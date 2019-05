„Star Trek – Picard“ – Der erste Teaser ist da! – In Farbe und Grün!

Endlich ist er da! Der erste Teaser, der uns zeigt, was im Weltraum (zwischen den Maulwurfshügeln) demnächst abgehen wird.

Er war einer der großartigsten SF-Autoren aller Zeiten…

Doch dann gründete er „Bielefelder Bräu“.

Doch was kostete es ihn?

Seinen Glauben an die Bierindustrie oder die Zulassungsbehörden?

Seine alten Socken beim Feldweg-Wandern? (= Löcher!)

Seine Karriere als Zwerg Nase?

Glaubt er heute noch an etwas?

Und wenn ja, kann man das dann AUCH trinken?

Und wenn ja, wiiie viel, bevor einem übel wird? (*Hände fragend auseianderhalt*)

Nicht falsch verstehen, dieses feine Video von Rotkäppchen-Sekt CBS hat mir wirklich BOCK auf frischen Erdbeerwein gemacht. Und dass hier nur der Himmel blaustichig war, gefällt mir ebenso!

Allerdings erinnert die Sprecher-Stimme erneut an die Glückskeks-Weisheiten, die wir seit 2 Jahren zu Anfang und Ende jeder STD-Episode bekommen. Eben jene mit tragender Stimme zusammengeschriebenen Null-Aussage-Sätze von Leuten, die glauben, dass man mit Wörtern wie „Faith“, „Cost“, „Us“, „Tell“, „Destiny“ und „Rülps“ schon irgendwelche Emotionen triggern kann. Wie sagte es doch Burnham immer so schön, bevor ihre Serie (gefühlt) abgesetzt wurde: „Worte sind das, was uns ausmacht.“

Und wenn man das ERNST nimmt, fällt auf, dass selbst diese wenigen Teaser-Sätze nicht so recht zusammenpassen mögen.

Erst machte Picard was Krasses vor „15 Jahren“, bevor das nächste Wort plötzlich schon ein lose reingeworfenes „Today“ ist. Und NACH „Today“ holte uns Picard „aus der Darkness“ (nicht schon lange vorher?), bevor er danach(?) erst Whiskey braute (in Weinflaschen?!), bevor das „Unglaubliche“ passierte? Und das „kostete“ ihn dann etwas? Nämlich den Glauben in quasi alles – was er uns dann wiederum schnell „erzählen“ soll („Tell us!“). Obwohl die Fragestellerin das schon peinlichst aufgedröselt hat (= „Glaube verloren in uns, in dich selbst, in die strukturelle Integrität deiner Hüfte…“).

Klar, man sollte diesen günstigen Ruckzuck-Teaser nicht überanalysieren, aber schon in wenigen Sätzen totale dramaturgische Verwirrung zu kreieren, das schaffen wohl nur Kurtzman & Co.

Aber gut, dieser verträumte, grüne, persönlich wirkende Trailer passt bestimmt gaaanz supertoll zu dem Beginn der neuen Serie (= Romulus, der in einem kühlen Weltraum-Bilderreigen in einer Supernova verglüht?).

Und nein, das ist kein HATE. Das nennt man Erfahrung. Und nach STD habe ich mehr davon, als meine Psychopillen jemals werden regulieren können.

Oh, Kollege Sparkiller schrieb mich gerade an! Das war gar NICHT der erste Schnipsel zu „Picard“…!

Irgendwas ist da wohl schiefgelaufen. Hier daher das Originalvideo:

