Laut Wikipedia kann ein Burnout entstehen, wenn man emotional erschöpft ist, eine zynische Einstellung zu seiner Arbeit entwickelt und trotz Überlastung nichts verbessern kann. – Kein Wunder, dass ich inzwischen heilfroh bin, dass die aktuelle Staffel sich langsam aus dem roten Zeitstrudel-Anzug schält, um uns (hoffentlich!) ein ganzes Jahr Star-Trek-Pause zu bescheren. Aus gesundheitlichen Gründen zähle ich heute auch nur 30% der dummen Dialoge auf. – An dieser Stelle daher auch ein ernst gemeintes „Sorry“ von meiner Psychologin.

Inhalt: Pike muss in ein klingonisches Kloster, um Zeitkristalle zu besorgen. An die kommt man aber nur, wenn man mal kurz an der Kristallkugel rubbelt, ohne verrückt zu werden. Währenddessen gehen Spock und Michael auf ein kaputtes Control-Schiff.

Besprechung:

Die folgenden Dialoge wurden mal mehr oder weniger modifiziert, geben aber im Kern immer die Aussage in der Episode wieder…

Michael: „Ich dachte, meine Mutter wäre tot. Aber es ist viel schlimmer! Sie kämpft gegen Control!“

(Na-na! Kennt Michael nicht den alten Leitspruch: „Lieber Staffelhandlung als Madenbehandlung“?)

Tyler: „Das 4. rote Licht kann nicht von deiner Mutter sein. Sie hat ja jetzt keinen Zeitkristall mehr!“

(Moooment! Wie war doch gleich das Konzept von Zeitreisen? Dass man auf einer Wanduhr den Berg runterrutscht, richtig? Sind also Sachen niemals da gewesen, weil man sie vorher noch nicht BESUCHT oder sich gedanklich damit beschäftigt hat? Crew aus Vierjährigen = Confirmed?)

Spock später: „Michael? Deine Mutter kann dich ab jetzt nicht mehr retten, da sie fort ist.“

(Kurtzman? Deine Serie kann mich ab jetzt nicht mehr unterhalten, da SF-Konzepte futsch.)

L’Rell: „Tyler, du kannst nicht auf den Planeten, denn sonst würden alle WISSEN, dass unser geheimer Sohn da abhängt!“

(Ja. Ein häufiges Problem, wenn man als behinderter Mensch auf einen riesengroßen Planeten runterbeamt und alle Leute mit den Worten „Kennste schon meinen Sohn, kennste, kennste?!“ anspricht.)

L’Rell: „Wir haben den ganzen Planeten voller Zeitkristalle, aber die benutzen wir nicht mehr, da sie uns zu kriegerisch und gefährlich erscheinen.“

(Bekomme gerade eine Eilmeldung rein: Die Ferengi interessieren sich nicht mehr für Profit, sondern nur noch für Meditation und veganes Essen. Weitersagen.“)

Tyler: “Oh, ein Sektion31-Schiff hat sich nicht korrekt zurückgemeldet. Aber das muss nichts bedeuten, trotz dieser ganzen Leland/Control-Sache…“

(Eilmeldung: Das entführte Atomwaffen-U-Boot wird weiterhin vermisst! Ein anderes, befreundetes Schiff ist kurz danach vom Radar verschwunden. Der US-Präsident sieht keinen Zusammenhang zwischen diesen Vorfällen.)

„Hallooo? Da ihre Tür offen stand und sie hier alles voll mit Zeitkristallen haben, wollte ich mal fragen: Wollen Sie vielleicht diese Broschüre der Polizei zum Thema ‚Einbruchdiebstahl‘ haben?“ – Klosterfrau Melissen-Pike: Dank etwas Vitamin B darf unser Lieblingscaptain mal bei den Kristall-Nerds vorbeischauen. Einfacher wäre es gewesen, er wäre zu einem irdischen Weihnachtsmarkt gegangen. Da verkaufen die Klingonen Rosenquarz und Zeitkristalle zum Sonderpreis.

Deutsches Originalzitat von L‘Rell: „Das Kloster ist nichts für schwache Nerven.“

(Ach Gottchen, wie süß. Aber für ehrenvolle Nerven hoffentlich?)

L’Rell: “Auch ich als Kanzlerin kann denen da unten nichts vorschreiben.“

(Klaaar doch. Wenn es den Autoren gelegen kommt, hören die obrigkeitshörigen Klingonen nur noch auf Khaless und seine imaginäre Schwippschwager-Meute.)

Burnham: „Saru? Dieses Sektion-31-Schiff, das sich um 10 Minuten mit seiner Statusmeldung verspätet hat… Ich würde gerne mit einem Shuttle hinfliegen und mir das mal ansehen.“

(Michael will ganz allein und „nur“ mit einem Super-Warp-Shuttle einem begründeten Verdacht nachgehen? Toller Plan, nachdem Control bereits eine Raumstation ausgeräuchert und Leland samt Schiff gemopst hat – während der Mann zum absoluten Superkrieger wurde. Was soll da schon groß schiefgehen?)

L’Rell zu Tyler: „Ich habe die Wahrheit akzeptiert. Du liebst nur eine Frau und wirst sie immer lieben: Michael Burnham!“

(Macht Sinn. Warum sollte es nach wenigen Tagen an ausgelebter Beziehung auch anders sein? Schon in der 9. Klasse wissen unsere Eltern ja auch Bescheid: „Der Daniel liebt nur Oberstufen-Susi und wird sie immer lieben.“)

Klingonen im Kloster (Grobe Zusammenfassung): „Wir sind die Bewahrer der Zeit und niiiemand darf die Kristalle benutzen. – Es sei denn, ein Random Dude (Spezies egal) kommt rein, sieht in seine eigene Zukunft und ist danach NICHT völlig geschockt. Wir gehen nämlich zugunsten der Dramaturgie davon aus, dass JEDER eine total traumatische Zukunft hat. Leute, die friedlich im Schlaf sterben, könnten sonst alle unsere Klunker einfach mitnehmen.“

(Schön, dass wir nach dem Ende von „Game Of Thrones“ noch eine weitere Fantasy-Serie rund um Auserwählte und magische Kristalle haben)

„Danke, dass Sie mich gerettet haben, Michael. Ich nehme an, Sie haben nur tolle Erfahrungen mit plötzlich auftauchenden Nebenfiguren gemacht?“ – Eine bodenlose Blechheit: Dieser Mann ist vollgestopft mit Nanobots. Control musste nichts weiter tun, als ihm diese alten Deo-Sprays MIT Aluminiumpartikeln zum Geburtstag zu schenken.

Die Liste an Gaga ließe sich unbegrenzt fortführen. Besonders störend wäre hier aber noch Tylers Sohn hervorzuheben, der durch die Zeitkristalle mal eben zum stattlichen Klingonen-Oppa(!) herangewachsen ist. Ja, denn all das ist jetzt möglich dank Zeitkristall! Ja, liebe Kundinnen und Kunden, lassen Sie Bäume in ihrer Po-Ritze wachsen dank Zeitkristall! Vollenden Sie ihr 5.000-Teile-Puzzle, indem Sie den Zeitkristall drüber halten! Zu wenig Bares in der Tasche? – Null Problemo! Nutzen Sie bei der Sparkasse die zukünftigen Zinsen dank Zeitkristall!

Im Ernst, will man uns hier verkackschaukeln?! Wie soll man bitte ein lebendes Wesen schneller altern lassen? Muss die Biomasse nicht irgendwie 50 Jahre lang gelebt, geatmet und Erfahrungen gesammelt haben, um überhaupt in den Opa-Status überzugehen? Anders gefragt: Hat der Mann die Erfahrung eines Einjährigen oder eines 50-Jährigen? Wenn letzteres der Fall ist, WER hat all diese (irgendwie ja doch vergangene) Zeit mit ihm verbracht, damit er sozial vorzeigbar wird? Alle Klingonen rundherum? Oder nur alle anderen(?) Kloster-Kids, die ebenfalls Bock hatten, sich geriebenen Zeitkristall in den Kaffee zu schütten? Hier habe ich aus der Sicht eines SF-Kenners so viele Fragen, dass ich mir glatt einen Zeitkristall auf die Stirn legen möchte, um sofort JETZT die zukünftigen Antworten zu kennen.

