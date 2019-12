Eine Dystopie namens Star Trek – Warum „Discovery“ moralisch verkommen ist

Wie passend: Pünktlich zu diesem Artikel wurde abermals bestätigt, dass die „Section 31“-Serie rund um Imperatorin Georgiou vorangetrieben wird. Doch wir müssen nicht auf einen weit entfernten Franchise-Schluckauf zeigen, um schon heute feststellen zu können: Kurtzman-Trek ist hochgradig dystopisch, militaristisch und diktatorisch. Und hier geht es nicht um kleine Logikfehler oder faule Autoren, sondern um den moralischen Unterbau, der seit Jahren vor sich hin rottet. Eine Analyse.

Typisch für Diktaturen und manche Dystopien ist, dass man sich nicht auf Bürger- und sonstige Rechte verlassen kann – oder diese so gebogen werden, wie es den Oberen gerade in den (Un)Sinn kommt. Und gerade das geschieht bei Discovery leider ständig, teilweise sogar mit einem innigen Genuss, bei dem man die Autoren fast mit umgedrehter Schirmmütze vor sich sitzen sieht: „Yo-Yo, is doch cool, Alter!“

Wobei auf der Schirmmütze eventuell noch ein Kim Jong-Un-Perücke prangt.

Denn das neue Star Trek ist eine Willkürherrschaft, ausgeübt von psychopathischen Admirälen, empathielosen Captains und zu Wunderkindern hochgejubelten Einzelpersonen.

So wird Michael Burnham zu Beginn noch als Kriegsverbrecherin und –beginnerin gebrandmarkt, was man sachlich noch GUT vertreten kann. Doch als ein hinterletzter Popelcaptain auf seinem Sporen-Kahn ganz spontan entscheidet, dass er die Tante gut gebrauchen kann, wird ihm vollkommen freie Hand gewährt. – Was dann wohl bedeutet, dass er zumindest die Admiräle bequatscht hat? Die dann wiederum das Thema totschweigen durften, damit die Öffentlichkeit nicht rebelliert? Was wiederum die Frage aufwirft, wie es mit der Pressefreiheit im Discovery-Universum aussieht? Was wiederum die Frage aufwirft, wer die Gesetze macht und durchsetzt? Gewählte Politiker oder ausgewählte Raumschiff-Chauffeure mit innerer Hirn-Verpilzung?

„Ich brauche sie sehr dringend, Michael. Wir benötigen hier dringend eine starke Führer… äh… Frauenfigur!“ – Germany‘s Next Top-Casting: Irgendwie wirken alle Stellenbesetzungen in der Sternenflotte so, als würden sie von 100 Dieter Bohlens im Hintergrund vorgenommen werden („Die find ich meeeega, ich mag Tillys Art totaaaal!“).

Auf diese Weise wird Burnham von der hassenswerten Volksverräterin schnell zum geliebten „Specialist“. Ein Rang, der sich gefühlt auf Augenhöhe mit „Commander“ befindet. Als wenn die Partei mal gerade was Neues hätte erfinden müssen, um einen der Ihren in eine staatliche Institution reinzuschieben.

Und spätestens ab Mitte der ersten Staffel spricht kaum noch jemand schlecht über Michael, da jeder weiß: Gerichtsurteile – auch jene von Militärgerichten – sind nur unverbindliche Empfehlungen, die jederzeit gekippt werden können, wenn zwei Auserwählte dies bei einem Gläschen Rotwein beschließen.

Was natürlich ab dem Ende der zweiten Staffel erleichtert wird, wo man nebenher verfügt, dass es niemals eine Michael Burnham gegeben(!) hat. Das ist ungefähr so absurd, als würde man Julian Assange oder Erich Honecker aus den Geschichtsbüchern tilgen lassen – zwei Jahre nach ihren größten Taten. Hier drängt sich massiv der Vergleich zu George Orwells „1984“ auf, wo bekanntermaßen ganze Kriege, Bündnisse und Personen aus den Unterlagen getilgt werden. Und gerne auch wieder zurück. Wie bei Big Brother scheint es auch bei Discovery ein Zentralcomitee zu geben, das entscheidet, wie gerade die Wahrheit zurechtgeruckelt wird.

