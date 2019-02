The Orville – 2.06 – „A Happy Refrain“ – Kritik

Beziehungen mit elektronischen Helferlein haben eine lange und hochseriöse Tradition. Sagt jedenfalls Star Trek – und Beate Uhse. Auch „The Orville“ möchte bei so viel Update-Hunger im Liebesspiel-Segment nicht hintenanstehen und präsentiert erstmals eine Folge, in der zwei grundverschiedene Wesen sich lieben lernen. Äh… Wobei eine der Personen gar nicht lieben kann. Und die andere nur ein seltsames Experiment verfolgt. Und nein, ich weiß SELBER nicht, auf wen der beiden diese Beschreibungen mehr zutreffen!

Inhalt: Doktor Finn bemerkt, dass sie sich nach dem Shuttleabsturz in Staffel 1 zu Isaac hingezogen fühlt. Und so beginnt sie mit ihm eine Beziehung. Doch kann ein Roboter überhaupt eine führen?

Besprechung:

Sehen wir hier also eine warmherzige Kult-Episode um einen Roboter, der Gefühle lernt? Ist das nicht jene Art von Geschichten, bei denen interne Höchstwertungen quasi „vorprogrammiert“ (= haha, Androiden-Metapher) sind?

Nein. Denn so wirklich überzeugt hat mich die Story jetzt nicht. Dabei erinnert die Geschichte sehr an „Datas erste Liebe“, die ich sehr schön finde. Allerdings gibt es beim Vergleich mit dem Original ein paar dezente Unterschiede, bei denen mein duftender Rosenstrauß leicht zum müffelnden Rosenkohl mutierte…

„Ich trage ja sonst keine Hemden. Nur das eng anliegende Korsett der Logik.“ – Besser Hose lose als Schraube locker: Optische Gags passen in eine solche Episode so gut, dass ich den bisherigen Spitzenreiter (= Nackte Moclans in einer Sexsucht-Episode) leider herabstufen muss. Jetzt fehlt nur noch (*auf Zettel schau*) eine Art Borg mit Haushaltsgegenständen am Gesicht…

Data war eigentlich jederzeit ein halber Gefühlsmensch. Ja, denn auch wenn ihm angeblich ein Gefühlschip fehlte, so mogelten ihm die Macher ständig Mitgefühl, Demut, Traurigkeit (Tashas Tod!) und andere Reaktionen unter, die ihn vollkommen anders als z.B. den Schiffcomputer agieren ließen. Und das war auch okay so, wenn wir mal kurz vom Nitpicking- in den Dramaturgen-Modus umschalten.

Der TNG-Blechmann wollte immer und uneingeschränkt ein Mensch sein, interessierte sich für jeden langweiligen Hansel, der sich vor seine Tür verirrte („Es ist sehr interessant, dass Sie ihren Schlüssel suchen. Ist dies eine menschliche Eigenschaft?“), ließ sich mit jedem Gespräch auch noch die dümmsten menschlichen Eigenschaft schönreden und hatte mehr menschliche Hobbys (Malen, Musizieren…) als alle berufstätige Menschen, die ich kenne.

Doch kommen wir nun zu Isaac. Wir wissen fast nichts über diesen Heini. Er hat keine Hobbys, empfindet sich den Menschen als vollkommen überlegen (und sagt das auch ständig), könnte die meiste Zeit in einem Pappkarton „schlafen“ und sieht die Liebelei mit Dr. Finn als interessantes „Projekt“, das man nach drei Tagen abschließen kann, wenn genug Daten gesammelt wurden. Wobei man dieses „Abschließen“ dann auch gerne auf eine komödienhafte Art betreibt (= fleckige Unterwäsche anziehen, um Frau zu verschrecken), weil’s für den Zuschauer lustig ist. Und weil die beratenden Berufsdödel aus dem Kommandostab das für passend hielten.

Sorry, aber wem das hier warmherzig, romantisch und liebenswert erscheint, hat möglicherweise bisher nur Comichefte und Sahnetörtchen geliebt, nicht aber… schnief… richtige Menschen. Wie deeen hier (*Sparkiller reinzerr*). Und ja, ich habe das süßliche Ende sehr wohl vernommen! Doch das roch mir etwas zu sehr nach klassischer Komödien-Formel, wo man beim finalen Kuss auf dem Flughafen schnell abblendet – bevor die Frau merkt, dass Adam Sandlers Figur IMMER NOCH total hirnamputiert ist.

„Gefällt Ihnen meine Erscheinung, Doktor?“ – „Ich weiß nicht, Isaac, es geht hier ja eigentlich darum, dass Äußerlichkeiten nicht wichtig sind und… Ach, weißt du was? Ich find’s hammergeil! Hat deine holografische Hose einen Eingriff?“ – Gesichtsunterricht: Dafür, dass es hier um eine eher intellektuelle Anziehung geht, wird mir fast zu viel Zeit auf Körperlichkeit verwendet.

Konnte ich bei „Datas erste Liebe“ noch verstehen, dass seine Freundin den Androiden sehr schätzt, so fällt dies hier schon sehr viel schwerer. Was auch daran liegt, dass Isaacs „Androiden-Reaktionen“ noch viel heftiger ausfallen als beim großen Vorbild: Nur für den Gag steht der gute „Mann“ beispielsweise nachts mit einem Kuchen vor dem Bett der Doktorin, obwohl ein Crewmitglied durchaus wissen dürfte, dass Quartiere nicht ohne Erlaubnis betreten werden dürfen.

Klar, Isaac lässt es auf der Brücke regnen (was wir jetzt mal nicht weiter kommentieren, vor allem nicht das belustigte Hinnehmen des Captains), recherchiert gewissenhaft alle Vorlieben der Doktorin und überlegt sich sogar einen holographischen Körper. Aber am Ende des Tages kommt das stets als „Projekt“ rüber. Am Anfang der Folge, in der Mitte der Folge – und irgendwie auch am Ende.

Und so konnte mir die Story nicht gaaanz verkaufen, warum Doktor Finn ausgerechnet diese Psychopathen-KI so mochte. Denn Holo-Penis, Klavierstunden und Neugier an menschlichen Interaktionen mal außen vor gelassen: Der Typ ist ein manipulativer, indiskreter, verschlossener, überheblicher, kurzfristig denkender und vielleicht sogar gefährlicher Gesichtsloser (Er soll Daten für seinen Heimatplaneten sammeln und erst dann zurückkommen? Riecht fast nach Invasion!).

Klar findet man seine optische Verwandlung in einen Menschen rührend, aber auch nur deswegen, weil wir uns die fröhliche Doktor Finn ansehen und die Musik so süßlich düdelt.

„Was ich mir gerade im Fernsehen ansehe? MacFarlane-Komödien der 2010-Jahre. Sieht man das nicht?“ – Männerklischees, Die Serie: Bei „The Orville“ hat sich die Menschheit zwar über Geld, Plumpheit und Konsumwünsche weiterentwickelt (siehe letzte Folge), aber wenn’s dem Humor dient, darf alles wieder so aussehen wie in Comicstrips aus dem Jahre 1960.

Vielleicht hätte es sogar geholfen, Isaacs Stimme aus dem Off zu hören, was ja auch bei Data („Datas Tag“) toll geholfen hat? Denn so mancher Satz hätte die Geschichte sicherlich besser gemacht: „Auch wenn ich nicht auf menschliche Interaktion angewiesen bin und dies als kurzfristiges Experiment betrachte, bleibt doch eine gewisse Neugier in mir. So erscheint Doktor Finn von allen Crewmitgliedern am geeignetsten, die Vor- und Nachteile einer eher langfristige Beziehung zu erforschen.“

Aber okay, wir bekamen ja auch noch die schöne, zu 100% von Data geklaute Erklärung mit auf den Weg, dass man Daten „vermissen“ kann, wenn sie erst mal ins System eingegangen sind…

Und ich will nicht verhehlen, dass der umgestoßene Tisch im Restaurant, der Anblick der Unterwäsche und einige andere Momente eher witzig waren. Schlecht war die Geschichte jetzt nicht, aber… sagen wir es mal so: Eine B-Handlung (gerne mit Planeten, Weltraum und so’n Zeug) hätte als zusätzliche Würzung jetzt nicht geschadet. Oder kann man Bortus‘ Abenteuer um seinen Schnurbart schon so bezeichnen?

In jedem Fall mochte ich den Fokus auf klassische Musik, die großen Orchester und die offene Herangehensweise an speziesübergreifende Liebe. – Oder, geliebter Blumentopf-mit-Pflanze-drin? Was meinst du dazu? – Hm… Verstehe. Und wenn ich dir jetzt einen Kuss gebe?

Fazit: Am Ende des Tages kann man alle Kritikpunkte mit den drei Sätzen „Doktor Finn mag halt Arschlöcher“, „Wo die Liebe hinfällt“ und „Ist doch nur eine Komödie, Klapo“ verwerfen. Und das ist auch okay, denn all das STIMMT ja auch. Und langweilig ist es eh schon mal keine Sekunde lang.

Trotzdem weigere ich mich aber, hier gleich „Kult“ zu rufen, nur weil die olle Nummer mit der emotionslernenden Lebensform eine vermeintlich totsichere darstellt.

Hörst, du, MacFarlane? So einfach bin ich nicht zu haben! Da musst du mich schon noch ein bisschen länger umwerben, jawoll! Ihr „Witzigen“ seid doch alle gleich! (*Im Abendkleid aus der Redaktion renn*)

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

SPARKS MICKRIGER MEINUNGSKASTEN Wie ein formschöner Schnurrbart mit Krümeln drin Was für eine Achterbahnfahrt der Gefühle dieses Wochenende doch war. Auf der einen Seite Discovery, symbolisiert durch einen dunklen Raumschiffkorridor, an dessen Ende Freddy Krueger einen abgesägten Kopf in die Luft hält. Auf der anderen The Orville, repräsentiert durch ein SciFi-Furzkissen mit einem draufgemalten Smiley-Gesicht. Denn wohlig sorgenfrei ging es bei letzterer Serie auch dieses Mal ab. Bortus malt sich einen Schnurrbart auf die Oberlippe, während Isaac in seine versiffte Unterbuchse furzt. Ein typischer Tag auf der Orville also.

Und, wie sollte es anders sein, auch auf der Enterprise vor bereits 28 Jahren (Wow!), wo Data in der Episode „Datas erste Liebe“ seine erste Liebe kennenlernte. (Top-Arbeit, liebes Sat1-Synchronteam. Top-Arbeit!) Doch während bei TNG der Romantik-Plot noch Nebensache war, wurde hier das Treiben zwischen Doc und Isaac zur Chefsache erklärt. Nicht mein Ding, aber das Humor- und Gefühl-Potential wurde immerhin ausreichend ausgenutzt. Sorgte doch die „Bier und Unterhose“-Szene sowie das gemeinsame Isaac-Dissen auf der Brücke für ein amüsiertes Kräftig-durch-die-Nase-ausatmen. Auch die ernsteren Momente kamen gut rüber, was die wie immer dolle (und dieses Mal auch mal an TOS erinnernde) Musik noch verstärken konnte. Ja, das war es für mich dann auch schon. Kurze Kästen = wenig Aufreg, was ja auch irgendwo etwas Gutes ist. Gut, dass große Staunen des Docs über Holo-Isaac mit Gesicht hat mich etwas verwundert. Hat man ja auch nicht erst Gestern in der Zukunft erfunden, diese Technik, oder? Und dass die Existenz eines Gesichts für Finn bereits für unverzügliches Ficki-Ficki ausreicht war vielleicht ein biiiischen oberflächlich von ihr? Müssten sich dann nicht ALLE auf dem Schiff ein wenig Sorgen machen? Und kann ich mir das Gesicht nicht auch mal ausleihen?!? Fazit: Nach der psychologisch anstrengenden Disco-Folge 2.03 kam Orville mit dieser sanft-anspruchslosen Dating-Comedy gerade richtig und sichert sich dadurch auch einen fetten Bonuspunkt. Für mehr reicht es dann aber doch nicht, so richtig teur… tolle Top-Wertungen gibt es dann nur noch von Autoren, welche Bücher wie „Es lebe Orville!“ verfassen. Aber wer würde solche Leute schon Reviews schreiben lassen, ha-ha-ha!? Wertung: 6 von 10 Punkten

von Klapowski am 02.02.19 in Serienkritik