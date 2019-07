„Another Life“ – Kritik zur ersten Folge

Netflix. Unendliche Konkurrenz-Streamingdienste im Hintergrund. Dies sind die Abenteuer der „USS Unterwäschemodel“, die mit seiner Instagram-süchtigen Besatzung unterwegs ist, um neue Latte Macchiatos zu entdecken, frische Bartmoden und genervtes Augenrollen. Und das Beste: Die „USS Unterwäschemodel“ dringt dabei in Klischees vor, vor denen noch nie ein Mensch zuvor geschrien hat…

Eines muss man ihnen lassen, den Aliens: Sie wissen, was das irdische Wort „plakativ“ bedeutet! Denn die guten(?) Besucher schicken einfach mal ein Raumschiff auf die Erde, das die Form eines Möbiusbandes besitzt. Grund: Sieht cool aus und repräsentiert die Power der Physik/Mathematik/Drehbuchschlauheit. YEAH!

Falls euch das noch nicht aus einer anderen aktuellen SF-Serie bekannt vorkommt, kann ich eurem Erinnerungsvermögen sogar noch etwas nachprüg… -helfen. Denn als das Möbiusband sich mit einem schlechten Effektshot in den Boden rammt, entsteht dabei der Kristallturm aus der Discovery-Folge 1.08.

Sofort beginnt die glänzende Penisprotese in den Weltraum zu funken, was für die Menschheit nur eine Möglichkeit offen lässt: Mit der „USS Unterwäschemodel“ zum arschweit entfernten Zielort des Signals zu reisen und dort mal nett nachzufragen, ob die Erde gerade invasion-iert oder doch nur datenschutzverletzt wird.

Und weil das natürlich noch nicht aufwendig und episch genug ist, spielt der Lebenspartner der Capitänin zu Hause dem Kristallturm z.B. Taubengeräusche vor. Denn nur so kann man die umliegenden Tauben dazu bewegen, mit dem Artefakt zu kommunizieren. Theoretisch zumindest… Alles „Star Trek 4“ oder was? („Captain, wir benötigen transparentes Alumin… dickflüssige Taubenkacke.“)

Kurz gesagt handelt es sich bei der ersten Folge dieser Serie um eine ziemlich dröge Mischung aus Star Trek, dem Film Arrival, Stargate Universe (= Look), aussagebefreiten Hipster-Granaten wie Nightflyers und irgendeine Doku um digital vernachlässigte Kinder von Helikoptereltern. – Ja, vor allem die Crew ließ mich rat- und spaßlos zurück: Neuerdings scheint es ja trendig zu sein, aalglatte Food-Blogger ins All zu schicken, deren Berufserfahrung sich darauf beschränkt, auf einer Praktikumsstelle mal für zwei Wochen einen Kaugummi im Kiefer rumgeschoben zu haben.

„Voll cool! Wir retten die Erde und so! Da haben sich die zwei Semester ‚Botanische Medien-Psychologie für vegane Ernährung‘ ja schon ausgezahlt!“ – Komm‘se rein, könn‘se rausmeckern: Warum sich alle anscheinend erst auf dem Schiff kennenlernen, könnte mir nicht mal das allgegenwärtige Hologramm (= ein netter Schwarzer) erklären. Ich nehme an, dass alle nach der Abi-Feier noch zu müde für die Vorstellungsrunde waren?

Dazu werden im Bademantel dann so Dialoge geführt, wie: „Wir sind alle aus dem gleichen Grund hier. Wir wollen die, die wir auf der Erde LIEBEN, beschützen. Trotzdem: Wer fühlt sich hierbei komisch? Hand hoch? Oh. Das ist gut. Ihr seid alle ehrlich. Finde ich guuut.“ – Und schon lächelt der Dreitagebart-Träger, während die Emotionale in der Gruppe mal feucht ihre Augenwinkel durchwischt. Ja, hier therapieren sich Experten gegenseitig ihre Unsicherheiten in Bezug auf Themen wie „Gerade sitzen und weiteratmen“ hinfort. Muss ja auch mal sein.

Quasi bekämpft man permanenten die dunkle Materie der Seele, während das Schiff ganz REAL um eine Haufen Dunkler Materie herumlenkt. – Was ich persönlich spannender fand als diese derangierten Strohhalm-Nuckler. Daher nächstes Mal bitte auch mal diesen Space-Kram ZEIGEN, ja?

Ach ja, Katee Sackhoff („Battlestar Galactica“) ist übrigens der weibliche Captain, weil die schon früher was mit SF gemacht hat. Aus marketingstrategischer Warte durchaus clever. NOCH cleverer wäre es allerdings gewesen, wenn man sie nicht als eine staubtrockene Gähn-Trulla darstellen würde, die Whiskey und Zigarren nur aus den warnenden Broschüren vom Flur des Gesundheitsamtes kennt.

„Witzig“ ist aber, dass keine Figuren wirklich funktioniert. Nicht der aus aktuellen „Politisch korrekt“-Gründen reingeschobene Mann in Frauenkleidung. Nicht die arroganten Kids, die sich darüber unterhalten, warum es ab 27 Lebensjahren steil bergab geht. Nicht der Erste Offizier, der gleich bei der ersten Entscheidung wild rum-s(p)uckt, weil er lieber die riskante Abkürzung genommen hätte (Toxic Penisträger?). Und nicht der Hologramm-Mann, der so klassische(?) KI-Sätze raushaut wie „Sieht cool aus“ und „Ich wurde auch ihren Lieblingsfeinden nachempfunden“.

„Ich hätte die Mission leiten sollen, denn ich bin viel risikobereiter! Jawoll! Du Doofi! Doofes Doof-Doofi!“ – „Cut! Ja, das war schon sehr gut, Günther! Aber versuche, die beiden letzten Argumente noch etwas überzeugender rüberzubringen. Etwa so: ‚Dooooofiiii‘, ja?“ – Zu einer modernen Serie gehören Konflikte. Und Offiziere mit der Nervenstärke einer sechsjährigen ADHS-Prinzessin.

Schlimmer wird es sogar noch, wenn technische oder astronomische Dinge erklärt werden: So wird das Schutzschild um das Schiff penetrant „Blase“ genannt und einem dann erklärt, dass man jene Blase theoretisch als „Schutzschild“ benutzten könnte. Äh, was sie ja schon immer WAR? Aber gut, angeblich könnte man so der Gefahr entgehen, inmitten der Dunkle-Materie-Wolke „gegen einen Planeten zu stoßen“. Ja, hier offenbart sich ein Verständnis vom Weltraum, bei dem mein vierzehnjähriges Ich ebenso schüchtern wie protestierend den Arm gehoben hätte…

Am Ende geht es aber eh nur um persönliche Problemchen einer disfunktionalen Crew. Da hilft es auch nicht, dass wir ständig das depperte Kind auf der Erde sehen („Mamiii, ich vermisse dich noch viiiel mehr als der Zuschauer die Alienhandlung!“) und die Nullzeit-Hologrammübermittlung auch noch den letzten Rest an Isolations-Stimmung tötet. Aber okay, die Gespräche mit der Erde werden später vermutlich wegfallen, damit wir NOCH mehr Zeit für Streitereien an Bord haben. Da habe ich dann also was zum Drauf-Freuen, wenn ich die Serie bis zum Ende anschauen lasse… (*Studentin 20 Euro in Hand drück*)

Nach kaum einer halben Stunde rebelliert die Mannschaft dann schon gegen den Captain (wegen dieser einen Entscheidung, die die Crew schützen sollte), was zu einer kurzen Kampfsequenz mit den Hipster-Jüngern führt. Merke: Wenn die Erde in Gefahr ist, schickt man ausschließlich psychische Wracks los, die vor einer militärischen Einrichtung wohl schon mal einen Döner gegessen haben – immerhin das. Aber das reicht nun mal nicht zum Erlernen von solche Dingen wie „chain of command“.

„Captain, Sie fliegen das Schiff zu langsam und sorgfältig. Hier, nehmen Sie diesen protestierenden Faustschlag bitte ins Logbuch auf.“ – „Kein Problem. Ich werde auch ein paar Ihrer Zähne reinlegen, damit ich die Seite wiederfinde.“ – Ein echter Klopper, diese Story: Wie die Crew zum Aufstand überredet wurde, sehen wir nicht. Ich vermute aber, dass sie diesen Plan als lustiges GIF über WhatsApp erhalten hat?

Und hier können wir das Review eigentlich auch schon abbrechen. Auch wenn ich gerne noch weiter darüber diskutiert hätte, warum die Aliens nur auf Mozarts „Kleine Nachtmusik“ abfahren und es nicht für nötig halten, auf andere Kontaktaufnahmen zu reagieren („Nööö… Wir sind fremdartig und seltsam. Wir verstehen nur das, was auf der Erde als KULT gilt und schon mal ins Weltall gefunkt wurde!“). Ach, ich vergaß: Es musste ja alles im Infraschallbereich abgespielt werden. Die anderen Frequenzen müssen von den Hochentwickelten vermutlich erst erforscht werden?

Darüber kann dann ja die böse Influencerin auf der Erde (mit 250 Millionen Followern) diskutieren. Wird sicher mächtig spannend, wie die in die weitere Handlung eingebunden wird? Ich erinnere nur an den Food-Blog von Siskos Vater, der während des Dominion-Krieges total bedeutend wurde!

Fazit: Kaum zu fassen, aber nach einer halben Stunde dieses Blödsinns für emotionale Tiefflieger wirkt sogar das ähnlich gelagerte „Nightflyers“ fast interessant und erwachsen.

Wir erleben hier einen Niedergang der SF-Sparte von Netflix, bei dem allen intelligenten Zuschauern sofort die „Dunkle Materie“ aus der rückwärtigen Körperluke zu rinnen beginnt. Wer das hier ernsthaft für realistisch konfliktgeladen und/oder interessant erachtet, steht vermutlich auch am Wochenende am Bahnhof und streitet sich mit Faustschlägen um die beste Dosenpils-Marke.

Wer allerdings auf lustlose Darsteller, platteste Dialoge und Wendungen aus der Drehbuch-Hölle steht, sollte hier schon nach wenigen Minuten glücklich werden.

So wie die Aliens mit Beethoven auf dem Infraschall-Plattenspieler…

von Klapowski am 28.07.19