So gehe ich z.B. nicht davon aus, dass alle am Ende von Season 1 alle happy waren, dass Michael Burnham NICHT den Planeten Cronos gesprengt hat. Man war lediglich froh darüber, dass man das nicht irgendwie vertuschen musste – und tat dann auf der großen Siegesansprache so, als wäre dieser Sieg der Moral total selbstverständlich. „Ach, haben wir wohl nicht dran gedacht. Danke, Michael.“

Entscheidungen, die milliardenfachen Tod verursachen, werden hier nachträglich behandelt, als hätte man kurz seine Brille verlegt. Stets nach dem Motto: „Da haben wir Schusselchen wohl mal kurz in zwanzig Lagebesprechungen nicht aufgepasst.“

„Papa Sarek? Und die Admiralin Dingsbums, die ständig bei uns auftaucht? Wie gut, dass ihr euch hier um ALLES kümmert. Ich hatte schon Angst, andere Mitarbeiter oder gar einen Politiker vorzufinden.“ – Faire Verh… wandlung: Um die Zuschauer nicht zu verwirren, besteht die Sternenflotte aus drei Leuten, von denen zweieinhalb ständig vor Ort sein müssen, sobald das Regime mal wieder die Meinung ändert.

Wobei Burnham nur die Spitze des Dystopie-Eisbergs darstellt. So wird die komplette Discovery-Crew am Ende der Staffel 2 ebenso unter den Teppich gekehrt. Alles geheim… Menschen geheim, Mission geheim, Schiff geheim.

Was ja schon Tradition hat, da man es irgendwie auch unter den Teppich kehrte, dass die reale Georgiou TOT ist. Das muss man sich mal auf der Zunge – und danach auf dem Kotzhaufen – zergehen lassen.

Jeder nimmt ohne eine glaubwürdige(!) Geschichte einfach hin, dass der tote Captain gar nicht von den Klingonen ermordet sein soll. Ganz so, als sei man es schon gewohnt, dass die Historie ständig umgeschrieben wird. Oder Todesmeldungen erlogen sind. Zum Vergleich: Man stelle sich mal vor, dass bei DS9 plötzlich wieder Jadzia Dax aufgetaucht wäre (Ezri mal außen vor gelassen). „Ach, Gul Dukat hat dich gar nicht gekillt vor einem Jahr? Na dann, willkommen zurück! Und über deinen neuen Fetisch, sich komplett ANDERS als früher zu verhalten, reden wir besser nicht, wenn die Bosse zuschauen, okay?“

Wobei es fast noch schlimmer ist, dass die Diktatorin(!) aus dem Spiegeluniversum als das Original vorgestellt wird. Man stelle sich vor, man würde eine bekannte Führungspersönlichkeit gegen einen Doppelgänger austauschen! Zwangsläufig müsste man z.B. die komplette Familie Kramp-Karrenbauer entweder darüber informieren (und gleichzeitig absolutes Stillschweigen befehlen) oooder jeglichen Kontakt mit dem Doppelgänger unterbinden. Beides ist so grausam, dass es null zu Star Trek passt… Zumal ich es für fragwürdig hielte, wenn WIR plötzlich eine Kramp-Karrenbauer vorgesetzt bekämen, die „Hitler hoch 2“ wäre. – Soziale Verantwortung, versteckst du dich hier irgendwo?

Wie sollen wir jemals wieder Episoden wie „Kodos, der Henker“ sehen, oder gar „Der undurchschaubare Maritzza“, wenn auf der anderen Seite des Verhörtisches diese Frau sitzt?

„Danke für Ihr Vertrauen. Aber woher kommt das eigentlich?“ – „Hmm… Sorry, da wurde das Herkunfts-Label vergessen.“ – Alles Gute kommt von oben: Irgendwer wird’s schon entschieden haben. Für die Gesichter und Diskussionen dahinter ist das Publikum aber noch nicht reif genug.

Auch ist das Thema Lorca sehr interessant… Mal abgesehen davon, dass er ein vollkommen irrer Typ ist, der sich für eine komplette Staffel hervorragend verstellen konnte (was die „irrer Typ“-Theorie eeetwas konterkariert), wird nicht ganz klar, warum gerade ER tun und lassen durfte, was er will. Im Zweifel dürfte Stamets als einziger Pilz/Warp-Experte sogar wichtiger sein als die Tatsache, dass Lorca sich quasi jede Mission selber zusammenstöpseln darf?

Der Pilzantrieb mag wichtig sein, aber warum man dafür explizit einen „ruchlosen“ Captain braucht, will mir nicht einleuchten. Zumal es sich bei der Discovery angeblich um ein Forschungsschiff handelte. Da fragt man sich, wie ruchlos erst die wahren Kriegsschiff-Captains sein müssen.

Das alles wirkt ganz so, als würde man den „besten“ U-Boot-Kommandanten einfach von der Leine lassen: „Sie werden schon wissen, wie sie mit diesen experimentellen Sprengköpfen umgehen müssen. Wir sind dann mal wech!“

Lorca hätte gerade am Ende eine interessante Figur abgeben können. Doch da er außer Unterdrückung nichts WOLLTE, blieb seine Entwicklung irgendwo zwischen den Gummizellen seiner Autoren liegen. Aber auch das hat vielleicht System: Hätte man ihm eine glaubwürdige Agenda untergeschoben, hätte man wohl bemerkt, dass er immer noch moralischer als die Sternenflotte ist?

Wir sehen also ein totalitäres System (= Sternenflotte), das spontan entscheidet, einem totalitärem System (= Raumschiff Discovery in Staffel 1) die Gefangene Burnham zu „schenken“, die sich jedem einzelnen System gegenüber … totalitär verhält. Denn nur selten muss Burnham nachfragen, was sie tun darf; im Zweifel wird irgendein Zeitdruck schon ihr Vorgehen rechtfertigen. Das erinnert an Gesellschaften, in denen der Präsident selbstverständlich seinen privaten Nutzen aus Staatsbetrieben ziehen darf, weil er natürlich weiß, was in schweren Notsituationen (= Wirtschaft am Boden, Zehnagel eingewachsen, etc.) das BESTE für ALLE ist.

Was umgekehrt fast den Schluss zulässt, dass Burnham SELBST das geheime Zentrum des Totalitären darstellt. Dafür würde sprechen, dass nur ihre innigsten Kumpels in Machtpositionen gelangen dürfen (die Klingonin aus’m Knast bekommt den Bombenzünder), dass ihr alle staatlichen Institutionen sinnfrei zujubeln, wenn sie eine halbgare Rede hält (siehe Ende der ersten Staffel) und sie quasi ein ständiges Vetorecht innehat. Zwar hat sie stets Captains oder Admiräle vor sich, doch diese stimmen ihr im Zweifel stets zu. Und im Zweifel wird sie halt später heilig gesprochen.

Sogar Spiegel-Lorca lässt sich immer noch von ihr um den Finger wickeln, während Pike erst gar nicht eine eigene (starke) Meinung zu den meisten Themen entwickelt. Alle, die seit Monaten schreien, dass eine Pike-Serie eine geile Idee wäre, weil der Mann doch so klasse war, sollten sich mal kurz überlegen, wofür er eigentlich steht: Der Typ ist ein Mitläufer, der in einem diktatorischen Regime höchstens mal mit einem Grinsen fallen lässt, dass er die haarsträubenden Aktionen von Sektion 31 auch nicht sooo knorke findet. – Vor allem, weil diese haarsträubenden Aktionen die eigenen haarsträubenden Aktionen behindern.

Einen schwächeren, dümmeren und moralbefreiteren Captain hatten wir noch nicht mal mit Archer. Und hier liegt die Messlatte schon hoch… – Oder niedrig, je nachdem.

Grüßonkel, Actionheld, Vaterfigur, Vernunftgeber, schweigende Eminenz, Stichwortfutzi, Moralkompass oder loyaler Untergebener: Pike ist von Natur aus stets das, was das Regime Drehbuch von ihm erwartet. Toll, wenn sich die Sternenflotte die hohen Kosten einer Gehirnwäsche sparen kann.

Dazu passt, dass es in der Serie manchmal gar keine staatliche Spitze zu GEBEN scheint.

So arbeiten Geheimdienst und Flotte (= Section 31 & Discovery) in mehreren Episoden einfach gegeneinander. Ohne Führung von oben, ohne Anweisungen, Mäßigungsgebote oder gar einem gemeinsamen Kommandostab. Man hat das Gefühl, zwei Teil-Armeen eines Landes zuzusehen, die die Politiker gestürzt haben, um ihre eigene Macht zu vermehren. Weiter oben sitzen zwar ein paar Marionetten, die mit großer Geste lebenslange Haftstrafen verhängen (siehe Burnham), am Ende aber nur abwarten, welcher Panzerfahrer alle anderen Panzerfahrer abgeschossen hat. Und wenn DER dann zurückgerollt kommt, wird er der „Führung“ schon sagen, was zu tun ist.

Hmm… Wir haben also eine Diktatur von oben und unten, die sich… äh… irgendwo in der Mitte trifft? Das ist schon fast wieder zu kompliziert, um weiter drüber nachzudenken.

Sicher scheint nur: In diesem System steigt nur der auf, der in der Vetternwirtschaft die richtigen Freunde hat. So ist Tilly in Staffel 1 ungefähr mit Fähnrich Kim, Wesley oder dem frühen Nog zu vergleichen: Eine Nachwuchskraft mit Potenzial – aber auch nicht mehr. Doch trotzdem schafft es Tilly innerhalb von 10 Episoden, in das Führungsprogramm aufgenommen zu werden. Was vielleicht noch okay wäre, wenn das Ziel „Leutnant“, „Chef des Maschinenraums“ oder „Leiterin des Sicherheitsteams“ heißen würde. Aber das Ziel steht bereits fest: CAPTAIN soll es sein. Mit einem gammeligen „Commander“ gibt man sich in der Theorie nicht zufrieden…

Aber vielleicht sind da die Fans selbst totalitär? Was zu sagen haben soll halt derjenige, den man kennt . Die frühere Bildschirmpräsenz ist wichtig, nicht Regeln oder die Logik. Siehe Trump. Man will schließlich unterhalten werden, weswegen lästige Regeln eher stören.

Dieses Problem hatten zwar auch andere Trek-Serien, aber dort schaffte man es noch, es besser zu verkaufen. So machte es z.B. durchaus Sinn, ein religiöses Symbol wie Sisko auf der Station zu lassen, um besser mit den hyperreligiösen Bajoranern klarzukommen. Moralisch hätte man aber auch das schon massiv hinterfragen können.

Bei Discovery hat das Individuum nur dann einen Wert, wenn es uns unterhält und somit seine „Funktion“ erfüllt. Wenn wir mal kurz weinen sollen, wird es entstaubt und aus der Ecke geholt. Ansonsten heißt es wieder: Nicken, Schnauze halten, kurz gelobt und danach geopfert werden. – Im Jahr 2019 sollte man aber weiter sein als bei den alten Redshirt-Opfern, die schon 1989 bei TNG dezent aus der Mode kamen.

Wobei die Diktatur und Unterdrückung in New-Trek nicht mal einem Sinn dient. War man nach manchen DS9-Episoden innerlich noch völlig zerrissen (Ist der Marquis doch gut? Ist Sisko zu hart? Ist das Hereinziehen der Romulaner in den Krieg okay?), so dienen die moralisch vermurksten Entscheidungen bei Kurtzman oft nur einem kurzfristigen Zweck. Und wir reden hier teilweise nur von Sekunden oder Minuten an Einwirkzeit. So, als hätte man die Autoren ebenfalls unterdrückt und gegängelt, ständig neues Zeug aufzugreifen.

Es wirkt so, als würde im Hintergrund eine Art Kaiser Caligula auf seinem Thron winken und sich über das ständig wechselnde Unterhaltungsprogramm beömmeln. Da darf dann auch nicht fehlen, dass am Ende des Gladiatorenkampfes plötzlich Figuren abziehen dürfen, weil sie als Entertainer so toll abgeliefert haben. Siehe Harry Mudd, der nach Folter(!) und Schiffsraub(!) mit einem Klaps auf den Popo entlassen wird. Damit er als „Strafe“ heiraten und dann wieder töten kann.

Alle Short Treks zeigen gut, wie Kurtzman-Trek funktioniert. Im Gedächtnis geblieben ist mir z.B. die Episode, in der Harry Mudd (bzw. sein Roboter) von einem vollkommen desinteressierten Sternenflotter in Empfang genommen wird, nachdem wir allerlei Abschaum gesehen haben. Die Frage, ob die gezeigten Mudd-Androiden eventuell ein Bewusstsein haben, kommt hier gar nicht erst auf. Individuen interessieren halt nicht, nur das grobe Ganze.

Früher wurde noch die Stimme ganzer Völker ignoriert, weil es die „Erste Direktive“ gab, doch heute reicht es, wenn Saru in einer „Short Trek“-Episode ein Funkgerät bauen kann, ohne dabei zu arschig zu wirken. Prompt wird man von einer Befehlsverweigerin oder –aufweicherin vom Planeten geholt. Einfach so, weil IHM das Gerät vor die Füße gekullert ist, dem Sklaverei-Geplagten in der Hütte gegenüber aber nicht. Das ist eine Art des Standesdenken, das typisch für eher finstere Gesellschaften ist. – Wer ist von Nutzen? Wer ist vielleicht loyal? Wer steht gerade so passend rum? Willkür eben…

Okay, bei Saru ist es nicht seine Herkunft (Baron, Botschafter, …) oder sein Reichtum, dafür aber seine Intelligenz. Überhaupt erleben wir bei Discovery auch eine „Diktatur der Intelligenz“, da aus irgendeinem Grund stets die was zu melden haben, die das Drehbuch vorher dreißig Mal als die Oberschlauen vorgestellt hat. Am meisten Screentime bekommt der, der von den anderen Figuren als Spitzenreiter und Wunderkind vorgestellt wurde. Das mantra-artige Lobpreisen eines übergeordneten Herren („Physik“, „Wissenschaft“ und „Mathematik“) hilft dann ebenfalls stets weiter. Der Inhalt selbst muss dann keinen Sinn mehr ergeben, die Parole selbst („Ich mag Science!“) reicht bereits…

Um noch mal auf Sarus Short-Trek-Episode zurückzukommen: Die wirkt ungefähr so, als wenn wir entscheiden würden, nur die potenziellen Flüchtlinge aus Syrien auszufliegen, die einen IQ von über 130 Punkten besitzen. Oder fünfzig Worte in Deutsch in ein Funkgerät sprechen können…

„Eines Tages wird bei einem unbekannten Volk ein unbekannter Offizier eine Wette verlieren – und mich abholen.“ – Ganz so kam es am Ende nicht. Vielmehr war es so, dass der Föderationspräsident (ein gewisser Andorianer namens A‘Dolf) einfach das Würfelglück verlassen hat, als Georgiou um Erlaubnis fragte.

Der Hammer ist natürlich weiterhin die Imperatorin aus dem Spiegel-Universum und Section 31. Hier könnte man ganze Abhandlungen darüber füllen, warum ihre Beförderung zum hohen Geheimdienst-Tier keinen Sinn macht. Weder inhaltlich, noch moralisch, noch politisch, noch irgendwie sonst. Wobei aber – zugegeben – ein amoralischer Sinn existiert, der in der Serie auch recht deutlich benannt wird: Man wollte einfach jemanden, der die Drecksarbeit erledigt. Und selbst in einem so verkommenen Sauladen wie der Sternenflotte gab es anscheinend niemanden, der fies genug war.

Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen: „Wir haben niemanden gefunden, der hinterhältig genug ist, um andere Völker ausreichend zu manipulieren oder auszuspionieren. Wir finden aber, dass jemand geeignet ist, der in einem anderen Universum ein Massenmörder war.“

Dabei tut man einfach so, dass das halt „woanders“ passiert ist und das aktuelle Universum ja gar nicht betrifft. Man distanziert sich einfach von dem Geschehenen, um das Geschehene aber gleichzeitig erneut in der Zukunft geschehen zu lassen. Oder war die Zeit für eine Rehabilitation der Imperatorin lang genug? Für eine Art Test ihrer Gesinnung? Nein, das Einzige, was Georgiou an der Leine hält, ist doch ihre sklavische Verehrung von Michael. Wobei Personenkulte natürlich eine lange Tradition in totalitären Systemen besitzen.

Auch setzt man einfach voraus(!), das mit Hilfe von Sektion 31 ständig andere Völker und Institutionen eingeschüchtert werden müssen. Dies wird nicht mal durch besonders harte Zeiten erklärt (der Klingonenkrieg ist ja vorbei), sondern als selbstverständlicher Gesellschaftsentwurf vorgelegt. Foltern, Irreführen und Zerstören ist also ein fester Bestandteil im Organigramm der Sternenflotte, ebenso normal wie die Verwaltungsabteilung oder die Putzkolonne.

„Das ist aber rührend, wie sie sich um meinen Bruder kümmern.“ – „Haha, lustig. RÜHREN wollen wir nämlich auch in seiner Hirnmasse.“ – „Ups. Echt? Und wenn ich was dagegen hätte?“ – „In diesem Falle: Rühren und Abmarsch, Specialist Burnham!“ – Bei „Wem gehört Data“ wurde immerhin noch diskutiert, inwiefern einem der eigenen Kopp gehört.

Ein wertvoller Mitarbeiter wie Spock trägt eventuell die Lösung für die „Roten Lichter“ in den Tiefen seines Kopfes? Klar, dann kann der an eine Maschine, die ihn vielleicht zum sabbernden Idioten macht. – Wobei ich selbst DAS als Story noch okay fände, wenn die Gefahr für andere Lebewesen nur groß genug wäre. Mit zwei epischen Erklär-Episoden drum herum. Aber bei Discovery ist es halt einfach so, dass ein (ungefährliches!) Mysterium wichtig genug erscheint, um Leben zu opfern. Man muss vielleicht nicht mit plumpen Vergleichen wie Doktor Mengele kommen, aber sooo weit ist die „tödliche Neugierde“ auf Spocks Innenleben nicht davon entfernt.

Wer mit dem üblichen Argument „Ist doch nur eine Serie und soll unterhalten“ daherkommt, hat etwas Grundlegendes nicht verstanden. Art, Ort und Kunstform für furchtbare Ideologien sind mir vollkommen egal. Wenn eine Unterhaltungsserie groß genug ist, um Millionen von Leute zu erreichen, ist sie niemals „einfach nur unpolitisch“. Dann MUSS man auch darüber reden dürfen, ob das ideologisch völlige Rotze ist. Schließlich gehen wir ja auch gerne den umgekehrten Weg, wenn wir TNG wegen seiner „Moralepisoden“ in den Himmel loben. Warum sollte man also selbst als STD-Fan fordern, es hier plötzlich zu unterlassen?

Ash Tyler ist nicht der größte Fan von Sektion 31, aber woanders beschimpft man ihn (laut Georgiou) als „Freak“. Und die Sektion 31 hat es sich – ganz in alter Tradition – zur Aufgabe gemacht, die Abgehängten und Verzweifelten einzusammeln. Damit sie das System beschützen, das sie verstoßen hat. Was sogar der Grund sein könnte, warum sich NIEMAND professionell um Tyler kümmerte, als seine Vergangenheit rauskam?

Auch in Unterhaltungsprodukten ist immer eine politische Strömung enthalten, außerdem offene oder unbewusste Ideen aller Art. Und bei Discovery ist all das eben vollkommen … zum Brechen.

Interessiert hätte mich ja noch, ob man sich um die „verbündeten“ Kristallwesen auf dem Waldplaneten noch mal gekümmert hat, nachdem die ihre Pflicht getan (und beim Anfunken der Klingonen leider verkackt) haben. Und wieso wurde jemand wie Edward im vorletzten Short Trek überhaupt auf ein Schiff gelassen? Hat ihn da jemand einfach willkürlich hochgestuft, an allen anderen Institutionen vorbei? Und was ist mit Lorca, der anscheinend nur deshalb von der Admiralin so lange im Dienst gelassen wurde, weil sie ihn körperlich anziehend fand?

Solange es Kurtzman-Trek gibt, gehen einem die Fragen nicht aus. Wobei man die in Diktaturen eh nicht stellen darf. Dazu gehört auch das Thema, warum ein Drehbuch schon deswegen über jedem Zweifel erhaben ist, wenn genug starke Frauen mitspielen und es von genug Autorinnen und Regisseurinnen verbrochen wurde. – Aber dieses Fass lassen wir besser zu.