Oh, da kommen sie ja schon… Moment, ich übersetze: „Autoren … zu … blöd … für … Schulaufsatz.“ Ah, danke, lieber Zeitkristall.

Süß auch, dass Mudd mal eben mit den Dingern rumspielen konnte, Burnhams Mudder vor 20 Jahren einen bekommen hat und es in der Föderation immerhin bekannt ist, dass es die Dinger GIBT – aber die dröseligen Klingonen von der (Milch-)Straße die Klunker für eine Legende halten.

„Das hier ist der heilige Kristall der Putzkräfte. Aber den darf bei uns im Kloster nur Mei’Ster Prop’per berühren.“ – Dieser klingonische Geologe kennt mehr magische Kristalle als Thanos. Der hier macht zum Beispiel, dass im Frühling die Uhr um eine Stunde vorgestellt wird. Und ein weiterer Stein macht nichts anderes, als allen zu erklären, ob es dann früher oder später dunkel wird.

Überhaupt gab es wieder ruckelige Ruck-Zuck-Entwicklungen aus dem Hut.

Man muss sich das mal mit etwas Psychopharmaka auf der Zunge zergehen lassen: Es gab ein Kind, dessen Schwangerschaft wir nicht miterlebten. Die Geburt erblickten wir auch nicht. Dann sahen wir es kurz im Kinderbett, bevor es dann ohne persönliche Bindung zu irgendeinem(!) Hauptcharakter verschwand und rapide gealtert wieder auftauchte. Typische Disco-Erzählweise eben. Würden diese Schreiberlinge für Doktor Oetker einen Werbespot drehen, würde man 30 Sekunden lang bunte Kreisel sehen, bevor am Ende eine schmucklose Einblendung folgt: „Unsere Pizza ist übrigens auch sehr lecker.“ – Man will stets das (emotionale) Ergebnis, aber nichts dafür tun. Permanent nutzt man daher irgendwelche Abkürzungen und Zaubertricks von einarmigen Hütchenspielern.

Allein der aus dem Hut gezauberte Kumpel von Burnham! „Hui! Das ist doch der Müller! Den kennen wir doch! Heul, der sieht aber schwach aus!“ – Hier hätte auch ein Offizier gereicht, der Burnham ausnahmsweise nicht bekannt ist. Aber dann wäre es ja nicht so „überraschend“ gewesen, dass mit dem etwas nicht stimmt. Und ja: Ich schreibe diesen Satz hier, nachdem ich erst 20 Minuten der Episode gesehen habe! Wenn der Mann überraschenderweise doch kein Borg ist, lösche ich diesen Satz gerne wieder… ( Nachtrag von Klapo aus der Zukunft: Hey, war ja wirklich einer! Und nebenbei haben wir soeben eine bessere Zeitreise-Geschichte als Discovery erzählt. Klapo von weiteren 30 Sekunden in der Zukunft: Du warst eben von mir auserwählt, Junge!)

„Toll, Mister Pike! Sie haben hysterisch geschrien wie ein Mädchen und jetzt Kaka in der Hose. Es ist mir daher eine große Ehre, Ihnen einen Sack an Kristallen mitzugeben.“ – „Hey, Moment mal! Dann kann ja JEDER dahergelaufene Dude hier reinkommen, ein bisschen Angst haben und dann eine Massenvernichtungswaffe bauen?!“ – „Was meinen Sie, warum ICH jeden Tag verzweifelt rumbrülle?“

Die Vision von Pikes Zukunft war dann auch ein ganz schöner Schuss in den (Ganzkörper-Verbrennungs-)Ofen. Wie ihm da die strahlenverbrannte Fresse runterkleckerte, wirkte billig, manipulativ und trashig in jeder Hinsicht („Da! Schrecklich! Zuschauer muss viel Huibuh-Angst haben!“). Dass Future-Pike dann auch noch zweimal eine Art Horrorschrei von sich gibt, als hätte ein Zombie sich die Finger im Trek-Kanon eingeklemmt, war dann nur der Gipfel im Kindergarten-Wunderland.

Und wieso wird die Zukunft quasi in Stein gemeißelt, wenn Pike den Kristall an sich nimmt? Interessiert sich die hier ständig vorgegebene „Wissenschaftlichkeit“ der Serie etwa für die Eigentumsverhältnisse nach dem BGB? Oder kann man womöglich mit der 4. Dimension verhandeln, wenn man den Kristall nur kuuurz anfasst, allerdings den Schenkungsvertrag nicht unterzeichnet? – Nö, Leute… Selbst bei Fantasy-Filmen würde ich mir diese Art des billigen Storyerzählens inzwischen verbitten! Und ich habe damals immerhin alle Folgen von „Prinzessin Fantagiro“ runtergebingt.

Klar ist es dramatisch und rührend, dass Pike sich seinem Schicksal stellt, um den blöden Klunker mitzunehmen. „Lustig“ wäre es aber, wenn der Mann einfach zu seinen Vorgesetzten gehen würde und darum bäte, aus aktuellem Zukunfts-Anlass auf Missionen wie die in seiner Vision zu verzichten. Aber klar, das geht ja NICHT. Weil: Zeitkristall mitgenommen. Schade. Daher kann Pikes Mund keine Töne mehr vor seinen Vorgesetzten formen. Wissenschaft halt.

„Und jetzt bitte laut brüllen! Und das Gesicht entgleiten lassen. Dabei gaaanz langsam den auftätowierten Behindertenausweis auf der Zunge rausstrecken.“ – „Und was ist, wenn der Zuschauer trotzdem nicht checkt, dass das hier ein schlimmes Schicksal ist?“ – „Dann SAGEN wir ihm, dass man beim Leiden ziemliches Leiden erleiden kann.“ – Ges(ch)ichtsträchtig: War DAS etwa dieser berühmte „Face Hacker“ aus „Alien“?

Was jetzt der Masterplan von Control war, war mir auch nicht klar: Warum sich ein ganzes Schiff wegnehmen lassen, indem man vorgibt, auf eine alberne Weglock-Falle reinzufallen? Was komischerweise auch funktioniert!

Denn wenn ein böses Programm ein anderes Programm übernehmen möchte, muss es erst mal gemüüütlich dorthin spazieren („Dumdidum. Oh, ein Leckerli!“), um sich dann gemütlich dort reinzusetzen („Hmm, hier bleibe ich erst mal!“), damit Spock die „Tür“ zumachen kann. Hier offenbart sich ein Verständnis von IT und Computern, das selbst von unseren Großeltern noch überholt werden kann. (= „Du, Wilfried? Diese Cloud, in der wir unsere Enkelbilder dezentral speichern… Die haben so was bei dieser Diskofärie-Serie gar nicht!“)

Lustig auch der umständliche Weg, den Control wählt, um Michael zu übernehmen. Statt Spock und Burnham innerhalb von wenigen Sekunden zu überraschen und den Vulkanier irgendeinem „Unfall“ zum Opfer fallen zu lassen, wird erst mal die GANZ große Labertasche ausgepackt: „Haha. Während wir hier ganz gemütlich rumschrauben, muss ich dir sagen, dass ich Control eigentlich ganz knorke finde. HALT! Nicht bewegen! Ich muss dir noch eine Klinke ans Knie sülzen, bevor ich dich angreife. Wäre ja gelacht, wenn dein Bruder bis dahin zurückkommen würde. Ups, da isser ja?!“

Was haben Michael und Spock eigentlich erwartet, als sie an Bord gingen? Dass Control, das alle Menschen in den Weltraum gepustet hat, plötzlich nicht mehr MERKT, dass da Fremde an seiner Brücke rumspielen? Ah, ich vergaß: Man hat ja so getan, als würde man eine „Wartung“ durchführen. Na, dann hätte ich als hyperintelligente KI natürlich auch stillgehalten: „Endlich alle Menschen tot. Jetzt nur noch schnell die netten menschlichen Techniker reinlassen, damit die Platinen wieder glänzen.“ – Klar, alles war nur eine Falle. Aber selbst die Falle war so DUMM, dass normale, nicht kurtzman’sche Sternenflottenoffiziere niemals darauf hätten reinfallen dürfen.

„So oft ich auch auf die Nanobots schieße, ich fühle mich immer noch von einer fremden Macht missbraucht und ferngesteuert.“ – „Das sind keine Nanobots, sondern Wollmäuse. Und die fremde Macht heißt Kurtzman.“ – Als Fast-Vulkanierin hat Burnham natürlich was gegen Control bzw. Kontrolle als Konzept. Sie ist lieber spontan und unbeherrscht, so wie wir das Kult-Volk seit 2009 kennen und lieben.

Und was war das am Ende? Die Sektions-Schiffe kreisen die Discovery ein, doch man will nicht wegspringen, weil „keine Zeit für neues Zeitsignal. Und wir brauchen eine Supernova.“ – Was auch immer dieses wirre Geschwirbelt nun wieder bedeutet.

Wäre ein Pilz-Sprung an den Arsch der Heide nicht eine Option, um jene Zeit zu gewinnen, die man plötzlich angeblich nicht mehr hat? Na, auf jeden Fall ist die Enterprise in der Nähe (wo auch sonst?), so dass man die Discovery verlassen kann, um sie zu sprengen (Die Discovery jetzt, nicht die Enterprise)… Brrr, mir ist gerade etwas schwindelig, euch auch?

Bleibt nur noch die Beziehung zwischen Stamets und Culber, die jetzt wohl dadurch gekittet wird, weil die freche Schrauber-Chirurgin nach mehreren Folgen plötzlich wieder in der Kantine hockt. Ich wette einfach mal, dass ihr tiefenpsychologischer Ratschlag „Besser zusammenbleiben, weil man ja sterben könnte“ endlich den erwünschten Erfolg bringt. Schließlich hat Hugh-„Rehauge“-Culber ja auch schon ähnlich Verbindendes vom Admiral gehört (= „Alles neu macht der Mai, kleines Regengesicht!“)…

Warum schreiben neuerdings Autisten an solchen Fernsehserien? Wegen der Quote?

Fazit: Undurchdachtes Schwurbel-Geschaukel für alle Leute, die für Logik, Charakterentwicklung und nachvollziehbare Motive keine Zeit(-Kristalle) haben.

Munter wird hier wieder am schlechten Gesamteindruck rumgezaubert: Tylers erwachsener Sohnmann wird zu Pikes Mentor aus der Instant-Suppentüte, Control sieht sich in Simulationen stets gewinnen, scheitert aber an den simpelsten Plänen („Ups. Ach, die WEHREN sich auch?“) und Pike hat wortlos seine Zukunft als Ghoul aus der „Fallout“-Spielereihe akzeptiert.

Bewertung als Trek-Serie:

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

Als Comedy-Veranstaltung besitzt die Serie allerdings langsam Potenzial. Ein paar Mal musste ich wirklich herzhaft lachen. Und das ist ja auch schon mal was!

Bewertung als Comedy-Serie:

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

SPARKS MICKRIGER MEINUNGSKASTEN Die spinnen, die Zeitmönche! *tock, tock, tock*

Düstere Gesichter in der Discovery-Kantine. Düstere Kloster. Düstere Schiffe. Düstere Visionen.Düstere Gesichter in der Discovery-Kantine. Kurz, diese Folge hatte einfach alles für den Depressions-Fetischisten. Was aber kein Problem für den Normalo-Gucker darstellt, schließlich muss man nur alle paar Minuten auf etwas heitere Werke umschalten. „Schindlers Liste“ oder „The Dark Knight“, zum Beispiel. Aber kommen wir zur Folge. Nach Boreth schickte uns das jüngste Signal. Der selbe Ort, wo schon Klon-Kahless auftauchte, um Worf mit seinen alten Erlöser-Geschichten zu nerven. (Quasi „Gott zeigt seine Urlaubs-Dias seit dem Urknall“.)

Und schön gemacht war der Ort ja, sowohl von Innen als auch Außen. Und sogar die Brücke von Hogwarts haben diese Zeit-Klingonen geklaut, Respekt! Wegen diesem wagen Zeit-Schwubbeldidumm ist Tylers Sohn auch bereits erwachsen und gibt Pike die große Tour. Schau, hier sind die schnell wachsenden Büsche, hier die Zeitkristalle. Was? Sowas sucht ihr gerade? Gut, eigentlich ist dies hier ein knallharter Orden, welcher sämtliche Eindringlinge kaltblütig niedermetzelt, aber du bist mir sympathisch, Freund Pike. Grabsch doch einmal so einen Kristall an. Oha, eine Vision mit dir im Rollstuhl und einem weichgekochten Gesicht? Wie TOS… äh… schrecklich! Reicht es, wenn ich dir den Kristall in einer alten Zeitung einwickle? Da, nimm! Haben noch Tonnen von dem Zeug. Was? Kaltblütig niedermetzeln? Ach, geh doch weg! Und grüß Mutti und Vati von mir! Gleichzeitig eiern Michael und Spock mal wieder zu einem Schiff von Sektion 31, weil dessen Bericht zehn Minuten zu spät war. Ihr wisst schon. Sektion 31. Die Organisation, wo einem noch bei DS9 keiner geglaubt hat, dass diese überhaupt existiert.

Jedenfalls hat sich „Control“ auf dem Schiff eingenistet und alle Crewmitglieder ins All gepustet. Bis auf einen, welcher (Überraschung!) sich aber später als jemals anderes entpuppt. Huuuhuu, wie aufreg— es war „Control“. Mittels Nadel ins Auge, und neuerdings als Nanitenschwarm, kann dieser ja bekanntlich die Kontrolle über jede Person übernehmen. Warum also nicht einfach über die ganze Crew auf einmal? Keine Ahnung, bin ich Disco-Autor?! (Hey! Kein Grund beleidigend zu werden!)

Nach ein wenig Hin- und Her („Muahaaa! Ich bin so mächtig! Aber Magnete, nee? Mit denen kannste mir wechbleiben!“) zerbröselt „Control“ auch schon und lässt die Frage offen, wo dieser mit Michael und Spock eigentlich hinwollte. Aber da tauchen auch schon dreissig S31-Schiffe auf. Natürlich ganz unauffällig. Man ist ja eine verdeckte Geheimorganisation. Was noch? Pikes Vision zeigt uns den Unfall, welcher ihn bereits in TOS in seinen High-Tech-Rollstuhl mit dem „Biep für Ja, Biep-Biep für Nein“-Feature verfrachtete. Gleichzeitig scheint der dafür verantwortliche Zeitkristall ein Fan von billigen Horrorfilmen zu sein, da er für Pike auch noch eine nette Gesichtsschmelz-Szene hinzufügte.

Und die Ingenieurin Dingsbums ist wieder da! Hatte sie sich im Maschinenraum verlaufen? Vor Tilly versteckt? Egal, alles gute Gründe, um eine ganze Weile nicht aufzutauchen. Ist übrigens auch schwul, die Frau.

Hey, dann kann sie ja der Ersatz für den Gay-Doc von Stammets werden!?

Oder nicht?! *sexuelle orientierung aller beteiligten an den fingern abzähl* Aua! Hab mir die Grabscher verknotet! Fazit: Im Vergleich zur letzten Hirnschlag-Folge konnte man dem Ablauf wieder etwas besser folgen. Auch für’s Auge gab es mal was mit dem Kloster und dem nett gemachten Shuttle-Hangar. Sogar Nerv-Tilly machte mal Pause… und wurde gegen den Nerv-Ingenieur ausgetauscht. L’Rell und Taylor dagegen reden etwas über ihre Beziehung. Bzw. nur Taylor, da L’Rell scheinbar gerade vom Zahnarzt kam und noch den Mund voller Wattebäusche hatte.

Ach, ja. Ein Besuch beim Zahnarzt. Warum kann ich nicht immer Freitags DORT hin, statt Discovery gucken zu müssen?! Buhuuu! Wertung: 5 von 10 Punkten

