„Star Trek – Discovery“ – Kritik zu 3.01, „That Hope Is You“

Das Bundesgesundheitsministerium warnt: „Die steigenden Facepalm-Zahlen der letzten Stunden sind besorgniserregend. Daher wird der Bevölkerung in Sachsen-Anhalt und Eifel-West NOCH dringender dazu geraten, atemdichte Stoffmasken über Augen und Ohren zu tragen. Nur so kann eine Infektion mit DISCOVERY zuverlässig vermieden werden.“ Da sind wir also wieder. In der fernen Zukunft. In einer, in der man ohne Trek-Abzeichen und Phaser langsam GAR NICHT mehr feststellen könnte, in welchem Franchise wir uns befinden. Wir nähern uns also der Ziellinie?

Ein typischer Tag in der Zukunft: Da lässt sich ein Mann gerade gemüüütlich neben einem Planeten von einem anderen Schiff beschießen, da geht plötzlich ein Wurmloch auf – und knallt ihm Burnham vor den Bug. Das Verfolgerschiff wird daraufhin einfach nicht mehr gezeigt, während Burnham den Auffahrunfall mit einem Einmannkreuzer(!) überlebt und abstürzt.

Auf der Planetenoberfläche folgt dann eine kleine Erinnerung daran, was wir an Michael so lieben: Aufgerissene Augen und sekundenlange Brüll-Orgien („Jaaaa, juchuuu! Ich habe iiiirgendwelche Lebenszeichen iiirgendwo geortet!“) sorgen bei unserer Protagonistin für eine derartige Hochstimmung, dass sie den Anzug sofort(!) zu einer freudvollen Feuerwerksrakete umbaut – und dadurch absichtlich vernichtet. Das Gerät darf ja auch nicht der bereits besiegten KI in der Vergangenheit in die Finger fallen. Ist doch logisch!

Nach einem Alzheimer-Früherkennungstest an sich selbst („Ich bin Michael Burnham. Meine Personalnummer ist 192-293. Mein Penis ist 10,4 Zentimeter lang.“) findet Michael das Schiff des ebenfalls abgestürzten Fremden – der einem aus Klischeegründen aber recht BEKANNT vorkommt. Als beide sich treffen, verprügelt man sich gegenseitig ausgiebig, um eine gesunde Grundlage für die darauffolgenden One-Liner zu erhalten. Eben so Klassiker wie: „Auf DREI hauen wir uns NICHT mehr auf die Nase, okay?“

„Entschuldigen Sie, was war noch mal die Matrixversion ihrer defekten Dilithium-Kammer? ‚Null-Tritt-Drei-Box-Zwei‘ oder doch ‚Vier-Klopp-Kratz-Neun-Ächz‘?“ – Nicht nur in der Politik wird man zum Rück-Tritt gezwungen: Hier gehen die beiden Helden das Deppen-Handbuch für klingonische Völker-Verständigung durch. Auflage 900. Man ist schließlich in der ZUKUNFT.

Nachdem die Prügeleinlage nicht besonders viel brachte, schaltet Michael kurz auf „Nahe den Tränen“-Modus um. – Mit Erfolg! Der Fremde leiert im Turbomodus die ersten Details dieses neuen Universums runter („So ähnlich haben ja damals nur die Gorn geheult, als ihr Subraum zerstört wurde, LOL!“) und zeigt stolz sein Schiff und sein Haustier; eine süße Miezekatze. Extra für die starken Frauenfiguren unter den Stammzuschauern.

Nach einer Overacting-Trauerminute wegen der zerstörten Föderation gelangt man in eine Alienstadt, die ich der Einfachheit mal „Random-City“ nennen möchte. Hier treffen sich Händler, Sicherheitspersonal und sonstiger Abschaum. Spontan lässt der Fremde, der sich „Book“ nennt, Burnham im Stich, die danach von Sicherheitsleuten aufgegriffen wird. Diese versetzen das „Rocket Girl“ (= neuer Spitzname) in einen Drogenrausch, um sie seriös nach ihrem Hintergrund zu befragen. Doch Michael wird dadurch nur hysterisch und lallt herum, wie toll sie doch ist. (Ich habe den Unterschied zum Originalzustand nur bemerkt, weil die beiden Wachleute mich drauf hinwiesen)

„Mein Name ist ‚Feminismus_2000‘ und wer‘s nicht glaubt, kann mir geliehen bleiben. Haha, GELIEHEN statt GESTOHLEN, gecheckt? Muhuhaha, ist Star Trek nicht anspruchsvoll?!“ – Der Grund dafür, dass man keine „Fremden Welten und Zivilisationen“ mehr entdeckt, ist endlich gefunden. Sagt IHR nach 5 Haschkeksen doch mal Zi-vi-li-sa-tion-en.

