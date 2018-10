Zeit für den Abdecker? – Trickserie „Star Trek: Lower Decks“ angekündigt

Kurtzman hat das Thema Burnout-Prävention wirklich verstanden. Denn an vielen Stellen muss man sich einfach nicht mit Nachdenken befassen: Picard war beliebt, also gibt es eine Picard-Serie. Spock war beliebt, also gibt es bald wieder Spock. Und da „Rick & Morty“ (sowie das urkomische „Orville“) im Humorsektor angesagt sind, gibt es bald also noch eine freche Zeichentrickserie zu STAR TREK. – So einfach geht Erfolg! (Bonuszahlung, anybody?)

Ein Artikel von Sparkiller und Klapowski

Unsere kürzlich erfolgte Spontan-Umfrage in der Gelsenkirchener Innenstadt bestätigte es: Die Fans wünschen sich vor allem eine neue Zeichentrickserie zum Trek. In lustig. Aus bekannten Köpfen. – Oder waren es doch nur mehr 1 Euro-Shops? Verdammt sei diese Sprachbarriere!

Was den Inhalt des angedachten Trickfilmwerks angeht, sind bereits diese Zitate unterwegs:

„Die Serie soll sich um die Hilfscrew des unwichtigsten Raumschiffes in der Sternenflotte drehen.“

„Ich will eine Serie über die Leute machen, die die gelben Patronen in den Essens-Replikator packen, damit am anderen Ende eine Banane herauskommt.“

DAS finde ich schon mal sehr seltsam. Ich dachte doch, dass all das bereits von „Discovery“ abgedeckt wird? Bis auf das mit den Bananen. Denn Südfruchtbehandlungen traue ich denen nicht zu…

Wie auch immer. Entwickelt wird das alles von Mike McMahan, welcher bereits beim recht kultigen Rick & Morty auf dem Autorenhocker… äh… hockte. Unser aller Lieblingsproduzent Alex Kurtzman scheint vom Talent dieses Herrn schon mal sehr überzeugt (Nur leicht abgewandelter Originaltext):

„Der Name seiner Katze ist Riker. Sein Sohn heißt Sagan, wie der SF-Autor! Das Hühnerauge am linken Fuß nennt sich Harry Mudd! Und in seinem Badezimmer sind 5 Lichter installiert, was er bis heute aber nicht zugeben will!“

Bislang liegen uns nur diese Konzeptzeichnungen von Kurtzmans Team vor, die ausdrücklich „eine lustige Serie“ vorsehen. Immerhin ist der Soundtrack für die ersten 5 Folgen bereits fertiggestellt…

Wann, wo und wieso diese Serie hier überhaupt ausgestrahlt wird, das hat man bis jetzt noch nicht verraten. Vermutung: Wahrscheinlich wieder auf Netflix, während man in den USA auf das kultige „CBS All Access“ (= Streaming-Anbieter #43246) angewiesen ist.

Auch wenn man vieles natürlich noch nicht weiß (bzw. gar nicht weißen will), so verwundert es, dass sich die Discovery-Macher bereits jetzt an eine Parodie(!) auf die eigenen Inhalte trauen! Was an sich schon kurios ist. Denn gemeinhin lässt man sich nämlich von anderen parodieren, ohne das selbst in Auftrag zu geben. So warten wir z.B. bis heute auf eine Miniserie von George Lucas, die sich über die unsäglichen Star Wars-Episoden 1 bis 3 lustig macht.

Okay, wenn man über die gesamten 50 Trek-Jahre herfällt, will ich mal nichts sagen. Doch ich befürchte fast, dass man seine eigenen, kür(t)zlichen Ergüsse für bereits sooo popkulturell bahnbrechend hält, dass man auf einen diesbezüglichen Fokus pochen wird. Aber okay, es wäre dann die Aufgabe von Mike McMahan, damit angemessen „ernsthaft“ umzugehen…

So nett ich die Idee auch finde, so übertrieben erscheint es, dass man – neben den angeblich drei(?) geplanten Realserien – auch noch auf DIESES Pferd setzen will.

Hier würde ich gerne mal die Dollarzeichen in den Augen miteinander vergleichen. Können sich die Manager von Disney und die von CBS daher mal bitte kurz nebeneinander stellen?

von Klapowski am 26.10.18