mindmelt-, Datakopf-, Drogenrausch- und Trillsymbionten-Wunderland gab?

– Positiv muss ich aber vermerken, dass recht viel PASSIERT ist. Die Zeiten, wo man ganze Episoden (ich tippe auf 3, 4, 6, 7, 8, die Superzahl ist die 5) weglassen konnte, sind zumindest mal vorbei. Da ist man schon fast dankbar, dass jetzt wenigstens alle Weltstädte aufs Zielradar geschaltet werden (Paderborn – Locked. Sim City – Locked).

Auch wenn’s wieder mal die plumpste Variante der Bedrohung ist… Motto: „Die halbe Galaxie wird kaputt gehen. Und die andere Hälfte findet keine Handwerker mehr.“

– Der große Jack-Storyarc war eher eine Busfahrkarte für das Reiseziel „Crashtest-Wand“.

An was genau hat Mister Laberkopf jetzt genau gelitten, dass er sooo dringend ins Kollektiv musste? Zu wenig Vadder im Leben? Sind alle anderen Halbwaisen auch gefährdet für Hitlerbart und Stalin-Schnauzer?

Klar, die Dunkelheit auf unbeheizten U-Booten schlägt aufs Gemüt, ebenso wie ein Leben als Verbandskasten-Schmuggler auf Tetanus-Prime. Aber das hat er sich ja alles SELBST ausgesucht?

Und seine Andeutungen über die ach-so-schlechte Welt und Menschheit überhören wir an dieser Stelle. Fachleute würde sagen: „Medikamentös auf’s falsche Antidepressivum eingestellt“ oder auch „Geh mal inne Sonne auf Risa. Kommste auf andere Gedanken!“…

„Da, die Enterprise D auf ihrer letzten diplomatischen Mission!“ – „Hä? Was hat diese Story denn mit Diplomatie zu tun?“ – „Na, Tontaubenschießen heißt doch auch so, obwohl man während des Vorgangs alle Tontauben zerstört?“ – Das nenne ich mal eine Schuss-sichere Wespe: Das Schiff ist viiiel dynamischer und schneller, als ich es in Erinnerung hatte. Lag wohl an den 995 Mann Besetzung, die stets ZUVIEL an Bord rumkrauchten?

Ferner spürt man bei Picards großer Ansprache in der Waber-Borgmatrix, dass die Autoren nicht richtig wussten, was man dem Sohnemann als KONKRETES Alternativprogramm verkaufen soll. („Hey, immerhin wurde ich Captain bei Starfleet! Und weil’s kein Geld gab, musste ich keine Steuern zahlen!“)

Wenn man es ganz intellektuell und nicht motivationstechnisch betrachtet, bleibt sogar NOCH weniger übrig. Denn dass Jack sich für die Borg entscheidet, weil das vor seiner Geburt „bestimmt“ wurde, hat mit persönlicher Verantwortung so viel zu tun wie der späte Benjamin Sisko mit dem Kirchenaustritt!

Und wie hat sein Sohn nun den „Change of my life“ bei Picard verursacht?

Sooo knorke war die Beziehung jetzt auch nicht („Saufen auf’m Holodeck?“ – „Muss sein! Das Haltbarkeitsdatum auf dem Schnapshologramm läuft ab!“). Eine Strohpuppe mit Glatzenmütze, ein zuckender Fötus oder Picards Hund hätten hier vom Impact womöglich ähnliche Auswirkungen gehabt?

Reicht schon die bloße Existenz von einem DNA-Nachäffer, damit das eigene Leben plötzlich erfüllt erscheint? Oder bricht sich da nur der Urinstinkt Bahn (= eigene Gene müssen weitergegeben werden), der bei UNSEREN Eltern auch dafür sorgt, dass wir ständig mit Enkelwünschen genervt werden?

(„Machst du uns ein Kind, Sohn?“ – „Aber ich bin schwul, habe beide Hoden bei einem Gnu-Angriff verloren und wohne in einem Reihenhaus bei Tschernobyl!“ – „Ach, stell dich nicht so an. Wir wollen samstags Windeln wechseln!“)

Spannende Sichtweisen auf Picards Charakter kann man sich hier abschminken. Hier lernt man nur was über sich selbst, wenn man vorher nur so grooob wusste, welcher Spezies man angehört.

Da war Star Trek schon deutlich weiter!

„Ach was, ich bin dir nicht mehr böse. Jeder hat mal den Drang, die Galaxie und alle Menschen auszulöschen.“ – „Schnief… Das kommt nur von all den Fahrten mit den Öffentlichen Verkehrsmitteln, Mami.“ – Familie ist immer dort, wo die Autoren das Wort manisch gebrauchen: Eigentlich fand ich’s damals toll, dass man bei Star Trek nicht nur von Familie schwafelte.

Aber okay, bestimmt wollte man diese Staffel durch die Taliban-Zensur bekommen?

Doch kommen wir nun zum dicken Anhang (oder wie Tilly sagen würde: „stabil gebauter Anhang“) dieser Episode. 20 Minuten purer Fanservice:

– Seven möchte zurücktreten, null Bock mehr auf Starfleet. Alles so anstrengend. Und ja, damit meint sie fast das GANZE Jahr nach ihrer Karriere als zynische Mörderbraut.

Doch halt! Der verstorbene Shaw hat sie auf einer Nachricht als Captain empfohlen. Und da der das bekanntlich ALLEIN zu entscheiden hat (die Ruhe in Person – und zwischen seine verrückten Ausfällen sooo rational), muss Tuvok das jetzt umsetzen. Da kennt die Plot-Drückerkolonne weder verschlossene Türen noch abwehrende Gesten des denkenden Zuschauers.

– Auch Raffi erfreut sich an Poesiealbums-Wünschen auf ihrem Samsung-Tablet („Menschheit gerettet! Beste Mami!“), während Worf nach Jahrzehnten unter Menschen lernt, dass es auch Freudentränen gibt.

Sicher, dass sein Charakter nicht mit dem vom frühen Data verwechselt wurde? Ich frage ja nur, weil der auch 4 Buchstaben im Namen hat?

– Datas Therapiesitzung hat mich eher kopfkratzend zurückgelassen…

Was war jetzt neu für ihn? Gefühle ja wohl nicht. Und sein neuer Körper sah mir auf den schematischen Darstellungen nicht nach etwas aus, wo man eine neue Niere wachsen lassen könnte?

Dass auch Troi eher gelangweilt von der Sitzung war („Hey, ich schreibe währenddessen einfach direkt dem Team von WhatsApp!“), sollte witzig sein, wirkte aber abwertend.

Also für ALLE Charaktere jetzt. Sogar der reinkommende Riker lästerte gleich mit.

Aber interessant, wie es anscheinend in Kurtzmans Writer’s Rooms abgeht…?

„Data, das war eine tolle Therapiestunde. Ich bin mir sehr vieler Dinge bewusst geworden.“ – „SIE? Was denn, Counsellor?“ – „Dass ich lieber in der Fußgängerzone alte Nanobot-Kaugummis abkratzen möchte. Tschö, bin dann mal weg.“ – Lieber Golem als Stanislav Lem: Data verliert in den letzten Minuten an Würde und Gravitas. Aber zumindest letzteres kann er mit einem Fässchen Butterbier ja wieder „reparieren“.

Der Schluss mit Jacks neuem Schiff wirkt so … natürlich.

Aber anders natürlich, als ihr denkt…

„Natürlich“ wird die TITAN einfach mal in „Enterprise G“ umbenannt. Bei dem Tempo sind wir durch das Alphabet durch, bevor ich überhaupt die optischen Unterschiede zwischen F und G gecheckt habe.

Und meine Wissenslücke in Bezug auf das Ende(?) von E?

„Natürlich“ ist Seven nun wieder mit Raffi vereint – auf der Brücke. Glück gehabt! Fast wäre der zuständige Admiral beim Leute-Zuweisen von der „Black List“ auf die „White List“ oder gar auf die „Alle anderen 30.000 Starfleet-Offiziere“-List abgebogen!

Aber der rechtzeitige Schmiergeldeingang hat ihm dann beim Manövrieren geholfen.

„Natürlich“ weiß Jack beim Dienstantritt nicht, ob er nun Aliensprachen übersetzen wird (über ein Dutzend kann er; wohl eher nicht so’n großes Genie?), die Konsole bedienen oooder den Captain-Berater mimen soll. „Natürlich“ wird er letzteres.

Mit seinen 25-30(?) Lenzen kann da bestimmt JEDER weisheitstechnisch noch was rausziehen?

„Natürlich“ wusste Picard vorher nichts über die Schiffsumbenennung.

„Natürlich“ sind die üblichen 25-Jährigen erneut dabei und „natürlich“ ist das erste Ziel (wenn auch aus Witz genannt) das Sternsystem „M’Talas“. Haha, wegen dem Showrunner Matalas! Gecheckt?!

Bei so viel unverdienter Bescheidenheit ernenne ich Matalas laut meinem Fanfiction-Würfel zum… (*Klacker, Roll*) äh… Großadmiral mit besonders großem Gemächt.

Hey, ich hatte eigentlich mit mehr gerechnet…? (*Würfel überprüf*)

„Das ist also die Enterprise G! Ich frage mich, wie viel Zeit ich auf diesem epischen neuen Schiff verbring…“ – „Jack? Die Zentrale fordert von uns, dass wir die Einfahrt freimachen. Die Enterprise H bringt gerade ihren Wocheneinkauf rein und will die Pfandflaschen ausladen.“ – Epische Momente muss man sich verdienen: Daher haben alle Beteiligten auch immer ein paar alte Knöpfe und Büroklammern als Tauschmittel in der Tasche.

Okay war die Pokerrunde am Ende schon. Aber auch nur, weil man hier vermutlich alle einfach ohne Script hat machen lassen, während die 19 Produzenten eingeblendet wurden. Die größte Herausforderung war hier vermutlich, sich nicht mit dem falschen Namen anzusprechen („Brent… äh… Data, gib mal eine Karte!“).

Zumal die Szene zu 80% eh nur durch die ALTE Musik schön wirkt – man also erneut nichts Neues erschafft.

Ja, „Neues“…

Das ist dieses Ding, gegen das die Produzenten diese Schutz-Pentagramme auf die Hauswand geschmiert haben.

Besonders peinlich war dann die Szene nach den Credits:

„Huhu, Jack, ich bin’s, dein halbkaputter (S)Patenonkel Q!“

„Ach, deeeer. Aber solltest du nicht tooot sein?“ (siehe Staffel 2)

„Pfff… Ihr Sterblichen immer mit euren vor 10 Folgen etablierten Storylines mit eurem Zeitverständnis…“

„Okaaay? Aber die Menschheit steht ja nicht mehr vor Gericht, oder?“ (siehe Staffel 2)

„Ja, richtig. Aber nun in Verbindung mit Picard. Aber DUUU wirst natürlich getestet, bis der Arzt und der Escape-Room-Betreiber kommt, harhar!“

Puuuh… Wir sind in Sachen Kurtzman/Matalas langsam an einem Punkt, wo ich lieber Klopapierrollen am Auto hätte. Oder faule Eier an der Hauswand.

DAS hier nervt nur noch.

„Ich muss euch was gestehen, Leute. Ich mag gar kein Poker!“ – „Warum spielen wir es dann immer?“ – „Weil Kurtzman seit 6 Jahren mit dem Bluff ‚Die neue Idee ist wirklich super‘ die Produzenten abzockt.“ – Runder Tisch gegen kantige Konzepte: Dass man hier am Ende nicht versehentlich Mensch-Ärgere-Dich-Nicht spielt, war mir klar. Nichts darf von den bisherigen Uralt-Elementen ablenken. Beim großen Worldbuilding darf man aber alles auf Links krempeln?

Dass das alles im Dramaturgie-Ramschladen einen Fensterplatz neben der Klospülung einnimmt, darüber brauchen wir nicht ernsthaft sprechen? Inklusive den künstlichen Raumschiffszenen, bei denen man schon zur pingeligen Textur-Analyse greifen muss, da sich eine künstlerische/dramaturgische Bewertung eigentlich verbietet.

Apropos Dramaturgie und tieferer Sinn:

Bei „Star Trek 8“ wurde noch auf unterhaltsame Weise über Menschlichkeit gesprochen (Data!), über Rache (Picard), über das Bedürfnis, irgendwie Individualität in ein Kollektiv zu integrieren (Borgqueen) über Lebensentwürfe und Vorbestimmung (Dr. Cochrane will keine Statue sein), etc.

All das ist hier verschwunden…

– Die Borgqueen ist einsam und unterstellt ANDEREN, es auch zu sein. Was im Falle von Jack aber nur daran liegt, dass er als Aspirin-Schmuggler hinter einer Milchglasscheibe „gehalten“ wurde – siehe allererste Szene in 3.01… Die Mutti mit der Shotgun schien mir also das größte Problem zu sein?

– Jack fühlt sich im Kollektiv euphorisch und nicht mehr einsam. Sein Schauspiel in der Zwischenwelt lässt aber vermuten, dass er bei den Borg kleine Nadeln in die Waden geschoben bekommt – was dann auch das ständige Flennen erklären würde. Der Übergang zwischen „Freude durch Assimilation“ und „Picard überzeugt durch Kalendersprüche“ war eh zu hurtig.

– Man hätte auch diskutieren können, was überhaupt ein lebenswertes Leben ausmacht. Dass die zerfallende Borg-Queen nach Jahren(?) in der Dunstabzugshaube immer noch von ihrem starken Prinzen träumt („Aber nur deeen eineeen! Ohne Auserwählten geht Einsamkeit nicht weg.“), statt vielleicht mal von Sterbehilfe zu schwärmen, ist eh diskussionswürdig.

– Komplex hätte auch das Zusammenspiel mit den Gründern sein können, die ja ebenfalls(!) ein Kollektiv aus Gedanken besitzen. Hätte man die zehn Masken-Hansel um Vadic nicht DORT einbauen können?

– Dass man zum Schluss die Borg-Opfer einfacher wieder „gesund beamt“ (war sicher ein toller Spaß, das für Dutzende Schiffe zu organisieren?) und nebenbei die Formwandler „einsammelt“, die von allem irdischen Dasein entrückt auf der Plattform auftauchten, war mir dann fast schon egal. 2 Folgen MEHR zu dem Thema, DAS wäre schlimmer gewesen.

„Hey, Jack… Wusstest du, dass dein Name sich auf etwas reimt, das ich sehr mag? … … SCHECK!“ – Ein Besucher, passend zum Baubeginn der Enterprise Q: Als kleinen Teaser haben die Produzenten sich eine ganz besonders pfiffige Idee einfallen lassen. John de Lancie hat sich für diesen Shot nämlich die Unterhose falsch herum angezogen!

Überhaupt ist das alles so furchtbar unterkomplex, dass ich fast Rick Berman vor mir sehe, der die Hände zum Himmel reckt und „Waaaas wurrde aus meinem Werrrrk?!“ brüllt. Musste man bei DS9 noch Romulaner, Cardassianer, Klingonen, Bajoraner, Gründer, Jem’Hadar und zig andere Interessen jonglieren, wurden hier halt alle Schiffe übernommen – und fertich.

Vulkanier und andere (Föderations-)Flottenverbände – mit Telefon – scheint es nicht mal mehr in den kühnsten Autorenträumen zu geben.

Aber dieses Schwammige und Vergessliche zieht sich ja eh durch alle Bereiche. Schon allein der Titel: „The Last Generation“ heißt es da. Wieso die „letzte“? Kommt da keine mehr? Was ist mit Jack, der ja Picards Ära erweitern soll/könnte? Und Captain Seven?

„The Old Generation“ hätte besser gepasst, wirkte aber vermutlich nicht respektvoll und/oder dezent genug.

Eine Sorge, die sich Kurtzman/Matalas nach dieser Staffelhandlung aber getrost schenken können.

Das, was du zurücklässt: Momente wie DIESE sind es, die Star Trek von anderen Franchises unterscheiden. Das planetenweite(!) Schutzschild hätte man nämlich mit einem Schuss auf den Graviton-Emitter auf der Unterseite der Station ausschalten können, ha-ha-ha!

Fazit: Ich gestehe es: Kurzzeitig war ich sogar unterhalten von der Flitze-Enterprise im Bewegungsmodus einer gejagten Stubenfliege.

Und auch das saftige „Reinpreschen“ in 100 Gegnerschiffe hat einen gewissen Effekt, den nur ehemalige „Angry Birds“-Zocker verstehen.

Die dämliche Rettungsszene von Picard („Ein letztes Mal das Borg-Starterkabel an die Schläfe – für meinen geliebten Neffen!“ – „SOHN, Jean-Luc, SOHN!“) hätte ich sogar hingenommen, wenn am Ende nicht 20 Minuten lang wieder altbekannte Charaktere stümperhaft de- oder wieder zusammenmontiert worden wären.

Außerdem muss man sich langsam fragen: Wenn DIESE Staffel sooo perfekt sein soll, wie würde man diese in 20 Jahren retromäßig bearbeiten? Man müsste da ja auch wieder ST8-Musik, Data-Gedöns und Borg-Blabla verwenden, da nix Eigenes hinzugefügt wurde…?

Oder halt Jack und Raffi. Aber DAS kann keiner ernsthaft wollen.

Und ganz ehrlich… Für DIESE Auflösung der bisherigen 9 Episoden (= Borgqueen will NUR Picards Sohn + Assimilieren wie immer) würde ich sogar bei Amazon verschämt Klopapier und Damenbinden auf die Staffelbox legen – damit mich an der Kasse niemand auslacht.

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM