„Star Trek – Lower Decks“: Intellektuelle Analyse der ersten Minuten

So viel Vorfreude auf ein neues Trek-Produkt hat es vermutlich seit dem Start von TNG nicht mehr gegeben: Die ersten 2 Minuten von „The Lower Decks“ sind da! Und wir als Fachorgan für angewandte Systemkritik freuen uns, euch heute eine erste Analyse des von CBS Gezeigten präsentieren zu dürfen! Nach zahlreichen Mails unserer Leser („Mecker nich immer rum, du Arsch!“) reaktivierten wir extra für diese tiefgreifende Reflektion „Intellekto-Klapo“, der zusammen mit einem exquisiten Jahrgang Erdbeer-Bowle (Sommer 2020) aus einem hochpreisigen Fast-Food-Restaurant abgeholt wurde. Let’s go:

Schon beim ersten Ansehen dieser Bilder war mir klar:

Das Etablieren eines „weniger wichtigen Schiffes“, das nur den „zweiten Kontakt herstellt“ und trotzdem noch eine heroische, anbetungswürdige Brückenbesatzung trägt, porträtiert auf treffende Weise das Klassendenken unserer Gesellschaft: Man mag seinen Job als Mülltonnenleerer hassen, aaaaber solange man die Chance hat, irgendwann mal am (nur noch leicht müffelnden) Lenkrad zu sitzen, ist Hoffnung da. Dies ist es, was am Ende die Gesellschaft zusammenhält und das Erledigen unliebsame Tätigkeiten garantiert.

Ja, hier zeigt Star Trek congenial seine zeitgemäßen Einfälle zur Gesellschaftskritik. Ebenso gefällt der realistische Umgang mit Träumen und Wünschen. Der Held träumt z.B. davon, über sich hinaus zu wachsen, wird dabei aber von einer Kollegin gestört, die sich dem ewigen „Aufstiegskarussell“ zumindest kurzzeitig entzogen zu haben scheint. Hier kommen Aussteiger- und „In den Tag hineinleben“-Ideen zum Tragen, die jeden Menschen ab und an beschäftigen dürften. Auch das Einwerfen (und chefseitige Akzeptieren?) von Drogen und anderen psychoaktiven Substanzen spiegelt sich in dem Verhalten der Heldin wider. Hier nimmt die Serie klar Bezug zum Hippie-Leben der 60er-Jahre, womit sie in der Tradition einiger älterer TOS-Episoden steht („The Way To Eden“).

Die „normale“ Brückenbesatzung wird als Helden dargestellt, die sich gemäß eines etablierten Wertekanons (= Erstkontakt ist gut, Diplomatie bringt uns weiter, etc.) in eine Position brachten, in der die Lobpreisung eine Selbstverständlichkeit ist. Doch an welchem Punkt kippt dieses System und wird zur hohlen Selbstreferenz? Auch dies verspricht „Lower Decks“ zu ergründen…

Die Protagonistin hinterfragt – und hintertreibt – das ewige Streben nach mehr Verantwortung. Aber auch das ständige Streben nach Erkenntnis wird gleichzeitig angezweifelt. Denn dies geht mit einem Aufstieg auf einem die Galaxis bereisenden Schiff bekanntlich einher. Hier wird nicht weniger als die Sinnhaftigkeit des Lebens selbst(!) zur Diskussion gestellt. Hohe Ziele für eine Trickserie, fürwahr…

Die Frage, die die weibliche Figur hier in den Raum stellt, lautet: Ist der Moment selbst nicht manchmal genug? Der Spaß, den dummen Gesichtsausdruck des Kollegen zu betrachten? Den kühlen Boden des Schiffes beim Rangeln unter sich zu spüren? Die Freude und die Dynamik von spontan geäußerten Sätzen und Ideen? Ja, hier lernen wir erneut, wie befreiend es sein kann, einfach nur die Eindrücke des Augenblicks aufzusaugen.

Ich zitiere einmal frei:

„Der Schnaps hat eine sehr schöne Farbe.“

„Guck mal hier, ein Batleth.“

Große Dichter und Denker bedienten sich schon häufiger gewisser Substanzen, um ihre wegweisenden Gedanken zu ordnen oder gar ausbrechen zu lassen. In diesem Falle ist die Außenseite der Flasche mit einem schnell wirkenden Kontakt-LSD-Derivat bestrichen worden.

Und nicht nur werden Aufstiegsmechanismen hinterfragt, sondern auch andere gesellschaftliche Phrasen. Was bedeutet zum Beispiel (klingonische) Ehre? Sollte das Verborgene, vermeintlich Peinliche nicht manchmal an die Öffentlichkeit gezerrt werden, wie in diesem Fall das übungsweise angefertigte Logbuch des Helden? Sind Professionalität und ein angepasstes Auftreten wirklich notwendig? Oder kann man sich auch wie die „Axt im Walde“ verhalten, solange man seine Aufgaben in ausreichender Weise (Stichwort „4 Plus-Zeugnis“) wahrnimmt?

Allein die Tatsache, dass die Heldin derartig ausgelassen über den Flur brüllen kann, sagt aus, dass die Sternenflotte selbst recht offen ist und dieses Verhalten zumindest nicht sanktioniert hat. Schließlich befindet sich die Kadettin(?) wohl nicht an ihrem ersten Tag im Dienst.

Gemeinhin wird die Integrität des eigenen Körpers als unverletzliche Barriere angesehen. Hier erwartet man von seinem Gegenüber meist Zurückhaltung, Vorsicht und Distanz. Doch auch dies ist womöglich nur eine Scheingrenze, deren Hinterfragung zumindest im spielerischen Sinne erfolgen kann?

In all diesen Aspekten ist bei Star Trek eine Offenheit eingetreten, die jungen Zuschauern Mut machen dürfte.

Nämlich Mut, dass auch beim Berufseinstieg das selbst auferlegte Spaßprogramm weiter verfolgt werden kann. Wenn TicToc, Instagram und Youtube uns mit – persönlich zugeschnittenem – Content erfreuen können, so sollte dies auch ein moderner Arbeitsplatz leisten!

Denn: Bricht es der Sternenflotte wirklich ein Zacken aus der Krone, wenn ein junger Nachwuchsoffizier in irgendeinem Flur mal kurz Lagerware verstreut (und vermutlich fein säuberlich wieder einräumt)? Angesichts der Größe des Weltalls würde ich darauf antworten: Nein.

Und somit begrüße auch ich die enorme Größe und Wandlungsfähigkeit, die sich in dieser neuen Trickserie widerspiegelt und das Trek-Universum intellektuell erweitert. Ich bin gespannt auf Episode 1!