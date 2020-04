„Ad Astra“ – Die Kritik zum Kunstfilm

Hey Leute, ihr habt Bock auf richtig schlechte Stimmung, aber gerade keine neue „Discovery“- oder „Doctor Who“-Episode zur Hand? Dann zieht euch das rein: Bad… äh… Brad Pitt! Mit Hundeblick! Der seinen Vadder vor Jahren im Weltraum verloren hat! Und die Erde ist bedroht! Weil eine Raumstation am Neptun fiese Energieausstöße produziert! Und das alles ist so traurig und melancholisch gefilmt, dass man sich sagt: „Hm, die Erde könnte zerstört werden? Ist das wichtig genug, um das Brotmesser mal kurz von der Halsschlagader zu nehmen?“

Wer jetzt allerdings – als Ausgleich für die Depristimmung – ein interessantes SF-Konzept erwartet, den muss ich leider ohne (Psychopharmaka-)Abendessen ins Bett schicken. Denn abgesehen von einem Energiestoß zu Beginn, wegen dem Brad Pitt mal gerade dreißig(?) Kilometer von der Weltraumleiter fällt, gibt es wenig Frisches zu holen. Denn der Film beschäftigt sich auf eine leicht schwurbelige, graphische Art lediglich mit dem Themen Einsamkeit und der Distanz zwischen Familienmitgliedern. Zumindest deute ICH das so. Wäre schon peinlich, wenn vom Macher das exakte Gegenteil gemeint wäre…?

„Ihr Vater hat Außerirdische gesucht!“ – „Warum soll ich ihn jetzt wiederholen, Sir?“ – „Weil er uns bei dieser Suche ins Gesicht pupst und daher Satelliten vom Himmel fallen!“ – Im Ernst, DAS ist im Prinzip die Story des Films.

Ja, dies hier ist eher ein Kunstprojekt als ein klassischer SF-Film. Und bei aller Häme muss ich sagen: Das ist eigentlich ganz GUT so! Denn was war denn bitteschön der letzte gute SF-Film? „Star Wars 9“? „Terminator 6“? „Gemini Man“ mit Will Smith als Werbefigur für sich selbst?

Auch, wenn „Ad Astra“ streckenweise ziemlich öde daherkommt, so passt die Stimmung doch wenigstens. Denn wenn die Sonne immer kleiner wird, wenn alle anderen Raumfahrer schon längst umgedreht sind, kommt man nicht umhin, das alles auf eine Parabel auf das eigene Leben zu sehen.

Vielleicht erklärt sich dadurch auch, warum ein anderer (älterer) Raumfahrer nach einem Schwächeanfall einfach zurückbleibt, obwohl er der Story noch nichts beigesteuert hat. Ist das der sprichwörtliche „Onkel Günther“ in unser aller Leben, der irgendwie immer da war, dann aber mit einem dreifachen Herz-Salto auf die Intensivstation kommt?

„Papa, bist du es? Ich komme hoch zu dir!“ – „Geh weg, ich bin nicht dein Vater! Tzzz… Nicht mal als Weltraumkranführer kann man mal in Ruhe auf dem Klo sitzen.“ – Isolati(s)o(h)n pur: Brad Pitt will die Veranda der Unendlichkeit aufsuchen, weil sein Vater dort etwas seeehr Dummes plant. Autowäsche mittels Bierschaum oder so was.

Und was sollte der deplatziert wirkende Angriff von den „Mond-Piraten“, bei dem man sich ernsthaft fragt, warum man sich für drei vergoldete Schrauben(?) gegenseitig die Buggies unter dem Hintern wegschießt? Werden hier die sinnlose… äh, leider sinnvollen Verteilungskriege auf der Erde widergespiegelt? Denn diese Sequenz wirkte so aufgesetzt und seltsam, dass dahinter einfach eine tiefere Aussage stehen MUSS. – Oder vielleicht doch die Produzenten-Anweisung „Mach mehr Action rein; Mundwinkel nach unten sind noch keine Spannungskurve“?

Das würde auch erklären, warum man diese Szene als gesonderte „Sneak Peak“ zeigte. Aber okay… So kann jeder am eigenen Augen-Leib testen, ob er mit dem visuellen Stil des Films klarkommt, ohne dabei die Thanos-Actionfigur im Arm mit Tränen zu benetzen. ICH mochte den realistischen Stil ja durchaus, trotz der Bahnüberlagerung der beiden Planeten „Wackel“ und Kamera“.

Doch zurück zur Haupthandlung und deren Deutung…

Ist die distanzierte Beziehung von Brad Pitt zu seinem Vater so kühl, dass man sie nur durch eine Reise durch die kalte Unendlichkeit skizzieren kann? Oder ist der Weltraum hier sogar egal? Hätte diese Geschichte auch am Nordpol, in einer Kohlgrube oder im Sachsen-Anhaltinischen Outback spielen lassen können? Okay, Brad Pitt muss sich brutal gegen seine Vorgesetzten und ein paar Unbeteiligte durchsetzen, um seine Vater am Ende (vielleicht) treffen zu können – aber: Was sagt das konkret aus? Dass wir an toxischen Beziehungen festhalten (könnten) und darüber alle anderen schädigen (könnten), während wir uns selbst schädigen (könnten)?





„Mister Pitt, warum sind Sie in die Radioshow ‚Besser Neptun als nix tun‘ gekommen? Wollen Sie unseren Zuschauern etwas Wichtiges über Weltraumreisen oder Menschlichkeit mitteilen?“ – „Papa? Bist du das da im Dunkeln? Ich kann die Umrisse deines Bieres sehen!“ – Geduld, junger Padaw… Papa-Wahn: Der Sinn des Films ergibt sich am Ende. Nach stundenlangem Googeln im Netz.

Vielleicht geht es aber auch gar nicht um die Familienbande, sondern um das Leben selbst?

Man entfernt sich immer weiter von seinen Wurzeln, sieht das Licht der Sonne langsam verschwinden (Grauem Star und Hornhautablösung sei Dank) und fragt sich, warum man kurz vor dem Ziel (= Ruhestand?) noch so viel Zeit auf dem letzten Außenposten verbracht hat. Nur um sich von deinen Chefs sagen zu lassen, dass man irgendwie doch nicht der coolste Hecht im Karpfenteich ist.

In jedem Fall präsentiert der Film am Ende nur eine halbe Auflösung/Erlösung. Zudem scheint niemand im Lauf der Handlung zu einer nachvollziehbaren Haltung oder Motivation gelangt zu sein. Selbst klärende Gespräche sind lediglich ein deprimiertes Gemurmel, bei dem man sich fragt, WAS genau in den Köpfen schiefgelaufen sein muss. – Was genau hat Papa dem Brad angetan? Ist es kindlicher Missbrauch, menschliche Grund-Beklopptheit oder einfach die Ignoranz der Eliten? Gehen wir als Menschheit zu weit, denken zu kurz, reden zu wenig, reden das Falsche, zu miesepetrig oder gar zu viel Stuss in überhypten Hollywood-B-Movies?

Was auch immer sich das Drehbuch vorgenommen hat: Am Ende bleibt nur Traurigkeit übrig. Das und einige Bilder, die wirklich(!) gelungen sind. Selten zuvor wirkte der Weltraum so leer, so realistisch, so still. Unwillkürlich beginnt man, jeden Astronauten im Film für bekloppt zu erklären. „Was haben Menschen da draußen zu suchen?“, will man rufen, während Brad Pitt monatelang trainiert, um am Ende der Reise nicht als muskelfreie Amöbe aus dem Anzug zu glotzen. Und plötzlich glaubt man zu wissen, dass der Weltraum nicht unsere Rettung sein wird, sondern der Untergang des Abendlandes. Oder so.

„Entschuldigen Sie? Haben Sie meinen Vater gesehen? Er trägt einen grauen Schnurbart und ist ungefähr 3,2 Traumata-Erinnerungen groß!“ – Einer Achterb… Seilbahn der Gefühle: Draußen im All erfährt die Menschheit endlich, dass man Schreie nicht essen kann.

Es gibt da auch so ein paar physikalische Problemchen bzw. Fragen. Unter anderem hätte ich gerne gewusst, was es mit den Schockwellen vom Neptun genau auf sich hat. Aber dafür interessiert sich der Film kaum. In meiner schwachen Erinnerung steigt Brad Pitt am Ende noch mal kurz der todbringenden Antenne auf’s Dach und kloppt mit einem Gartenstuhl druff.

Das klingt jetzt alles wahnsinnig negativ, ist aber gar nicht so gemeint. Denn ich hatte noch Tage nach dem Gucken die desolate Stimmung sehr präsent im Kopf (oder war’s doch schon Corona?), was für mich schon mal positiv ist. Logik MUSS nämlich gar nicht sein, wenn der Film auf anderen Ebenen punktet. Und das tut er.

Fazit: Der Film erzählt etwas . Punkt. – Was das genau ist, muss aber jeder selbst rausfinden. Ob Rohrkrepierer, Kunstwerk oder positiv „anderes“ Schnarchnasen-Fest: All diese Möglichkeiten liegen abholbereit im Auge des Betrachters.

In jedem Fall hätten ein paar Minuten, die sich mit der konkreten Schockwellen-GEFAHR beschäftigen, dem Streifen enorm geholfen. Man dreht ja auch keinen Film über ein Bohrinsel-Unglück und hält am Ende nur eine Flasche Olivenöl in die Kamera.

Trotz aller Kritik bleibe ich bei einer hauchzarten Guck-Empfehlung. Das Rewatch der Avenger-Filme oder der Abrams-Trekwerke kann ja mal für 2 Stunden warten, oder?

