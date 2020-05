„Arrival“ – Die Kritik, die kommuniziert

Vor wenigen Tagen erreichte mich per Mail ein Notruf eines unserer Leser: Ob ich denn nicht bitte mal „Arrival“ rezensieren könne. „Wenn du den Film so TOLL findest, warum guckst du ihn nicht dann ein zweites oder drittes Mal, hä?“ schien im Subtext mitzuschwingen… Und wisst ihr was? Mit RECHT! Somit möchte ich euch heute mal eine ganz besondere Perle zeigen, die vielen Zulesern die Tränen der Begeisterung, dafür anderen die Tränen des Dauergähnens in die Augen zaubern wird…

Inhalt: Eine Wissenschaftlerin wird eines Tages vom Militär abgeholt. Der Grund: Aliens fliegen einfach so über sämtliche Kartoffelfelder der Erde und machen dort nix. „Ob Sie als Linguistin mal kurz reingehen könnten, um nachzufragen…?“

Besprechung:

Nein, nichts an diesem Film ist neu oder innovativ. Aber wisst ihr was? Das ist in Zeiten, in denen es den Machern Spaß macht, die Welten von Star Wars, Doctor Who und Star Trek mutwillig zu zerdeppern, schon mal ein echtes Lob!

Ja, das hier ist eben ein „Stimmungsfilm“, der genau das Richtige macht, um eine abwartende, verstörte, ratlose Menschheit zu skizzieren: Er wartet ab, verstört uns durch ein paar sehr intensive Töne und Bilder und lässt uns in der ersten Filmhälfte ziemlich ratlos zurück. – Der eine mag es „langweilig“ nennen, doch der Cineast mit Weitblick und Verstand (nennen wir ihn spaßeshalber „Klaniel Datkowski“) muss am Ende des Tages anerkennen, dass man eine bestimmte Stimmung nur dann erschafft, wenn man diese nachbaut und auf den Zuschauer überträgt.

Einen anderen Weg gibt es nicht.

Somit haben bei dieser quälenden Patt-Situation zwischen Menschen und Aliens (= wer versteht wen als erstes falsch – oder halt goldrichtig?) schnelle Schritte, lockere Sprüche und actionreiches Einerlei nichts verloren.

Eigentlich sollte hier ein Trailer zum Film sein, aber der war so reißerisch und gleichzeitig spoilend, dass ich mir stattdessen lieber einen lustigen Dialog für das obige Bildchen ausdenke: „Spätzcheeen? Hast du wirklich alle zehn Ostereier gefunden, die ich im Garten versteckt habe? Auch das ganz Groooße?“

Wenn man das alles erst mal akzeptiert hat, tut sich leichter damit, dass es hier nicht um den Weltuntergang, irgendwelche Helden oder gar um interstellare Logik geht („LOL!! Die Aliens können doch einfach mittels Mathematik kommunizierten oder sich den Menschen anpassen, wenn die so kluuuk sind, LOL!“), sondern um Kommunikation als Konzept für sich allein.

Es geht darum, dass man erst mal die Klappe halten sollte, wenn einem auf der anderen Seite des Goldfischglases ein unförmiges Wesen zuwinkt. Denn nicht immer ist es der eigene Lebenspartner oder der besoffene Mitbewohner, sondern vielleicht eine ganz neue Weltsicht. Eine, die einem so seltsam vorkommt, dass man entweder flüchten oder „Lern erst mal Deutsch!“ brüllen will.

Aber dieser Ausweg ist uns hier versperrt. Denn egal, wie sehr die Militärs nörgeln, wie sinnfrei die Presse oder die Bevölkerung über den Sinn des Ganzen rätseln oder welcher Politiker vor sich hinfaselt: Am Ende stehen die Wissenschaftler allein vor dem Mysterium. Punkt. Nicht mehr, nicht weniger. Und das sogar schon Jahre vor Covid-19. – Und in dieser Position müssen die Forscher gehörig ihren Kopf anstrengen, um die dumpf quäkenden Außerirdischen (tolle Bass-Soundkulisse!) zu durchschauen, die ständig Rauchkreise in die Luft zeichnen und zu festgelegten Zeiten ihr „Bühnenprogramm“ aufführen. Ganz so, als wären alle bei einer Kleinkunstveranstaltung von prätentiösen Tentakelwesen eingeladen.

„Die Luftzusammensetzung ist komisch und die Schwerkraft passt nicht. Wir brauchen jemanden, der uns das erklären kann!“ – „So ein Zufall! Trump rief an und sagte, dass ‚das Problem auf geheimnisvolle Weise verschwinden wird‘. Und wenn nicht, hätte er das Gegenteil vorhergesehen.“ – Gibt‘s da nicht was von Ratiopharm: Werbung für rationalen Rationalismus ist nicht jedermanns Sache…

Mir zumindest hat es großen Spaß gemacht, eine Heldin zu sehen, die so vergessenswert wie fleißig ist. Eine ganz normale Wissenschaftlerin eben, die mal eben nächtelang wach bleibt, um am Ende auf eine einfache Lösung für ein kompliziertes Problem zu kommen. Eben einer jener unzähligen Brain-Nerds, die auch außerhalb von Hollywood-Filmen dafür sorgen, dass wir funktionierende Wasserspülungen, Impfstoffe und explosionsfreie Handyakkus besitzen. Jene unbesungenen Spezialisten, die viel realer wirken als der neue James-“Erst kloppen, dann nach weiterer Kloppe fragen“-Kirk oder die diversen „Machen Sie Platz, ich wurde auserwählt!“-Heldinnen der jüngeren Kinogeschichte.

Arrival schaft es irgendwie, trotz der leicht esoterischen Auflösung, ein Loblied für den gesunden Menschenverstand zu sein. Denn hier geht es nicht mal so sehr darum, wer eine Waffe auspackt, sondern erst mal darum, ob der andere überhaupt das Wort „Waffe“ gesagt haben könnte. Und wenn ja, ob das automatisch zu strukturellen Störungen menschlicher Körper führen muss. – Vielleicht ist das Wörtchen „Waffe“ ja nur eine nette Aufforderung, selbige wegzustecken? Oder gar eine nette Bitte, sich einfach zu einer gemeinsamen Runde „Counterstrike“ hinzusetzen? Tja, wer sofort die eigenen Shotgun rausholt und dem Wortbenutzer ins Gesicht ballert, wird nie rausfinden, was genau gemeint war…

Und hier sah ich „Star Trek“-Botschaften in Reinstform. Toleranz erfordert halt oftmals, dass man die eigenen Quadratlatschen still hält und erst mal GUCKT und HÖRT. Klar, das kann in einem Film langweilig werden, aber im Ernst: Wenn man das nicht ein paar Minuten vor der Glotze aushält – immerhin versüßt mit wirklich tollen Kameraeinstellungen und epischer Dröhn-Musik – , kann man auch nicht behaupten, an eben jenen Trek- und Humanismus-Elementen interessiert zu sein.

„Meine Tochter hat das hier gezeichnet, liebes Alien… Können Sie damit etwas anfangen?“ – „Oh, da müssten Sie bitte an Schalter 3 in Sektor 27B. Ich bin leider nur für menschliche Vierecke zuständig.“ – Über wortlose Kommunikation redet man nicht: Die Kontaktaufnahme verläuft völlig kontaktlos.

Ab hier kommen leichte Spoiler…

Der Schwachpunkt des Filmes ist leider die „Zeitspielerei“ am Ende. Hier offenbart er einen Taschenspielertrick, die zwar gut zur Prämisse passt (die ich hier mal nicht verrate), aber andererseits etwas „billig“ die Menschheit auf Kurs bringt. Hier wäre mir lieber gewesen, wenn man MEHR Personen überzeugt hätte, nichts Unüberlegtes zu tun. Eben nicht nur eine Person, die zufällig auf einen hört, weil der Regisseur und ein allmächtiger Zeitstrudel das so wollten. Auch das wäre trekkiger gewesen, wenn auch extrem schwer umzusetzen. Aber hey, ich hätte halt gerne gesehen, wie die ganze Menschheit plötzlich die wahren Fähigkeiten der Aliens erkennt und sagt: „Jetzt machen wir die erst recht kapu… äh… zu unseren Kumpeln!“

Auch bei der „persönlichen Ebene“ der Protagonistin kann man geteilter Meinung nach: So bekommen ihre schmerzlichen Erinnerungen an ihr krankes Kind noch eine neue Bedeutung… Ja, das ist einerseits von zentraler Bedeutung für den Film (Was ist Schicksal? Was ist Entscheidungsfreiheit? Was kann man freiwillig aushalten?), andererseits wirkte das überraschend kitschig. Was natürlich in einem derart unterkühlten Film doppelt auffällt. In einer mentalen Eiskammer ist es halt komisch, wenn nach 1:50 Stunden plötzlich der melancholische Geiger vom Eiszapfen steigt und uns inmitten einer globalen Krise auf Muttersorgen hinweist.

So oder so ist dies ein Film, den man ruhig und aufmerksam schauen sollte. Da ich es bereits zweimal tat, kann ich versichern, dass es nicht wehtut. Wer aber erwartet, dass eine riesige Hand aus dem Screen kommt, die einem das blinkende Handy aus der Hand nimmt, damit man die Sub-Ebenen der Handlung wahrnimmt, ist hier vielleicht wirklich an der falschen Adresse.

– Hier, DAS ist die richtige Adresse! (*über Schreibtisch pust und riesigen Staubkreis in Luft mach*)

„Hallo? Ist das hier vorherbestimmt? Haben wir Sie gerufen oder Sie uns? Können wir voneinander profitieren oder war der Weg schon das Ziel?“ – „Meine Güte, können ihr Homo Sapiens nicht einmal eine bestellte Pizza abliefern wie jeder normale Mensch auch!?“

Und noch einen Vorteil hat es, wenn ihr diesen Film seht: Ihr seid tempomäßig schon exakt auf den NOCH BESSEREN „Blade Runner 2049“ (hier das Review) eingestimmt, der ebenfalls von Denis Villeneuve ist. Den habe ich eben übrigens noch mal um einen halben Stern hochbewertet…

Fazit: Ein schöner SF-Film, der vermutlich ebenso oft über- wie auch unterschätzt wird.

Gerade die Kameraeinstellungen und das gewollt distanzierte Agieren der Figuren geben dem Ganzen eine zeitlose Schönheit, die auch noch in 20 Jahren modern erscheinen wird.

Klar, die Story ist nicht komplex, doch mir ist diese interpretationsbedürftige Einfachheit deutlich lieber als das Durcheinander bei anderen Filmen, das uns möglichst viele Wendungen und Anspielungen auf die eigenen Vorgänger präsentieren soll. Hier muss man sich selbst erarbeiten, ob überhaupt genug Inhalt DA ist.

Und wie im Kunstmuseum liegt auch das oft im Auge des Betracht- bzw. Beschimpfers.

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

P.S.: Aktuell (01.05.2020) gibt es den Film gratis bei Amazon Prime zu sehen.

von Klapowski am 01.05.20