Nun wird die Handlung leider etwas kompliziert.

– Book wird ebenfalls geschnappt und blutig geschlagen. Doch Burnham kommt überraschend dazu und – PLOT-TWIST! – schlägt ihn ebenfalls ins Gesicht.

– Danach verkloppt man die umstehenden Wärter und mopst ihnen die Waffen. Eine Schockwelle wirft böse Jungs umher. Schüsse fallen danach. Und fallen. Uuuund sie (*auf Uhr schau*) fallen.

– Dann wirft eine Schockwelle die Helden um. Für einen kurzen Moment kommt Spannung auf: Wird die Kamera auch nur für eine Sekunde still halten? – Spoiler: NEIN.

– Man schießt weiterhin sehr viel. Nach dem Fortbeamen (zu einem Wasserfall) schießt man weiter. Nach dem Fortbeamen (zu Klippen) schießt man dann noch etwas mehr. Abgerundet wird das alles mit ein paar Schüssen in der Pampa. Cleverer Kampftrick der Helden: Die Bösen beamen sich immer erst 5 Sekunden später dazu und können bequem (wer errät das nächste Wort?) erschossen werden.

– Nur aus Prinzip (man hat „Schießen“ ja jetzt eigentlich durchgespielt) ballert man hinter Felsen noch ein wenig weiter, bevor man die Klippe runterspringt (warum auch nicht?) und sich in einen Tümpel beamt. Die Gegner kommen jetzt nicht mehr hinterher. Tja… Nach zwei-drei vollen Leichenhalle entdeckt man schließlich auch mal seinen Stolz?

– Als Höhepunkt nach dem Cheese-Schieß-Fest haut Burnham dem Book noch mal RICHTIG mit Karacho in die Fresse. Hm, komisch… Mir fehlt dabei irgendwie das Schießen…

„Sollen wir denn ewig so weitermachen?“ – „Kommt drauf an. Definierst du ‚Ewigkeit‘ eher nach dem alten oder neuen katholischen Kanon?“ – Schieß Schiffbruch mit Folgen: Sollte jemand in der Nähe irgendwelche Sensoren betreiben, die Phaserschüsse registrieren, so hat diese Person sicherlich seeehr ungläubig das letzte Treiber-Update überprüft?

Um sich nun nicht dem Vorwurf auszusetzen, Gefahrensituationen mit sogenannten „Deus ex Machinas“ zu beheben, entscheiden sich die Autoren, Burnhams Schussverletzung mit der einzig vernünftigen Lösung zu heilen: Book betet am Seeufer – und aus dem kühlen Nass formt sich eine hässliche Plastikblume, die Michaels Wunde heilt. Doch diese Wiederherstellung des Raum/Zeit-Konti-Schuss-iums ruft dann doch wieder die ballerwütigen Streuner dazu, die man zuvor abgehängt hatte. Nach einem kurzen gegenseitigen Bedrohen (bei dem erneut der leichtfertige Waffengebrauch auf diesem Planeten thematisiert wird) gibt Book nun den Code zu seiner Schiffsfracht heraus.

Zum Glück besteht die Fracht aus einer hypnotisierenden und schimmernden Riesenschnecke, die alle Bösen auffrisst – und auch Burnham runterschluckt.

An dieser Stelle muss ich zugeben: JA, ich KÖNNTE mir hier irgendeinen Quatsch AUSDENKEN, da viele von euch die Serie nicht mehr aktiv sehen. Und JA, irgendwann will ich das mal von einer sehr, sehr doofen KI tun lassen. Doch heute ist dieser Tag noch nicht gekommen. Meine Inhaltsbeschreibung entspricht exakt der Wahrheit. Ich schwöre auf meine Mutter! Und auf die großläufigen Plastik-Rosetten-Phaser, deren Aussehen auf mich eine seltsam … anziehende … Wirkung hat? (*Banane reinstecken will*)

Jedenfalls wird Burnham wieder ausgespuckt, da Helden generell nicht gekaut werden. Puh, und Glück gehabt, dass die fiesen Hansel im Bestienmagen nicht noch mal kräftig ihre Schusswaffe umarmt und abgedrückt haben?

„Spuck sie wieder aus! Ich wollte mit Michael doch nach Bad-Schießen-Felde. Und danach ins Recklinghausener Schrotflintenmuseum.“ – Sch(l)ießmuskelübungen: Egal was die Autoren dieser Serie neuerdings alles rauchen: Bitte gebt meinen ärgsten Feinden was davon! Damit die ebenfalls bald abgesetzt werden…

Die letzten 10 Minuten lassen sich prima mit den Worten zusammenfassen: „Sensibler Mann sagt uns, was wir fühlen sollen“. So wartet nämlich – wenig subtil – ein einziger Mann in einem ollen Starfleet-Schiff auf Leute, die sich für das Thema „Föderation“ interessieren. Wobei ich die Idee eines geduldigen Nachlassverwalters, Archivars oder Museumsbesitzers gar nicht übel fand – dafür aber die brachiale Tränendrüsenquetschung, mit der uns die Emotionen aus der Leiste geprügelt wurden:

„Hören Sie die süßliche Orchestermusik, die langsam anschwillt? Zu der hängen wir jetzt (*Schluchz*) zusammen das Sternenflotten-Banner auf, das ich mir vor 100 Jahren extra ins Schächtelchen gelegt habe. Und da wir gewartet haben, bis jemand GEILES und STERNENFLOTTIGES vorbeikommt (= Burnham), kann das Ding (*Heul*) nun endlich wieder an der Wand hängen.“

Erneut werden hier nur dadurch Emotionen erzeugt, indem von alten Zeiten geschwärmt wird. Die übrigens SO undefinierbar knorke waren, dass man sie permanent nur mit Schwamm-Sätzen wie „Die Sternenflotte war nicht nur Schiffe, sondern auch Menschen“ oder „Hoffnung ist ein Anfang vom Beginn des Startes“ zusammenfassen kann. Eben diese permanente, ziellose Glückskeks-Fotokopiererei, mit der Discovery sich bereits durch zwei Staffeln geschleimt hat.

„Etwas höööher. Jetzt etwas nach rechts… Etwas niedriger. Okay, genau HIER können wir die Erwartungshaltung der Zuschauer hinhängen!“ – „Und was machen wir jetzt damit?“ – „Was anderes drüber tapezieren, was sonst?“ – Erwartungshaltung(sschaden): Wenn die Wumme leergeballert ist, muss der blaue dünne Lappen wieder alles kitten. Und damit meinen wir NICHT den Inder auf der rechten Seite!

Doch immerhin: Die Eröffnungsszene mit dem Trek-Archivar ist vermutlich das BESTE, was wir in dieser Staffel sehen werden. Die klassische Musik, der Wecker als holografischer Vogel, der Perspektivwechsel des Bettes, die schönen Nahaufnahmen… – Hier sehen wir erstmals, wie schön Star Trek aussehen würde, wenn es … wie irgendwas … ganz anderes aussehen würde?

Und generell taten die offenen Landschaften der brutalstmöglichen Gaga-Handlung extrem gut . Dummes Gelaber in blaustichigen Koks- bzw. Pilzhöhlen hatten wir ja jetzt schon genug! Die Erfahrung lehrt allerdings, dass wir demnächst wieder in vertrauten Schiffskulissen abhängen werden, wo man mit panischem Geschrei jedem bewohnbarem Planeten ausweicht… Aus Budgetgründen.

Fazit: Über „Qualität“, „Anspruch“ oder „Storyarc“ müssen wir nicht reden. Das tut Alex Kurtzman schließlich in Interviews schon genug. („Ich habe NOCH MEHR von diesen Ideen, so dass ich noch locker 5 Jahre weiter machen könnte. Hey, wieso werfen Sie Ihr Mikrofon in mein Aquarium?“)

Wir sprechen hier von edlem Trash, bei dem man erwähnen sollte, dass eine ähnliche „Geschichte“ mit Til Schweiger in der Lüneburger Heide die gleiche Anziehungskraft besäße. Mit „Star Trek“ hat das trotz aller Nebendarsteller-Lippenbekenntnisse wenig zu tun.

Somit müssen wir (oder ihr) auch kein ernsthaftes Fazit ziehen. – Dafür aber gerne an meinem Finger! (*Frrrzzz*)

Wertung als Trek-Serie:

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

Wertung als spaßiges Trash-TV:

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM